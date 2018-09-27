Кроме того врио главы предложил парламенту запустить электронную приемную, а депутатов — открыть «публичные страницы» для общения и отчета перед избирателями.
После того как господин Хабиров покинул Курултай, депутаты без вопросов и обсуждений, с небольшими уточняющими вопросами, начали голосовать за принятие более 50 законопроектов, в том числе таких резонансных как проект закона о самообложении граждан.
Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин взял слово и попытался возмутиться поправками в закон о статусе депутата Курултая, где исключается право на прием депутатов вне очереди у должностных лиц организаций и общественных объединений.
Депутат начал было высказываться о том, что это право не оказывало негативного влияния на деятельность организаций, но его прервал спикер Курултая Константин Толкачев, призвав «не устраивать здесь дискуссий».
Проект принимается в первом чтении, на заседании комитета будет возможность его изучить подробнее, отметил он.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Такому Курултаю самому пора на «Голгофу»
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