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Шафиковой: «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?»

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Letyshops [leads]

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к министру образования республики Гульназ Шафиковой с вопросом, проверила ли она на ошибки внесенный в парламент проект закона об уточнении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних. «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?» — задал вопрос депутат на парламентской сессии, проходящей сегодня в Уфе.

Шафиковой: «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?»


Около месяца назад госпожа Шафикова стала объектом критики общественности за безграмотные посты в социальных сетях, где были допущены орфографические и пунктуационные ошибки, а также заимствование из оригинального поста другого пользователя.

На вопрос депутата министр не ответила, а попытку продолжить троллинг министра прервал спикер Курултая Константин Толкачев. Он напомнил депутату Чувилину о регламенте, который позволяет задать только два вопроса, а депутат этот лимит уже исчерпал. Кроме того, господин Толкачев призвал господина Чувилина к «корректности».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 26.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гульназка похоже не только плохо владеет Русским языком , но и компьютером, так как людой текст проверяется автоматически....
"О времена, о нравы!"



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  • 2 | 26.10.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шафикова, Шафикова, кто она? Простая не очень грамотная министерша.
Тут ошивается Герасим-Матерный, вообще писать не умеет, предлагает себя как "Ум, честь и совесть всея Руси".



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  • 3 | 26.10.2018, 09:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15810 | Рейтинг: -2904,3
Гульназка похоже не только плохо владеет Русским языком , но и компьютером, так как людой текст проверяется автоматически....
"О времена, о нравы!"
------------
Что то хреновый у тебя автомат. Или сам такой.



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  • 4 | 26.10.2018, 10:03 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Это что сейчас главное? Система образования рухнула и от местечковых не зависит.Они просто проедают бюдженые деньги + разворовывают.



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  • 5 | 26.10.2018, 10:09 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35477 | Рейтинг: +5833,8
В истории с бедной дамой как в капле воды отражается вся порочная система "исторического наследия" , внедренного бабаем и заключающаяся в проталкивании девушек из сельской глубинки во властные структуры по нацпризнаку.
Высшее образование получила по квоте, учиться хорошо не смогла, но, диплом получила. Затем, продвижение по служебной лестнице, липовая докторская, заведование кафедрой, депутатство и т.д.
Невежество и необразованность легко высветились и стали общеизвестными. Теперь бы ей уйти в тень, но, амбиции остались. Претендует на роль ректора университета! Уж очень сладкое бремя власти!
=====================
=====================А по большому счету во всем виноват Николай второй= позволил большевикам захватить власть,большевики поставили Горбачёва, ,тот поставил Ельцина, а Ельцин поставил Путина.
А вот уж тот расставлял кадры исходя из своих чекистских убеждений.



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  • 6 | 26.10.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
« …не имеются ли в нем орфографические ошибки?...»
Помню, один из проверяющих при проведении инспекторской проверки в числе недостатков указал,: «…допускают много АРФОГРАФИЧЕСКИХ ошибок…»
Это было в другом ведомстве.



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  • 7 | 26.10.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
« …не имеются ли в нем орфографические ошибки?...»
Помню, один из проверяющих при проведении инспекторской проверки в числе недостатков указал,: «…допускают много АРФОГРАФИЧЕСКИХ ошибок…»
Это было в другом ведомстве.



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  • 8 | 26.10.2018, 10:53 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5431 | Рейтинг: +1445,8
Не нравится мне что министр образования пишет с ошибками. Но еще больше не нравится травля.



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  • 9 | 26.10.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Помниться синхрон знаменитой башкирской журналистки про нефтетекамские автобусы в Уфе:
" Первый пассажир,ВЗЯВШИЙ БИЛЕТ, будет провезен БЕСПЛАТНО!"?
Ох, блин,- умная, ох, образованная дивчина, как и сама Шафикова и её партнер по совместному бизнесу г-н Х.



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  • 10 | 26.10.2018, 11:07 | Автор: Герасим
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Николай -2 .У Него был шанс до 9 Января 1905 года.-Кровавого воскресения. Что тяжело было просто принять петицию и сделать конституционную монархию как в Англии. До сих пор бы Его наследники были бы при делах. Российская империя бы не развалилась как клос на глиняных ногах. Даже Ленин не предполагал что так быстро будут развиваться события . Его привезли как катализатор в разбушевавшуюся Россию. Он выполнил Свою задачу и стал не нужен. Его убили. Не верю что почти слепая Фени в Него стреляла .Это была спланированная акция а Она Ф Каплан пошла как сакральная жертва . Не случайно Её уничтожили сразу же без суда и следствия и сожгли даже тело. Ф Каплан почти слепая Её и повесили по сути убийство Ленина.



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  • 11 | 26.10.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 26.10.2018, 11:07 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1552 | Рейтинг: -36,3
Николай -2 .У Него был шанс до 9 Января 1905 года.-Кровавого воскресения.
-----------------------------

Новочеркаский расстрел в какой день недели состоялся, не подскажешь?



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  • 12 | 26.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец ДЕПУТАТ.ТАКОЙ должен быть в госсобрании ,чтоб и ТОЛКАЧ не дремал и не жировал.А необразованная опайка понимала ху из ху.ЕЕ удел,если б не советская власть ,открывшая путь к преобразованиям-торговать жевачкой и кислым молоком ,да шали из козьего пуха вязать



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  • 13 | 26.10.2018, 11:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
11 Никита не только отдал приказ расстрелять вышедших на улицу граждан СССР но отдал Крым. Веселый хохол -так называл Его Сталин. С 20 съезда партии и начался обратный отсчет развала СССР.



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  • 14 | 26.10.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к министру образования республики Гульназ Шафиковой с вопросом, ........

.«Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?»
===========================================================
С этим ДОЛБО,, БОМ , все ясно !
Ума нет , пиши пропало ! А он депутат !
И вот он " представитель " народа ?



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  • 15 | 26.10.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.10.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец ДЕПУТАТ.ТАКОЙ должен быть в госсобрании ,чтоб и ТОЛКАЧ не дремал и не жировал.А необразованная опайка понимала ху из ху.ЕЕ удел,если б не советская власть ,открывшая путь к преобразованиям-торговать жевачкой и кислым молоком ,да шали из козьего пуха вязать
++++++++++++++++++++++

Да ты давай сразу, не было бы Советской власти, люди до сих пор бы лазали по деревьям.

Финны плюнули на Советы и построили у себя Социализм без советской власти.
Каждый Му-Му орет про Советы.



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  • 16 | 26.10.2018, 11:53 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5431 | Рейтинг: +1445,8
Умер Николай Караченцев Будем помнить.



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  • 17 | 26.10.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеюсь ,министр Шафикова УЖ читает, орфографию и уникальность текста можно проверить на сайте текст.ру .



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  • 18 | 26.10.2018, 12:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
16 конечно жаль . Вот к чему приводит езда на автомашине пьяным за рулем. Неужели нельзя было вызвать такси?



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  • 19 | 26.10.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравится мне что министр образования пишет с ошибками.

------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
А нам не нравиться, что наша министр культуры Шафикова А. не только играть на своем инструменте не может , хотя училась много лет, но также писать и говорить !!! Ну не дал Аллах таланта, что делать. Но сидит пока в своем кресле и уходить не собирается. За то преуспела в интригах и сплетнях , жуткая националистка !
Позорище а не министр !!!



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  • 20 | 26.10.2018, 12:45 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10929 | Рейтинг: -1775,3
Не нравится мне что министр образования пишет с ошибками. Но еще больше не нравится травля.
-----------------
Это УЖ, Катюша!
Здесь всегда кого-нибудь травят.
Вон на соседней ветке под видом травли башкирских пчел, начинается травля самих башкир, сверх-задача - стравить всех - и русских, и татар, и башкир между собой.
Беги, еще успеешь.



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