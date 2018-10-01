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Больше не секрет полишинеля: Новый мэр Уфы

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Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания срока полномочий депутатов горсовета в сентябре 2021 года, вчера был избран Ульфат Мустафин — бывший замгендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Больше не секрет полишинеля: Новый мэр Уфы


За него, как прогнозировалось, проголосовало большинство уфимских депутатов. Предыдущий сити-менеджер Уфы — Ирек Ялалов — в сентябре стал сенатором. Господин Мустафин поставил себе задачу: «Поменьше говорить и побольше работать на благо горожан». Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил депутатов за «долгожданное решение».

Депутаты горсовета Уфы вчера большинством голосов поддержали кандидатуру 59-летнего заместителя гендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы. За него проголосовали 28 из 31 присутствующих в зале депутатов. Один депутат проголосовал против, другой воздержался, а последний не голосовал.

Изначально на кресло сити-менеджера Уфы претендовали 28 человек. Конкурсная комиссия, проверив поданные документы, допустила до экзамена на знание законодательства и собеседования только девятерых. Пройти испытание удалось лишь троим.

Кроме господина Мустафина за кресло главы администрации города боролись гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, депутат горсовета Уфы Руслан Зайнуллин и заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов.

Зампредседателя конкурсной комиссии Владимир Спелле сообщил депутатам, что Ульфата Мустафина члены комиссии поддержали единогласно, Руслан Зайнуллин и Олег Котов получили по четыре из пяти голосов.

Каждому из претендентов депутаты совета задали по несколько вопросов. В основном они касались технологии привлечения инвесторов, «пространственного развития города» и социальной сферы, приоритетных направлений финансирования, структуры мэрии и т.д.

Выступая перед депутатами, Ульфат Мустафин заявил, что мэрии необходимо завершить работу над стратегией развития Уфы, убедить строительный бизнес брать на себя «соцнагрзузку», а также сделать свою работу прозрачной и чаще сотрудничать с «активной общественностью». «Нужно поменьше говорить и побольше работать на благо горожан», — заключил он.

Исполнять обязанности Ульфат Мустафин будет до окончания срока полномочий депутатов горсовета — до сентября 2021 года.

Ирек Ялалов, возглавлявший мэрию Уфы с 2012 года, в сентябре стал сенатором Совета Федерации.

Избрание господина Мустафина не стало сенсацией — информация о том, что именно он будет поддержан депутатами, распространялась информированными собеседниками после назначения на должность врио главы Башкирии Радия Хабирова. В 2005-2008 годах Ульфат Мустафин и Радий Хабиров работали в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Радий Хабиров вчера приехал лично поздравить Ульфата Мустафина и поблагодарить депутатов горсовета. «На мой взгляд, вы сейчас приняли обдуманное, очень трезвое, очень разумное и, в некотором смысле, долгожданное решение», — обратился господин Хабиров к депутатам. Врио главы республики не стал скрывать, что «довольно долго» знаком с Ульфатом Мустафиным. «Нас связывают личные отношения, но сегодня я говорю о его деловых, профессиональных и человеческих качествах. Я очень надеюсь, что вам всем вместе удастся сделать так, чтобы город наш развивался, был комфортным», — заявил господин Хабиров, добавив, что Ульфат Мустафин «совестливый» человек.

«Ульфат Мустафин — человек, устраивающий Радия Хабирова, — отмечает политолог Константин Калачев. — Он — непубличный человек, всю жизнь занимавшийся решением не политических, а сугубо хозяйственных вопросов. Опытный администратор, компетентный управленец без ярко выраженных личных амбиций. Это именно то, что нужно Радию Хабирову, которому, как ранее в Красногорске, предстоит решать в республике, в том числе, вопросы в сфере транспорта, коммунальных сетей. А единая команда развития лучше, чем несогласованность планов и действий».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что Ульфат Мустафин «давний соратник Радия Хабирова», который после скандального увольнения Радия Хабирова из администрации Муртазы Рахимова, «подвергался давлению и на деле доказал ему свою лояльность и порядочность». «Поэтому неудивительно, что врио главы Башкирии ему полностью доверяет», — отмечает эксперт. По его мнению, для рядовых уфимцев нет большой разницы, кто занимает должность главы администрации. «В условиях отечественной сверхцентрализации от персоналии мэра практически ничего не зависит. Даже у главы региона ресурсов для того, чтобы заметно изменить ситуацию, совсем не так много», — считает господин Галлямов.

Булат Баширов, Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 30.10.2018, 08:28 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Забавно трезвое решение .Что раньше решения принимались по пьяни? Радий всех строит под Себя. Простолюдину от этого не жарко не холодно.Хотя как сказать .Зимой холодно а летом жарко . Аббас забавное Имя. Умный наверное. Знает кому и когда угодить.



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  • 2 | 30.10.2018, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Нужно поменьше говорить и побольше работать на благо горожан», — заключил Ульфат Мустафин и кинул камешек в огород Ялалова - карьериста.



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  • 3 | 30.10.2018, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
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В ближайшие как минимум двести лет такого руководителя города,как Ялалов не будет.Он честный и бескорыстный.Не имеет ни машин,ни котеджей.Квартира в Уфе до сих пор двухкомнатная хрущевка,сад 6-соток на золотой рыбке,в этом году наконец достроил баню 2х1,5..Жена простая башкирская женщина врач-педиатор,дети работают простыми служащими.Все очень скромно.



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  • 4 | 30.10.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Говорят : "Лицо, это зеркало души", так вот, я не знаю, что за человек этот ульфатка, но рожа лица его, мне не нравится. А чуйка меня редко подводит...



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  • 5 | 30.10.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 30.10.2018, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ближайшие как минимум двести лет такого руководителя города,как Ялалов не будет.Он честный и бескорыстный.Не имеет ни машин,ни котеджей.Квартира в Уфе до сих пор двухкомнатная хрущевка,сад 6-соток на золотой рыбке,в этом году наконец достроил баню 2х1,5..Жена простая башкирская женщина врач-педиатор,дети работают простыми служащими.Все очень скромно.
+++++++++++++++++++

То что ты пишешь, люди с окладом в 30 тыр в месяц строят.
Если Ялалов с окладом в 400 тыр в месяц не смог построить ни=хрена, значит он никудышный болтун.



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  • 6 | 30.10.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Ха-ха-Ха.
Один его тесть-еврей чего стоит!
Не только сам ялалов, но и этот тесть пристроился при нем.
Вспомните случай с оформлением участка под торговую точку на федер. магистрали зятю тажутдина два года назад.
этот тесть требовал своим гнусным голосом 200 тысS. да еще как отчитывал тажутдиновского зятя - гнучный взяточник - копия своего зятя ирека - было с кого брать пример..



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  • 7 | 30.10.2018, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас время ялалова и хабирова .
Их обоих в 2003-ем и в 2008-ом рахимов выкинул за воровство, рейдерство, интриги. (Хотя сыночку подарил ТЭК РБ за 6 млрд S, а этим не спустил воровство).
они давно сошлись в ненависти к рахимову, а позже в ненависти к хамитову и в желании отбить все назад.
И это желание жгло и двигало ими все эти 15 лет.
Бюджет Уфы наконец привел их к победе.. . бюджет Уфы разворованный и прикарманенный самим ялаловым, а также направленный боссам в администрацию солнецеликого и володину.

Помимо филиппова и горбунова надо бы заняться самим ялаловым, но благодаря бюджетным деньгам он защищен, особенно, со стороны СК РФ и с него не спросят 1,6млрд. руб Фед. фонда сноса ветхого жилья.



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  • 8 | 30.10.2018, 09:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
4 чуйка? Чуешь что буржуазная демократия в РФ? Так что нюхай и нюхай шелудивая псина.



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  • 9 | 30.10.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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вроде не придурок, но набор слов настораживает - лишь бы что-то написать скабрезное



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  • 10 | 30.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Купил вчера случайно йогурт Агидель. Смотрю - произведено в Давлеканово, юридический адрес - г. Красногорск (Московская обл).
Ха-ха это там Радий Хабиров работал недавно!!!
Значит налоги от давлекановского заводика уходили мерию Хабирова.???
КХЕ



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  • 11 | 30.10.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.10.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Купил вчера случайно йогурт Агидель. Смотрю - произведено в Давлеканово, юридический адрес - г. Красногорск (Московская обл).
Ха-ха это там Радий Хабиров работал недавно!!!
Значит налоги от давлекановского заводика уходили мерию Хабирова.???
КХЕ
*****
В свое время заимел акции, удачно вложил в Красногорске. Теперь пожинает плоды. Запасной аэродром всегда нужен, неровен час, придется третий конверт распечатать.



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  • 12 | 30.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мустафин так Мустафин! Начнёт работать, будем оценивать! Пока что-то говорить рано! Сегодня на оперативке он поднял вопрос о Вахмянинской бане! Этот вопрос уже давно надо было решать! Вот и посмотрим как он его решит: восстановит памятник, как хочется горожанам, или продаст эту дорогую землю под застройку, как хочется чиновникам! Очень Опытный



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  • 13 | 30.10.2018, 11:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Мустафину еще до пенсии 6 лет пусть работает.От перестановки чисел сумма не меняется. Привыкайте к буржуазной демократии. Жаль что не похож ни на кого как Ялалов Ирек на молодого леонида Ильича так чуть на Черненко что то есть. Я не физиономист но интеллекта как гость отметил то же не наблюдается. Городничий по сути должен быть главным дворником Уфы коммунальщиком . Так что посмотрим как Себя проявит.



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  • Эксперт
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  • 14 | 30.10.2018, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1892 | Комментарии: 61320 | Рейтинг: +12263,2
Замечательно! В тандеме воровать куда сподручней. "Когда в товарищах согласья нет..."© - бывают разногласия и весьма наглядные. А тут - ручка ручку мыть будет.

Вот сидит 4 миллиона б-станцев, смотрят на то, как пуйло-холуи дербанят республику и НИЧЕГО поделать не могут - от этих 4-х миллионов никуя не зависит - ни то, кто возглавит стан, ни то, кто возвглавит город. Пашите рабы, никто ни о чем вас спрашивать не собирается, ваше мнение никого не интересует!



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  • 15 | 30.10.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж,Герасим! Интеллект там и не ночевал.Но гоголевский Городничий тоже не блистал умом. Традиция,однако.



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  • 16 | 30.10.2018, 11:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Ну все хана Вам всем главные силы подтянулись холуи . Наша УЖа Ж Д Арк.



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  • 17 | 30.10.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мустафин так Мустафин! Начнёт работать, будем оценивать! Пока что-то говорить рано! Сегодня на оперативке он поднял вопрос о Вахмянинской бане! Этот вопрос уже давно надо было решать! Вот и посмотрим как он его решит: восстановит памятник, как хочется горожанам, или продаст эту дорогую землю под застройку, как хочется чиновникам! Очень Опытный
+++++++++++++++++++

Восстанавливать всегда дороже чем строить заново. Восстанавливать эту рухлядь тем более. Чем держать этот отстойник мусора и хлама, нужно построить что то нужное для горожан.
Таких мест, где земля бесхозная в да=рена.



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  • 18 | 30.10.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорят : "Лицо, это зеркало души", так вот, я не знаю, что за человек этот ульфатка, но рожа лица его, мне не нравится. А чуйка меня редко подводит...
__________________________________
У меня этот тип тоже не прошел фейс контрол.
Поживем увидем.



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  • 19 | 30.10.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 30.10.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мустафин так Мустафин! Начнёт работать, будем оценивать! Пока что-то говорить рано! Сегодня на оперативке он поднял вопрос о Вахмянинской бане! Этот вопрос уже давно надо было решать! Вот и посмотрим как он его решит: восстановит памятник, как хочется горожанам, или продаст эту дорогую землю под застройку, как хочется чиновникам! Очень Опытный
_____________________
ОО, ДД!! вопрос спорный - что важнее, музей, баня или жильё? я так понимаю баню там уже не восстановят... хорошо, давай памятник архитектуры - а нафига? будет стоять как тополь на плющихе один среди многоэтажек.. ни виду ни понту.
что, к нему будут экскурсии возить? там если бы в ансамбле с другими памятниками архитектуры , тогда понятно. Да, можно попытаться "вписать" его в современный центр (ну как в Галерее - Арт например), тогда согласен..
моё мнение по сохранению памятников архитектуры, именно таких одинокостоящих есть 2 пути 1. создается площадка "мофильма" , "холивуда"... где виртуально, можно с макетами и бутафорией собираются все памятники и с привязкой к местности рассказывается о их истории, а желательно еще и театральную труппу туда ... и тогда с участием экскурсантов можно обыгрывать воскресные исторические заметки на УЖе. это было бы и познавательно и интересно... 2. ну тут дешевле и ума много не надо - фото, история и в один музей. так кстати делают с кладбищами - проходит определенный срок 25-50 лет после последнего захоронения , далее архивируют - кто , где , в каком году и кладбище закрывают , а на его месте....
турк



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  • 20 | 30.10.2018, 11:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Строить говоришь? Стройка это отмыв бюджетных денег украденных у населения. Не более того .Азохен вей.



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