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В День автомобилиста Хабиров пообещал работникам «белые» зарплаты

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Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на своей странице в соцсетях. «Сегодня - день автомобилиста. Это - очень важная отрасль для республики, где десятки тысяч работников тяжелым и опасным трудом кормят свои семьи и развивают экономику. Мы сделаем все для того, чтобы они получали "белые" зарплаты и гарантии, работали в социально ответственных организациях», - написал Радий Хабиров на своей странице.

В День автомобилиста Хабиров пообещал работникам «белые» зарплаты


С праздником автомобилистов поздравил и главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

«Автомобильный транспорт в нашей жизни играет огромную роль. Сегодня невозможно представить своё существование без этого чуда техники. Ежедневно мы преодолеваем большие расстояния, когда направляемся на работу или в гости, встречаемся с родными или друзьями.

Автомобиль позволяет нам идти в ногу со временем и, в тоже время, требует, чтобы мы были предельно внимательными и аккуратными. А главное - соблюдали законы дорог.

В этот праздничный день желаю всем автомобилистам благополучия, терпения, выдержки и профессионализма. Неукоснительное соблюдение дорожных правил - залог вашей безопасности. С праздником, друзья!», - такое поздравление оставил он в своем аккаунте Instagram.




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  • Участник
  •  
  • 1 | 29.10.2018, 08:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Топливо к концу года поднимется до 100 рублей литр. Агузи биссмилла рахман рахим. Всех чиновников в общественный транспорт . Сократить водителей уборщиц и снять охрану с административных зданий..Пусть охраняют и убираются в помещениях Сами по очереди и ездят на общественном транспорте.Азохен вей.



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 29.10.2018, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы сделаем все для того, чтобы они получали "белые" зарплаты и гарантии, работали в социально ответственных организациях», - написал Радий Хабиров на своей странице.
*******************************************************
Ну всё! Писец частным перевозчикам!



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1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 29.10.2018, 11:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1622 | Рейтинг: -34,4
Белые зарплаты ? Цель понятная. Задушат налогами и вычетами .Кто будет за 15 тысяч работать по городу на автобусе? Разве что гости из ближнего зарубежья.



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  • Гость
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  • 4 | 29.10.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не было бы автокредитов, то и жоп@возок меньше было бы.



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