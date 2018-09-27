Шафиковой: «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?»

Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин (КПРФ) обратился к министру образования республики Гульназ Шафиковой с вопросом, проверила ли она на ошибки внесенный в парламент проект закона об уточнении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних. «Вы хорошо проверили закон, не имеются ли в нем орфографические ошибки?» — задал вопрос депутат на парламентской сессии, проходящей сегодня в Уфе.Около месяца назад госпожа Шафикова стала объектом критики общественности за безграмотные посты в социальных сетях, где были допущены орфографические и пунктуационные ошибки, а также заимствование из оригинального поста другого пользователя.На вопрос депутата министр не ответила, а попытку продолжить троллинг министра прервал спикер Курултая Константин Толкачев. Он напомнил депутату Чувилину о регламенте, который позволяет задать только два вопроса, а депутат этот лимит уже исчерпал. Кроме того, господин Толкачев призвал господина Чувилина к «корректности».