Хабиров начал формировать новую администрацию

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера приступил к формированию своей администрации. Как и предполагалось, ее возглавил его давний соратник, бывший первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Должность первого заместителя руководителя администрации занял входящий в ближний круг господина Хабирова Ринат Баширов, работавший вместе с ним в управлении внутренней политики Кремля. Предшественнику господина Сидякина Евгению Маврину обещают сделать новое кадровое предложение.Радий Хабиров пригласил на ключевые посты в своей администрации проверенных людей, входивших в его окружение после вынужденного переезда в Москву в 2008 году из-за разногласий с тогдашним президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Вчера его администрацию возглавил депутат Госдумы Александр Сидякин, долгое время работавший в Уфе, а должность первого заместителя занял Ринат Баширов, работавший главным советником господина Хабирова в Кремле в 2009–2013 годах.Собеседник „Ъ“ в администрации сообщил, что Александру Сидякину поручено «отстроить эффективную работу с муниципалитетами», а также изучить возможность проведения административной реформы: например, укрупнить ряд муниципалитетов в городские округа, чтобы сэкономить расходы на содержание чиновников. «Муниципалитетов сейчас в регионе избыточно, управляемость плохая, лишние расходы»,— сказал собеседник „Ъ“.Ринат Баширов будет курировать в администрации широкий круг вопросов, в том числе деятельность экспертного управления, обращения граждан, вопросы противодействия коррупции.Александр Сидякин сообщил „Ъ“, что согласился переехать в Уфу, так как давно знает Радия Хабирова.«Я понимаю его нацеленность на результат и готов его поддерживать. У нас впереди огромное количество решений, связанных с обеспечением его избирательной кампании, выстраиванием позитивных отношений с муниципалитетами»,— сказал он, уточнив, что в последние годы следил за событиями в Башкирии, «многих тут знает».Александр Сидякин — один из давних соратников Радия Хабирова. Он избрался в Госдуму в 2011 году. До этого работал в Башкирии, в том числе в качестве политтехнолога-юриста, сопровождал выборы в горсовет Уфы 2005 года, проходившие в условиях конфликта тогдашнего президента республики Муртазы Рахимова и его сына Урала (господин Хабиров в то время возглавлял администрацию Рахимова-старшего). Позже возглавлял башкирское отделение «Справедливой России». В 2008 году публично поддержал Радия Хабирова, когда тот был уволен с должности главы администрации Муртазы Рахимова. В Госдуме Александр Сидякин стал соавтором ряда резонансных законов, в частности, закона об ужесточении ответственности за нарушения в ходе митингов, законопроекта, вводящего понятие некоммерческих организаций — иностранных агентов. Родился в Сегеже (Карелия). Окончил Тверской государственный университет.Ринат Баширов родился в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Карьеру начинал инспектором Цэсовской участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. В 1992–2001 годах работал в налоговых органах в должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника отдела налогообложения прибыли юридических лиц регионального управления Министерства по налогам и сборам РФ. В 2001–2006 годах возглавлял отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов минфина республики, позже — отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС. В 2007–2009 годах — заместитель министра финансов республики. В 2009–2013 годах с перерывом на несколько месяцев в 2010 году работал в администрации президента России в должности главного советника управления внутренней политики. В 2010 году короткое время работал помощником врио главы республики Рустэма Хамитова, но вскоре оставил эту должность из-за разногласий.«Сидякин — дисциплинированный солдат режима, командный игрок, но на сделки с совестью он не идет,— прокомментировал подбор нового главы администрации Башкирии политолог Аббас Галлямов.— Он, например, не стал голосовать за резонансный „закон Димы Яковлева“, за что был наказан. Точно так же отказался участвовать в травле Радия Хабирова, когда десять лет назад этим занималось все руководство Башкирии».По мнению политолога Михаила Виноградова, господин Хабиров делает ставку «на понятные ему и проверенные кадры, не вовлеченные во внутриреспубликанские конфликты последних лет».Назначение первым заместителем Рината Баширова, отмечает политолог Владимир Савичев, может быть связано с тем, что на этой должности нужен «контролер, которому глава региона полностью доверяет». «Баширов работал в министерстве финансов, хорошо разбирается в бюджетном финансировании, следовательно, имеет компетенции для работы по противодействию коррупции»,— отметил политолог, добавив, что для администрации врио главы региона «один из ключевых вопросов — создание таких условий, при которых ни у кого не будет мыслей продолжать коррупционную практику».Возглавлявший башкирскую администрацию с июня Евгений Маврин написал заявление об уходе по собственному желанию. Ему обещают подобрать должность, «близкую к экономике, где у него наибольшие компетенции». Это может быть ключевая должность в АО «Региональный фонд», министерстве финансов или в Торгово-промышленной палате республики, сообщили два собеседника в администрации.Сам господин Маврин говорить о своих дальнейших планах отказался.