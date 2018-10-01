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Хабиров предложил главе ГИБДД РБ стреляться, либо увольняться

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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой ГИБДД Башкирии и готов менять его руководство. Мы уже писали, что на прошедшем совещании с чиновниками Радий Хабиров возмутился ситуацией с дорогами в Башкортостане.

Хабиров предложил главе ГИБДД РБ стреляться, либо увольняться


В частности, он призвал тщательнее готовиться к зимнему периоду, решить проблему с нелегальными перевозчиками и сократить количество смертельных ДТП. Хабиров подчеркнул, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом на 8% увеличилось количество погибших людей в ДТП. В этом году их количество равно 389 человек.

Хабиров отметил неэффективную работу управления ГИБДД по РБ:

«Вы мужчины или кто? Вас не смущает, что на 8% увеличилось? (количество погибших в ДТП – прим.ред.). Президент ставит другую задачу. Как будем исправлять этот вопрос? Я не хочу краснеть перед президентом. Если кто-то недорабатывает, ставьте вопрос, это системная большая проблема. Говоря о руководителях-офицерах:

«Если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется».

Радий Хабиров подчеркнул, что, возможно, вся проблема – в неграмотном и малоэффективном руководстве ГИБДД республики:

«У нас ГИБДД плохо работает? Если да, будем менять руководство, я буду поднимать вопрос».

В свое время госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов писал в своем Instagram, что не последнюю роль в большом количестве аварий играют плохие дороги: «Состояние дорожного полотна, по которому передвигаются автомобилисты и пешеходы, местами оставляет желать лучшего. И это наряду с правовым нигилизмом участников дорожного движения представляется большим препятствием в обеспечении безопасности на дороге».




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  • Участник
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  • 1 | 30.10.2018, 08:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
До свидания Динар..А потом и братишку что пристроил в водоканал попросят.Буржуазное государство. У Радия поставит Своего . Сын марийского народа и так долго задержался на должности. Пора на пенсию.



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  • 2 | 30.10.2018, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---Где правда, в плохом, отвратительном состоянии дорог, или в отвратительной работе ГИБДД?

---Как это определить, что виноват ГИБДД, если самоубицы-лихачи на дорогах выходят на обгон прямо перед встречным транспортом?

---Как это виноват ГИБДД, если пешеходов давят прямо на "зебре"?



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  • 3 | 30.10.2018, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так правовой нигилизм участников дорожного движения надо уменьшать. Кто это будет делать? Возможно, по ТВ Башкирии надо показывать разбор аварий с объяснениями, какие причины привели к ДТП. А не танцы и пляски под курай и бубны.



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  • 4 | 30.10.2018, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покормились и харэ. Уступайте место возле корыта другим. Правда и соль жизни. Но маршрутки без "крыши"и не останутся. Там еще более ушлый Гаец за вывеской вице-премьера затаился.



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  • 5 | 30.10.2018, 08:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
Динар задержался на хлебном месте .Откормил морду . на Его место придет другой на кормление.Буржуазное государство. От этого жизнь простолюдина не изменится в лучшую сторону.Азохен вей.



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  • 6 | 30.10.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.10.2018, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
---Где правда, в плохом, отвратительном состоянии дорог, или в отвратительной работе ГИБДД?
+++++++++++++++++++++

Выезд из города в сторону Кушнареково: двухсторонняя однорядная дорога, постоянные заторы, люди спешат на работу, домой, едут по обочине, сталкиваются...кто виноват, ГИБДД должен отдуваться?



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  • 7 | 30.10.2018, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов за время своего башлыкства не соизволил реанимировать замороженное при Муртазе строительство нормальной дороги в сторону Кушнаренково.



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  • 8 | 30.10.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
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По причине пьянства совершается 7% ДТП, а из-за плохих дорог 28%!!!



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  • 9 | 30.10.2018, 08:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
Гайцы и Я не раз писал об этом должны следить за состоянием дорог . Вносить представления писать протоколы на тех на кого возложен ремонт. Но у Них этого Динар не требовал . Результаты -кто больше принесет тот и передовик .Ни в одной стране Мира ГИБДД не является структурой МВД..Их там вместе с жезлами случаем в гвардию к Золотову не перевели.Азохен вей.



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  • 10 | 30.10.2018, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Работать -это не писульки в интернете писать,какой мол я прогрессивный и открытый ....Когда читал-не верил ,что это его писанина .Наверняка молодой или молодая офицер за него писали ...физиономия выдавала неспособность



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  • 11 | 30.10.2018, 08:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
Все на такой должности как Дина мечтают стать министрами .Накопить денег и купить портфель министра.Не у всех это получается.



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  • 12 | 30.10.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Взял и обвинил, как пернул и даже не извинился . Где анализ работы , в чем проколы ,где недостатки?
Просто так обвинить человека проще простого,и при этом предложив стреляться.За такой базар наказывают сильно ( кинжал в бок).
Верхогляд , неглубокий наш товарищ!



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  • 13 | 30.10.2018, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Властвующая администрация народу не прислушивается, на дороги не обращает внимания, пока не будет от ГИБДД представления.
Накой хр*ен им забивать свои бошки не нужным делом.



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  • 14 | 30.10.2018, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свой кандидат на место у хабира



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  • 15 | 30.10.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 30.10.2018, 08:50 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1650 | Рейтинг: -32,7
Все на такой должности как Дина мечтают стать министрами .Накопить денег и купить портфель министра.Не у всех это получается.
++++++++++++++++++++++

Ты один из неудачников, денег в вытрезвиловке накопил, портфель купить не получилось?



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  • 16 | 30.10.2018, 09:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
15 ВЫБОР НИКА НЕ СЛУЧАЕН.Герасим топит таких псов как турк мен ирек шариковых . Они сейчас все анонимы так как боятся быть утопленными в своих же фекалиях. Азохен вей. Турк мен вообще все едет 2 год что бы померится силами типа страшный богатырь. пока ограничивается только угрозами трусливый пес.



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  • 17 | 30.10.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 30.10.2018, 09:13 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1652 | Рейтинг: -32,7
15 ВЫБОР НИКА НЕ СЛУЧАЕН.Герасим топит таких псов как турк мен ирек шариковых .
+++++++++++++++++++

Мне жаль тебя. Ты хотел купить портфель министра, а приходится тебе бодаться с простолюдинами.



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  • 18 | 30.10.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впервые слышу, чтобы глава региона или Республики предлагал должностному лицу стреляться или увольняться. Далеко пойдет новый глава Башкортостана, если, конечно, кто-нибудь из неглупых в его окружении не подскажет, как может и должен разговаривать и какие слова и словечки и обороты речи можно употреблять, которые - не приведи господи.



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  • 19 | 30.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 30.10.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впервые слышу, чтобы глава региона или Республики предлагал должностному лицу стреляться или увольняться. Далеко пойдет новый глава Башкортостана, если, конечно, кто-нибудь из неглупых в его окружении не подскажет, как может и должен разговаривать и какие слова и словечки и обороты речи можно употреблять, которые - не приведи господи.
*****


Тем более, если он начал пополнять свой словарный запас со слова "бабуины".



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  • 20 | 30.10.2018, 09:27 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35513 | Рейтинг: +5834,1
| Автор: кац

Все же приятно, что против нового главы рьяно выступают такие дебильные либерасты, как Безруков, Захарова и другая дребедень. Значит все идет в правильном направлении.
Остается надеяться, что со временем дойдет очередь и до Орлова и этого сайта. Что то давненько их не судили.
А может таких одиозных как юнг призовет к порядку администратор сайта. Не вечно же прикрывать их.

================А не стыдно админа призывать в помощь!
Скинь телефончик, я с удовольствием тебя навещу.



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