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Толкачев несменяемый: Хабиров встретился с курултаевцами

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Врио главы Башкирии встретился с руководством Курултая РБ, председателями парламентских комитетов и их заместителями, сообщается на сайте главы РБ.

Толкачев несменяемый: Хабиров встретился с курултаевцами


24 октября прошла встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова с депутатами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что эффективная работа исполнительной власти возможна только при поддержке Госсобрания.

- Безусловно, в своей деятельности я буду ориентироваться на взаимодействие с важнейшей ветвью власти. Не представляю эффективную работу исполнительных органов государственной власти, если мы не будем чувствовать постоянную, кропотливую поддержку Государственного Собрания. Уверен в том, что у нас с вами будет слаженная работа, - сказал Радий Хабиров.

Радий Хабиров позитивно оценил тот факт, что в Госсобрании представлены разные политические партии. Он отметил важность работы депутатского корпуса с населением республики.

- Очень надеюсь, что депутаты будут активно работать с жителями, потому что через вас я хотел бы получать сигналы, которые идут от них. Важно чувствовать нерв того, чем живут люди. Я настроен работать вместе с вами. Интересы у нас одни - это развитие нашей республики, благополучие наших жителей. Уверен, что в этой части мы с вами будем друг друга слышать и понимать, - сказал врио руководителя, - сказал врио руководителя.

Председатель Курултая РБ Константин Толкачев рассказал о законотворческой деятельности, законодательных инициативах, действующей структуре и взаимодействии с населением региона.

- Приоритетом в деятельности парламента республики является совершенствование законодательства для успешного решения социально-экономических задач, стоящих перед республикой в соответствии с майскими указами Президента России. Деятельность депутатов строится в соответствии с принципами открытости, системности и коллегиальности принятия решений.

ПроУфу
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  • 1 | 25.10.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот,что там делают бывшие высокопоставленные чиновники,особенно пенсионеры.Деньги за годы властвования наколотили,пенсия хорошая но нет еще зарплата депутата нужна.Позор вам господа бывшие министры.



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  • 2 | 25.10.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал бы, что хочет подмять этих дармоедов под себя. Зачем крутить около да вокруг?



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  • 3 | 25.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деятельность депутатов строится в соответствии с принципами открытости, системности и коллегиальности принятия решений.
++++++++++++++++

Этого деятеля в скромности не обгонишь!



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  • 4 | 25.10.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Очень надеюсь, что депутаты будут активно работать с жителями, потому что через вас я хотел бы получать сигналы, которые идут от них"
***
Пипец!
Население Башкирии свои нужды и чаяния будет передавать исполнительной власти не на прямую, а некими "сигналами" с помощью толпы бесполезных башкирских прокладочных "одобрямсов".
Не хватает детских садов ,школ, мостов и коммунальных дорог, бардак с транспортом, в системе ЖКО, в МФЦ, недоступна медицина, 22% газификации села, 87% газоподведения, село вымирает- и всё это нужно оформлять "сигналами" небожителям группы коррумпированных номенклатурщиков из ветеранов горбипартии и ленинского комсомола, которые игнорировали российские законы и указания федерального центра и лично нагибали народ и опускали Башкирию на колени?



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  • 5 | 25.10.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Депутатов всех мастей всех партий не содержать за счет бюджета . Все партии и движения пусть содержат на парт взнося членов этих партий и движений и посмотрим сколько Их останется. Курултай и коммунальные услуги охрану содержать за счет депутатов а не из бюджета. Вот где деньги народа. А Вы говорите денег нет а Вы держитесь.



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  • 6 | 25.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также жестко, как с хамитовскими, разбирался бы и с ними, особенно, с толкачевым, закисшему и протершему до дыр уже кресло за 20-летие.

С радостью ожидания прокантуется еще до момента отъезда в СОВФЕД вместо возвращаемого ялалова на должность премьера



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  • 7 | 25.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также жестко, как с хамитовскими, разбирался бы и с ними, особенно, с толкачевым, закисшему и протершему до дыр уже кресло за 20-летие.

С радостью ожидания прокантуется еще до момента отъезда в СОВФЕД вместо возвращаемого ялалова на должность премьера



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  • 8 | 25.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Также жестко, как с хамитовскими, разбирался бы и с ними, особенно, с толкачевым, закисшему и протершему до дыр уже кресло за 20-летие.

С радостью ожидания прокантуется еще до момента отъезда в СОВФЕД вместо возвращаемого ялалова на должность премьера



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  • 9 | 25.10.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пипец!
Население Башкирии свои нужды и чаяния будет передавать исполнительной власти не на прямую, а некими "сигналами" с помощью толпы бесполезных башкирских прокладочных "одобрямсов".
Не хватает детских садов ,школ, мостов и коммунальных дорог, бардак с транспортом, в системе ЖКО, в МФЦ, недоступна медицина, 22% газификации села, 87% газоподведения, село вымирает- и всё это нужно оформлять "сигналами" небожителям группы коррумпированных номенклатурщиков из ветеранов горбипартии и ленинского комсомола, которые игнорировали российские законы и указания федерального центра и лично нагибали народ и опускали Башкирию на колени?
+++++++++++++++++

Неужели все так плохо?

Неужели ничего хорошего нет?



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  • 10 | 25.10.2018, 11:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
9 а что Вы ожидали. Первый год поменяет зажравшихся чиновников на более голодных а Вы балдеете .Пиарите . Уверен что все подорожает и мандаты и обращения к чиновнику будет по Московским тарифами а это в разы выше .



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  • 11 | 25.10.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 25.10.2018, 11:14 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1492 | Рейтинг: -36,5
9 а что Вы ожидали. Первый год поменяет зажравшихся чиновников на более голодных а Вы балдеете .Пиарите . Уверен что все подорожает и мандаты и обращения к чиновнику будет по Московским тарифами а это в разы выше .
+++++++++++++
Пока отвечал, ты потерял нить связи со своим разумом. Начни сначала.



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  • 12 | 25.10.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толкачев несменяемый: Хабиров встретился с курултаевцами....
и ограничился общими фразами и пожеланиями "работать с народом"
*****
В это же время в Приморском крае другой и.о. -Кожемяко встретился с депутатами Заксобрания и внес предложение о льготах "детям войны" 1928-сентябрь 1945 г.г. рождения.

Депутаты единодушно приняли закон сразу в 3-х чтениях. Ежемесячная стоимость закона всего 15, 6 млн руб.- для регионального бюджета- пустяк.

Рейтинг приморской власти у населения резко скакнул вверх.
Пока реальные счет 1-О в пользу жителей.



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  • 13 | 25.10.2018, 11:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Курултай превращен в отстойник для горби коммунистов . К стати от КПРФ депутатов прибавилось .Посмотрим 7 ноября где будет проходить празднование опять где ни будь на задворках. Был Я на митингах по пенсионной реформе . Так согласованные митинги были вообще на задворках . Пример в Салавате в пром зоне на площадке где и от асфальта ни чего не осталось. Выступающие ну просто отстой . Да же до полит ликбеза не тянет.Обтраган.



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  • 14 | 25.10.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
И Костику приходит пора лыжи смазывать... вот только нам это всё равно ни чего хорошего не сулит, только моральное удовлетворение от того, что этого старого козла пнут под зад.



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Молчалин Алексей Степаныч – секретарь Фамусова, живущий в его доме.
Фамилия героя выражает его основную черту – «бессловесность». Именно за это Фамусов сделал М. своим секретарем. Герой является полноправным представителем «века минувшего», так как усвоил его взгляды и живет по его принципам.
М. неукоснительно следует завету своего отца: «угождать всем людям без изъятья – хозяину, начальнику, слуге его, собачке дворника». В разговоре с Чацким М. излагает свои жизненные принципы - «умеренность и аккуратность». Они заключаются в том, что «в мои лета не должно сметь свое суждение иметь»



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  • 16 | 25.10.2018, 11:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
11 Вы не улавливаете ход Мысли .Вам это не дано генетически . Разжёвывать нет времени и длинно да и Вам вряд ли и тогда будет понятно о чем Я..Азохен вей.



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  • 17 | 25.10.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 25.10.2018, 11:52 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1498 | Рейтинг: -36,6
11 Вы не улавливаете ход Мысли .Вам это не дано генетически . Разжёвывать нет времени
++++++++++++++++

Чем занят, Му-Му топишь?



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  • 18 | 25.10.2018, 12:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
14 Лена больше Вас всех понимает суть кадровых изменений. Вопрос правильный. Что даст это простолюдину. Напомню что человека оценивают не по словам и обещаниям а по поступкам. Жаль что Мы пока не союзники с кухарками. Так что лозунг ;Пролетарии всех стран объединяйтесь " сегодня как ни когда актуален. Я не претендую на роль ведущего на УЖе .Это Ваш журнал эксперты. Вы тут давно .И в общем то в основном излагаете ситуацию правильно Единственный недостаток пути решения у Нас несколько не совпадают.



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  • 19 | 25.10.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 25.10.2018, 12:00 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1499 | Рейтинг: -36,6
14 Лена больше Вас всех понимает суть кадровых изменений. Вопрос правильный. Что даст это простолюдину. Напомню что человека оценивают не по словам и обещаниям а по поступкам. Жаль что Мы пока не союзники с кухарками. Так что лозунг ;Пролетарии всех стран объединяйтесь " сегодня как ни когда актуален. Я не претендую на роль ведущего на УЖе .Это Ваш журнал эксперты. Вы тут давно .И в общем то в основном излагаете ситуацию правильно Единственный недостаток пути решения у Нас несколько не совпадают.
_________________________________________________

Герасима научить грамотности и в эксперты! Кто за?



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  • 20 | 25.10.2018, 12:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Иванов Ваши посты вообщем и сравнения верны Но Вы не учитываете что УЖ так и не стал площадкой для интеллигентных и деловых граждан России. Возможно прав Радий -большинство уровень мышления примитивны ( приматы) Идея у Них у власти в перестановка - но вот бананов похоже всем бабуинам скоро не будет хватать. Есть большая доля вероятности что нехватка бананов напомнит что Они граждане некогда великой страны.



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