Кровопускание в башпрокуратуре похоже, началось

Беспрецедентная ситуация в Прокуратуре РБ. В Генпрокуратуре страны готовят кадры для отправки в Башкирию, поскольку руководящий состав республиканского надзорного ведомства себя запятнал. Причем речь идет не только о заместителе прокурора РБ Олеге Горбунове и его подчинённых, в кабинетах которых в четверг, 18 октября, прошли обыски, но и замене первого лица башкирской прокуратуры Андрея Назарова. Как утверждается, свободу действий правоохранителям дал временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров.В истории страны — это беспрецедентный случай, когда в коррупционных историях может быть замешано высшее руководство регионального надзорного ведомства. Ранее расследование противоправных действий тормозилось на уровне руководителя республики, но после смены власти в РБ, чекистам «развязали руки».Между тем, и обыски в прокуратуре региона – неординарное явление для новейшей истории государства. Проведение следственных действий в Уфе, направленных на выявление коррупции в башкирской прокуратуре, одобрил глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. А компрометирующие документы из надзорного ведомства вместе с башкирскими коллегами изымали и московские следователи.Напомним, слухи о том, что в башкирской прокуратуре могут влиять на следствие в зависимости от кошелька непростых обвиняемых и подозреваемых, ходили давно. Но подтверждение они получили, когда на взятке в 5,5 млн рублей попался прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Деньги районному прокурору принес депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов, который под оперативную запись объяснил начальнику районного надзорного ведомства, кому следует передать мзду и для решения каких проблем и каких коммерсантов она предназначаются. А незадолго до того, как г-н Рамазанов стал подсадной уткой, он сам попался на взятке. Желая облегчить свою участь, депутат согласился сотрудничать со следствием и «сдать» прокурора. Сам по себе факт поимки прокурорского работника такого ранга с поличным – уже было огромной удачей для башкирских правоохранителей.Дело в том, что г-н Гарифуллин, вероятно, опасаясь проблем, установил в своем кабинете и в приемной видеокамеры, лично отслеживая каждого посетителя и не раз похваляясь своей предосторожностью. Но «подставы» от Вадима Рамазанова, с которым привык решать такие «дела», не ожидал.Сегодня Рамиль Гарифуллин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и находится в СИЗО.Но главным подарком для башкирских чекистов стали записи Рамиля Гарифуллина, которые вел прокурор, похоже, не надеясь на свою память.Эти «мемуары» изъяли во время обыска в кабинете районного начальника надзорного ведомства – все данные он хранил в сейфе и на жестком диске своего компьютера. Мужчина в погонах подробно записывал даты, фамилии, суммы, и для кого и решения каких проблем они передавались.Сегодня следователи активно пользуются этими данными - в частности, благодаря этим сведениям стало возможным обвинить в посредничестве во взяточничестве предпринимателя Феима Мухитова, который специализировался на решении «деликатных» проблем многих влиятельных персон. По данным следствия, г-н Мухитов - человек, приближенный к заместителю прокурора РБ Олегу Горбунову, а также к начальнику отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного комитета Артуру Шайретдинову и к главе прокурорского отдела кадров Закиру Изгину. Кстати, Шайретдинов и Изгин - родственники, г-н Шайретдинов приходится начальнику отдела кадров шурином. Следователи полагают, что именно эти люди и занималась освобождением от уголовной ответственности высокопоставленных обвиняемых и подозреваемых. Один из таких фактов уже превратился в уголовное дело. Экс-вице-мэр Уфы Александр Филиппов, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий при сносе ветхого жилья, начал сотрудничать со следствием и рассказал, как в свое время пытался спастись от уголовного преследования. Бывший чиновник признался, что заплатил за закрытие уголовного дела, а деньги передавал прокурорским работникам через Вадима Рамазанова и Феима Мухитова. Возбуждение этого дела по факту злоупотреблений чиновников мэрии Уфы действительно было отменено Олегом Горбуновым, а расследование возобновилось только после вмешательства Генпрокуратуры РФ.Сегодня кабинеты Олега Горбунова и его подчиненных, где прошли обыски - опечатаны, и теперь сами высокопоставленные прокурорские работники в любой момент могут стать фигурантами уголовных дел по фактам коррупции, а может быть, даже оказаться под стражей.Эксперты уверены, что если высокие чины башкирской прокуратуры заговорят, то станет известно о фактах мздоимства в самых разных сферах, а под ударом окажутся весьма влиятельные персоны. По слухам, в коррупционных схемах участвовали не только правоохранители и прокуроры республики, но и судьи, а также представители высших эшелонов исполнительной власти.- Не зря же это дело стопорилось на самом верху, - говорят эксперты. - И только после отставки Рустэма Хамитова следователи получили свободу действий и сумели «зайти» с обысками в прокуратуру РБ.Кстати, проведенные обыски подтвердили данные, которыми располагали следователи. Так что громкие разоблачения еще впереди.***Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов подал рапорт об освобождении с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. По данным информированного источника “Ъ-Уфа”, в генпрокуратуре России приняли отставку господина Горбунова с 26 октября.В прокуратуре республики официально не комментируют. Собеседник в ведомстве сообщил, что информация о рапорте первого зампрокукрора есть, но пока он находится в отпуске.Уходу Олега Горбунова предшествовало задержание прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина при получении более 5 млн руб. взятки от предпринимателя, депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. Рамиль Гарифуллин, по информации “Ъ-Уфа”, входил в окружение Олега Горбунова, а переданные ему деньги предназначались, в том числе, высокопоставленным сотрудникам прокуратуры республики за вмешательство в расследование антикоррупционных дел.Олег Горбунов был назначен первым зампрокурора Башкирии в декабре 2009 года. До этого он работал на разных должностях в органах прокуратуры Ульяновской области.