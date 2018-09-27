Около месяца назад госпожа Шафикова стала объектом критики общественности за безграмотные посты в социальных сетях, где были допущены орфографические и пунктуационные ошибки, а также заимствование из оригинального поста другого пользователя.
На вопрос депутата министр не ответила, а попытку продолжить троллинг министра прервал спикер Курултая Константин Толкачев. Он напомнил депутату Чувилину о регламенте, который позволяет задать только два вопроса, а депутат этот лимит уже исчерпал. Кроме того, господин Толкачев призвал господина Чувилина к «корректности».
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Шафиковой: «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?»
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