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Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»

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Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в республике будет покончено с байством, все чиновники – слуги народа. Если кто-то этим не согласен - пусть увольняется.

Хабиров: «В республике больше не будет никакого байства, все мы служим народу»


27 октября вечером Радий Хабиров встретился с ветеранами и тружениками Баймакского района. Он отметил, что подобные встречи организованы для того, чтобы узнать проблемы района и всего Зауралья. Он также заверил, что все проблемы будут решаться последовательно.

- В республике больше не будет никакого байства и баев, все мы — слуги народа и должны служить только ему, - подчеркнул Радий Фаритович.

Местные жители подняли вопрос неразумной оптимизации ФАПов, что привело к нехватке медработников и врачей.

На это высокопоставленный гость ответил, что в системе здравоохранения республики достаточно проблем, которые не решены даже в Уфе. Как пример привел строительство нового корпуса онкодиспансера, который затянулся на шесть лет. При этом онкоболезни – один из частых причин смерти населения.

- Нам надо научиться правильно работать с федеральным центром и уж тем более уметь тратить с умом деньги, которые были выделены Башкортостану на решение проблем здравоохранения или образования, - сказал он.

Радий Хабиров также напомнил свою поездку в карьер около села Темясово.

- Вас просто грабят: разрыли всю территорию, добычу ведут варварским способом, разрушили всю природную красоту этих мест, причинили вред экологии. Я дал указание в срочном порядке прекратить это безобразие. Я не против разработки карьеров, но они должны вестись цивилизованно, при этом основная часть доходов должна направляться для решения проблем района», — подчеркнул Глава РБ.

Ветеранами района также был поднят вопрос подписки на районные газеты, которые иногда в два раза дороже республиканских печатных изданий. Радий Хабиров отметил, что муниципальные газеты обязательно должны быть сохранены и высказал свое возмущение ситуацией вокруг банкротства издательства "Башкортостан". По его мнению, издательство нуждалось в помощи, а не в банкротстве.

МКС
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  • 1 | 29.10.2018, 08:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Пора судить по делам и по поступкам а не пр родственным связям .Азохен вей.



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  • 2 | 29.10.2018, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все чиновники – слуги народа. Если кто-то этим не согласен - пусть увольняется.
+++++++++++++
Каждой женщине по мужику, каждому мужику по бутылке.



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  • 3 | 29.10.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин тоже всегда "красиво" говорит, а уж как начнет обещать....



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  • 4 | 29.10.2018, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кушнаренковский глава района как жители района его называют бездельником и ВОРМ Нургалиев приходит на работу только покурить. Район весь в ЖО ПЕ по всем показателем только одни приписки. Вот как стало известно завтра или после завтра ВОР района Нургалиев поедит отчитыватся по проделанным работам, целую неделю ему готовят цифры опять теперь Радию Фаритовичу будут вешать лапши . Но незнаю поверит этому Хабиров или нет он не Хамитов. А посмотрите во что превратился с. Кушнаренково это просто капец . Районая больница это место для выживание зато главный врач строит трех этажный дворец. А районная поликлиника в аваринном состояние. Интересно будет конец этому когда не будь чиновники воруют все. Глава района своровал 30 земельных участков под ЛПХ дал каартиру сыну директора школы который имеет дом в собственности, а ведь дом назначался людям которые вообще не дома не квартиры не имеют почему на Нефтекамскому главу заводят уголовное дело, а на главу Кушнаренковского района нет одни отписки со стороны прокуратуры района или тоже?????.



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  • 5 | 29.10.2018, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный бай в Баймакском районе это Ситдиков И.Х. , нынешний глава района. Кроме лошадей и ипподромов ничего не видит. В Баймакском районе надо родиться либо лошадью , либо конюхом. Тогда тебе будет почет, привилегии и уважение. Простому человеку в Баймакском районе не выжить.



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  • 6 | 29.10.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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А как он Нургалиев Р гл Кушнаренковского района обонкротил МУП Добрый хлеб . Чтобы спрятать те бюджетные деньги которые они разворовали интересно он за это ответит по закону????? А сколько у не сегодня замов было 4, а стало 6 интересно в районом бюджете заплониравано на зарплату этих замов или он со своего кармана платит эти деньги? Рюмочник ты еще крепче уничтожил район ладно Юсупов был из Чекмагушево, а ты ведь с нашего района как ты будишь смотреть людям в глаза ?
И еще ты этому главному врачу района даешь граммоту за хорошую работу да япономать тебя с района надо гнать поганной метлой.



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  • 7 | 29.10.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Обещать не выполнять пусть доказывает на деле,что чиновники слуги народа,а то басен уже наслушались. Потерять доверие можно быстро попробуй заслужить.



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  • 8 | 29.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Байство от слова богатство. Бай - значит богатый. Надо говорить не про байство, а про кумовство и протекционизм.



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  • 9 | 29.10.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Говорит Радий красиво, ничего не скажешь! А вот на деле... Главой Кармаскалинского района поставили Сабирова... Местные в шоке... Район он добьет. До него шесть лет сидел Чингизов, который все развалил, а этот и подавно.



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  • 10 | 29.10.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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А Вы не в курсе: Плакат с хамитовым на ул. цюрупа убрали? Он там тоже за народ радел...



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  • 11 | 29.10.2018, 10:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Не забывайтесь.Вы живете в буржуазном обществе так что даже не мечтайте что обещанное исполнят.Азохен вей.



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  • 12 | 29.10.2018, 10:21 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 62 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +189,6
Согласен с Хабировым: байства не должно быть. Бай должен быть один, единственный. На всех уже не хватает.



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  • 13 | 29.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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во сколько, по местному времени объявят фамилию "ялалова"?
турк



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  • 14 | 29.10.2018, 10:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
турк Ты опять бухой? Что в трамвае едешь и ждешь когда объявят остановку Ялалов? Прекращай армейские привычки пить с утра тут Тебе не там.



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  • 15 | 29.10.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 29.10.2018, 08:33 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1608 | Рейтинг: -34,8
Пора судить по делам и по поступкам а не пр родственным связям .Азохен вей.
_-----------------------------------------
-Ну это ты сказанул! Родственники баев теперь чаво как простые людишки должны будут делом свою профпригодность доказывать!?



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  • 16 | 29.10.2018, 10:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
15 не Я сказал а ВРИО обещал. Первый год кормления все обещают. Человека оценивают не по обещаниям и словам а по поступкам. Вы забываетесь что живете в буржуазном обществе так что привыкайте .Слова и обещания все го лишь часть аттракциона под названием демократия.



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  • 17 | 29.10.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Самый коррумпированный и байский район - Белорецкий! Там правит несокрушимый мафиози Карепанов Е.Я.! Он дает команды кого ставить руководителем муниципальной организации и кого убирать. В районе все руководящие места занимают родственники Карепанова Е.Я. или же односельчане его, чтоб никто против его не выступил. Ручное руководство, кукловод!
Председателей сельских Советов башкирской национальности убирают - ставят русских, несмотря на преобладающее башкирское население. Убирают то как? Придумывают всякие уголовные дела и через суд выносят приговоры неугодному главе сельского поселения: Ишлинский сельсовет, Серменевский, Сосновский, Азикеевский, п.Железнодорожный, Шигаевский, Абзаковский сельские поселения.
Посмотрите что творится с лесом. Весь лес уходит чеченцам! Простое население годами стоят в очереди за лесом, чтоб обновить свой дом. Все пилорамы только чеченцев.
Про " Белсталь" говорить даже не стоит: рабочие не получают зарплату с 2017 года. Прокуратура все обещает,
Здравоохранение района в упадке: врачей нет, вместо терапевтов в поликлинике принимают фельдшера! В стационар человеку башкирской нации очень трудно попасть! Лекарства больные покупают сами. Главный врач Кустов Е.В. любит только себя! Хуже гестаповца, все работники больницы рабы для него!
Необходимо главного "пчеловода" Миронова В.Г. вместе сосвими пчелами отправить в свой родной Верхний Авзян!



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  • 18 | 29.10.2018, 11:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15823 | Рейтинг: -2905,8
12 | 29.10.2018, 10:21 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 62 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +189,6
Согласен с Хабировым: байства не должно быть. Бай должен быть один, единственный. На всех уже не хватает.
------------------
Кто нибудь интересовался твоим мнением прихвостень США и предатель?



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  • 19 | 29.10.2018, 11:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Не забывайтесь живете в буржуазном государстве . здесь главное прибыль а не человек.Коррупция стиль буржуазного общества.Для того и лезут во власть что бы безнаказанно грабить страну и людей.



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  • 20 | 29.10.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 29.10.2018, 11:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 15823 | Рейтинг: -2905,8
12 | 29.10.2018, 10:21 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 62 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +189,6
Согласен с Хабировым: байства не должно быть. Бай должен быть один, единственный. На всех уже не хватает.
------------------
Кто нибудь интересовался твоим мнением прихвостень США и предатель?
****
Этого башиста кто сюда пригласил, ну ка сознавайтесь? Он задумал тут свои порядки установить.



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