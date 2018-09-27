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Неправильные башкирские пчелы: Мёд из Башкирии признали худшим

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Letyshops [leads]

Эксперты проверили качество, подлинность, аромат и вкус продукта.

Неправильные башкирские пчелы: Мёд из Башкирии признали худшим


Башкирский мёд занял последнее место среди аналогов, произведённых в других регионах России. 25 октября специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологи и испытаний в Красноярском крае продегустировали 15 образцов сладкой продукции, закупленных на ярмарках и в торговых сетях города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эксперты оценили мёд из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев и Республики Башкортостан. Стоимость килограмма продукта варьировалась от 266 до 984 рублей.

Самый дорогой, по версии специалистов, оказался худшим. Он произведён Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству и апитерапии.

Все образцы проверялись на соответствие государственному стандарту и техническому регламенту Таможенного Союза, исследовались в аккредитованной испытательной лаборатории по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции и её подлинность, в том числе по массовой доле сахарозы, воды, диастазному числу, массовой доле пролина. Во время дегустации экспертная комиссия оценивала внешний вид, аромат и вкус продукта.

Два образца из Новгородской области и Московской области были сняты из-за несоответствиям требованиям стандарта по консистенции, аромату и вкусу.

Лучшим по итогам рейтинга оказался натуральный мёд (разнотравье) с частной пасеки Красноярска, приобретенный на ярмарке по цене 500 рублей за килограмм.

Результаты рейтинговой оценки будут направлены в правительство Красноярского края, контрольно-надзорным органам, а также компаниям-производителям для улучшения качества продукции.

Новости Mail.ru
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  • Гость
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  • 1 | 26.10.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский мёд занял последнее место среди аналогов,
**********************************************
Мед ни как не может быт "башкирским", мед бывает только пчелиным!
А то что он произведен ни пчелами а "... Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству и апитерапии" говорит о многом....



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  • 2 | 26.10.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры неправильный мед делают, т.к. нет приборов контролировать процесс приготовления. Хамитиов об этом не сообразил позаботится, может Хабиров соизволить каждого из них снабдить такими приборами.



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  • 3 | 26.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и ули. В Башкортостане будет проводиться конкурс и угадайте с трех раз чей мед будет лучший.



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1

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  • Гость
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  • 4 | 26.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все понятно, если взять мед на рынке, хотя и произведенный в Башкортостане, конечно же, такой мед не будет хорошим, на выставки возят мед, произведенный бурзянскими пчелами, которые в силу того, что их хоботки короткие, могут набрать только сливки нектара. Одним словом легенда о качестве башкирского меда развеяна.
В Республике не удалось сохранить и размножить породу бурзяновских пчел, их вытеснили более крупные среднеевропейские, жаль конечно, еще башкирский бренд исчез, остались курай, кубыз и конечно же Салават батыр. Сэлэм бедэн Авыл Бабай Буртюкский.



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  • Эксперт
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  • 5 | 26.10.2018, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35477 | Рейтинг: +5833,8
а ХРЗ вроде как втюхал его не то китайцам, не то японцам!
Кому верить?



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  • 6 | 26.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели придется отказаться от такого бренда, как башкирский мед?



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  • Гость
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  • 7 | 26.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если пчеловодством занимались башкиры, как это было раньше, то проблем не было бы. Сейчас пчеловодством занимаются татары, а они и мухлюют и выдают мед за башкирский.



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  • 8 | 26.10.2018, 10:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Пчеловодство ? Даже здесь и то обделались. Почему? Два варианта.Растащили социальные паразиты как и бюджет и заменили сурагатом. 2 экология повышенна радиоактивность в результате ядерного взрыва на полигоне в челябинской области и пчелы вымирают..3 завезли пчел из других регионов более продуктивных но собирающих мед из всего и из фекалий в частности.



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  • 9 | 26.10.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 26.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если пчеловодством занимались башкиры, как это было раньше, то проблем не было бы. Сейчас пчеловодством занимаются татары, а они и мухлюют и выдают мед за башкирский.
++++++++++++++++
В точку попал!
Татарские башкиры подсмотрели процесс и сами научились делать башкирский мед. У них хоботок длинный, поэтому мед немножко не такой.



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  • 10 | 26.10.2018, 10:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
5 Юра верь Себе и Мне. Остальные врут и особенно социальные паразиты проникшие во все властные структуры.Азохен вей.



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  • 11 | 26.10.2018, 10:22 | Автор: Ирек
    Публикации: 131 | Комментарии: 6401 | Рейтинг: -420,2
У нас в Зеленограде пестрят объявления "Башкирский мёд". Наверняка и в Москве также. Но какой это пчелинный мёд из Бвшкортостана. Если даже он из республики, то это наверняка не совсем пчелиный мёд.
Нам мёд родственники покупают в нашем Янаульском районе.
И да когда сын ходил в детсад, воспитательница его, узнав, что мы с супругой из Башкирии, спросила, а нет ли у вас душицы оттеда. Мол растёт она и в Подмосковье, но не та она, не душистая. Угощали матрушкой и её, а друг наш, бывало как наркоман к нам заходил с просьбой к жене моей, Гузель не будет ли у тебя чуток душицы на чай. Что душица, матрушка, так и мёд из родного Башкортостана у нас дома не переводится круглый год. У нас и венники берёзовые тоже с родных краёв.



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  • 12 | 26.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.10.2018, 10:13 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1547 | Рейтинг: -36,7
5 Юра верь Себе и Мне. Остальные врут и особенно социальные паразиты проникшие во все властные структуры.Азохен вей.
++++++++++++++
Простыми уговорами Юнга не приобщишь к себе. Ты ему переведи на человеческий язык свои слова, ну наборы букв. Постарайся оставить пробелы, ставить знаки препинания. Надеюсь, он после этого поймет тебя.



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  • 13 | 26.10.2018, 10:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
ирек уже лучше посты. Но вот " отеда " как то режет слух. А так видно что еще не конченный и поддаешься перевоспитания.



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  • 14 | 26.10.2018, 10:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 131 | Комментарии: 6401 | Рейтинг: -420,2
С мамой моей, уже покойной, мы покупали мёд у одного её знакома марийца. Мама моя в качестве мёда очень даже разбиралась, и как татарка в чистоплотности пчельника, хозяина, хозяина тоже. Этот её знаком, действительно был очень чистоплотный дядька.
Однажды по приезду в Янаул, я зашёл проведать свою тётю, сестрёнку моей мамы, а ей мёд привезли. Я ей и спрашиваю, а хороший у этих продацов мёд. Конечно, говорит, они же марийцы, а они обманвать не умеют.
Вот, ведь как.
Уж коли взялся за керандаш, ещё один сказа за соседей. Однажды, также по приезду в свой Янаул, поехал я в родную деревню своего отца Ижболдино. И по дороге подсадил пожилого дядечку. Он оказался из соседней марийской деревни Атлегач. По- татарски он разговаривал, просто и свободно. Меня похвалил, что родные края не забываю, что родной татарский язык не забываю. А когда выходил из машины, он сказал, динне да онытма (и веру не забывай). Я спрашиваю, а что Вы тоже из мусульман. Нет, говорит, у меня своё, и у тебя должно быть своё.
Вот, ведь как.
Умудрённые башкирские гуманитарии наш татарский язык Северо-Запада РБ, называют с-з диалектом башкирского языка. Однако даже прогстые люди, наши соседи, знают что язык наш татарский, и старшее поколение соседей, и язык нш татарский знают.
Вот, ведь как



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  • 15 | 26.10.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.10.2018, 10:35 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1550 | Рейтинг: -36,4
ирек уже лучше посты. Но вот " отеда " как то режет слух. А так видно что еще не конченный и поддаешься перевоспитания.
+++++++++++++++

Герасим Матерный нащупал себе самого большого и опасного противника. Это Ирек.
По его версии пока Ирек раздает свои творения, этому хвостатому делать нехер. Рас так, он должен первым делом раздавить Ирека, хотя интеллекта явно не хватает. А это он полностью замещает наглостью и заигрыванием с одноклеточным Юнгой.



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  • 16 | 26.10.2018, 10:45 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2958 | Рейтинг: -274,5
Ирек

ты своим хоботком какой мед собираешь, цветочный или липовый ?



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  • 17 | 26.10.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 26.10.2018, 10:45 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2955 | Рейтинг: -274,4
Ирек

ты своим хоботком какой мед собираешь, цветочный или липовый ?
+++++++++++++++

Зачем тебе подробности, как он делает мед? Его мед не котируется. Ты уж выкладывай свою технологию, может найдем изъян и тебе посоветуем, как улучшить башкирский мед.



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  • 18 | 26.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что курирует бывший активист СБМ г-н Тажитдинов( а именно он со времен Рахимова "курирует" развитие Зауралья, лес и сельское хозяйство)- там полный пипец



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  • 19 | 26.10.2018, 11:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2958 | Рейтинг: -274,5
Зачем тебе подробности, как он делает мед? Его мед не котируется. Ты уж выкладывай свою технологию, может найдем изъян и тебе посоветуем, как улучшить башкирский мед.
-----------
У тебя ещё хоботок не вырос, чтобы мне советовать.



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  • 20 | 26.10.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 26.10.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что курирует бывший активист СБМ г-н Тажитдинов( а именно он со времен Рахимова "курирует" развитие Зауралья, лес и сельское хозяйство)- там полный пипец
++++
Таким образом он решает проблему переселения непереспективных сел Зауралья ближе к Уфе, промышленному центру.



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