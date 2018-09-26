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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Хабиров начал формировать новую администрацию

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера приступил к формированию своей администрации. Как и предполагалось, ее возглавил его давний соратник, бывший первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Должность первого заместителя руководителя администрации занял входящий в ближний круг господина Хабирова Ринат Баширов, работавший вместе с ним в управлении внутренней политики Кремля. Предшественнику господина Сидякина Евгению Маврину обещают сделать новое кадровое предложение.

Хабиров начал формировать новую администрацию


Радий Хабиров пригласил на ключевые посты в своей администрации проверенных людей, входивших в его окружение после вынужденного переезда в Москву в 2008 году из-за разногласий с тогдашним президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Вчера его администрацию возглавил депутат Госдумы Александр Сидякин, долгое время работавший в Уфе, а должность первого заместителя занял Ринат Баширов, работавший главным советником господина Хабирова в Кремле в 2009–2013 годах.

Собеседник „Ъ“ в администрации сообщил, что Александру Сидякину поручено «отстроить эффективную работу с муниципалитетами», а также изучить возможность проведения административной реформы: например, укрупнить ряд муниципалитетов в городские округа, чтобы сэкономить расходы на содержание чиновников. «Муниципалитетов сейчас в регионе избыточно, управляемость плохая, лишние расходы»,— сказал собеседник „Ъ“.

Ринат Баширов будет курировать в администрации широкий круг вопросов, в том числе деятельность экспертного управления, обращения граждан, вопросы противодействия коррупции.

Александр Сидякин сообщил „Ъ“, что согласился переехать в Уфу, так как давно знает Радия Хабирова.

«Я понимаю его нацеленность на результат и готов его поддерживать. У нас впереди огромное количество решений, связанных с обеспечением его избирательной кампании, выстраиванием позитивных отношений с муниципалитетами»,— сказал он, уточнив, что в последние годы следил за событиями в Башкирии, «многих тут знает».

Александр Сидякин — один из давних соратников Радия Хабирова. Он избрался в Госдуму в 2011 году. До этого работал в Башкирии, в том числе в качестве политтехнолога-юриста, сопровождал выборы в горсовет Уфы 2005 года, проходившие в условиях конфликта тогдашнего президента республики Муртазы Рахимова и его сына Урала (господин Хабиров в то время возглавлял администрацию Рахимова-старшего). Позже возглавлял башкирское отделение «Справедливой России». В 2008 году публично поддержал Радия Хабирова, когда тот был уволен с должности главы администрации Муртазы Рахимова. В Госдуме Александр Сидякин стал соавтором ряда резонансных законов, в частности, закона об ужесточении ответственности за нарушения в ходе митингов, законопроекта, вводящего понятие некоммерческих организаций — иностранных агентов. Родился в Сегеже (Карелия). Окончил Тверской государственный университет.

Ринат Баширов родился в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Карьеру начинал инспектором Цэсовской участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. В 1992–2001 годах работал в налоговых органах в должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника отдела налогообложения прибыли юридических лиц регионального управления Министерства по налогам и сборам РФ. В 2001–2006 годах возглавлял отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов минфина республики, позже — отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС. В 2007–2009 годах — заместитель министра финансов республики. В 2009–2013 годах с перерывом на несколько месяцев в 2010 году работал в администрации президента России в должности главного советника управления внутренней политики. В 2010 году короткое время работал помощником врио главы республики Рустэма Хамитова, но вскоре оставил эту должность из-за разногласий.

«Сидякин — дисциплинированный солдат режима, командный игрок, но на сделки с совестью он не идет,— прокомментировал подбор нового главы администрации Башкирии политолог Аббас Галлямов.— Он, например, не стал голосовать за резонансный „закон Димы Яковлева“, за что был наказан. Точно так же отказался участвовать в травле Радия Хабирова, когда десять лет назад этим занималось все руководство Башкирии».

По мнению политолога Михаила Виноградова, господин Хабиров делает ставку «на понятные ему и проверенные кадры, не вовлеченные во внутриреспубликанские конфликты последних лет».

Назначение первым заместителем Рината Баширова, отмечает политолог Владимир Савичев, может быть связано с тем, что на этой должности нужен «контролер, которому глава региона полностью доверяет». «Баширов работал в министерстве финансов, хорошо разбирается в бюджетном финансировании, следовательно, имеет компетенции для работы по противодействию коррупции»,— отметил политолог, добавив, что для администрации врио главы региона «один из ключевых вопросов — создание таких условий, при которых ни у кого не будет мыслей продолжать коррупционную практику».

Возглавлявший башкирскую администрацию с июня Евгений Маврин написал заявление об уходе по собственному желанию. Ему обещают подобрать должность, «близкую к экономике, где у него наибольшие компетенции». Это может быть ключевая должность в АО «Региональный фонд», министерстве финансов или в Торгово-промышленной палате республики, сообщили два собеседника в администрации.

Сам господин Маврин говорить о своих дальнейших планах отказался.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 25.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда вернется Ялалов И.И.



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  • 2 | 25.10.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внимание, внимание:

Александр Сидякин — один из давних соратников Радия Хабирова. Татарстанский депутат ГосДумы.
Ринат Баширов родился в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт.

Что происходит?



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  • 3 | 25.10.2018, 09:54 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35462 | Рейтинг: +5833,1
Только в качестве свидетеля по уголовным делам! Пока.



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  • 4 | 25.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 25.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда вернется Ялалов И.И.
******
Как он надоесть всем там в Москве, вернется. Подожди малость.



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  • 5 | 25.10.2018, 10:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
И что начал так начал. Ни чего удивительного. Все так делают что бы не было утечки информации о том что там творится.



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У нас впереди огромное количество решений, связанных с обеспечением его избирательной кампании, выстраиванием позитивных отношений с муниципалитетами»,— сказал он
===================
дым шапка



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  • 7 | 25.10.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если это тот Баширов из Минфина РБ, небольшого росточка в черных кожаных офисных тапочках, очень спокойный, рассудительный и умный финансист- то Хабиров прав- такие люди очень нужны Башкирии.

Против всех



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  • 8 | 25.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
1 Ялалова Ирека в генеральные секретари ЦК КПСС Он по морделица один в один Леня молодой.



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  • 9 | 25.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 25.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1490 | Рейтинг: -36,7
1 Ялалова Ирека в генеральные секретари ЦК КПСС Он по морделица один в один Леня молодой.
++++++++++++++
Ты что, не мог в вытрезвиловке накопит на один хороший компьютер?
Компа, с которым ты пользуешься дурной, не умеет ставить знаки препинания.



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  • 10 | 25.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наблюдаем

Однако, Как бы наши надежды на порядок и честность назначаемых очень быстро не улетучились.



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  • 11 | 25.10.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му.
ялалов настолько неуважаем и настолько надоел жителям столицы.

Никто его не ждет назад, кроме самого хабирова.



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  • 12 | 25.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов И.И. выявил коррупционеров Филиппова,Гареева,Еникеева,Хасанова,а скольких еще бы он вывел на чистую воду.Жаль,что ему не дали это сделать. Он совесть народа и Башкортостана.Настоящий потомок Салавата Юлаева честный ,всегда работающий для народа.



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  • 13 | 25.10.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов И.И. выявил коррупционеров Филиппова,Гареева,Еникеева,Хасанова,а скольких еще бы он вывел на чистую воду.Жаль,что ему не дали это сделать. Он совесть народа и Башкортостана.Настоящий потомок Салавата Юлаева честный ,всегда работающий для народа.
хххххххххЯлалова готовят на выборы 2019года ,но могут поставить и премьером или вицпримьером России.



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  • 14 | 25.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 25.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов И.И. выявил коррупционеров Филиппова,Гареева,Еникеева,Хасанова,
++++++++++

Как все это происходило?
Он их сначала принял к себе на работу потом выявил. Или сначала выявил, потом принял к себе на работу?



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  • 15 | 25.10.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внимание, внимание:

Александр Сидякин — один из давних соратников Радия Хабирова. Татарстанский депутат ГосДумы.
Ринат Баширов родился в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт.

Что происходит?

Действительно, а где титульные?



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  • 16 | 25.10.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормально!

Свита "делает" короля, дружина -князя, команда - управленца и ученого, бригада- криминального "авторитета".

И всё это зависит от того, кто постоянно рядом, но в тени у короля,князя, директора и "авторитета".

И не дай б-г, если теневым "советником" будет женщина или жополизный подхалим.

Против всех



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  • 17 | 25.10.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 25.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.10.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов И.И. выявил коррупционеров Филиппова,Гареева,Еникеева,Хасанова,
++++++++++

Как все это происходило?
Он их сначала принял к себе на работу потом выявил. Или сначала выявил, потом принял к себе на работу?
ээээ А кто из них пахан.



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9 | 25.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.10.2018, 10:21 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1490 | Рейтинг: -36,7
1 Ялалова Ирека в генеральные секретари ЦК КПСС Он по морделица один в один Леня молодой.
++++++++++++++
Ты что, не мог в вытрезвиловке накопит на один хороший компьютер?
Компа, с которым ты пользуешься дурной, не умеет ставить знаки препинания.
==========================
уникальная стилистика тов Ярова да и опасно ставить самостоятельно знаки препинания в эти дни подтягивания болтов



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  • 19 | 25.10.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Сидякин — дисциплинированный солдат режима, командный игрок, но на сделки с совестью он не идет...
----------
-Тут как-то лукаво: -Либо солдат режима, либо чел с совестью.



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  • 20 | 25.10.2018, 11:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1511 | Рейтинг: -36,5
9 Я без знаков препинания пинаю -бужу Вас -цель что бы Вы перестали быть бабуинами а вспомнили что Вы граждане некогда великой страны .



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