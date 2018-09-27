Такому Курултаю самому пора на «Голгофу»

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный 11 октября, сегодня пришел на второе заседание регионального парламента Курултая, новый состав которого был избран в сентябре. Господин Хабиров призвал депутатов «активно пользоваться правом парламентского контроля». «Я жду от вас честный и беспристрастный анализ деятельности госвласти... Если площадка госсобрания будет Голгофой для некоторых руководителей, я вам буду только благодарен»,— сказал он.Кроме того врио главы предложил парламенту запустить электронную приемную, а депутатов — открыть «публичные страницы» для общения и отчета перед избирателями.После того как господин Хабиров покинул Курултай, депутаты без вопросов и обсуждений, с небольшими уточняющими вопросами, начали голосовать за принятие более 50 законопроектов, в том числе таких резонансных как проект закона о самообложении граждан.Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин взял слово и попытался возмутиться поправками в закон о статусе депутата Курултая, где исключается право на прием депутатов вне очереди у должностных лиц организаций и общественных объединений.Депутат начал было высказываться о том, что это право не оказывало негативного влияния на деятельность организаций, но его прервал спикер Курултая Константин Толкачев, призвав «не устраивать здесь дискуссий».Проект принимается в первом чтении, на заседании комитета будет возможность его изучить подробнее, отметил он.