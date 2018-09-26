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Перестанут ли воровать в медицине Башкирии?

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В медицинском ведомстве начались кадровые перестановки и срастание клана «счетоводов» с чиновниками Минздрава, сообщают источники ProUfu.ru.

Перестанут ли воровать в медицине Башкирии?


В самом денежном подразделении Минздрава – ГКУ Техобеспечения - происходят перестановки. Они начались еще с того момента, когда за провал в самом коррумпированном направлении госзакупок - лекарственном обеспечении льготников - был уволен директор этого отдела Ринат Аглиев, в то время как министр здравоохранения Анвар Бакиров ушел в очередной отпуск.

Пока Анвар Бакиров отсиживался за спиной своего надежного зама Рафаэля Яппарова, последний принял на себя весь удар негодования со стороны пациентов и общественников.

В сентябре этого года отдел Минздрава, связанный с закупками, возглавил Марат Шмаков. Его связывают с кланом башкирских «счетоводов». И это очень влиятельная сила в башкирской политической системе.

«Счетоводы» - участники схем по отчуждению башкирской республиканской собственности в пользу коммерческих структур. Этому посвящена серия статей главного редактора портала ProUfu.ru Рамиля Рахматова под названием «Большой хапок» о деятельности организованной группы чиновников, руководителей государственных предприятий и учреждений, коммерческих структур, направленной на отчуждение республиканской собственности.

Тем временем с историей, происходящей в Минздраве, может быть связана другая.

Рекордная взятка в Башкирии

Буквально месяц назад, в сентябре, произошла история, незамеченная СМИ. В оперативное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ принесли рекордную взятку – 1 миллион рублей, сообщает источник. Следы вывели оперативников на заведующую аптекой Республиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 54-летнюю Раузу Шаймарданову.

Установлено, что только за последние три месяца из подведомственного ей медицинского учреждения было похищено лекарств на сумму 4,8 млн рублей. Но на самом деле суммы в десятки раз больше, сообщает источник, ведь препараты похищались ежемесячно.

Сообщается, что в ближайшее время Раузе Шаймардановой, несколько лет проработавшей в СПИД-центре, предъявят обвинение в хищении средств и организации нелегального бизнеса по продаже льготных лекарств ВИЧ инфицированным больным.

В Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями информацию подтвердили, сообщив, что «эта женщина теперь у них не работает, а ее делом вроде бы занимается Следком».

И с этой историей может быть связана другая.

Путешествие лекарств для ВИЧ инфицированных по России

Одновременно странная ситуация происходит в Саратовской области, где было зафиксировано, что лекарства для ВИЧ инфицированных вместо их региона ушли в другие. Их вычислили по номерам. О том, что медикаменты отгружены со 2 по 8 июля в Башкортостан и на Средний Урал, писал Znak.com.

Однако и до башкирских пациентов лекарства не дошли. Пациентский контроль сообщал о больших срывах в поставках препаратов как раз в это время.

Многие больные сидели по несколько месяцев без адекватного лечения.

А еще одна история произошла в 2017 году, когда препарат для больных ВИЧ случайно «всплыл» на торгах в Самаре и Адыгее.

Являются ли такие перемещения препаратов между регионами ошибкой или спланированным действием, установит следствие.

А тем временем с этой историей может быть связана и следующая.

В масштабах страны?

В России в течение всего года разгорался скандал с лекарственным обеспечением ВИЧ инфицированных больных. Во многом это было связано с переходом из регионального на федеральное финансирование. Однако причина не только в этом.

Дело в том, что в переходный период регион должен был «доплачивать» из своего бюджета на лекарства больным ВИЧ. Было ли это сделано, установить сложно, так как Минздрав ранее сообщал журналисту Проуфу, что денег им никто так и не выделил. В итоге ни денег, ни лекарств – и высокая смертность этой категории больных.

Все дороги ведут в Минздрав

В январе 2018 года в Минздрав на должность первого замминистра здравоохранения пришел Рафаэль Яппаров. Этот довольно скромный чиновник в свое время был в хороших отношениях с сенатором от Башкирии Лилией Гумеровой.

Ранее он несколько лет возглавлял республиканский центр СПИД. В последней декларации о доходах бывшего главврача значится цифра 6 млн рублей за год или 500 тыс. рублей в месяц. Это рекордная для башкирских главврачей заработная плата. Даже главврач РКБ им. Куватова получает около 170 тысяч рублей в месяц.

Злые языки поговаривают, что некоторые вопросы Яппаров может решать с Гумеровой напрямую. Якобы именно Яппаров поспособствовал включению редкого заболевания «хантер-синдром» в те самые 5 затратных заболеваний, которые переданы на федеральный уровень. Во многом это решение могло быть связано с назойливостью руководителя РБОО "Хантер-синдром" Элеоноры Романовой, которая буквально объявила Яппарову войну.

Немного странным кажется и то, что Яппарова часто посещают представители многих крупных фармкомпаний. Личные встречи с ними сменяются одна за другой, этому есть свидетели (имена известны редакции - прим. ред.).

В последнее время принцип башкирских чиновников от медицины – бери что дают, а не что подходит - применим почти для всех пациентов, вплоть до детей. Ни о каком индивидуальном подходе и речи не идет. Больных массово переводят на дженерики.

Наша история будет неполной, если мы не скажем, что вместе с Яппаровым из СПИД-центра пришла в Минздрав молодая сотрудница Татьяна Носко, ставшая здесь начальником отдела обеспечения лекарственными средствами. Говорят, что работы у нее очень много, ведь необработанными остаются стопки листков на получение лекарств пациентами.

Как бы то ни было, за первое полугодие Минздрав освоил лишь 5% выделенных ему федеральных денег. И у многих пациентов есть опасения, что до конца года с освоением средств будет также плохо. Есть сведения, что из тех дополнительных средств, которые были выделены Хамитовым в начале июня на лекарственное обеспечение льготников, также неосвоенными остаются 200 миллионов.

Ну а когда чиновникам работать, если в отделе ГКУ Техобеспечения Минздрава постоянно проходят проверки, о результатах которых нам пока не сообщают?

ПроУфу
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  • 1 | 25.10.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медициной в Башкортостане последние 6-7 лет руководила Гульшат Хамитова с нее не спросишь,а вот муж, пусть даст ответ.



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  • 2 | 25.10.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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А когда будут перемены в полликлинике №2,когда уволят фельдшера семьи премьера.



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  • 3 | 25.10.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитов должен объяснить, почему Путинский бюджет на здравоохранение составлялся по остаточному признаку, сущий мизер.
Почему он являясь башлыком не взял на региональный бюджет полностью всю медицину?
Хамитова к ОТВЕТУ!



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  • 4 | 25.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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А подруг Гульшат главных врачей тоже заменить нужно.



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  • 5 | 25.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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| 25.10.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медициной в Башкортостане последние 6-7 лет руководила Гульшат Хамитова с нее не спросишь,а вот муж, пусть даст ответ.
------------Гульшат то на государственных харчах немного похорошела ,бросит она мужа.



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  • 6 | 25.10.2018, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35462 | Рейтинг: +5833,1
1 | 25.10.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медициной в Башкортостане последние 6-7 лет руководила Гульшат Хамитова с нее не спросишь,

=================Почему не спросишь? Есть живые свидетели, есть документы. По фонду есть решение суда. Было бы желание.



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  • 7 | 25.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 25.10.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов должен объяснить, почему Путинский бюджет на здравоохранение составлялся по остаточному признаку, сущий мизер.
Почему он являясь башлыком не взял на региональный бюджет полностью всю медицину?
Хамитова к ОТВЕТУ!
_____________

Надо было объявить Медицинский суверенитет, не перегонять 70% доходов в Москву, насытить башкирскую медицину.



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  • 8 | 25.10.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Перестановки в здравоохранении Республики Башкортостан необходимо начинать не только с самого министерства, а надо еще посмотреть на Территориальный фонд медицинского страхования: все финансирование здравоохранения идет через ФОМС. Необходимо учесть и то, что проворовавшуюся главного бухгалтера Меньшиков А.М. даже не уволил, а передвинул в замы главного бухгалтера.
В Министерстве провести чистку, уволив устроившихся по родству и кумовству сотрудников!
Вернуть в строй уволенных по необъяснимым причинам главных врачей! После увольнения эти профессионалы своего дела по приказу Хамитовой Г. и Бакирова А.А. даже не были трудоустроены - их запрещали брать на работу!
Уволить всех приближенных Бакирова А.А. главных врачей больниц: 18, 21, 13, Ресспубликанский перенатальный центр, Демская больница, Кардиоцентр, РКБ им.Куватова, РДКБ, Белорецкая ЦРКБ ....



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  • 9 | 25.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока медицина платным не будет, будут воровать. Всем хочется урвать из общака, это же инстинкт, заложенный всевышним.



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  • 10 | 25.10.2018, 10:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Что за понятие воровать? Воруют если пенсионерка забыла рассчитаться за пачку масла на кассе вот это воровство а чиновники усваивают бюджет. Запомните простую вещь у государства нет своих денег Они существуют на деньги народа .



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  • 11 | 25.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все чиновники сидят на этом сайте и молятся ,как бы про них не написали.



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  • 12 | 25.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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не только комментируйте,
пишите хабирову по каждому известному вам факту



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  • 13 | 25.10.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 25.10.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все чиновники сидят на этом сайте и молятся ,как бы про них не написали.
+++++++++++
Ты один из них?



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  • 14 | 25.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А подруг Гульшат главных врачей тоже заменить нужно.
+++
Не только подруг, но и страдающего "липкостью рук" (и не только) "друга" в республиканском тубе?



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  • 15 | 25.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 25.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А подруг Гульшат главных врачей тоже заменить нужно.
+++
Не только подруг, но и страдающего "липкостью рук" (и не только) "друга" в республиканском тубе?--------------------Что за подруги,что украли.



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  • 16 | 25.10.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Представьте себе, попали в больницу, со здоровьем стало хреново. Начинаете искать ходы-выходы.
1. Где найти грамотного умелого врача?
2. Где найти хорошие, действенные, не вредные лекарства?
3. Как сделать так, чтобы поменьше платить?

Тут начинают искать родичей, знакомых, знакомых родичей, знакомых знакомых итд.

Каждый врач имеет вышеназванное свое окружение, и готов содействовать, при этом подзаработать. Ну кто от этого откажется?
Да практически никто!

Причина такого явления в вышеприведенных трех пунктах:

1. Отсутствие грамотных умелых врачей?
2. Отсутствие хороших, действенных, не вредных лекарства?
3. Предыдущие два пункта требуют больших затрат.

Такое явление из-за существующего симбиоза социалистического медобслуживания и капиталистического финансирования.

На западе медицина платная, тем не менее население не дохнет как в РФ.



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  • 17 | 25.10.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Белорецкая ЦРКБ ....
+++++
Показушного любителя эффектов и декораций в медпомощи в названной ЦРБ надо еще проверить на врачебную профпригодность.
Чиновник ряженный в белый халат, четко и болезненно ориентирован на власть и деньги.



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  • 18 | 25.10.2018, 11:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
16 Вас на западе лечили? Где Вы вообще в каких странах были?



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  • 19 | 25.10.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поменяют шило на мыло Хамитовских отодвинут от кормушки, своих поставят Бюджетная сфера самая коррумпированная и хищения там огромные И это в масштабах страны В отдельно взятом регионе порядок навести нельзя



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  • 20 | 25.10.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 25.10.2018, 11:10 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1491 | Рейтинг: -36,5
16 Вас на западе лечили? Где Вы вообще в каких странах были?
++++++++++++++++
Читай статистику российскую и мировую, живи жизнью простолюдин. Для этого нет необходимости побывать за рубежом.
Если член клуба неприкасаемых, то это тебе трудно объяснить.



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