ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну

При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки 10 млн руб. от бывшего первого вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. По делу проходят еще два прокурорских работника, а для руководителя надзорного ведомства республики Андрея Назарова, пробившего своему заместителю Горбунову выходное пособие в 20 окладов, или 4,3 млн руб., коррупционный скандал, очевидно, обернется отставкой.Олега Горбунова, занимающего должность первого зампрокурора республики с 2009 года и считающегося одним из самых влиятельных правоохранителей региона, сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь за границу. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, в отношении господина Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкцию на его уголовное преследование дал зампредседателя СКР.Сразу после задержания господин Горбунов был препровожден для дачи показаний в центральный аппарат СКР, где ему предъявили официальное обвинение. В пятницу вечером Басманный райсуд не рассмотрел ходатайство следствия об аресте экс-прокурора, перенеся заседание на субботу. 27 октября суд арестовал Олега Горбунова до 26 декабря.По данным “Ъ”, задержание состоялось в первый день увольнения Олега Горбунова из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выслугой лет.Причем по ходатайству прокурора Башкирии Андрея Назарова отставнику были назначены выплата выходного пособия в размере 20 должностных окладов и доплата за классный чин. Господин Горбунов в соответствии с ним являлся генерал-майором юстиции.Источник “Ъ”, близкий к прокуратуре республики, сообщил, что первый зампрокурора подал в отставку 18 октября, на следующий день после проведенных обысков в его служебном кабинете. Уфимский портал «Собкор02» утверждает, что в ходе обыска сотрудники ФСБ помимо документов изъяли из кабинета прокурора игрушки из секс-шопа, в том числе якобы латексный костюм и плетки. Сам Олег Горбунов, когда шли обыски, находился в кабинете, но общаться с прессой отказался.В деле прокурора пока фигурирует один эпизод — о получении взятки в размере 10 млн руб. от бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, курировавшего строительную сферу в городе в 2012–2017 годах.В 2017 году башкирское управление СКР возбудило уголовное дело по подозрению чиновников мэрии Уфы в превышении полномочий за нарушения, допущенные при исполнении федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.По версии следствия, сотрудники администрации в собственных интересах и по предварительному сговору на протяжении ряда лет включали в госпрограмму жилые кварталы, ранее переданные по договорам развития застроенных территорий застройщикам. Последние смогли существенно сэкономить: дома в их кварталах были расселены за счет бюджета, хотя договоры развития застроенных территорий возлагали эти траты на них самих.Следствие полагает, что включение кварталов в программу было небезвозмездным — преференции, предоставленные чиновниками 11 башкирским застройщикам, вознаграждались.Ущерб, нанесенный бюджету действиями уфимских чиновников, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Александр Филиппов получил статус обвиняемого в этом уголовном деле только в текущем году. В 2017 году, как сообщал “Ъ”, у бывшего вице-мэра был статус свидетеля. Но, как полагают в СКР, тогда же чиновник через посредников передал первому заместителю прокурора республики 10 млн руб. за то, чтобы постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.Олег Горбунов признал возбуждение дела необоснованным, но его решение позже отменил зампрокурора России Виктор Гринь.Между тем, по версии следствия, получая взятку, Олег Горбунов действовал в составе группы лиц и по предварительному сговору, в том числе вместе со своим подчиненным — заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики Артуром Шаретдиновым. Его также задержали по подозрению в получении взятки.Коррупционный скандал в прокуратуре Башкирии следователи начали раскручивать с момента задержания прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, входившего в ближайшее окружение Олега Горбунова. Прокурор района попался в сентябре при получении взятки 5,5 млн руб. от местного юриста депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова, известного также как эффективный «решальщик». При этом в Генпрокуратуре отметили, что все проверочные мероприятия в региональной прокуратуре проводились по ее инициативе и с согласия надзорного ведомства, которое «бескомпромиссно» преследует коррупционеров в своих рядах.По версии следствия, и господин Гарифуллин, и Вадим Рамазанов неоднократно действовали как посредники при передаче денег от бизнесменов чиновникам и прокурорским работникам.По данным СМИ, существенную помощь следствию оказал тот факт, что Рамиль Гарифуллин вел своеобразный учет передаваемых через него денег — его записи были изъяты следователями и переданы в разработку.Кроме того, показания на Олега Горбунова дал, по информации прокурорских работников, Александр Филиппов, дело по обвинению которого в превышении полномочий передано в суд. На бывшего вице-мэра возбуждено еще одно уголовное дело — по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) зампрокурора. Сам господин Филиппов для журналистов был недоступен, а его адвокат Зульфира Акбашева отказалась дать комментарии.Дело Олега Горбунова и его подчиненных может поставить точку в карьере прокурора республики Андрея Назарова, выходца из Челябинской области, который до назначения в Уфу в 2013 году возглавлял надзорный орган Дагестана, получив орден Почета и две медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Источники в прокуратуре утверждают, что фактически надзорным органом республики руководил Олег Горбунов, а генерал-лейтенант Назаров рассчитывал уйти на повышение в Москву.Башкирский правозащитник Ильгиз Юсупов отмечает, что Олег Горбунов был фигурой «более влиятельной, чем прокурор республики».«Со слов прокурорских работников знаю, что глава прокуратуры Башкирии находился в некоторой зависимости от решений своего первого заместителя. Горбунова многие считали непотопляемым: сколько бы жалоб на него ни писали, это ничем не заканчивалось, а в глазах общественности облик сотрудника прокуратуры был дискредитирован. Не исключу, что начавшаяся проверка прокуратуры республики вскроет еще много интересного»,— отметил правозащитник.