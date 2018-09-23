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Хабирову не мешают собирать команду

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Башкирские вице-премьеры коллективно ушли в отставку. В Башкирии, которую 11 октября возглавил бывший кремлевский чиновник Радий Хабиров, ушли в отставку большинство вице-премьеров. В субботу они написали заявления об увольнении по собственному желанию, пояснив, что тем самым решили дать возможность врио главы сформировать собственную команду. О том, что он готов взаимодействовать далеко не со всеми членами кабинета предшественника Рустэма Хамитова, врио главы Башкирии дал понять сразу после назначения.

Хабирову не мешают собирать команду


В субботу, по данным “Ъ”, президиум правительства Башкирии в полном составе ушел в отставку: семь из восьми вице-премьеров написали заявления об увольнении по собственному желанию. Андрей Трухан, курировавший строительство и транспорт, сделал это практически сразу после того, как на первом после назначения совещании кабмина господин Хабиров раскритиковал работу этих отраслей. Опрошенные “Ъ” отставники сообщили, что «коллегиальное решение об уходе обсуждалось несколько дней». «Закон не предусматривает для врио главы возможности отправить правительство в отставку, но ему нужна собственная команда, поэтому решили облегчить ему этот процесс»,— сказал один из вице-премьеров. Комментируя реакцию Радия Хабирова на коллективное решение вице-премьеров, собеседник “Ъ” в администрации Башкирии сообщил, что это «мужественное решение было оценено». «Скамейка запасных у врио главы длинная: он приглашает в свою команду самых сильных, не глядя на то, в каких лагерях они работали раньше»,— сказал он.

Официально об отставках и назначениях в администрации Башкирии объявят сегодня. Премьер Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с 2015 года, заявление об уходе не писал и продолжит работу. Вице-премьер по АПК, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, полпред республики при президенте РФ Фархад Самедов и вице-премьер, руководящий аппаратом правительства, Илшат Тажитдинов «останутся и продолжат работу в статусе исполняющих обязанности», говорит собеседник “Ъ” в администрации. Заявления об уходе подписаны четырем вице-премьерам: Евгению Гурьеву (министр земельных и имущественных отношений), Марату Магадееву (взаимодействие с МЧС, госкомитетом по юстиции, Министерством молодежной политики и спорта), Салавату Сагитову (социальная политика), а также назначенному в сентябре Фанзилу Чингизову (образование и культура).

Салавата Сагитова, по данным “Ъ”, может сменить министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. Место вице-премьера по строительству и транспорту прочат Раифу Абдрахимову, бывшему директору муниципальной строительной компании «Инвестиционно-строительный комитет Уфы», с 2017 года работавшему заместителем Радия Хабирова в Красногорске. В Уфу вернется еще один представитель команды господина Хабирова — Олег Полстовалов, возглавлявший в Красногорске правовое управление. Он займет пост министра земельных и имущественных отношений. Как говорят в администрации Радия Хабирова, позже последует и ротация среди министров «до тех пор, пока не будет сформирована команда, способная решить задачи, поставленные врио главы». Правительство Башкирии состоит из восьми вице-премьеров, 12 министров, 12 глав комитетов и агентства, а также нескольких глав управлений.

Напомним, после назначения Радий Хабиров на одном из первых же совещаний подверг жесткой критике работу кураторов строительства, транспорта и здравоохранения. После этого в отставку подал глава Минздрава Анвар Бакиров, а за ним — вице-премьер Андрей Трухан. На прошлой неделе не был продлен контракт с управделами главы Ринатом Шагалиным. Господа Трухан и Шагалин считались чиновниками, входившими в ближайшее окружение экс-главы региона Рустэма Хамитова.

«Разумеется, заявление Хабирова о готовности работать с командой предшественника было из разряда ритуальных,— говорит политолог Сергей Маркелов.— Врио главы сформирует команду, в которую войдут в первую очередь люди из его ближайшего окружения. Дефицита в кадрах, учитывая его многолетнюю работу в Башкирии, потом в Кремле, а затем в Красногорске, нет. Думаю, команда будет формироваться из федеральных кадров, башкирско-красногорской команды, и, вероятно, останутся небольшие осколки команды Хамитова».

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 22.10.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда такая дружная отставка, не иначе как настойчивая "рекомендация" самого башлыка. Ссориться с ним себе дороже, это известно с времен его былой деятельности, лучше отойти и не мешать фантазиям новоиспеченного башлыка.



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  • 2 | 22.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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БЕДА РОССИИ -когда один заявил- у меня команда питерских.Вот и теперь все создают команду ,кто питерских,кто красногорско-башкирских.А страдает дело.При советской власти не знали слова команда.Работали с теми.кто имелся и работал в аппаратах Обкомов и Обисполкомов,.Шла ротация-кто то повышался,кто уходил на пенсию,кого то освобождали за упущение в работе.Но вот таких повсеместных СЕНОКОСОВ не было.Поэтому и порядок в стране был



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  • 3 | 22.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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"Брателы" Т из актива СБМ остались в команде Хабирова и для многих, знакомых с их теневой деятельностью, - это очень настораживающий посыл.



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  • 4 | 22.10.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Я староват и уже туго соображаю, а в текстах о новом главе страны башкир так много букв....

ВЫ мне одно скажите: Какие отношения в данный момент между Хабировым и
МуртаЗлом - Сарбаевым. И для меня все станет ясным я получу ответ на мой вопрос:
Кто же ты друг или враг?
А может быть просто так?
А может быть ветер измен?
Я давно жду перемен.
Может быть шутка в серьёз?
Больно обидно до слёз.
Кто же ты друг или враг?
Или Так?



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  • 5 | 22.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полстовалов.....Преподаватель,директор Института права ,без году неделя нач правового управления в Красногорске -а теперь управитель имущества башкирского. А может кого то по опытнее или все по принципу ЛИЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ



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  • 6 | 22.10.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто же ты друг или враг?
Или Так?
++++++++++++++++

Как тебе сказать? Он пришел исполнять волю Путена, а дальше думай сам. Разберись, в чем сконцентрирована воля Путена.



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  • 7 | 22.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для пользы Башкирии надо бы Изотова вернуть из Москвы. Серьезные экономисты считают его знания, опыт работы, настойчивость в достижении целей, открытость и доступность в общении с людьми достойными для большого дела в большой белой юрте.
Уфимский мэр -самое то!



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  • 8 | 22.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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горожане гадали, кем посадит хабиров абдрахимова, того, который в 2 000-ые подарил ему 29 квартир, будучи руководителем ИСКа -вора из воров..
Вот она - должность зампремьера по строительству.
Какие должности отдаст хабиров назарову (он с ним на кирова 1 и внуком Мустая) , мурзагулову?
Кто еще надеется на порядок в республике..?



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  • 9 | 22.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 22.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для пользы Башкирии надо бы Изотова вернуть из Москвы. Серьезные экономисты считают его знания, опыт работы, настойчивость в достижении целей, открытость и доступность в общении с людьми достойными для большого дела в большой белой юрте.
Уфимский мэр -самое то!
=========================================================
Видать такой помошник хабирову и нужен - большой йййййй опыт воровства.



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  • 10 | 22.10.2018, 10:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
Особи называющие Себя либералы спрятались и пишут анонимки. Либералы во время правления Сталина написали 20 миллионов анонимок друг на друга а сейчас обвиняют Сталина . ЛИБЕР -БОГ РАЗВРАТА СКОТОЛОЖЕСТВА ПЬЯНСТВА БЕЗДЕЛИЯ ТУНЕЯДСТВА .Ал суффикс показывает принадлежность . Либер -ал существо соответствует своему богу -разврата предательства тунеядства скотоложества. Азохен вей.



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  • 11 | 22.10.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 22.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для пользы Башкирии надо бы Изотова вернуть из Москвы.
++++++++++++++
Тогда надо и Уралчека вернуть, как же он без него?



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  • 12 | 22.10.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Если, впридачу к братанам, еще и Назарова, то это будет кадровый ПП!



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  • 13 | 22.10.2018, 10:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
Я как Данко пытаюсь вывести Вас в светлое будущее а Вы все шипите из под юбки особи называющей себя кухаркой. Что уже открыто зарегистрироваться и высказывать Свое мнение или предложение страшно? Вот из за такой жизненной позиции Вас и называет Радий бабуинами. Все побежите за банами к хозяину.Азохен вей. Трусы.



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  • 14 | 22.10.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сагитов три года писал мне чиновничьи - тупые ОТПИСКИ т. е плевал мне в лицо , пользуясь тем что высоко забрался . Поделом скот...не !!!



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  • 15 | 22.10.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привет с соседней ветки эсбеэмовцу поющему ринатику Б.

"Плыви мимо, не встревай, если у тебя несварение. Улица широкая , многорядная. Садись верхом на Азо*** вей и катись"



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  • 16 | 22.10.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.10.2018, 10:54 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1401 | Рейтинг: -31,8
Я как Данко пытаюсь вывести Вас в светлое будущее а Вы все шипите из под юбки особи называющей себя кухаркой. Что уже открыто зарегистрироваться и высказывать Свое мнение или предложение страшно? Вот из за такой жизненной позиции Вас и называет Радий бабуинами. Все побежите за банами к хозяину.Азохен вей. Трусы.
+++++++++++++++++

А ты чем прославил свою храбрость? Азох@й вей глупостями?



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  • 17 | 22.10.2018, 11:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 131 | Комментарии: 6378 | Рейтинг: -418
Назначение Радия Хабирова, похоже, и на что намекала здешняя мамка шоблятых, Кухарка, подействовало и на здешний сайт. Похоже и Корней Иванович попал в здешние Vip персоны.
Три раза, три дня пытался я опубликовать ответ на его последние претензии, вопросы, и прочие забавы, но увы, не пропустили.
Корней Иванович, отпиши в личку свой эл. адрес, пришлю ответ тебе. Ну, если так не пожелаешь, остаётся опубликовать свой ответ в ЖЖ с трансляцией на Фэйсбук.



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