Когда посадят мэра Нефтекамска Рашита Давлетова?

Сити-менеджер Нефтекамска подозревается в незаконном предоставлении квартиры полицейскому. Региональное управление Следственного комитета вчера возбудило уголовное дело в отношении сити-менеджера Нефтекамска Рашита Давлетова. В его служебном кабинете проведен обыск, а сам чиновник дал показания следствию.Господина Давлетова подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2015 годах по его указанию мэрия незаконно предоставила двухкомнатную муниципальную квартиру стоимостью 1,9 млн руб. заместителю начальника местного ОВД. Стоимость квартиры следствие считает суммой ущерба, нанесенного местному бюджету. Рашит Давлетов вчера от комментариев отказался.О возбуждении уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) главы администрации Нефтекамска Рашита Давлетова вчера вечером сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Материалы следствию предоставило УФСБ. По версии следователей, в мае 2014 года, через два месяца после назначения на должность сити-менеджера, Рашит Давлетов подписал незаконное постановление, на основании которого заместитель начальника местного отдела полиции безвозмездно получил в пользование двухкомнатную служебную квартиру стоимостью 1,9 млн руб.В феврале 2015 года муниципальный чиновник, как полагают в СКР, повторно превысил полномочия, подписав документы, позволившие вывести квартиру из муниципального жилищного фонда. После этого полицейский смог приватизировать жилье. При этом ни он, ни члены его семьи «не были признаны нуждающимися и не относились к категории малоимущих граждан, в связи с чем не имели права на безвозмездное предоставление жилого помещения», отмечают в управлении СКР. Фамилию полицейского, получившего эту квартиру, следствие не раскрывает. Утрата муниципального имущества, полагают в СКР, нанесла местному бюджету ущерб в размере около 1,9 млн руб. Уголовное дело находится в производстве Нефтекамского межрайонного следственного отдела СКР. От дополнительных комментариев там отказались.По данным „Ъ“, оперативники УФСБ вчера днем провели обыск в кабинете Рашита Давлетова и комнате отдыха, после чего он был доставлен для дачи показаний в следственный отдел.Градообразующим предприятием Нефтекамска является Нефтекамский автозавод группы КамАЗ. Рашит Давлетов долгое время работал директором НефАЗа по кадрам и социальным вопросам. В 2014 году в Нефтекамске возникли серьезные трудности с избранием сити-менеджера: местные депутаты несколько раз срывали голосование за кандидатуры, поддержанные администрацией республики. Рашит Давлетов, как сообщал „Ъ“, тогда стал компромиссной кандидатурой для местных депутатов и республиканских властей. Контракт с сити-менеджером, продленный в 2016 году, истекает в 2020-м.Два заместителя господина Давлетова в прошлом году стали фигурантами уголовных дел. Первый вице-мэр по строительству Владимир Алексиянц в январе текущего года был приговорен к штрафу 60 тыс. руб. за получение взятки от местного предпринимателя саженцами туи. Стоимость партии деревьев следствие оценило в 175 тыс. руб. Другой заместитель, Шамиль Халитов, еще находится под следствием: его подозревают в незаконном изменении вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в интересах компании «БНПС-Инвест». Ущерб бюджету следствие оценивает в 4,5 млн руб.Рашит Давлетов вчера от комментариев отказался. «Не скажу, что дела нормально, но пока на этом все»,— сказал он.Депутат Курултая Башкирии из Нефтекамска Ильгам Галин считает, что расследование эпизода 2014 года для следователей может быть только зацепкой.«Не исключаю, что при анализе изъятых в администрации документов всплывет что-нибудь еще. Тот эпизод, который есть в уголовном деле, был вскрыт Контрольно-счетной палатой республики, которая проводила проверку в Нефтекамске в 2017 году»,— отметил депутат.