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Такому Курултаю самому пора на «Голгофу»

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Letyshops [leads]

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный 11 октября, сегодня пришел на второе заседание регионального парламента Курултая, новый состав которого был избран в сентябре. Господин Хабиров призвал депутатов «активно пользоваться правом парламентского контроля». «Я жду от вас честный и беспристрастный анализ деятельности госвласти... Если площадка госсобрания будет Голгофой для некоторых руководителей, я вам буду только благодарен»,— сказал он.

Такому Курултаю самому пора на «Голгофу»


Кроме того врио главы предложил парламенту запустить электронную приемную, а депутатов — открыть «публичные страницы» для общения и отчета перед избирателями.

После того как господин Хабиров покинул Курултай, депутаты без вопросов и обсуждений, с небольшими уточняющими вопросами, начали голосовать за принятие более 50 законопроектов, в том числе таких резонансных как проект закона о самообложении граждан.

Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин взял слово и попытался возмутиться поправками в закон о статусе депутата Курултая, где исключается право на прием депутатов вне очереди у должностных лиц организаций и общественных объединений.

Депутат начал было высказываться о том, что это право не оказывало негативного влияния на деятельность организаций, но его прервал спикер Курултая Константин Толкачев, призвав «не устраивать здесь дискуссий».

Проект принимается в первом чтении, на заседании комитета будет возможность его изучить подробнее, отметил он.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 26.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
спикер Курултая Константин Толкачев, призвав «не устраивать здесь дискуссий».
*********************************************
Все как учили: "Парламент - не место для дискуссий"



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  • Участник
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  • 2 | 26.10.2018, 09:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: -35,3
Отстойник для БУ..Предложение не финансировать из бюджета данные посиделки сбитых политиканов миллионеров . Все партии и движения не финансировать из бюджета а депутатов пусть содержат те партии и движения что выдвинули Их в депутаты. Ни одного депутата рабочего -одни социальные паразиты. За посиделки пусть платят аренду за помещение и все коммунальные услуги плюс за охрану. Почему слуг народа охраняет полиция которую содержит народ?



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8

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  • Гость
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  • 3 | 26.10.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей.
+++++++++++++
ГОЛГОФА - Место мучений, страданий (по названию холма близ Иерусалима, где, по христианскому вероучению, был распят Иисус Христос). Взойти на Голгофу (принять страдания, муки).

Хабиров пока не разобрался, Курултай это вроде как Осьминог, который обладает способностью изменять окраску, приспосабливаясь к окружающей среде вокруг башлыка.



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  • Эксперт
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  • 4 | 26.10.2018, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35477 | Рейтинг: +5833,8
А ведь ещё есть Всемирный Курультай, Конгресс башкирского народа, Совет аксакалов и проч. и проч. Диль с пеной у рта вещает что,"башкиры-республикообразующая нация"!
==========
==========Как правы были англичане, высадившиеся в Северной Америке и делившие территории по географическим признака= Северная Дакота, Южная Каролина.



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3

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  • 5 | 26.10.2018, 10:18 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Отстойник для БУ..Предложение не финансировать из бюджета данные посиделки сбитых политиканов миллионеров . Все партии и движения не финансировать из бюджета а депутатов пусть содержат те партии и движения что выдвинули Их в депутаты. Ни одного депутата рабочего -одни социальные паразиты. За посиделки пусть платят аренду за помещение и все коммунальные услуги плюс за охрану. Почему слуг народа охраняет полиция которую содержит народ?
_________________________________________________________

Полностью согласен +1000 Ещё хотел бы добавить ! Если они в очередной раз захотят переименовать какую нибудь улицу , пусть они это делают за свой счёт !!!!



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4

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  • 6 | 26.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.10.2018, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 320 | Комментарии: 35471 | Рейтинг: +5833,5
А ведь ещё есть Всемирный Курультай, Конгресс башкирского народа, Совет аксакалов и проч. и проч. Диль с пеной у рта вещает что,"башкиры-республикообразующая нация"!
==========
==========Как правы были англичане, высадившиеся в Северной Америке и делившие территории по географическим признака= Северная Дакота, Южная Каролина.
-----------------------------------

У них одна доктрина, у нас другая. Идет со времен царя Соломона.
названия исходят из названий народностей: Самария, Фаластин, Иудея...



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  • 7 | 26.10.2018, 11:51 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
По мимо того что торгаши громко кричат так ещё и по Телевизеру один билет ! СМИ не хотят показывать правду , почему ? Кто будет кричать громче всех ?! Торгашь ! Кто с особой жестокостью будет надрываться ?! Торгашь ! Кто за 300% прибыли пойдёт на любое преступления Барыга и Торгашь !!!



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  • 8 | 26.10.2018, 11:52 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Там одни Барыги и Торгаши !



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  • 9 | 26.10.2018, 12:35 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Нам говорят про всё но только не про то как растащили страну !! Всех ограбили , а сейчас пытаются последнюю шкуру спустить !! И мы все молчим , молчим как стадо баранов !! Спрашивается почему !!? Мы что стадо баранов !!? Мы что не люди !? Своим тупым и непонятным идиотизмом они нас подводят к обрыву, а мы послушно идём туда !



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  • 10 | 26.10.2018, 12:36 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Каждый из вас знает что я предлагал и повторятся я не стану !! ЛЮДИ ! Так и будем молчать !???



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  • 11 | 26.10.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.10.2018, 12:36 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1807 | Рейтинг: +442,1
Каждый из вас знает что я предлагал и повторятся я не стану !! ЛЮДИ ! Так и будем молчать !???

****
а кто тебе запрещает говорить?



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  • 12 | 26.10.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.10.2018, 12:35 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1808 | Рейтинг: +442,1
Нам говорят про всё но только не про то как растащили страну !! Всех ограбили , а сейчас пытаются последнюю шкуру спустить !! И мы все молчим , молчим как стадо баранов !! Спрашивается почему !!? Мы что стадо баранов !!?
_____________________
Ты видел мультик про стада баран, как они отвечают Путину?
Путин спрашивал, сделаем это? Стадо - Да-а-а-а-!

Теперь представ, где нибудь в Армении, власти надоели, что происходит с народом?
Ну и задай вопрос, почему такой контраст?



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  • 13 | 26.10.2018, 13:01 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
11 | 26.10.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.10.2018, 12:36 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1807 | Рейтинг: +442,1
Каждый из вас знает что я предлагал и повторятся я не стану !! ЛЮДИ ! Так и будем молчать !???

****
а кто тебе запрещает говорить?
_________________________________________________________

Мы сейчас как лебедь , рак и щука ! Тянем в разные стороны , а власть подливает масло в огонь ! Чтоб мы продолжали это делать !! С упорством тянули в разные стороны !!!



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  • 14 | 26.10.2018, 13:04 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1812 | Рейтинг: +442,2
Ты видел мультик про стада баран, как они отвечают Путину?
Путин спрашивал, сделаем это? Стадо - Да-а-а-а-!

Теперь представ, где нибудь в Армении, власти надоели, что происходит с народом?
Ну и задай вопрос, почему такой контраст?
____________________________________________________________
____

ПОЧЕМУ !!?



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0

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  • 15 | 26.10.2018, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.10.2018, 13:04 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1810 | Рейтинг: +442,1
Ты видел мультик про стада баран, как они отвечают Путину?
Путин спрашивал, сделаем это? Стадо - Да-а-а-а-!

Теперь представ, где нибудь в Армении, власти надоели, что происходит с народом?
Ну и задай вопрос, почему такой контраст?
____________________________________________________________

____

ПОЧЕМУ !!?
+++++++++++++

У нас народ нОрдический. Без любимого Пастуха никак.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 26.10.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 26.10.2018, 13:09 | Автор:

У нас народ нОрдический. Без любимого Пастуха никак.
====================================================
Прожить под игом татаро - монгол ( с 1 237г) 250 лет .
В крепостничестве 300 лет до 1 861 г, это что - то да значит для НАСЛЕДСТВЕННОСТИ данного НАРОДА !



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3

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  • 17 | 26.10.2018, 14:12 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1180 | Рейтинг: +89,8
“2 | 26.10.18.: Герасим ... Отстойник для Б\у..Предложение не финансировать из бюджета данные посиделки сбитых политиканов миллионеров. Все партии и движения не финансировать из бюджета а депутатов пусть содержат те партии и движения что выдвинули Их в депутаты. Ни одного депутата рабочего -одни социальные паразиты. За посиделки пусть платят аренду за помещение и все коммунальные услуги плюс за охрану. Почему слуг народа охраняет полиция которую содержит народ?”

Полностью поддерживаю, респект Герасиму!

Здание по Фрунзе 40 “Дом ГС-Крултай” надо передать обществу Знание и организовать Центральный лекторий, по образцу бывшего на ул. Ленина/Коммунистическая.

Часть помещении передать в аренду Минздраву, для размещения полноценного ОКС и Техотдела. У них реально острая необходимость в расширении, тем более можно теперь централизовать многие функции всех больничных учреждении.

Да ещё можнонужно под боком усадить ГКУ Техобеспечение МЗ РБ, оснастив прослушкой и видеокамерами. Слишком скользкая контора.

Убрать также Музей ГC&К, Кобинат общественного питания и дегенерировавший давно БАГСУ, результаты деятельности выпускников которых приходится разгребать новой команде.



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  • 18 | 26.10.2018, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 26.10.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 26.10.2018, 13:09 | Автор:

У нас народ нОрдический. Без любимого Пастуха никак.
====================================================
Прожить под игом татаро - монгол ( с 1 237г) 250 лет .
В крепостничестве 300 лет до 1 861 г, это что - то да значит для НАСЛЕДСТВЕННОСТИ данного НАРОДА !
________________
Расскажи про историю армян - под чьим игом и сколько лет они прожили, кто их от этого ига спас, а также расскажи, куда делась Великая Армения, простиравшаяся от Каспийского моря до Средиземного, была ли независимая Армения до 1917 года, что представляет из себя нынешняя Армения, и какую наследственность имеет народ, создавший страну, протянувшуюся от Балтики до Тихого океана.
Почему, что ни русофоб, то невежественный идиот.



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  • 19 | 26.10.2018, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читаю сегодня в новостной ленте: - Радий Хабиров на обустройство городов Башкирии выделил десятки миллионов рублей. -
Вот он, щедрый правитель!
А Хамитов - сцука зажимал. Тьфу на него!



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  • 20 | 26.10.2018, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас на Голгофу (Лобное место) послать никак нельзя: смертная казнь отменена 2009 году. На "Голгофу" никого, конечно, не пошлют, а только пожурят в очередной раз и разойдутся.

Что можно ожидать от безвластного парламента только мертвого осла уши. Такая же ситуация и на федеральном уровне.



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