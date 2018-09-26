Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Рейтинг публикаций
Катимся в пропасть ...

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая ...
  Эхо Москвы

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Гебернаторские невыборы ...

Не собирался опять писать про выборы, вроде все уже сказано (в том числе и про ...
  Эхо Москвы

Затянем пояса до смерти? ...

В эти дни 85 региональных парламентов России в экстренном порядке, на ...
  Лев Шлосберг

Лучшие комментарии дня
Кредиты на КрымНаш

Американцы потребительские кредиты на еду и айфоны - не берут... особе ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Кредиты на КрымНаш

Не... ну я просто обожаю этих имбициллов с извилиной от фуражки!!!!! ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Хабиров потребовал переда ...

Обязательно посмотрите мои вчерашние дебаты на радио Финам с депутатом ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Календарь новостей
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии недели
О том, как Мустай «башкир ...

Не знаю, кого он душил, но вот то, что он Заки Валиди называл преступн ...
  Рейтинг: +4  юнг

Навальный. Ответ генералу ...

Обратите внимание на уровень интеллекта людей командывающих силовыми с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Отправление в рай или кто ...

вспомнить слова Грачева погибших в Чечне умирают с улыбкой на устахн ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Необразованный министр об ...

я вот тут тока одного не пойму - косячит Шафикова , а наезд на Юнга??? ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Необразованный министр об ...

45 | 25.09.2018, 13:25 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1562 ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Обсуждаемое за неделю
Хабиров начал ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера приступил к формированию своей ...
  25.10.2018   53

Перестанут ли воровать в ...

В медицинском ведомстве начались кадровые перестановки и срастание клана ...
  25.10.2018   44

Толкачев несменяемый: ...

Врио главы Башкирии встретился с руководством Курултая РБ, председателями ...
  25.10.2018   30

Кредиты на КрымНаш ...

Реальные доходы жителей Башкирии с начала года упали почти на 5%. Уровень ...
  25.10.2018   23

Когда посадят мэра ...

Сити-менеджер Нефтекамска подозревается в незаконном предоставлении квартиры ...
  24.10.2018   39

Обсуждаемое за месяц
Хабиров начал ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера приступил к формированию своей ...
  25.10.2018   53

Перестанут ли воровать в ...

В медицинском ведомстве начались кадровые перестановки и срастание клана ...
  25.10.2018   44

Толкачев несменяемый: ...

Врио главы Башкирии встретился с руководством Курултая РБ, председателями ...
  25.10.2018   30

Кредиты на КрымНаш ...

Реальные доходы жителей Башкирии с начала года упали почти на 5%. Уровень ...
  25.10.2018   23

Когда посадят мэра ...

Сити-менеджер Нефтекамска подозревается в незаконном предоставлении квартиры ...
  24.10.2018   39

Последние публикации
Хабиров начал ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера приступил к формированию своей ...
  25.10.2018   53

Перестанут ли воровать в ...

В медицинском ведомстве начались кадровые перестановки и срастание клана ...
  25.10.2018   44

Толкачев несменяемый: ...

Врио главы Башкирии встретился с руководством Курултая РБ, председателями ...
  25.10.2018   30

Кредиты на КрымНаш ...

Реальные доходы жителей Башкирии с начала года упали почти на 5%. Уровень ...
  25.10.2018   23

Когда посадят мэра ...

Сити-менеджер Нефтекамска подозревается в незаконном предоставлении квартиры ...
  24.10.2018   39

ФСБ: Ловят взяточников, ...

Следком Башкирии подтвердил задержание следователя при получении взятки. В ...
  24.10.2018   13

Хабиров потребовал ...

Врио главы региона Радий Хабиров сегодня на заседании антитеррористической ...
  24.10.2018   37

The Insider: Как депутат ...

На днях депутат Госдумы Иван Сухарев призвал прокуратуру проверить издание The ...
  24.10.2018   17

Налоги на налоги: Как ...

В Госдуме работают удивительно талантливые экономисты. Который год они бьются ...
  24.10.2018   32

Кровопускание в ...

Беспрецедентная ситуация в Прокуратуре РБ. В Генпрокуратуре страны готовят ...
  23.10.2018   30

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Читаемое за неделю
Ход конем: Навальный ...

Во-первых, это красиво. Навальный действительно снял хорошее видео и прекрасно ...
  19.10.2018   10

Ничего нового: Во всем ...

Трагедия в керченском колледже стала, в том числе, результатом глобализации ...
  19.10.2018   40

Отправление в рай или ...

Дискуссию на эту тему открыл наш президент, красуясь на сцене клуба «Валдай». Я ...
  19.10.2018   31

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  19.10.2018   34

Навальный. Ответ ...

Думал, стоит ли публиковать сегодня — на следующий день после трагедии в Керчи. ...
  19.10.2018   29

Читаемое за месяц
Няш-мяш: Надо оставить ...

Сегодня закончился срок внесения поправок к правительственному законопроекту, ...
  26.09.2018   8

Пенсионка: Держать ...

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ...
  26.09.2018   6

Уголовно-пенсионная ...

Госдума с лёгкой подачи президента продолжает рассматривать закон об уголовной ...
  26.09.2018   9

Не для нас нефть растет ...

Цена на нефть на 4-летних рекордах — похоже, она закрепляется на уровне ок. $80 ...
  26.09.2018   19

Гебернаторские невыборы ...

Не собирался опять писать про выборы, вроде все уже сказано (в том числе и про ...
  26.09.2018   21


Кредиты на КрымНаш

  • Опубликовано: natall | 25.10.2018
    Раздел: Новости | Комментарии: 24
Оценили
0






Реальные доходы жителей Башкирии с начала года упали почти на 5%. Уровень реальных денежных доходов населения Башкирии в январе-августе текущего года снизился к тому же периоду прошлого года на 4,6%, следует из данных Башстата, которые приводит министерство семьи, труда и соцзащиты республики.

Кредиты на КрымНаш


Одной из причин отрицательной динамики в ведомстве называют увеличение обязательных платежей и взносов, в том числе расходов на оплату кредитов (в общей сложности на 15%). Среднемесячная начисленная зарплата в регионе в январе-августе выросла на 9,5%, до 32,23 тыс. руб.

Башкирия является регионом с высоким уровнем закредитованности населения.

По итогам пяти месяцев 2018 года республика занимала 16 место в РФ по уровню закредитованности населения и девятое место по росту кредитования, по версии Национального бюро кредитных историй.

«Номинальные доходы жителей растут существенно более медленными темпами, чем объемы их кредитования»,— отмечают в министерстве.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации




« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется малость шиковать, а денег нема. Вот и закредитованность. А то что при возврате отдают больше на 20% об этом не думают. Главное жить сегодня, а завтра - бог пошлет чего нибудь.

А причем тут Крымнаш, да хр-ен ее знает!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 25.10.2018, 10:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Крым был и останется в составе РФ. Кучеренко Д . Судя по О в конце фамилии -из Её корни украинские.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 25.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Главное жить сегодня, а завтра - бог пошлет чего нибудь.

-------------------

Помню, в 90-е знакомый с пеной у рта доказывал, как здорово жить "здесь и сейчас" - дескать, вся Америка так живёт. Америка-то на широте Сочи, там фанерные дома - семейный бюджет коммуналка не съедает. Нам же лучше не связываться с этими финансовыми мошенниками. Особенно с паскудными "микро", где многие уже вкусили бандитского террора от коллекторов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.10.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.10.2018, 10:18 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1490 | Рейтинг: -36,7
Крым был и останется в составе РФ. Кучеренко Д . Судя по О в конце фамилии -из Её корни украинские.
----------------------------------

Дык, кто заголовок-то склепал. Наталка-полтавка.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 25.10.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
Жители Краснодарского края, Москвы, Башкирии и Татарстана чаще других попадают в число невыездных из-за долгов
Жители Краснодарского края, Москвы, Башкирии и Татарстана чаще других попадают в число невыездных из-за долгов, — сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. За 8 месяцев этого года вынесено почти четыре миллиона постановлений об ограничении выезда. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года.
___________________________________
И крымваш - конечно же тут не причём)))))))))) У гэбёшек и гэбёшных сосок либо напрочь отсутствует способность обнаружения причинно-следственных связей, либо так в методичке сказано....

А умные люди(не буду показывать пальцем, иначе в глаз попаду) еще в марте 2014г. предупреждали - роиссянам пи-здец!
И купаться вы теперь будете в канализационных стоках черноморского побережья Краснодарского края и аннексированного Крыма.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 25.10.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.10.2018, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1891 | Комментарии: 61267 | Рейтинг: +12261,2
Жители Краснодарского края, Москвы, Башкирии и Татарстана чаще других попадают в число невыездных из-за долгов
Жители Краснодарского края, Москвы, Башкирии и Татарстана чаще других попадают в число невыездных из-за долгов, — сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов. За 8 месяцев этого года вынесено почти четыре миллиона постановлений об ограничении выезда. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года.
___________________________________
И крымваш - конечно же тут не причём)))))))))) У гэбёшек и гэбёшных сосок
-----------------------------------------

И что, "гэбёешки" заставлят набирать кредиты? Может желания с шиком пожить?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 25.10.2018, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
дескать, вся Америка так живёт
____________________
Американцы потребительские кредиты на еду и айфоны - не берут... особенно не оперившиеся сопляки.
Там кредиты на жилье, автомобили, лечение и образование.
Но проценты по этим кредитам не как у нас, а от 3 до 12(максимум!!!)%
По ипотеке до 4%

http://migrant.guru/ssha/kredityi#i-3



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 25.10.2018, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
И что, "гэбёешки" заставлят набирать кредиты? Может желания с шиком пожить?
_______________________________
Те, кто взяли ипотеку, автокредит - ДО крымваша - сейчас попали в очень скверную ситуацию, когда ипотеку гасить нужно, а работа утеряна, предприятия накрылись этой... крымвашей...

Тех, кто желает с шиком пожить(берут кредит на Турцию, на айфоны и т.д.) - никуя не жалко...

А вот тех, кто берет микрозаймы уже на еду, оплату ЖКХ, собрать детей в школу, на лечение или лекарство и т.д. и т.п. в том числе и пенсионеры - очень жалко. Пуйло загнал их в тупик...

Кстати! Я Админу сегодня предлагала прекрасную статью(кому читать лень нат на 50 минут видео этого интервью со специалистами по коллекторам) - для тех, кому коллекторы уже звонят или вот вот начнут звонить из-за просрочки кредитов свыше трех месяцев - очень рекомендую!!!!

Админ не поставил, но я даю ссылку:

https://www.svoboda.org/a/29546626.html



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 25.10.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы потребительские кредиты на еду и айфоны - не берут... особенно не оперившиеся сопляки.
Там кредиты на жилье, автомобили, лечение и образование.
Но проценты по этим кредитам не как у нас, а от 3 до 12(максимум!!!)%
По ипотеке до 4%
****
На учебу, после тестирования потенциала обучаемости, если для серьезных корпораций( НАСА, Боинг, Майкрсофт, Автозаводы и др.) да еще в магистратуру Массачусетского или Бостонского университетов, на то кредит безвозмездный.
Некоторые графства и штаты, например, Аляска, даже врачей для себя готовят безвозмездно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.10.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.10.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы потребительские кредиты на еду и айфоны - не берут... особенно не оперившиеся сопляки.
Там кредиты на жилье, автомобили, лечение и образование.
Но проценты по этим кредитам не как у нас, а от 3 до 12(максимум!!!)%
По ипотеке до 4%
****
На учебу, после тестирования потенциала обучаемости, если для серьезных корпораций( НАСА, Боинг, Майкрсофт, Автозаводы и др.) да еще в магистратуру Массачусетского или Бостонского университетов, на то кредит безвозмездный.
++++
Нечего удивляться, у нас также, кредит безвозмездный. Стоит только стать членом касты неприкасаемых из вертикали власти.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 25.10.2018, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
Не... ну я просто обожаю этих имбициллов с извилиной от фуражки!!!!!

В МВД предложили оснащать огнестрельное оружие датчиками слежения, чтобы не допустить повторения Керченской трагедии
Оборудование оружия специальными датчиками позволит отслеживать перемещение его владельца. При его приближении к школам, детским садам или местам массового скопления людей охрана будет получать соответствующий сигнал, и в случае, если возникнут подозрения, правоохранители смогут остановить человека с оружием. Так идею объяснили в Научно-производственном объединении «Специальная техника и связь» МВД. Там отметили, что схожий принцип действует в автомобилях, которые подают сигнал SOS при столкновении, или при надзоре за обвиняемыми, находящимися под домашним арестом. Стоимость таких датчиков будет сравнима с ценой самого дешевого мобильного телефона с выходом в интернет, устанавливать их можно в приклад или корпус оружия на стадии изготовления, а в уже выпущенное – когда владелец придет продлевать лицензию. В МВД считают, что эта мера позволит предотвращать нападения, подобные тому, которое неделю назад произошло в Керчи.
_____________________________
На вскидку:
1. Батарейку самому вадельцу менять? Солнечные батареи внутри приклада и внутри сейфов - разряжаются, если что...
2. А что мешает просто вынуть этот датчик преступнику?
3. Живущим рядом со школами/детсадами - оружие вовсе не выдавать? А если переехали в район школы/детсада уже после того, как приобрели оружие? Изымать или ездить к ним каждые полчаса?
4. Те, кому еще только предстоит продление лицензии - могут свободно ходить с оружием без датчика?
5. А как же с глушилками и перекидкой геолокации? По мере приближения к Кремлю, к телу пуйла(кстати, когда пуйло пиезжал в Уфу мне геолокация моего сына показывала в Аэропорту Уфа))))) и это не шутка!!!) датчик будет показывать, что оружие находится в аэропорту Внуково? Москвичи в курсе.
6. Как в пистолеты в том числе пневматы переделанные под боевые, ножи, топоры, коктейли молотова маячки вставлять и в бомбы?

Ну... может еще чего упустила)))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 25.10.2018, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
И как пиндосы с их десятками колумбайнов в год не додумались-то? А?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 25.10.2018, 13:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
7. В музейное боевое оружие датчики ставить? А вдруг преступники музей ограбят?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 25.10.2018, 14:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
Очередное лоббирование сбыта датчиков. Предлагаю установить камеры слежения за чиновниками за Их счет у Них на дачах вплоть до туалетов и транслировать в режиме онлайн что бы все видели как прожигают бюджетные деньги социальные паразиты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.10.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ладно, с кредитами всё ясно. Поскольку спрыгнули с темы - вот мои пять копеек:

Один учитель физкультуры поставил двойку мальчишке за то, что он не посмотрел, как было задано на дом, фильм "Движение вверх". Мало, что киношники спекулируют на спортивных достижениях Советского Спорта, так ещё учитель физры гнобит ученика, у которого даже компьютера нет (бедно живут).

Предлагаю киношникам снять фильм про спорт в РФ. Дарю название бесплатно: "Движение вниз". И пусть включат сюжеты, как команды проигрывают, как футболисты-миллионеры бьют морды гражданам, как их фанаты катятся вниз по эскалаторам - и т.п. И обязать учителей физкультуры самим посмотреть всё это. А то горазды гордиться подвигами Страны Советов, не забывая в неё систематически плевать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 25.10.2018, 15:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
Вернемся к нашим баранам, то бишь кредитам))))

Только что в окно наблюдала, как от подъезда со стоянки эвакуатор и парочка судебных приставов в папочкой и докуми в которых что-то помечали и показывали эвакуаторщику(вероятно, поскольку не гайцы в форме) забрали темно-бордовую шкоду(номер писать не стану, пробивается, наверное, дабы не палить соседа).
Хозяина рядом не было, иначе бы он бегал, шумел, открывал машину, забирал из нее личные вещи, документы...
Сфоткала, отправила сыну, но он не в курсе - какого соседа машина. Может кто-то новенький, недавно въехавший в наш дом.
Выяснит в группе в воцапе чуть позже.
Ну вот... как-то так...



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 25.10.2018, 15:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
16 из квартир выкидывают в никуда и еще должен остаешься. Суровая правда капитализма. Люди ни что-прибыль все. Модернизированное финансовое рабство.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 25.10.2018, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1891 | Комментарии: 61278 | Рейтинг: +12262,2
Суровая правда капитализма.
___________________________
При социализме - выкидывали вникуда даже зимой... только цыганам удалось на Ушакова отстоять самовольно занятые квартиры, совеццким трудыщимся - никогда не удавалось! Выкидывали прямо на снег, если что...
Например, если по закону социальное жилье в коммуналке особождалось за смертью единственного прописанного - только ментя внаглую могли туда вселиться, хотя по совеццкому закону должны были передавать нуждающимся соседям в этой коммуналке. НО! Ху-й бы там!

На моей памяти только одной женщине удалось отстоять такую комнату(она просто никого в квартиру не впускала - смелая была), правда не совсем - в результате судебных разбирательств, куда она подала, ей(с дочерью) все же дали вместо дополнительной комнаты, однокомнатную квартиру, забрав обе комнаты в коммуналке. Она согласилась. Потом как-то сумела продать эту однушку, заключила с москвичом фиктивный брак и он взял в Москве на "семью" кооператив, она расплатилась и с ним, и за квартиру в Москве и уехала с дочерью жить туда. Устроилась на фабрику мягких игрушек швеёй. Все это было в начале-середине 80-х... Потом связь с ней потерялась...
В общем - молодец баба!

А вот комнату моего внезапно умершего в больнице от перетонита дяди(был в разводе с семьей, получил комнату отдельно, жена и дочь квартиру - отдельно - после сноса дома, за Почтамтом, где щас стоит налоговая, пенсионка и какое-то НИИ) в районе ТЦ Башкирия - сразу же занял мент... еще и похоронить не успели.... пришлось хоронить из морга... в квартиру не впустил ментяра, вещи на площадку выкинул, мебель на улицу... это был 1982 год...

И нифига не капитализм! И управы х-уй найдешь!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 25.10.2018, 15:53 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35462 | Рейтинг: +5833,1
11 | 25.10.2018, 13:05 | Автор: Кухарка
Не... ну я просто обожаю этих имбициллов с извилиной от фуражки!!!!!

В МВД предложили оснащать огнестрельное оружие датчиками слежения, л .
6. Как в пистолеты маячки вставлять и в бомбы?

=================Ага. Вот майор Евсюков в белой горячке завалил кучу людей в супермаркете, за то, что ему не продали водку.
А ведь если бы предварительно в свой табельный пистолет вмонтировал маячок. всё было бы гораздо лучше?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 25.10.2018, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 25.10.2018, 15:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1891 | Комментарии: 61276 | Рейтинг: +12261,8
Вернемся к нашим баранам, то бишь кредитам))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кредиты - не бараны! Бараны те, кто берёт кредиты на всякую ерунду или развлечения! (Твоё выражение понял, просто его использовал для своего отношения к кредитам) У меня работали молодые ребята, которые тоже мне говорили, что кредиты - это замечательная вещь, которая даёт возможность пользоваться какой-то вещью в то время, когда денег на неё у тебя нет! Они говорили мне, что все американцы живут в кредит, а я отстал от жизни! Я спрашивал их, на что они взяли кредит, и они мне, в большинстве случаев, показывали новые мобильники! Я их спрашивал, что они никак не могли обойтись, у них сломался старый? Нет, говорили они, это просто новая модель и это круто! Так и ходили с новыми крутыми мобильниками с большой переплатой и в старых стоптанных ботинках и изношенных рубашках! Потом, подсчитав во что им обошёлся этот телефон и увидив, как быстро он вышел из крутости, признавали свои ошибки и через небольшое время снова, как зомби, брали кредиты на какую-нибудь ерунду! Это больные люди, заражённые эпохой потребления! Очень Опытный



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com