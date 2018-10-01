Хабиров предложил главе ГИБДД РБ стреляться, либо увольняться

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой ГИБДД Башкирии и готов менять его руководство. Мы уже писали, что на прошедшем совещании с чиновниками Радий Хабиров возмутился ситуацией с дорогами в Башкортостане.В частности, он призвал тщательнее готовиться к зимнему периоду, решить проблему с нелегальными перевозчиками и сократить количество смертельных ДТП. Хабиров подчеркнул, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом на 8% увеличилось количество погибших людей в ДТП. В этом году их количество равно 389 человек.Хабиров отметил неэффективную работу управления ГИБДД по РБ:«Вы мужчины или кто? Вас не смущает, что на 8% увеличилось? (количество погибших в ДТП – прим.ред.). Президент ставит другую задачу. Как будем исправлять этот вопрос? Я не хочу краснеть перед президентом. Если кто-то недорабатывает, ставьте вопрос, это системная большая проблема. Говоря о руководителях-офицерах:«Если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется».Радий Хабиров подчеркнул, что, возможно, вся проблема – в неграмотном и малоэффективном руководстве ГИБДД республики:«У нас ГИБДД плохо работает? Если да, будем менять руководство, я буду поднимать вопрос».В свое время госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов писал в своем Instagram, что не последнюю роль в большом количестве аварий играют плохие дороги: «Состояние дорожного полотна, по которому передвигаются автомобилисты и пешеходы, местами оставляет желать лучшего. И это наряду с правовым нигилизмом участников дорожного движения представляется большим препятствием в обеспечении безопасности на дороге».