Кредиты на КрымНаш ...

Одной из причин отрицательной динамики в ведомстве называют увеличение обязательных платежей и взносов, в том числе расходов на оплату кредитов (в общей сложности на 15%). Среднемесячная начисленная зарплата в регионе в январе-августе выросла на 9,5%, до 32,23 тыс. руб.
Башкирия является регионом с высоким уровнем закредитованности населения.
По итогам пяти месяцев 2018 года республика занимала 16 место в РФ по уровню закредитованности населения и девятое место по росту кредитования, по версии Национального бюро кредитных историй.
«Номинальные доходы жителей растут существенно более медленными темпами, чем объемы их кредитования»,— отмечают в министерстве.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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