Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Уфу и встретился с главой Башкирии. В Уфу прибыл председатель ЛДПР Владимир Жириновский. В Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с ним и с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, сообщили в пресс-службе главы региона.Радий Хабиров отметил, что ЛДПР в Башкирии широко представлена в органах законодательной власти. Так, в башкирском парламенте сформирована фракция ЛДПР, в которую входят семь депутатов. В органы местного самоуправления избрано 139 представителей партии.– Завтра мы выносим в Государственное Собрание – Курултай проект бюджета – очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов, – сказал Радий Хабиров. – Впервые за многие годы мы заложили довольно существенные средства на социальную инфраструктуру. Надеюсь, фракция нас поддержит.– Мы рады, что Вы возглавили республику. Мы хорошо Вас знаем по Москве, знаем Ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям, демократическим процессам, Ваше умение организовывать большие мероприятия федерального масштаба, – сказал Владимир Жириновский. – Тот опыт, который у вас есть на федеральном уровне, здесь вам пригодится.