В День автомобилиста Хабиров пообещал работникам «белые» зарплаты

Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на своей странице в соцсетях. «Сегодня - день автомобилиста. Это - очень важная отрасль для республики, где десятки тысяч работников тяжелым и опасным трудом кормят свои семьи и развивают экономику. Мы сделаем все для того, чтобы они получали "белые" зарплаты и гарантии, работали в социально ответственных организациях», - написал Радий Хабиров на своей странице.С праздником автомобилистов поздравил и главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.«Автомобильный транспорт в нашей жизни играет огромную роль. Сегодня невозможно представить своё существование без этого чуда техники. Ежедневно мы преодолеваем большие расстояния, когда направляемся на работу или в гости, встречаемся с родными или друзьями.Автомобиль позволяет нам идти в ногу со временем и, в тоже время, требует, чтобы мы были предельно внимательными и аккуратными. А главное - соблюдали законы дорог.В этот праздничный день желаю всем автомобилистам благополучия, терпения, выдержки и профессионализма. Неукоснительное соблюдение дорожных правил - залог вашей безопасности. С праздником, друзья!», - такое поздравление оставил он в своем аккаунте Instagram.