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Сергей Наумкин: Я верю – страна и мир изменятся к лучшему!

  • Опубликовано: san-ufa | 29.10.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 14510 | Комментарии: 20
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Letyshops [leads]

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, довелось 65 лет назад родиться в этот день. Поэтому за праздничным столом уже много лет наравне с «Караваем» звучит и песня семейно-творческого дуэта А.Пахмутовой и Н.Добронравова «Не расстанусь с комсомолом! Буду вечно молодым...».

Сергей Наумкин: Я верю – страна и мир изменятся к лучшему!


Комсомол - это не только наша молодость. Комсомол - это новые линии электропередачи и связи, километры железных и автомобильных дорог, новые больницы, детские сады, школы и жилые дома, построенные студенческими строительными отрядами (ССО).

Комсомольско-молодёжные отряды молодёжного жилищного комплекса (МЖК) Главвостоктрубопроводстроя и Комсомольско-молодёжного строительного управления №3 (КМСУ-3) треста "Нефтепроводмонтаж" построили тысячи квадратных метров жилья для трассовиков и жителей г.Уфы.

Я и мои товарищи в марте 1986 года, сменив костюмы ИТРовских работников на рабочие робы, вышли на "замороженную" стройку.

Через год первые "бойцы-комсомольцы" уже справляли новоселье в многоквартирном жилом доме на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Кольцевой. И таких домов были десятки. Сам я и полтора десятка наших "комсомольцев" со своими семьями вот уже более 30-ти лет живём в одном из них в Молодёжке!

Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других не было. А идеология в наших отрядах – в ССО и МЖК была самая, что ни на есть Демократическая. Каковой, к сожалению, очень не хватает сейчас, не смотря на то, что первая статья Конституции РФ декларирует Россию «демократическим федеративным правовым государством»...

Бесхозяйственность и потребительское, а точнее истребительское отношение к природе поражали тогда меня. Просеки под газо- и нефтепроводы прорубались варварским способом – путём выкорчевывания деревьев вековой тайги мощными импортными бульдозерами и расталкивания их по краям лесного коридора.

Мало, что изменилось с тех пор в отношении людей к природе. Но теперь ухудшается и отношение к человеку из-за резкого деления на богатых и бедных, на «успевших» и «опоздавших», на власть имущих и всех остальных. Страна поменяла символику, название, уменьшилась в размерах и потеряла ещё что-то более существенное. В ней появилось немного очень богатых и очень много очень бедных людей.

Был объявлен переход в рыночную экономику, где всё покупается, продаётся и «приватизируется».

Объявлявшие и приватизировали власть, деньги, энергетику, нефть, газ, другие дары недр, их переработку, банковский, строительный и прочий бизнес.

Потом кое-что из этого продали, но уже за совсем другие деньги. И Россия вышла в мировые лидеры по числу долларовых миллиардеров.

А интересы власти и гражданина как ранее не совпадали, то теперь ещё больше расходятся – «Ты сам по себе, я сама по себе!».

За последние 18 лет в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-мафиозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в России независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК. И реального федерализма в России тоже нет!

Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, роснацгвардия, перекраивая под себя Конституцию, нарушают её, социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать, за что и получают огромные оклады и льготы, строя для себя дворцы и домики для своих уточек.

Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости воспринимаются ими как нарушение их прав, свобод, интересов, как призывы к «насильственному захвату власти»!

И тогда вся мощь репрессивного госаппарата обрушивается на головы граждан-активистов и снова появляются политзаключённые. А проблемы остаются и усугубляются безумными и бездумными действиями властей, как во внешней, так и во внутренней политике.

Для их решения необходимы массовая активность и настойчивость людей, их объединение и взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями нового типа, с деятелями культуры и науки, с блоггерами и новыми гражданскими лидерами. А в первых рядах вполне может быть нынешняя молодёжь!

Надо всем вместе искать и применять на деле новые формы и методы работы, а не те, что навязывают нам жулики и воры, захватившие власть и деньги.
Пока мы играем по их правилам, нам не достичь успехов в управлении государством, регионом, в решении вопросов местного значения.

Надо добиваться соблюдения Конституции РФ и международных норм права Президентом РФ, депутатами Госдумы РФ и местных курултаев, Правительствами РФ, её субъектов и силовиками, полного, оперативного и объективного освещения в СМИ экологических, социальных, жилищных, иных проблем и действий правоохранительных органов, власти и МСУ по их решению.

Земля наш дом и мы должны навести порядок в своём доме, сохранить и улучшить окружающую среду, сделать её благоприятной, а информацию о её состоянии открытой и достоверной.

Также необходимо создание условий для деятельности независимых судов и СМИ, проведения честных, свободных, равных всеобщих выборов под контролем граждан. Именно с «выборов-невыборов», с полицейского и судебного беспредела начинаются многочисленные злоупотребления представителей органов власти, МСУ в различных сферах жизнедеятельности села, города, республики и страны.

Веру, надежду, любовь ещё никто не отменял. И я верю, что если мы все будем стремиться услышать друг друга и договориться на принципах равенства, разумности и справедливости, то страна и мир изменятся к лучшему!

Желаю всем здоровья, счастья, радости, любви и успехов всегда, везде и во всём хорошем!

Защищать, просвещать, информировать людей, будить в них активность и повышать уровень самооценки – дела, безусловно, хорошие. Всех с праздником молодости и задора! Удачи всем!

Сергей Наумкин




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  • 1 | 29.10.2018, 08:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Нас водила молодость в сабельный поход.Нас бросала молодость на Кронштадтский лед. С праздником товарищи.



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  • 2 | 29.10.2018, 08:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Нас водила молодость в сабельный поход.Нас бросала молодость на Кронштадтский лед. С праздником товарищи.



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  • 3 | 29.10.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнится меня вызвал директор школы и сказал:"Если не вступишь в комсомол не допущу до экзаменов". Это был далекий, и такой близкий 1972 год....



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  • 4 | 29.10.2018, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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1966год-выпускной как так получилось что в нашем классе 13 человек не комсомольцы? кстати 39 школа.



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  • 5 | 29.10.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Ба Наумкин из прошлого появился. ХА- ХА.



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  • 6 | 29.10.2018, 09:31 | Автор: Герасим
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Горби коммунисты извратили Само понятие комсомол. При Горби все проходимцы работали в комсомоле а от туда в силовые структуры замполитами. в КГБ во всех структура засели пойдохи . Пример только Самый ленивый не работал в комсомоле. Перечислю Борис Немцев секретарь комсомольской организации -Прохоров Абрамович и т д. Они изнутри развалили СССР. Был создан искусственный дефицит.. Матвиенко к-красные трусы. такие и извратили само понятие комсомол вот и не шли ребята в ВЛКСМ.Да одна Новодворская не была комсомолкой .Лена -кухарка активист комсомольской организации УМПО.аГУЗИ БИССМИЛЛА РАХМАН РАХИМ.



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  • 7 | 29.10.2018, 09:41 | Автор: Виктор
    Публикации: 216 | Комментарии: 1657 | Рейтинг: +474,3
С.А.Наумкин, - так вы политически, оказывается - именно коммунист,
и эмоционально - романтик? Как вас в Яблоко занесло?

С.А.Наумкин: "Комсомол - это не только наша молодость. Комсомол - это новые линии электропередачи и связи, километры железных и автомобильных дорог, новые больницы, детские сады, школы и жилые дома, построенные студенческими строительными отрядами".
_________________________________

Нет, Сергей Александрович. Комсомол - это боевой и трудовой, идеологический отряд молодежи для партии ВКПб и КПСС и ВЧК.

Нет, Сергей Александрович. Комсомол - это - Диктатура ВКПб и вчк, и они загоняли всю молодежь в комсомол для КОНТРОЛЯ за ней и подготовки ПРЕДАННЫХ кадров для себя,

воспитания молодых, готовых вести вечную войну с Западом и демократией,

готовых через ГУЛАГ и тотальный контроль над идеологией общества, через оболванивание молодых комм пропагандой.

Именно это, вы, С.А.Наумкин, в вашей статье и демонстрируете. С восторгами от достижений диктатуры КПСС в СССР.
____________________________________

Но, первые 10 и 20, и 30 стран мира, все эти 100 последних лет (с 1917 года), да и миллионы лет до этого, обходились без комсомола.

Ой, ошибаюсь. Германия в 30-х и 40-х имела некое подобие комсомола.

Знаете стихи Юрия Нестеренко?

" Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закалённым в боях героям —

Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры…
Ибо в людях жила — идея!
Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого
В том, что мы понимали твёрдо,
Что «товарищ» — не просто слово,
И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства — не доходом,
А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи́ искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?

Ах, насколько всё нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна — та же,
Но порыв и идея — где же?

И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как всё это не похоже
На страну, что мы знали прежде!

Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.

Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты́ просторы…
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссёры!

А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!

Эти песни — о главном в жизни:
О свободе, мечте, полёте,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почёте,

И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,
И о верном, надёжном друге…
И алели над нами флаги
С чёрной свастикой в белом круге. "
________________________________

2. А нынче режим смесь вчк и фракций вкп б, и осколки комсомола есть, в виде мгер.

3. Удивили вы, гражданин С.А.Наумкин.



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  • 8 | 29.10.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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В рассеи к лучшему не изменится. Если только какой нибудь огроменный метеорит не прилетит.



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  • 9 | 29.10.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец Наумкин! Слава СССР!!!



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  • 10 | 29.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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До либерастов вроде Наумкина начинает доходить, какую страну прос-рали!



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  • 11 | 29.10.2018, 10:18 | Автор: Герасим
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Да Их Яблочников в РБ на пальцах можно пересчитать.Наконец то дозрели до объединения с КПРФ но бойцов то Кухарка (посты как из пулемета пулеметчитца. .)и Витя еще пара тройка пенсионеров которым за 80 лет.



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  • 12 | 29.10.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 29.10.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До либерастов вроде Наумкина начинает доходить, какую страну прос-рали!
_______________________
До Наумкина начинает доходить, а до Виктора не дойдёт никогда - тупой слишком.



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  • 13 | 29.10.2018, 10:31 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2970 | Рейтинг: -274,9
Дорогие товарищи поздравляю всех с праздником !

Наумкина с ДР !

Враг будет разбит, победа будет за нами !



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  • 14 | 29.10.2018, 10:35 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2970 | Рейтинг: -274,9
Я был секретарем комскомитета школы, писал всякие бумажки, протоколы собраний, собирал взносы по 2 коп. и относил в райком.

Ни копейки не стырил )))



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  • 15 | 29.10.2018, 10:51 | Автор: Виктор
    Публикации: 216 | Комментарии: 1657 | Рейтинг: +474,3
на №14.

Товарищ Хрул, пора понять, комсомол для чего в стране с диктатурой номенклатуры ВКПб и вчк нужен.

Живут США и Европа без комсомола и лидеры в уровне жизни и в экономике.



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  • 16 | 29.10.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 29.10.2018, 10:35 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2968 | Рейтинг: -275
Я был секретарем комскомитета школы, писал всякие бумажки, протоколы собраний, собирал взносы по 2 коп. и относил в райком.

Ни копейки не стырил )))
----------
-ЖАЛЕЕШЬ?



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  • 17 | 29.10.2018, 11:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2970 | Рейтинг: -274,9
В США и Европе есть другие молодёжные организации, типа скауты и т.д.

Такие организации обязательно должны быть.

У нас создали юнармию. Это жалкая пародия на пионерию и комсомол. Кроме отвращения ничего не вызывает. Эти врятли что-то хорошее смогут создать, что не делают - одно воровство и лицемерие получается.



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  • 18 | 29.10.2018, 11:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Виктор там однополые браки и геи . Октябренок пионер комсомолец -патриотическое воспитание молодежи -это называется. Вот этого сейчас так не хватает РФ. Вы мечтали жить в буржуазном обществе -Ваша мечта сбылась. Понятно что вся история России сплошные перегибы но не настолько сколько сейчас. США и Европа живет сейчас за счет природных трудовых ресурсов других стран Последние 20 с лишним лет аза счет России.



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  • 19 | 29.10.2018, 11:10 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2970 | Рейтинг: -274,9
Виктор

давай двигай своего друга иглинского фермера Идиятуллина на выборы главы РБ, в следующем году.



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  • 20 | 29.10.2018, 11:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Двигай? Да Ему бы семью прокормит . Витя многодетный папа . В политике так Ему застрять и не получилось так что нужно пахать а не жить на детские пособия и морочить людям голову про ВЧК НКВД ц ЦРУ .Кто из Них прав кто виноват. Права метрополия остальные просто на службе.



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