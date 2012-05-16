По словам Хабирова, эти списки должны быть в отделах образования каждого муниципалитета, а также у участковых. Последние должны вести с родителями, у которых есть оружие, профилактическую работу.
Кроме того, врио главы Башкирии потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях и ужесточить пропускной режим в них.
Проверку систем безопасности проведет Министерство образования РБ, о результатах проверки станет известно 15 января.
Совещание было организовано в связи с событиями в Керчи, где 17 октября студент колледжа взорвал бомбу в стенах учебного заведения и расстрелял людей.
Хабиров потребовал передать в отделы образования списки семьей, в которых есть огнестрельное оружие
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