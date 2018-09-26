Толкачев несменяемый: Хабиров встретился с курултаевцами....

Врио главы Башкирии встретился с руководством Курултая РБ, председателями парламентских комитетов и их заместителями, сообщается на сайте главы РБ.24 октября прошла встреча врио главы Башкирии Радия Хабирова с депутатами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что эффективная работа исполнительной власти возможна только при поддержке Госсобрания.- Безусловно, в своей деятельности я буду ориентироваться на взаимодействие с важнейшей ветвью власти. Не представляю эффективную работу исполнительных органов государственной власти, если мы не будем чувствовать постоянную, кропотливую поддержку Государственного Собрания. Уверен в том, что у нас с вами будет слаженная работа, - сказал Радий Хабиров.Радий Хабиров позитивно оценил тот факт, что в Госсобрании представлены разные политические партии. Он отметил важность работы депутатского корпуса с населением республики.- Очень надеюсь, что депутаты будут активно работать с жителями, потому что через вас я хотел бы получать сигналы, которые идут от них. Важно чувствовать нерв того, чем живут люди. Я настроен работать вместе с вами. Интересы у нас одни - это развитие нашей республики, благополучие наших жителей. Уверен, что в этой части мы с вами будем друг друга слышать и понимать, - сказал врио руководителя, - сказал врио руководителя.Председатель Курултая РБ Константин Толкачев рассказал о законотворческой деятельности, законодательных инициативах, действующей структуре и взаимодействии с населением региона.- Приоритетом в деятельности парламента республики является совершенствование законодательства для успешного решения социально-экономических задач, стоящих перед республикой в соответствии с майскими указами Президента России. Деятельность депутатов строится в соответствии с принципами открытости, системности и коллегиальности принятия решений.