Неправильные башкирские пчелы: Мёд из Башкирии признали худшим

Эксперты проверили качество, подлинность, аромат и вкус продукта.Башкирский мёд занял последнее место среди аналогов, произведённых в других регионах России. 25 октября специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологи и испытаний в Красноярском крае продегустировали 15 образцов сладкой продукции, закупленных на ярмарках и в торговых сетях города. Об этом сообщается на сайте ведомства.Эксперты оценили мёд из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев и Республики Башкортостан. Стоимость килограмма продукта варьировалась от 266 до 984 рублей.Самый дорогой, по версии специалистов, оказался худшим. Он произведён Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству и апитерапии.Все образцы проверялись на соответствие государственному стандарту и техническому регламенту Таможенного Союза, исследовались в аккредитованной испытательной лаборатории по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции и её подлинность, в том числе по массовой доле сахарозы, воды, диастазному числу, массовой доле пролина. Во время дегустации экспертная комиссия оценивала внешний вид, аромат и вкус продукта.Два образца из Новгородской области и Московской области были сняты из-за несоответствиям требованиям стандарта по консистенции, аромату и вкусу.Лучшим по итогам рейтинга оказался натуральный мёд (разнотравье) с частной пасеки Красноярска, приобретенный на ярмарке по цене 500 рублей за килограмм.Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство Красноярского края, контрольно-надзорным органам, а также компаниям-производителям для улучшения качества продукции.