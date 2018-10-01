Больше не секрет полишинеля: Новый мэр Уфы

Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания срока полномочий депутатов горсовета в сентябре 2021 года, вчера был избран Ульфат Мустафин — бывший замгендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».За него, как прогнозировалось, проголосовало большинство уфимских депутатов. Предыдущий сити-менеджер Уфы — Ирек Ялалов — в сентябре стал сенатором. Господин Мустафин поставил себе задачу: «Поменьше говорить и побольше работать на благо горожан». Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил депутатов за «долгожданное решение».Депутаты горсовета Уфы вчера большинством голосов поддержали кандидатуру 59-летнего заместителя гендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина в конкурсе на должность сити-менеджера Уфы. За него проголосовали 28 из 31 присутствующих в зале депутатов. Один депутат проголосовал против, другой воздержался, а последний не голосовал.Изначально на кресло сити-менеджера Уфы претендовали 28 человек. Конкурсная комиссия, проверив поданные документы, допустила до экзамена на знание законодательства и собеседования только девятерых. Пройти испытание удалось лишь троим.Кроме господина Мустафина за кресло главы администрации города боролись гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, депутат горсовета Уфы Руслан Зайнуллин и заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов.Зампредседателя конкурсной комиссии Владимир Спелле сообщил депутатам, что Ульфата Мустафина члены комиссии поддержали единогласно, Руслан Зайнуллин и Олег Котов получили по четыре из пяти голосов.Каждому из претендентов депутаты совета задали по несколько вопросов. В основном они касались технологии привлечения инвесторов, «пространственного развития города» и социальной сферы, приоритетных направлений финансирования, структуры мэрии и т.д.Выступая перед депутатами, Ульфат Мустафин заявил, что мэрии необходимо завершить работу над стратегией развития Уфы, убедить строительный бизнес брать на себя «соцнагрзузку», а также сделать свою работу прозрачной и чаще сотрудничать с «активной общественностью». «Нужно поменьше говорить и побольше работать на благо горожан», — заключил он.Исполнять обязанности Ульфат Мустафин будет до окончания срока полномочий депутатов горсовета — до сентября 2021 года.Ирек Ялалов, возглавлявший мэрию Уфы с 2012 года, в сентябре стал сенатором Совета Федерации.Избрание господина Мустафина не стало сенсацией — информация о том, что именно он будет поддержан депутатами, распространялась информированными собеседниками после назначения на должность врио главы Башкирии Радия Хабирова. В 2005-2008 годах Ульфат Мустафин и Радий Хабиров работали в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.Радий Хабиров вчера приехал лично поздравить Ульфата Мустафина и поблагодарить депутатов горсовета. «На мой взгляд, вы сейчас приняли обдуманное, очень трезвое, очень разумное и, в некотором смысле, долгожданное решение», — обратился господин Хабиров к депутатам. Врио главы республики не стал скрывать, что «довольно долго» знаком с Ульфатом Мустафиным. «Нас связывают личные отношения, но сегодня я говорю о его деловых, профессиональных и человеческих качествах. Я очень надеюсь, что вам всем вместе удастся сделать так, чтобы город наш развивался, был комфортным», — заявил господин Хабиров, добавив, что Ульфат Мустафин «совестливый» человек.«Ульфат Мустафин — человек, устраивающий Радия Хабирова, — отмечает политолог Константин Калачев. — Он — непубличный человек, всю жизнь занимавшийся решением не политических, а сугубо хозяйственных вопросов. Опытный администратор, компетентный управленец без ярко выраженных личных амбиций. Это именно то, что нужно Радию Хабирову, которому, как ранее в Красногорске, предстоит решать в республике, в том числе, вопросы в сфере транспорта, коммунальных сетей. А единая команда развития лучше, чем несогласованность планов и действий».Политолог Аббас Галлямов отмечает, что Ульфат Мустафин «давний соратник Радия Хабирова», который после скандального увольнения Радия Хабирова из администрации Муртазы Рахимова, «подвергался давлению и на деле доказал ему свою лояльность и порядочность». «Поэтому неудивительно, что врио главы Башкирии ему полностью доверяет», — отмечает эксперт. По его мнению, для рядовых уфимцев нет большой разницы, кто занимает должность главы администрации. «В условиях отечественной сверхцентрализации от персоналии мэра практически ничего не зависит. Даже у главы региона ресурсов для того, чтобы заметно изменить ситуацию, совсем не так много», — считает господин Галлямов.