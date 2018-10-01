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Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Уфу и встретился с главой Башкирии. В Уфу прибыл председатель ЛДПР Владимир Жириновский. В Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с ним и с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, сообщили в пресс-службе главы региона.

Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится


Радий Хабиров отметил, что ЛДПР в Башкирии широко представлена в органах законодательной власти. Так, в башкирском парламенте сформирована фракция ЛДПР, в которую входят семь депутатов. В органы местного самоуправления избрано 139 представителей партии.

– Завтра мы выносим в Государственное Собрание – Курултай проект бюджета – очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов, – сказал Радий Хабиров. – Впервые за многие годы мы заложили довольно существенные средства на социальную инфраструктуру. Надеюсь, фракция нас поддержит.

– Мы рады, что Вы возглавили республику. Мы хорошо Вас знаем по Москве, знаем Ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям, демократическим процессам, Ваше умение организовывать большие мероприятия федерального масштаба, – сказал Владимир Жириновский. – Тот опыт, который у вас есть на федеральном уровне, здесь вам пригодится.




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  • 1 | 30.10.2018, 08:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Напоили медовухой вот приехал похмеляться Забавный Жириновский -сын юриста. Предложение :отменить выборы по партийному списку и такие как Зю Жы не попадут в ГД.Азохен вей.



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  • 2 | 30.10.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какого хрена жирик то приперся?! Намедни, помнится, он шампанское в госДуре за Трампа открывал... Теряет, старый пердун, ум, на глазах теряет...



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  • 3 | 30.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похвала от Жириновского - очень плохая рекомендация! Хуже только похвала от Путина! Очень Опытный



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  • 4 | 30.10.2018, 11:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
Не пойму на фото сын юриста язык что ли вытащил? Медовухой Его сильно поить нельзя а то зависнет в РБ и может сердце отказать.судя судя по фесу у Него давление шкалит.



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  • 5 | 30.10.2018, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1892 | Комментарии: 61320 | Рейтинг: +12263,2
Мы хорошо Вас знаем по Москве, знаем Ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям
_________________________________________________
И вовсе НЕ доброжелательное к народу, к электорату, к жителям Красногорска, Б-стана...



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  • 6 | 30.10.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот жук навозный приехал проталкивать свои партийные(материальные) интересы,ему доски пора сушить,а он туда-же б.илять.Хоть бы не упал нигде,а то скажут потом убили.....



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  • 7 | 30.10.2018, 12:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
6 не понял Он деньги привез или за деньгами приехал? Стареет бродяга. На ровном месте падает. Не наливайте Ему медовухи -Без Него ВВП будет скучать. Придворный шут смотрящего.Азохен вей.



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  • 8 | 30.10.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.10.2018, 12:14 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1676 | Рейтинг: -32,6
6 не понял Он деньги привез или за деньгами приехал? Стареет бродяга. На ровном месте падает. Не наливайте Ему медовухи -Без Него ВВП будет скучать. Придворный шут смотрящего.Азохен вей.
+++++++++++
Ты сам шут Федорова в памперсах, есть полный идиот, который смеется над придурком. .



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  • 9 | 30.10.2018, 12:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
8 Мне Евгений нравится. У Него НОД стал сильным движением. Но заговаривается конечно если несет от Себя а так хорошо устроился. Идет в ГД по партийным спискам . Отменить и не пройдет как и зюи прочие.. А так вроде и молодежь в НОД потянулась..



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  • 10 | 30.10.2018, 13:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1693 | Рейтинг: -31,7
В ГД в буржуазном парламенте все приспособились к рынку .Денежку не малую молотят .Многие депы забавные комедия клаб просто -курит .



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  • 11 | 30.10.2018, 13:47 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35513 | Рейтинг: +5834,1
3 | 30.10.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похвала от Жириновского - очень плохая рекомендация! Хуже только похвала от Путина! Очень Опытный


================Золотые слова! Можно списать?



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