В День автомобилиста Хабиров пообещал работникам «белые» зарплаты

С праздником автомобилистов поздравил и главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
«Автомобильный транспорт в нашей жизни играет огромную роль. Сегодня невозможно представить своё существование без этого чуда техники. Ежедневно мы преодолеваем большие расстояния, когда направляемся на работу или в гости, встречаемся с родными или друзьями.
Автомобиль позволяет нам идти в ногу со временем и, в тоже время, требует, чтобы мы были предельно внимательными и аккуратными. А главное - соблюдали законы дорог.
В этот праздничный день желаю всем автомобилистам благополучия, терпения, выдержки и профессионализма. Неукоснительное соблюдение дорожных правил - залог вашей безопасности. С праздником, друзья!», - такое поздравление оставил он в своем аккаунте Instagram.
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