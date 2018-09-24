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Хабиров дал поручение разобраться с «Большим хапком»

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Бывший генерал Росгвардии займется группой Ахметова-Гурьева. Одним из первых вопросов, поднятых на сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве РБ, стала тема состояния ГУП «Башавтотранс» (БАТ).

Хабиров дал поручение разобраться с «Большим хапком»


- За 7 месяцев убыток вырос в 2,5 раза. Мне непонятна продажа имущества «Башавтостранс». Почему продается АТП, а город не знает. 4 га земли на Степана Злобина. Главы районов говорят, что автовокзалы потеряны.

Теперь о руководителе, господине Махиянове. Он специалист по банкротствам? «Башмелиоводхоз» обанкрочен, ГУСП «Зирганская МТС», Бельское речное пароходство - то же самое. И везде там есть фамилия Урала Ахметова, - начал Радий Хабиров. - Артур Фарвазович, надо внимательно посмотреть, что это за люди, что за такая семья Ахметовых.

Чуть ранее врио главы РБ объявил, что бывший заместитель командующего Росгвардии в ПФО Артур Ахметханов стал и.о. вице-премьера, отвечающим за вопросы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами. Говоря о семье Ахметовых, Радий Хабиров имел в виду, что Урал и Дим Ахметовы, братья Надыршины и другие лица получали выгоды и должности на банкротящихся предприятиях.

После вопросов, касающихся здравоохранения, врио главы вновь вернулся к теме «Башавтотранса».

- Сегодня же руководитель был уволен, доложите мне во второй половине дня. Все материалы по «Башавтотрансу» и МУП «ИСК» направить в прокуратуру, - было дано поручение председателю Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову.

По нашей информации, господин Мухаметьянов будет только рад выполнить данное указание. У него самого было множество вопросов к БАТ, но он фактически был отстранен от влияния на госпредприятие бывшим вице-премьером Евгением Гурьевым, который являлся другом и партнером господ Ахметовых.

Господин Гурьев, в отличие от коллег, был уволен фактически в никуда. Сегодня уже есть ощущение, что это никуда может превратиться в прокуратуру.

Для нас изначально была очевидна порочность схем отчуждения республиканской собственности, осуществляемая группой Гурьев-Ахметов через ГУП «УАЗ», ГУП «Башавтотранс», Бельское речное пароходство, ГКУ Управления казны РБ и другие республиканские предприятия и учреждения.

Наши публикации под общим названием «Большой хапок» были посвящены именно этим схемам. Они вызывали резонанс у общественности и бешенство в Белом доме. Еще несколько месяцев назад мы писали, что благодаря «крыше» в прокуратуре Евгений Гурьев может избежать наказания. Зато будет расти папочка уже на самого Рустэма Хамитова. В итоге Хамитов ушел в отставку. Под вопросом свобода Евгения Гурьева, а у зампрокурора РБ Олега Горбунова у самого очень трудные времена.

Радует, что Радий Хабиров видит, что наши публикации работают на пользу республики. Наши расследования направлены на наведение порядка в республике. Надеемся, что такое отношение к сигналам и публикациям в СМИ сохранится и впредь, когда мы будем писать об ошибках и коррупционных проявлениях уже его команды.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.10.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще бы эту крысу- взяточника хасанова не забыли выкинуть из минимущества



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  • Гость
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  • 2 | 23.10.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще бы эту крысу-взяточника хасанова не забыли выкинуть из минимущества



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 23.10.2018, 09:25 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35444 | Рейтинг: +5832,4
В ответ на.наглое требование...............
мы, уфимцы, как один человек, ответим:
а) повышением качества служебной переписки,
б) увеличением производительности труда,
в) усилением борьбы с бюрократизмом, волокитой, кумовствоми подхалимством,
г) уничтожением прогулов и именин,
д) уменьшением накладных расходов
е) общим ростом профсоюзной активности,
ж) отказом от празднования рождества, пасхи, троицы,благовещения, крещения, курбан-байрама, йом-кипура, рамазана,пурима и других религиозных праздников,
з) беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством,пьянством, обезличкой, бесхребетностью и рахимовщиной
и) поголовным вступлением в ряды общества " Всемирный курултай" и "Конгресс башкирских народов",
к) поголовным переходом на сою и конину,
л) поголовным переводом делопроизводства на башкирский алфавит,
м) а также всем, что понадобится впредь.



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  • 4 | 23.10.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радует, что Радий Хабиров видит, что наши публикации работают на пользу республики. Наши расследования направлены на наведение порядка в республике.
+++++++++++++++++++

Если Хабиров следует публикациям ПроУфу, это тревожный сигнал. Со времен Муртазы идет след этого издания, о каком порядке они болеют.

В пору всем заняться предложение юнги:
и) поголовным вступлением в ряды общества " Всемирный курултай" и "Конгресс башкирских народов",
к) поголовным переходом на сою и конину,
л) поголовным переводом делопроизводства на башкирский алфавит,
м) а также всем, что понадобится впредь.



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  • 5 | 23.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Генпрокурор подписал увольнение олега горбунова с 26 октября.
Уволил и все на этом как всегда!???



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  • 6 | 23.10.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1452 | Рейтинг: -35,7
Артур вышел на тропу войны с коррупцией. Несколько забавно.



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  • 7 | 23.10.2018, 10:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1452 | Рейтинг: -35,7
5 Вы в курсе о золотом парашюте Олега в связи с выходом на пенсию 20 месячных с доплатой за классный чин? Уволен в связи выходом на пенсию.Азохен вей.



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  • 8 | 23.10.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.10.2018, 10:17 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1448 | Рейтинг: -36,1
5 Вы в курсе о золотом парашюте Олега в связи с выходом на пенсию 20 месячных с доплатой за классный чин? Уволен в связи выходом на пенсию.Азохен вей.
++++++++++++++++++
Азохyй-вей встал, почесал, потрясся.



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  • Участник
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  • 9 | 23.10.2018, 10:41 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1169 | Рейтинг: +89,6
“1 | 23.10.18| Автор: Не зарегистрирован..еще бы эту крысу - взяточника хасанова не забыли выкинуть из минимущества”

Их группировка как раз и доила дербанила этот несчастный БАТ и он всегда был под контролем мелеузовских. Теперь позарились на его здание по КМаркса.
БАТовцы зарабатывают на продаже маршрутов, с нал/безнал расчётами. К теме БАТ надо подтянуть и бывшего главу МЗИО Искужина, который в теме ещё с прошлого века, когда отгружали леваком реликтовый лес с Караидельского района в оплату запчастей на венгерские Икарусы. И что интересно, составы с лесом уходили с ЖД ветки ФСИН, или военных.

Но возможно Хасанова обойдут тучи, везучий оказался, почти односельчанин/одношкольник.
Его в Мелеузе один раз уже выкидывали с постов и исправлялся юристом в сельхозуправлении.
Маленький, юркий сумел и Жене в доверие втереться и очень грамотно протаскивал его шкурные интересы, но при этом сливал его “сделки” через бывшего начюротдела Гарипова и информировал Рамиля.

Так вот одной из переданных вестей было, что уже в первые Женькины месяцы были проведены несколько крупных сделок с землёй, где сразу подняли большие бабки … и разыгрался АППЕТИТ женькин, и засотрудничали в полный рост с нынеподлсудным решалой городского имущества, т.е. нашего и вашего муниципального имущества. Видимо посчитав, что оно уфимцам не нужно/ либо никчему, а им оно нужнеее!



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  • 10 | 23.10.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни фигасеньки себе кадровое решение?
В лучших традициях "сдержек и противовесов" родоплеменного и кланового рахимовского режима- одна проворовавшаяся семья должна смениться другой при полной предсказуемости результатов?



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  • 11 | 23.10.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 23.10.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни фигасеньки себе кадровое решение?
В лучших традициях "сдержек и противовесов" родоплеменного и кланового рахимовского режима- одна проворовавшаяся семья должна смениться другой при полной предсказуемости результатов?
+++++++++++++++++++++

Это называется перераспределение честно нажитого. Чтобы у всех членов шайки было.



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  • 12 | 23.10.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так везде будь то в правительстве , или в маленьком районе сидят эти воры - разворовали всю страну а для пенсионеров денег нет



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  • 13 | 23.10.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А напомню обедомовое долевое имущество мкд хто дал указ на хапок ? в частную собственность чужих за пиастры ? стоимость 2 млрд



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  • 14 | 23.10.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
"Чапаевщина" и "махновщина" не приведет к добру. Все это – из-за недостатка ума.



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  • 15 | 23.10.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.10.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
"Чапаевщина" и "махновщина" не приведет к добру. Все это – из-за недостатка ума.
**************

Готовься к Валидовщине.



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