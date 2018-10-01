ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну

Олега Горбунова, занимающего должность первого зампрокурора республики с 2009 года и считающегося одним из самых влиятельных правоохранителей региона, сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь за границу. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, в отношении господина Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкцию на его уголовное преследование дал зампредседателя СКР.
Сразу после задержания господин Горбунов был препровожден для дачи показаний в центральный аппарат СКР, где ему предъявили официальное обвинение. В пятницу вечером Басманный райсуд не рассмотрел ходатайство следствия об аресте экс-прокурора, перенеся заседание на субботу. 27 октября суд арестовал Олега Горбунова до 26 декабря.
По данным “Ъ”, задержание состоялось в первый день увольнения Олега Горбунова из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выслугой лет.
Причем по ходатайству прокурора Башкирии Андрея Назарова отставнику были назначены выплата выходного пособия в размере 20 должностных окладов и доплата за классный чин. Господин Горбунов в соответствии с ним являлся генерал-майором юстиции.
Источник “Ъ”, близкий к прокуратуре республики, сообщил, что первый зампрокурора подал в отставку 18 октября, на следующий день после проведенных обысков в его служебном кабинете. Уфимский портал «Собкор02» утверждает, что в ходе обыска сотрудники ФСБ помимо документов изъяли из кабинета прокурора игрушки из секс-шопа, в том числе якобы латексный костюм и плетки. Сам Олег Горбунов, когда шли обыски, находился в кабинете, но общаться с прессой отказался.
В деле прокурора пока фигурирует один эпизод — о получении взятки в размере 10 млн руб. от бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, курировавшего строительную сферу в городе в 2012–2017 годах.
В 2017 году башкирское управление СКР возбудило уголовное дело по подозрению чиновников мэрии Уфы в превышении полномочий за нарушения, допущенные при исполнении федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.
По версии следствия, сотрудники администрации в собственных интересах и по предварительному сговору на протяжении ряда лет включали в госпрограмму жилые кварталы, ранее переданные по договорам развития застроенных территорий застройщикам. Последние смогли существенно сэкономить: дома в их кварталах были расселены за счет бюджета, хотя договоры развития застроенных территорий возлагали эти траты на них самих.
Следствие полагает, что включение кварталов в программу было небезвозмездным — преференции, предоставленные чиновниками 11 башкирским застройщикам, вознаграждались.
Ущерб, нанесенный бюджету действиями уфимских чиновников, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Александр Филиппов получил статус обвиняемого в этом уголовном деле только в текущем году. В 2017 году, как сообщал “Ъ”, у бывшего вице-мэра был статус свидетеля. Но, как полагают в СКР, тогда же чиновник через посредников передал первому заместителю прокурора республики 10 млн руб. за то, чтобы постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.
Олег Горбунов признал возбуждение дела необоснованным, но его решение позже отменил зампрокурора России Виктор Гринь.
Между тем, по версии следствия, получая взятку, Олег Горбунов действовал в составе группы лиц и по предварительному сговору, в том числе вместе со своим подчиненным — заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики Артуром Шаретдиновым. Его также задержали по подозрению в получении взятки.
Коррупционный скандал в прокуратуре Башкирии следователи начали раскручивать с момента задержания прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, входившего в ближайшее окружение Олега Горбунова. Прокурор района попался в сентябре при получении взятки 5,5 млн руб. от местного юриста депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова, известного также как эффективный «решальщик». При этом в Генпрокуратуре отметили, что все проверочные мероприятия в региональной прокуратуре проводились по ее инициативе и с согласия надзорного ведомства, которое «бескомпромиссно» преследует коррупционеров в своих рядах.
По версии следствия, и господин Гарифуллин, и Вадим Рамазанов неоднократно действовали как посредники при передаче денег от бизнесменов чиновникам и прокурорским работникам.
По данным СМИ, существенную помощь следствию оказал тот факт, что Рамиль Гарифуллин вел своеобразный учет передаваемых через него денег — его записи были изъяты следователями и переданы в разработку.
Кроме того, показания на Олега Горбунова дал, по информации прокурорских работников, Александр Филиппов, дело по обвинению которого в превышении полномочий передано в суд. На бывшего вице-мэра возбуждено еще одно уголовное дело — по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) зампрокурора. Сам господин Филиппов для журналистов был недоступен, а его адвокат Зульфира Акбашева отказалась дать комментарии.
Дело Олега Горбунова и его подчиненных может поставить точку в карьере прокурора республики Андрея Назарова, выходца из Челябинской области, который до назначения в Уфу в 2013 году возглавлял надзорный орган Дагестана, получив орден Почета и две медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Источники в прокуратуре утверждают, что фактически надзорным органом республики руководил Олег Горбунов, а генерал-лейтенант Назаров рассчитывал уйти на повышение в Москву.
Башкирский правозащитник Ильгиз Юсупов отмечает, что Олег Горбунов был фигурой «более влиятельной, чем прокурор республики».
«Со слов прокурорских работников знаю, что глава прокуратуры Башкирии находился в некоторой зависимости от решений своего первого заместителя. Горбунова многие считали непотопляемым: сколько бы жалоб на него ни писали, это ничем не заканчивалось, а в глазах общественности облик сотрудника прокуратуры был дискредитирован. Не исключу, что начавшаяся проверка прокуратуры республики вскроет еще много интересного»,— отметил правозащитник.
Коммерсант
Оригинал публикации
ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну
Раздел: Новости | Просмотры: 36396 | Комментарии: 31