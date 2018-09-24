Хабиров дал поручение разобраться с «Большим хапком»

Бывший генерал Росгвардии займется группой Ахметова-Гурьева. Одним из первых вопросов, поднятых на сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве РБ, стала тема состояния ГУП «Башавтотранс» (БАТ).- За 7 месяцев убыток вырос в 2,5 раза. Мне непонятна продажа имущества «Башавтостранс». Почему продается АТП, а город не знает. 4 га земли на Степана Злобина. Главы районов говорят, что автовокзалы потеряны.Теперь о руководителе, господине Махиянове. Он специалист по банкротствам? «Башмелиоводхоз» обанкрочен, ГУСП «Зирганская МТС», Бельское речное пароходство - то же самое. И везде там есть фамилия Урала Ахметова, - начал Радий Хабиров. - Артур Фарвазович, надо внимательно посмотреть, что это за люди, что за такая семья Ахметовых.Чуть ранее врио главы РБ объявил, что бывший заместитель командующего Росгвардии в ПФО Артур Ахметханов стал и.о. вице-премьера, отвечающим за вопросы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами. Говоря о семье Ахметовых, Радий Хабиров имел в виду, что Урал и Дим Ахметовы, братья Надыршины и другие лица получали выгоды и должности на банкротящихся предприятиях.После вопросов, касающихся здравоохранения, врио главы вновь вернулся к теме «Башавтотранса».- Сегодня же руководитель был уволен, доложите мне во второй половине дня. Все материалы по «Башавтотрансу» и МУП «ИСК» направить в прокуратуру, - было дано поручение председателю Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову.По нашей информации, господин Мухаметьянов будет только рад выполнить данное указание. У него самого было множество вопросов к БАТ, но он фактически был отстранен от влияния на госпредприятие бывшим вице-премьером Евгением Гурьевым, который являлся другом и партнером господ Ахметовых.Господин Гурьев, в отличие от коллег, был уволен фактически в никуда. Сегодня уже есть ощущение, что это никуда может превратиться в прокуратуру.Для нас изначально была очевидна порочность схем отчуждения республиканской собственности, осуществляемая группой Гурьев-Ахметов через ГУП «УАЗ», ГУП «Башавтотранс», Бельское речное пароходство, ГКУ Управления казны РБ и другие республиканские предприятия и учреждения.Наши публикации под общим названием «Большой хапок» были посвящены именно этим схемам. Они вызывали резонанс у общественности и бешенство в Белом доме. Еще несколько месяцев назад мы писали, что благодаря «крыше» в прокуратуре Евгений Гурьев может избежать наказания. Зато будет расти папочка уже на самого Рустэма Хамитова. В итоге Хамитов ушел в отставку. Под вопросом свобода Евгения Гурьева, а у зампрокурора РБ Олега Горбунова у самого очень трудные времена.Радует, что Радий Хабиров видит, что наши публикации работают на пользу республики. Наши расследования направлены на наведение порядка в республике. Надеемся, что такое отношение к сигналам и публикациям в СМИ сохранится и впредь, когда мы будем писать об ошибках и коррупционных проявлениях уже его команды.