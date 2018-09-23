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Хабиров на маршрутке по Уфе

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Большое интервью с новым руководителем Башкирии вышло на федеральном телеканале накануне, в субботу. 20 октября, вечером, в эфире программы «Вести в субботу» вышло большое и подробное интервью с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Специально для ­этого в Башкирию приезжал ведущий программы Сергей Брилёв. Благодаря этой программе, выяснилось, что циркулировавшие по Уфе в последние дни слухи о том, что Радия Хабирова видели в маршрутке, не являются вымыслом.

Хабиров на маршрутке по Уфе


Стоит отметить, что Радию Хабирову и Сергею Брилёву попался далеко не самый жуткий ПАЗик из всех, курсирующих по Уфе, и весьма доброжелательный и разговорчивый водитель, оказавшийся коренным уфимцем.

Видео:



- Нелегалы мешают. К остановкам не подъедешь, народ не возьмешь. Из-за этого — очередная серия ДТП, - посетовал водитель, запросто обращаясь к Радию Хабирову.

Сергей Брилёв отметил, что почти на всех автобусах в Уфе установлены баллоны с газом.

- Оно, конечно, и экономичнее, и экологичнее. Только если такой автобус попадает в совсем серьезное ДТП... Даже думать не хочется, - ужаснулся журналист и тут же успокоил телезрителей рассказом о том, как на первом же оперативном совещании Хабиров потребовал убрать с улиц нелегальных перевозчиков.

- Знаете, люди как устроены? Они сейчас притихли, сказали: а, пошумел глава, это PR-ход и так далее. Но моя предыдущая должность научила меня долго, кропотливо, последовательно дожимать, - заявил Радий Хабиров в беседе с московским репортером.

Он поведал также о своем вероисповедании, семье, спортивной борьбе, проблемах ЖКХ, своем отношении к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, «Башнефти» и губернаторских выборах.

Более подробно с интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 22.10.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Знаете, люди как устроены? Они сейчас притихли, сказали: а, пошумел глава, это PR-ход и так далее. Но моя предыдущая должность научила меня долго, кропотливо, последовательно дожимать, - заявил Радий Хабиров в беседе с московским репортером.
*************************

Если бы еще жизнь научила вовремя остановиться, было бы ваще хорошо.



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  • Гость
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  • 2 | 22.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Популизм или что-то иное?
Пока слова, а Уфе после хЯлалов и Хамитова остро нужны результаты.
Поживем еще 100 дней и посмотрим



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  • Гость
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  • 3 | 22.10.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров на маршрутке по Уфе
**********************************************
Под Ельцина косит?
Ох и натерпелись МЫ от него...



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  • Гость
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  • 4 | 22.10.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.10.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров на маршрутке по Уфе
**********************************************
Под Ельцина косит?
Ох и натерпелись МЫ от него...
++++++++++++++++
Какая злопамятная память у тебя?!
Аж 18 лет прошло, ты все еще помнишь.
Труды и старания для простолюдин Солнцеликого давно должны были заслонить те черные дни, стало быть все это тебе не пошло в пользу.



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  • Участник
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  • 5 | 22.10.2018, 10:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
У медали две стороны . Конечно ПАЗ тем более на газе это опасно и морально устарел.. Даже эти старые корыта подняли цену как и приличные .Перевести ПАЗ на межгород .Не нужны Они в городе. 1 не безопасны 2 устарели 3 цена за проезд та же что и в приличном транспорте.



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  • 6 | 22.10.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му

Я как христианин, а Христианство, согласно заповедям Христа, является правопреемником Иудаизма, помню заповедь: "ведь в Торе сказано (Дварим 25: 17-19): «Помни, что сделал тебе Амалек… Сотри память Амалека, не забудь!» Значит, причиненное нам зло нельзя забывать и, в конечном счете, надо отомстить за него
То есть Амалек атаковал нас как представителей Самого Б-га, и потому отомстить мы здесь должны не за себя, а за Него.



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  • 7 | 22.10.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.10.2018, 10:33 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1398 | Рейтинг: -31,8
У медали две стороны . Конечно ПАЗ тем более на газе это опасно и морально устарел.. Даже эти старые корыта подняли цену как и приличные .Перевести ПАЗ на межгород .Не нужны Они в городе. 1 не безопасны 2 устарели 3 цена за проезд та же что и в приличном транспорте.
_____________________
ПАЗик - автобус не для межгорода, а для сельской местности: таким он был задуман. Он по грунтовке хорошо ездит, по грязи.
Вот из райцентра в деревню съездить на нём в самый раз. Опять же школьный автобус для сельских школ. А в городе и на межгороде он неэффективен: в городе много горючки жрёт, а на шоссе скорость маленькая.
Ещё для села был очень хорош Курганец, но, похоже, завод добили.



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  • 8 | 22.10.2018, 11:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1403 | Рейтинг: -31,8
7 согласен с Вами но межгород меняю на междеревнями и районными центрами.



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  • 9 | 22.10.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого ельцина не забудем будь он проклят вечно.
Солнцеликого даже не хочется так называть.
Из питерской подворотни, воевал с крысами......
"Врагов мочить в сортире".......Солнцеликий....
Сейчас агитирует попасть в рай ради его параноидальных устремлений переустроить мир по своим убеждениям, а если нет, то пусть весь мир будет уничтожен его ядерной кнопкой.
Дожили.



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  • 10 | 22.10.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.10.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.10.2018, 10:33 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1398 | Рейтинг: -31,8
У медали две стороны . Конечно ПАЗ тем более на газе это опасно и морально устарел.. Даже эти старые корыта подняли цену как и приличные .Перевести ПАЗ на межгород .Не нужны Они в городе. 1 не безопасны 2 устарели 3 цена за проезд та же что и в приличном транспорте.
_____________________
ПАЗик - автобус не для межгорода, а для сельской местности: таким он был задуман. Он по грунтовке хорошо ездит, по грязи.
Вот из райцентра в деревню съездить на нём в самый раз. Опять же школьный автобус для сельских школ. А в городе и на межгороде он неэффективен: в городе много горючки жрёт, а на шоссе скорость маленькая.
Ещё для села был очень хорош Курганец, но, похоже, завод добили.
+++++++++++++++++
Да, Курганец было бы хорошее импортозамещение для Фордов.....



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