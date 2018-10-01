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ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну

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При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки 10 млн руб. от бывшего первого вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. По делу проходят еще два прокурорских работника, а для руководителя надзорного ведомства республики Андрея Назарова, пробившего своему заместителю Горбунову выходное пособие в 20 окладов, или 4,3 млн руб., коррупционный скандал, очевидно, обернется отставкой.

ФСБ задержало зампрокурора Башкирии при попытке покинуть страну


Олега Горбунова, занимающего должность первого зампрокурора республики с 2009 года и считающегося одним из самых влиятельных правоохранителей региона, сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь за границу. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, в отношении господина Горбунова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкцию на его уголовное преследование дал зампредседателя СКР.

Сразу после задержания господин Горбунов был препровожден для дачи показаний в центральный аппарат СКР, где ему предъявили официальное обвинение. В пятницу вечером Басманный райсуд не рассмотрел ходатайство следствия об аресте экс-прокурора, перенеся заседание на субботу. 27 октября суд арестовал Олега Горбунова до 26 декабря.

По данным “Ъ”, задержание состоялось в первый день увольнения Олега Горбунова из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выслугой лет.

Причем по ходатайству прокурора Башкирии Андрея Назарова отставнику были назначены выплата выходного пособия в размере 20 должностных окладов и доплата за классный чин. Господин Горбунов в соответствии с ним являлся генерал-майором юстиции.

Источник “Ъ”, близкий к прокуратуре республики, сообщил, что первый зампрокурора подал в отставку 18 октября, на следующий день после проведенных обысков в его служебном кабинете. Уфимский портал «Собкор02» утверждает, что в ходе обыска сотрудники ФСБ помимо документов изъяли из кабинета прокурора игрушки из секс-шопа, в том числе якобы латексный костюм и плетки. Сам Олег Горбунов, когда шли обыски, находился в кабинете, но общаться с прессой отказался.

В деле прокурора пока фигурирует один эпизод — о получении взятки в размере 10 млн руб. от бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, курировавшего строительную сферу в городе в 2012–2017 годах.

В 2017 году башкирское управление СКР возбудило уголовное дело по подозрению чиновников мэрии Уфы в превышении полномочий за нарушения, допущенные при исполнении федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.

По версии следствия, сотрудники администрации в собственных интересах и по предварительному сговору на протяжении ряда лет включали в госпрограмму жилые кварталы, ранее переданные по договорам развития застроенных территорий застройщикам. Последние смогли существенно сэкономить: дома в их кварталах были расселены за счет бюджета, хотя договоры развития застроенных территорий возлагали эти траты на них самих.

Следствие полагает, что включение кварталов в программу было небезвозмездным — преференции, предоставленные чиновниками 11 башкирским застройщикам, вознаграждались.

Ущерб, нанесенный бюджету действиями уфимских чиновников, следствие оценило в 1,6 млрд руб. Александр Филиппов получил статус обвиняемого в этом уголовном деле только в текущем году. В 2017 году, как сообщал “Ъ”, у бывшего вице-мэра был статус свидетеля. Но, как полагают в СКР, тогда же чиновник через посредников передал первому заместителю прокурора республики 10 млн руб. за то, чтобы постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.

Олег Горбунов признал возбуждение дела необоснованным, но его решение позже отменил зампрокурора России Виктор Гринь.

Между тем, по версии следствия, получая взятку, Олег Горбунов действовал в составе группы лиц и по предварительному сговору, в том числе вместе со своим подчиненным — заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики Артуром Шаретдиновым. Его также задержали по подозрению в получении взятки.

Коррупционный скандал в прокуратуре Башкирии следователи начали раскручивать с момента задержания прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, входившего в ближайшее окружение Олега Горбунова. Прокурор района попался в сентябре при получении взятки 5,5 млн руб. от местного юриста депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова, известного также как эффективный «решальщик». При этом в Генпрокуратуре отметили, что все проверочные мероприятия в региональной прокуратуре проводились по ее инициативе и с согласия надзорного ведомства, которое «бескомпромиссно» преследует коррупционеров в своих рядах.

По версии следствия, и господин Гарифуллин, и Вадим Рамазанов неоднократно действовали как посредники при передаче денег от бизнесменов чиновникам и прокурорским работникам.

По данным СМИ, существенную помощь следствию оказал тот факт, что Рамиль Гарифуллин вел своеобразный учет передаваемых через него денег — его записи были изъяты следователями и переданы в разработку.

Кроме того, показания на Олега Горбунова дал, по информации прокурорских работников, Александр Филиппов, дело по обвинению которого в превышении полномочий передано в суд. На бывшего вице-мэра возбуждено еще одно уголовное дело — по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) зампрокурора. Сам господин Филиппов для журналистов был недоступен, а его адвокат Зульфира Акбашева отказалась дать комментарии.

Дело Олега Горбунова и его подчиненных может поставить точку в карьере прокурора республики Андрея Назарова, выходца из Челябинской области, который до назначения в Уфу в 2013 году возглавлял надзорный орган Дагестана, получив орден Почета и две медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Источники в прокуратуре утверждают, что фактически надзорным органом республики руководил Олег Горбунов, а генерал-лейтенант Назаров рассчитывал уйти на повышение в Москву.

Башкирский правозащитник Ильгиз Юсупов отмечает, что Олег Горбунов был фигурой «более влиятельной, чем прокурор республики».

«Со слов прокурорских работников знаю, что глава прокуратуры Башкирии находился в некоторой зависимости от решений своего первого заместителя. Горбунова многие считали непотопляемым: сколько бы жалоб на него ни писали, это ничем не заканчивалось, а в глазах общественности облик сотрудника прокуратуры был дискредитирован. Не исключу, что начавшаяся проверка прокуратуры республики вскроет еще много интересного»,— отметил правозащитник.

Коммерсант
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  • 1 | 29.10.2018, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Да,допустили...



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  • 2 | 29.10.2018, 08:31 | Автор: Герасим
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Со 100 летием Ленинского комсомола. друзья.



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Ялалова немедленно вернуть для завершения его борьбы с коррупцией.



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  • 4 | 29.10.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Воруют, друг-друга сажают. Проблема расцветает. Скоро мест не хватит. Страна непуганных идиотов



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А вы в курсе, что Генпрокуратура выступила в суде против ареста Горбунова. При таком раскладе можно смело утверждать, что у нас нет государства, ибо один из ее обязательных элементов- репрессивный орган прогнил насквозь. Кто меня сможет переубедить?



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  • 6 | 29.10.2018, 08:56 | Автор: юнг
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А кто виноват что такой бардак творится.
Во -первых- сам Николай 2-й, не сумевший остановить большевиков.
2. Германия, поставившая жадного до денег и власти Ленина.
3.Большевики, поставившие во власть чекистов.
4. чекисты, которые дорвавшись до власти. расставили своих адептов во всех структурах.
5. Главарь чекистов, 20 лет не желающий уйти.

6. И, наконец, сами россияне, пассивно наблюдающие за развалом страны.



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  • 7 | 29.10.2018, 09:08 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
В минувшую пятницу он должен был, перед тем как выйти на пенсию, отработать последний день в башкирском надзорном ведомстве, но оказался в аэропорту Шереметьево. За сутки до вылета за границу мужчина умудрился уйти от наружного наблюдения, приставленного к нему как к возможному подозреваемому в тяжком преступлении, и выехать из Уфы. Но у экс-прокурора не хватило оперативного опыта, чтобы не «засветиться» в Москве.
Как только мужчина оказался в Первопрестольной, он отправился к своим влиятельным «кураторам», подставив не только высокопоставленных правоохранителей, но и себя. Более того, человек, которого считали мозгом многих башкирских правоохранителей, купил билет на самолет за сутки до вылета и даже успел пройти электронную регистрацию. После появления оперативной информации, что г-н Горбунов задумал вылететь в Германию, в следственном комитете страны, решили, что «клиента пора брать».

Ранее, даже после того, как в прокурорских кабинетах прошли обыски, Олега Валентиновича не задерживали и не допрашивали, от того он и решил, что волен выбирать себе любое место жительства. Бывший прокурор оказался не бедным человеком, если намеревался скрыться от следствия за бугром, где уже приготовил себе жилье, но был снят прямо с трапа самолета.

А ведь еще несколько дней назад в республиканской прокуратуре были уверены, что первый зам Андрея Назарова уйдет от уголовной ответственности. И убеждали коллег, что даже если в Башкирии возбудят уголовное дело, Олег Горбунов сможет выйти сухим из воды, сведя расследование на нет.

Но сегодня понятно, что г-н Горбунов вляпался по самые уши и в ближайшее время окажется за решеткой - дело бывшего высокопоставленного сотрудника региональной прокуратуры будут расследовать в Москве. И надо же так случиться - задержание произошло в момент, когда он уже не обладал прокурорским иммунитетом. В этот же день г-ну Горбунову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, и в субботу Басманный суд Москвы арестовал подследственного на два месяца.

Российские следователи явно не станут оглядываться на республиканскую правоохранительную и судебную элиту, да и московские покровители Олега Горбунова им не указ. Очевидно, что это беспрецедентное дело, которое может стоить карьеры и прокурору Башкирии Андрею Назарову и хлопотавшему за своего подопечного бывшему начальнику башкирского надзорного ведомства Сергею Хуртину.

Более того, существенно поредеют кресла и в республиканском надзорном ведомстве - по слухам, следователи намерены предъявить г-ну Горбунову организацию преступной группы и привлечь в эту «общую могилу» как минимум 12 сотрудников башкирской прокуратуры. Уже сегодня подельником Олега Горбунова стал заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативной деятельностью Артур Шайретдинов - он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Говорят, что тучи сгустились и над начальником г-на Шайретдинова - Александром Галицыными главой прокурорского отдела кадров Закиром Изгиным, который приходится шурином подельника Олега Горбунова.

Все это дело настолько неординарное, что кажется безумным наброском криминального романа.



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  • 8 | 29.10.2018, 09:08 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
Напомним, о существовании в башкирском надзорном ведомстве коррупционного сообщества, сумевшего подчинить себе многих республиканских правоохранителей и даже судей, стало известно благодаря записной книжкетеперь уже бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Районный начальник надзорного ведомства, действуя в интересах правоохранительной преступной группы, дотошно и подробно записывал, и даже снимал на видео какие деньги и в чьих интересах - коммерсантов и влиятельных представителей власти, передавались Олегу Горбунову и его товарищам в прокуратуре РБ. Районного прокурора поймали на взятке в 5,5 млн меченых рублей, которые ему принес депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов. Народный избранник до этого сам попался на крупной взятке и его «убедили» сотрудничать со следствием. Депутат так глубоко увяз в мафиозной уголовщине, что его дядя - председатель Демского районного суда Уфы Фаим Рамазанов и тетя - судья Кировского района Альфия Рамазанова, были вынуждены подать в отставку. То есть родственники отлично понимали, что им не усидеть в судейских креслах, как только начнет раскручиваться это дело. А разговорчивый племянник в это время «сдал» приближенного к Олегу Горбунову предпринимателя Феима Мухитова, который и заносил все деньги высшему чину республиканской прокуратуры. Г-на Мухитову предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве и отправили под домашний арест - на очных ставках с Вадимом Рамазановым он подтвердил, что брал деньги.

Пойманный в Шереметьево Олег Горбунов молчит, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя и своих близких, но следствие считает, что собрано достаточно доказательств, уличающих бывшего прокурора и его коллег в коррупционном преступлении.

В частности, бывший вице-мэр Александр Филиппов рассказал, как передавал г-ну Горбунову через Феима Мухитова и Вадима Рамазанова 10 млн рублей, чтобы спастись от уголовного преследования в деле по факту злоупотреблений уфимских чиновников при сносе ветхого жилья. Олег Горбунов действительно вынес постановление о прекращении расследования, но через два месяца этот незаконный документ отменили в Генпрокуратуре РФ. Несмотря на огромные потраченные средства, Александр Филиппов все-таки стал обвиняемым в деле, которое в Уфе окрестили «делом на миллиард» - в ближайшее время его рассмотрение начнется в Октябрьском суде Уфы.

Г-н Филиппов, понимая, что может получить реальный срок лишения свободы, охотно сотрудничает со следствием и дает показания не только против высокопоставленных прокурорских работников, но и мэра Уфы Ирека Ялалова, а также экс-руководителя региона Рустэма Хамитова и его супруги. Как рассказал бывший высокопоставленный чиновник уфимской мэрии, он предупреждал высшую власть республики, что в случае, если его не смогут защитить его от уголовного преследования, он «сдаст всех».

Получат ли эти показания ход, прогнозировать трудно - все зависит от того, насколько новое руководство Башкирии готово к подобным разоблачениям и не сочтет ли их дискредитацией всей системы власти.

Хотя, еще неделю назад вся местная элита была уверена в могуществе и непоколебимости Олега Горбунова. А к нему сначала пришли с обысками, обнаружив в рабочем кабинете секс-игрушки - плетки, латексный костюм и фаллоимитаторы, потом с позором отправили в отставку, а еще через несколько дней он сам решил бежать из страны, понимая, что под его ногами горит земля. Так что следователи настроены очень серьезно. Кстати и разоблачение башкирского «спрута» стало возможно только после того, как в регионе сменилась власть. Не дай новый руководитель региона Радий Хабиров отмашку правоохранителям, это скандальное дело застопорилось бы на исполнителях. В суде бы прозвучало, что Фаим Мухитов и Вадим Рамазанов, имея умысел на мошенничество, брали деньги у коммерсантов, обещая помочь выпутаться из уголовных историй, но куда эти средства отправлялись дальше, никто бы и никогда не узнал.

Радик Ишемгулов



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  • 9 | 29.10.2018, 09:11 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
Комбинация получается очень красивой.
Филиппов- важный свидетель. Недаром дело забрали в Москву.
Он потянет всю шайку на дно.
Думается, человек на 20 прокуратура РБ оскудеет.



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  • 10 | 29.10.2018, 09:14 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
Ранее, даже после того, как в прокурорских кабинетах прошли обыски, Олега Валентиновича не задерживали и не допрашивали, от того он и решил, что волен выбирать себе любое место жительства. Бывший прокурор оказался не бедным человеком, если намеревался скрыться от следствия за бугром, где уже приготовил себе жилье, но был снят прямо с трапа самолета.

===================В Германии фатерку построил? Кто там теперича жить-то будет?



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  • 11 | 29.10.2018, 09:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Мелкий испуг.. Пиар. Откупятся все и уйдут работать судьями .купят мандаты в ГД и Совет федераций или уйдут в Газпром. Так уже было и примеров навалом. Кому интересно посмотрите кт работает в ПЕТОНЕ. В интернете все есть.



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  • 12 | 29.10.2018, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
1 | 29.10.2018, 09:22 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1604 | Рейтинг: -34,9
Мелкий испуг.. Пиар.Откупятся.........

==============Неееет....Ставлю литр, что посодют!
==============Войдёт Башкирия в историю....



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  • 13 | 29.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.10.2018, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалова немедленно вернуть для завершения его борьбы с коррупцией.хххххххххххххххх
Говорят он один из богатейших людей республики.



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  • 14 | 29.10.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнится дело 10-15 летней давности, прокурора подмосковья, который подпольный игровой бизнес крышевал, потом скрывался в Польше. Выцепили его через запрос в интерпол, а потом шито-крыто, вроде условным сроком отделался. Удивило то, что как-то тихо всё на "тормозах спустили".



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  • 15 | 29.10.2018, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
КОНТАКТЫ
«НИПИ НГ «ПЕТОН» Г. УФА
450071, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, д. 60/1
Тел.: (347) 246-87-09Тел./факс: (347) 246-87-01
E-mail: peton@peton.ru

Кому интересно посмотрите кт работает в ПЕТОНЕ.(Герасим).

Марат. Похоже, тебя кинули. Тебе остаётся только подойти к офису на пр. Салавата 60/1 , приковать себя к ограде, повесить на грудь плакат-отдайте деньги, гады! и поставить рядом канистру с бензином.
Должно помочь.



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  • 16 | 29.10.2018, 10:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Юра там бывший зам прокурора рулит с Орджоникидзевского то же ФСБ Москвы брали с поличным теперь кто Его брал работают у Него в охране и весь Орджоникидзевский РОВД. пенсеры. Мы Юра пойдем другим путем. Есть и другие варианты.Азохен вей.



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  • 17 | 29.10.2018, 10:23 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Ты Юра почитай в интернете есть инфа. по ПЕТОНУ- так что Мне пора героя давать что Я тягаюсь понимая что они купят и прокуратуру и суд.Они уже истратили больше чем Мне должны. В буржуазном обществе победить буржуев -в Их суде не реально.



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  • 18 | 29.10.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 29.10.2018, 09:11 | Автор: юнг
Публикации: 320 | Комментарии: 35499 | Рейтинг: +5834,1
Комбинация получается очень красивой.
Филиппов- важный свидетель. Недаром дело забрали в Москву.
Он потянет всю шайку на дно.
Думается, человек на 20 прокуратура РБ оскудеет.----------------Назовите состав шайки.



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  • 19 | 29.10.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Найти бы честного прокурора и к нам. Может, из-за границы привезти?



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  • 20 | 29.10.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Прокурорша по имени Эльнара была его любовницей.
Тамам.



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