Кредиты на КрымНаш ...

Реальные доходы жителей Башкирии с начала года упали почти на 5%. Уровень реальных денежных доходов населения Башкирии в январе-августе текущего года снизился к тому же периоду прошлого года на 4,6%, следует из данных Башстата, которые приводит министерство семьи, труда и соцзащиты республики.Одной из причин отрицательной динамики в ведомстве называют увеличение обязательных платежей и взносов, в том числе расходов на оплату кредитов (в общей сложности на 15%). Среднемесячная начисленная зарплата в регионе в январе-августе выросла на 9,5%, до 32,23 тыс. руб.Башкирия является регионом с высоким уровнем закредитованности населения.По итогам пяти месяцев 2018 года республика занимала 16 место в РФ по уровню закредитованности населения и девятое место по росту кредитования, по версии Национального бюро кредитных историй.«Номинальные доходы жителей растут существенно более медленными темпами, чем объемы их кредитования»,— отмечают в министерстве.