Сергей Наумкин: Я верю – страна и мир изменятся к лучшему!

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, довелось 65 лет назад родиться в этот день. Поэтому за праздничным столом уже много лет наравне с «Караваем» звучит и песня семейно-творческого дуэта А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Не расстанусь с комсомолом! Буду вечно молодым...».Комсомол - это не только наша молодость. Комсомол - это новые линии электропередачи и связи, километры железных и автомобильных дорог, новые больницы, детские сады, школы и жилые дома, построенные студенческими строительными отрядами (ССО).Комсомольско-молодёжные отряды молодёжного жилищного комплекса (МЖК) Главвостоктрубопроводстроя и Комсомольско-молодёжного строительного управления №3 (КМСУ-3) треста "Нефтепроводмонтаж" построили тысячи квадратных метров жилья для трассовиков и жителей г.Уфы.Я и мои товарищи в марте 1986 года, сменив костюмы ИТРовских работников на рабочие робы, вышли на "замороженную" стройку.Через год первые "бойцы-комсомольцы" уже справляли новоселье в многоквартирном жилом доме на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Кольцевой. И таких домов были десятки. Сам я и полтора десятка наших "комсомольцев" со своими семьями вот уже более 30-ти лет живём в одном из них в Молодёжке!Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других не было. А идеология в наших отрядах – в ССО и МЖК была самая, что ни на есть Демократическая. Каковой, к сожалению, очень не хватает сейчас, не смотря на то, что первая статья Конституции РФ декларирует Россию «демократическим федеративным правовым государством»...Бесхозяйственность и потребительское, а точнее истребительское отношение к природе поражали тогда меня. Просеки под газо- и нефтепроводы прорубались варварским способом – путём выкорчевывания деревьев вековой тайги мощными импортными бульдозерами и расталкивания их по краям лесного коридора.Мало, что изменилось с тех пор в отношении людей к природе. Но теперь ухудшается и отношение к человеку из-за резкого деления на богатых и бедных, на «успевших» и «опоздавших», на власть имущих и всех остальных. Страна поменяла символику, название, уменьшилась в размерах и потеряла ещё что-то более существенное. В ней появилось немного очень богатых и очень много очень бедных людей.Был объявлен переход в рыночную экономику, где всё покупается, продаётся и «приватизируется».Объявлявшие и приватизировали власть, деньги, энергетику, нефть, газ, другие дары недр, их переработку, банковский, строительный и прочий бизнес.Потом кое-что из этого продали, но уже за совсем другие деньги. И Россия вышла в мировые лидеры по числу долларовых миллиардеров.А интересы власти и гражданина как ранее не совпадали, то теперь ещё больше расходятся – «Ты сам по себе, я сама по себе!».За последние 18 лет в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-мафиозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в России независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК. И реального федерализма в России тоже нет!Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, роснацгвардия, перекраивая под себя Конституцию, нарушают её, социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать, за что и получают огромные оклады и льготы, строя для себя дворцы и домики для своих уточек.Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как призывы к «насильственному захвату власти»!И тогда вся мощь репрессивного госаппарата обрушивается на головы граждан-активистов и снова появляются политзаключённые. А проблемы остаются и усугубляются безумными и бездумными действиями властей, как во внешней, так и во внутренней политике.Для их решения необходимы массовая активность и настойчивость людей, их объединение и взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями нового типа, с деятелями культуры и науки, с блоггерами и новыми гражданскими лидерами. А в первых рядах вполне может быть нынешняя молодёжь!Надо всем вместе искать и применять на деле новые формы и методы работы, а не те, что навязывают нам жулики и воры, захватившие власть и деньги.Пока мы играем по их правилам, нам не достичь успехов в управлении государством, регионом, в решении вопросов местного значения.Надо добиваться соблюдения Конституции РФ и международных норм права Президентом РФ, депутатами Госдумы РФ и местных курултаев, Правительствами РФ, её субъектов и силовиками, полного, оперативного и объективного освещения в СМИ экологических, социальных, жилищных, иных проблем и действий правоохранительных органов, власти и МСУ по их решению.Земля наш дом и мы должны навести порядок в своём доме, сохранить и улучшить окружающую среду, сделать её благоприятной, а информацию о её состоянии открытой и достоверной.Также необходимо создание условий для деятельности независимых судов и СМИ, проведения честных, свободных, равных всеобщих выборов под контролем граждан. Именно с «выборов-невыборов», с полицейского и судебного беспредела начинаются многочисленные злоупотребления представителей органов власти, МСУ в различных сферах жизнедеятельности села, города, республики и страны.Веру, надежду, любовь ещё никто не отменял. И я верю, что если мы все будем стремиться услышать друг друга и договориться на принципах равенства, разумности и справедливости, то страна и мир изменятся к лучшему!Желаю всем здоровья, счастья, радости, любви и успехов всегда, везде и во всём хорошем!Защищать, просвещать, информировать людей, будить в них активность и повышать уровень самооценки – дела, безусловно, хорошие. Всех с праздником молодости и задора! Удачи всем!