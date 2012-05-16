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Хабиров потребовал передать в отделы образования списки семьей, в которых есть огнестрельное оружие

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Врио главы региона Радий Хабиров сегодня на заседании антитеррористической комиссии в Доме Республики потребовал подготовить списки семей с детьми, в которых зарегистрировано огнестрельное, травматическое и прочее оружие.

Хабиров потребовал передать в отделы образования списки семьей, в которых есть огнестрельное оружие


По словам Хабирова, эти списки должны быть в отделах образования каждого муниципалитета, а также у участковых. Последние должны вести с родителями, у которых есть оружие, профилактическую работу.

Кроме того, врио главы Башкирии потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях и ужесточить пропускной режим в них.

Проверку систем безопасности проведет Министерство образования РБ, о результатах проверки станет известно 15 января.

Совещание было организовано в связи с событиями в Керчи, где 17 октября студент колледжа взорвал бомбу в стенах учебного заведения и расстрелял людей.




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  • Гость
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  • 1 | 24.10.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во исполнение Указания я попрятал на кухне ножи и вилки, ложки деревянные (чтобы не сделали заточки). В сарае топор, молоток и вилы под замок. Завел дома журнал выдачи колюще- режущего инструмента членам семьи. До 25 лет ни одному сыну не доверю топор и вилы. Трудновато конечно одному с навозом управляться, ну ничего, береженого бог бережет.



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  • 2 | 24.10.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начальников отделов образования самих проверять надо и сажать через одного!



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  • 3 | 24.10.2018, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35458 | Рейтинг: +5832,9
Идея правильная. Но, заодно надо проверить и психиатров, которые за бабло поставят любой диагноз.



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  • 4 | 24.10.2018, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Глупейшая инициатива!
Участковые да - должны знать, и беседы проводить тоже должны.

При чем здесь отделы образования?! В школах беседы проводить нужно со всеми!

В этом и прошлом году т.н. колумбайны были совершены и пневматами, и ножами, и топорами. В Дагестане в спортзале вообще не известно(нам), что взорвали... Не хочет Хабиров перписать все семьи, в которых имеются пневматы, топоры - и, о боже мой!!! - ножи?!

И почему Хабиров не выступил с этой инициативой в феврале 2014 года, когда сын и внук ФСБэшника расстрелял в московской 263-ей школе учителя и полицейского, захватив в заложники класс?!



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  • 5 | 24.10.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то не верится официальной версии в крымского "Рембо"?
Один пацан, в 18 лет, пусть даже ночевал в инете, смог сломать жизнь сотням людей?
Брейвик готовился 7 лет, крымчанин 4..... дня?
Что-то здесь не так?
Много вопросов и противоречий.....
А дальше, к сожалению,- кампанейшина от дилетантов



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  • 6 | 24.10.2018, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
И да - пусть еше перепишут и сообщат в отделы образования семьи, в которых есть табельное и наградное оружие.



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  • 7 | 24.10.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.10.2018, 12:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1889 | Комментарии: 61243 | Рейтинг: +12260,7
И да - пусть еше перепишут и сообщат в отделы образования семьи, в которых есть табельное и наградное оружие.

============
Если подлость передается по наследству то надо проверять болты на колесах после шиномонтажки



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  • 8 | 24.10.2018, 12:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1482 | Рейтинг: -36,1
Мутная история в Керчи. Застрелился из дробовика картечью в голову. Выезжал Я на самострелы. 1 крови по колено от головы одни ошметки.2 ствол длинный заначит нужно как то приспособится для выстрела в голову .3 ладно изготовил взрывчатку а откуда взрыватель? Да а беседы полицейского.Да кто Их слушает? Полиция не авторитет её нет доверия это раз. Потом посмотрите на этих полицейских ну не буду высказывать оценочные суждения но даже до советского милиционера Анискина не тянут. 3 Сама система образования и воспитания молодого человека вообще отдельная тема.



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  • 9 | 24.10.2018, 12:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1482 | Рейтинг: -36,1
Да а что лепят по ящику первые лица государства ? Как эти высказывания оценить? Тут вообще отдельная тема. Понятно что граждан России держат за идиотов но надеюсь что 80% еще пока в здравом уме и в твердой памяти.



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  • 10 | 24.10.2018, 13:07 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2952 | Рейтинг: -274,2
Влад Росляков стрелял не в однокурсников. Не в учителей. Он стрелял в жизнь, которая для него была мачехой, а не матерью.

Которой не было до него никакого дела. Которая была благосклонна к другим, у кого не было прыщей и были деньги, гаджеты, автомобили и девочки.

У кого мама работала в Газпроме, Роснефти или банке, а не на тяжёлой подённой работе. Кому не надо было учиться в техникуме, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

А ему эта жизнь лгала, на словах обещая одно, а на деле давая совсем другое.

Влад Росляков в неё стрелял, потому что в его школе были учителя, но не было педагогов. Их не было, потому что они не могли воспитывать Влада и других детей на конкретных общественных примерах, взятых из этой жизни. Не могли показывать пальцем в телевизор и говорить:

- Смотри, ему тоже 16 лет, как и тебе, а чего он уже добился?

Потому что в телевизоре были не владиславы росляковы, а мары багдасарян, мажоры, миллионеры, пижоны и болтуны.

А в интернете Михаил Леонтьев говорил всем желающим:

- Идите в жопу, ребята!

Когда вам 18 лет, вы понимаете только одно слово - справедливость! И хотите справедливости! Fair Play! И ещё - чтобы все поняли, что вы хотите справедливости.

Поэтому молодёжь выходит на улицу, поэтому протестует, часто наивно и неумело. Поэтому совершает безумства. Иногда - чудовищные.

Например, такие, как обычный московский паренёк Владислав Ермаков, сын вполне благополучных родителей - отца-инженера и матери - социального работника.

Которых он в собственной квартире зарезал вместе с бабушкой, да так, что в шок пришла даже полиция. А на вопрос "Зачем???" ответил ожидаемо:

- Всё надоело!

https://www.newsru.com/crime/1...

Переходный возраст - это состояние, когда детские мечты о справедливости и всеобщей гармонии сталкиваются с формирующимся взрослым пониманием, что справедливости нет. И выдержать это противоречие способны не все.


В Союзе этого противоречия не было. Потому что справедливость была. И мы оставались наивными, как дети, до седых волос. За что и поплатились сполна в 1991 году.

Но это уже другая история.

Ехидный Douglas. https://cont.ws/@douglas/1097847 полная статья здесь.
----------------
Не там ищет товарищ гауляйтер.



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  • 11 | 24.10.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не там ищет товарищ гауляйтер.
---------------------------
Обратите внимание,что наши либераст-эксперты под этим не подпишутся.
Одна только фраза "В Союзе этого противоречия не было. Потому что справедливость была." приводит их в ужас.



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  • 12 | 24.10.2018, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Депутат Госдумы Александр Сидякин стал руководителем Администрации Главы РБ. Указ о его назначении подписан Радием Хабировым, сообщает пресс-служба главы региона.

Сидякин сменил на этом посту Евгения Маврина, который руководил администрацией главы с июня этого года. По данным источников газеты «КоммерсантЪ-Уфа», Маврин может получить должность «на госслужбе, близкую к экономике, где у него наибольшие компетенции».

Александр Сидякин уже работал в Башкирии. Он был задействован на выборах президента Башкортостана осенью 2003 года, а в 2005 году возглавил региональное отделение Российской партии пенсионеров. Позже руководил местным отделением партии «Справедливая Россия».
_________________________________
Подельник Хабирова по фальсификации невыборов-2003...

Напомню и то, что Сидякин был инициатором введение статьи об уголовной отетственности за одиночные пикеты, так что "поздравляю" б-станцев... и да - на УЖике есть раздел "Поиск" - введите в него фамилию Сидякин и посмотрите публикации, посвященные этому деятелю.

Не за горами тот день, когда все будут вспоминать Хамитова с ностальгией...



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  • 13 | 24.10.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не за горами тот день, когда все будут вспоминать Хамитова с ностальгией...
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Ты со Скорпионом штоль? Остальным по барабану.



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  • 14 | 24.10.2018, 14:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
И да - ждите еще и возвращения в "родные Пенаты" - Рустема Ахмадинурова....

В 2002 — 2003 г. — заместитель руководителя Регионального исполкома — начальник отдела по связи с общественностью партии «Единая Россия»;

В 2003 — 2004 г. — руководитель Территориального представительства Федеральной службы по финансовым рынкам в РБ ;

С 2004 года по настоящее время — директор Уфимского филиала, советник при ректорате Российского государственного социального университета.

В 2016 году участник праймериз "Единой России" на выборах в Государственную Думу 7 созыва по 3 Уфимскому одномандатному округу. Занял второе место из 33 выдвинутых кандидатов округа, вслед за экс-мэром Уфы Павлом Качкаевым.

С июня 2017 года - Генеральный директор Спортивного клуба «Зоркий», в который входят ФК "Зоркий", выступающий в ПФЛ в зоне "Центр" и СК "Зоркий", выступающий в Суперлиге хоккея с мячом, а также детские академии "Зоркого".

С сентября 2017 года - руководитель Аппарата Общественной Палаты го Красногорска

Наверное возглавит министерство спорта и молодежной политики...



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  • 15 | 24.10.2018, 14:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Вчера, 23 октября, в Уфе и Стерлитамаке прошли забастовки нелегальных водителей в ответ на резкую критику нынешнего руководителя республики относительно ситуации с общественным транспортом.

Уже сегодня, 24 октября, после неудачной попытки шантажа, перевозчики заявились в Правительство Башкирии и заявили, что готовы выйти на маршруты. Однако забастовщикам отказали и предложили в ноябре участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.

Основатель Школы Российской политики Рустем Ахмадинуров рассказал в беседе с ИА «Башинформ», что на Радия Хабирова пытались давить предприниматели и на предыдущем месте работы в Красногорске, но бесполезно.

- Но скоро все поняли, что давить и манипулировать новым главой совершенно невозможно и, более того, это вызывает обратную реакцию, — рассказал Ахмадинуров. — Радий Фаритович по своему духу борец, и когда его начинают шантажировать, выдавая свои интересы за общественные, он это не прощает. По опыту работы в Красногорске знаю, что на такие попытки он отвечает, образно говоря, прямым в челюсть.

По мнению политолога, цель Радия Хабирова – вывести Башкирию на лидирующие позиции среди регионов, и все попытки манипуляции и шантажа изначально обречены на провал.



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  • 16 | 24.10.2018, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Еще инициатива Сидякина-Качкаева:

Депутаты от «Единой России» предложили разрешить переселять жителей аварийных домов в другие регионы. Соответствующий законопроект представители комитета по жилищной политике Павел Качкаев и Александр Сидякин внесли в Госдуму.
_______________________________
Нравится, 13-ый?!

Проверь - не признан ли твой дом ВНЕЗАПНО аварийным?
Или место(земля), где он стоит стоит теперь куда дороже, чем выселить тебя на Дальний Восток, на тот самый гектар?



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  • 17 | 24.10.2018, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Вот еше пара закончиков от Сидякина:
Закон о митингах

Автор закона об ужесточении административных наказаний за «нарушения» на митингах — Александр Сидякин. Закон вступил в силу 8 июня 2012 года.

Максимальный штраф за участие в несогласованных с властями акциях вырос с 200 рублей до 10-20 тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имуществу — до 300 тысяч рублей. Верхний предел штрафов для должностных лиц составил 600 тысяч рублей, для юридических — миллион рублей.

31 марта 2014 года Сидякин вместе с единороссом Андрей Красовым и справедливороссом Игорем Зотовым внесли законопроект о новом ужесточении наказаний за участие в несогласованных митингах (статья 212.1 УК), сославшись на опасность событий в Украине. По новым поправкам введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение законодательства о митингах. Закон вступил в силу 22 июля 2014 года, а в декабре 2015 года приговором закончилось первое дело по новой статье: три года общего режима получил оппозиционный активист Ильдар Дадин, устроивший несколько несогласованных акций.

Закон об иностранных агентах

Автор поправок в закон об НКО-«иностранных агентах» — депутат-единоросс Александр Сидякин. Позже соавторами стали все депутаты «Единой России». Обновленный закон вступил в силу 20 ноября 2012 года. Он обязывает некоммерческие организации, которые занимаются «политической деятельностью» и получают «денежные средства или же иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства», регистрироваться в Министерстве юстиции в качестве «иностранных агентов» и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ, в том числе в интернете. По расчету авторов, российские граждане будут меньше прислушиваться к таким организациям, поскольку те якобы действуют не в интересах России. «Агенты» вносятся в специальный реестр, и для них действует особый правовой режим, предусматривающий, в частности, дополнительные отчетность и проверки.

После вступления закона в силу прокуратура разослала благотворительным и общественным организациям требования, чтобы они признали себя иностранными агентами: например, «Помощи больным муковисцидозом», историческому обществу «Мемориал», «Муравьевскому парку устойчивого природопользования»; с проверками в рамках выявления иностранных агентов пришли и к «Союзу охраны птиц России». Ассоциации «Голос» и ее исполнительному директору были назначены административные штрафы в 300 000 рублей и 100 000 рублей соответственно. В вину им был вменен один эпизод — присуждение международной премии (от которой ассоциация отказалась).
_____________________________________
"— Жаль, королевство маловато, разгуляться мне негде. Ну, ничего, я поссорю соседей между собой – это я умею." © - Сидякин.

Так что - еще раз - мои "поздравления"....



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  • 18 | 24.10.2018, 14:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Обратите внимание,что наши либераст-эксперты под этим не подпишутся.
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Пустое верхоглядство - конспирология.

Такие "колумбайны" нередки в США, в Европе, да и в СССР были в армии, например. И уровень достатка или социального положения семьи - тут не играет роли и не имеет значения.

Всяк сходит с ума по-своему.
Попробуйте под Брейвика подвести этот дурацкий спич "В Союзе этого противоречия не было. Потому что справедливость была.")))))))))))



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  • Гость
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  • 19 | 24.10.2018, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попробуйте под Брейвика подвести этот дурацкий спич "В Союзе этого противоречия не было. Потому что справедливость была.")))))))))))
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Уверен, ты кажешься себе умной и многозначительной. Но только себе, на самом деле ты глупа и зомбирована. В СССР был Чикатило, и что? Разговор о борьбе двух систем, двух мировоззрений. У одной был лозунг: "Человек человеку друг, товарищ и брат", у другой "Человек человеку волк".
Какой выбрала ты, всем известно.



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  • Эксперт
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  • 20 | 24.10.2018, 15:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61265 | Рейтинг: +12261,2
Гроза «ночных бабочек» Александр Сидякин теперь борется с протестными акцими
Опубликовано: Администратор | 16.05.2012

Как известно, депутат-единоросс Александр Сидякин внес в минувшую пятницу в Госдуму новую редакцию законопроекта, предусматривающего увеличение максимального размера денежного взыскания в виде административного штрафа за нарушение закона при проведении массовых уличных акций для организаторов и участников до 1,5 миллиона рублей. Впрочем, на наш взгляд, наиболее удивительно в этой ситуации выглядит не сама заоблачная сумма штрафов, а то, что автор инициативы внезапно переквалифицировался из сторонника протестных акций в их ярых противников.

Гроза «ночных бабочек» Александр Сидякин теперь борется с протестными акцими

Связано это прежде всего со сменой ориентации г-на Сидякина. Разумеется, политической.

Александр Сидякин хорошо известен жителям Башкирии. Сначала он активно работал в избирательной комиссии Уфы, затем стал лидером местного отделения партии пенсионеров, а позже, когда его партия объединилась с «Родиной» и «Жизнью», стал секретарем бюро совета башкирского отделения «Справедливой России». В Башкирии он запомнился как автор громких заявлений, исполнитель шумных пиар-акций и активный участник протестных выступлений.

Пожалуй, самым забавным из последних стал крестовый поход г-на Сидякина против «ночных бабочек», которым он пообещал оборвать крылья.

Корреспондент «МКС» имел счастье быть приглашенным на акцию протеста лично Александром Сидякиным. В столице Башкирии были организовали «точечные» пикеты на всем протяжении проспекта Октября, месте традиционной дислокации уфимских жриц любви.

Правда, громких скандирований не наблюдалось. Протестанты ограничились выносом плакатов, выполненных в едином стиле, вероятно, рукой выпускника худграфа. При этом в акции принимали участие не только и даже не столько пожилые люди, сколько молодежь.

Одной из них, похоже, самой юной — девочке дет десяти — вручили транспарант с текстом: "Уберем *** с улиц Уфы".

Против чего младшеклассница протестовала, она понимала смутно, поскольку классические образы падших женщин Катюши Масловой и Сонечки Мармеладовой в школе еще не проходила.

Пробел в литературе восполнил сам Александр Сидякин.

— Общество захлестнули пьянство, употребление апрещенных препаратов, продажна любовь. Все эти пороки в первую очередь поражают молодежь. А государство не борется с негативными сторонами жизни общества: СМИ, телевидение, кино заполнила скрытая реклама секс-услуг. Героями эфира стали бандиты и дамы легкого поведения, распространение грязной морали стало нормальным явлением нашей жизни, человеческие чувства вытеснили подвиги и грязь похоти, — кричал тогда борец за нравственность.

Для более четкого выражения мысли он вместе с соратниками раздавал листовки с проникновенным текстом: «Подвиги и грязь похоти заполняют газеты, телепередачи, рекламу, улицы и подъезды домов. Мы переживаем за тех девчат, безработных и студенток, которых государство бросило на панель, на дно общества, лишив их достойной работы, заработной платы и стипендии».

Участники тех памятных пикетов, перешагнувшие пенсионный порог, из обилия транспарантов почему-то выбрали плакат с риторическим вопросом: "Куда смотрит милиция и прокуратура?"

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