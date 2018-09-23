Хабирову не мешают собирать команду

Башкирские вице-премьеры коллективно ушли в отставку. В Башкирии, которую 11 октября возглавил бывший кремлевский чиновник Радий Хабиров, ушли в отставку большинство вице-премьеров. В субботу они написали заявления об увольнении по собственному желанию, пояснив, что тем самым решили дать возможность врио главы сформировать собственную команду. О том, что он готов взаимодействовать далеко не со всеми членами кабинета предшественника Рустэма Хамитова, врио главы Башкирии дал понять сразу после назначения.В субботу, по данным “Ъ”, президиум правительства Башкирии в полном составе ушел в отставку: семь из восьми вице-премьеров написали заявления об увольнении по собственному желанию. Андрей Трухан, курировавший строительство и транспорт, сделал это практически сразу после того, как на первом после назначения совещании кабмина господин Хабиров раскритиковал работу этих отраслей. Опрошенные “Ъ” отставники сообщили, что «коллегиальное решение об уходе обсуждалось несколько дней». «Закон не предусматривает для врио главы возможности отправить правительство в отставку, но ему нужна собственная команда, поэтому решили облегчить ему этот процесс»,— сказал один из вице-премьеров. Комментируя реакцию Радия Хабирова на коллективное решение вице-премьеров, собеседник “Ъ” в администрации Башкирии сообщил, что это «мужественное решение было оценено». «Скамейка запасных у врио главы длинная: он приглашает в свою команду самых сильных, не глядя на то, в каких лагерях они работали раньше»,— сказал он.Официально об отставках и назначениях в администрации Башкирии объявят сегодня. Премьер Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с 2015 года, заявление об уходе не писал и продолжит работу. Вице-премьер по АПК, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, полпред республики при президенте РФ Фархад Самедов и вице-премьер, руководящий аппаратом правительства, Илшат Тажитдинов «останутся и продолжат работу в статусе исполняющих обязанности», говорит собеседник “Ъ” в администрации. Заявления об уходе подписаны четырем вице-премьерам: Евгению Гурьеву (министр земельных и имущественных отношений), Марату Магадееву (взаимодействие с МЧС, госкомитетом по юстиции, Министерством молодежной политики и спорта), Салавату Сагитову (социальная политика), а также назначенному в сентябре Фанзилу Чингизову (образование и культура).Салавата Сагитова, по данным “Ъ”, может сменить министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. Место вице-премьера по строительству и транспорту прочат Раифу Абдрахимову, бывшему директору муниципальной строительной компании «Инвестиционно-строительный комитет Уфы», с 2017 года работавшему заместителем Радия Хабирова в Красногорске. В Уфу вернется еще один представитель команды господина Хабирова — Олег Полстовалов, возглавлявший в Красногорске правовое управление. Он займет пост министра земельных и имущественных отношений. Как говорят в администрации Радия Хабирова, позже последует и ротация среди министров «до тех пор, пока не будет сформирована команда, способная решить задачи, поставленные врио главы». Правительство Башкирии состоит из восьми вице-премьеров, 12 министров, 12 глав комитетов и агентства, а также нескольких глав управлений.Напомним, после назначения Радий Хабиров на одном из первых же совещаний подверг жесткой критике работу кураторов строительства, транспорта и здравоохранения. После этого в отставку подал глава Минздрава Анвар Бакиров, а за ним — вице-премьер Андрей Трухан. На прошлой неделе не был продлен контракт с управделами главы Ринатом Шагалиным. Господа Трухан и Шагалин считались чиновниками, входившими в ближайшее окружение экс-главы региона Рустэма Хамитова.«Разумеется, заявление Хабирова о готовности работать с командой предшественника было из разряда ритуальных,— говорит политолог Сергей Маркелов.— Врио главы сформирует команду, в которую войдут в первую очередь люди из его ближайшего окружения. Дефицита в кадрах, учитывая его многолетнюю работу в Башкирии, потом в Кремле, а затем в Красногорске, нет. Думаю, команда будет формироваться из федеральных кадров, башкирско-красногорской команды, и, вероятно, останутся небольшие осколки команды Хамитова».