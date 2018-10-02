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Мурзагулов возглавил Башинформ и единый инфоцентр госСМИ Башкирии

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Государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать деятельность государственных СМИ, издательства «Башкортостан», киностудии «Башкортостан», а также ГКУ «Информационные технологии» и АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана». Организовать эту работу врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Ростиславу Мурзагулову, который был назначен председателем совета директоров «Башинформа».

Мурзагулов возглавил Башинформ и единый инфоцентр госСМИ Башкирии


Господин Мурзагулов рассказал „Ъ“, что создание холдинга необходимо для более качественного диалога между обществом и властью. Однако эксперты полагают, что Радий Хабиров таким образом решил усилить свое информационное влияние.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать деятельность государственных СМИ и предприятий республики. Среди них — ГУП «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» (телеканалы БСТ, «Курай», «Тамыр», радиостанции «Спутник ФМ», «Ашкадар» и «Юлдаш»), ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан»» (объединяет более 100 республиканских и муниципальных СМИ), ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан»», ГКУ «Информационные технологии» (обеспечивает работу системы «Открытая республика», а также информационных систем органов власти), АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» (строительство телевизионных и радиовышек; спутниковая связь) и киностудия «Башкортостан».

Председателем совета директоров «Башинформа», которому Радий Хабиров доверил координацию госкомпаний, стал Ростислав Мурзагулов, работавший с господином Хабировым в администрации первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, а затем — в администрации подмосковного Красногорска, где господин Мурзагулов был заместителем Радия Хабирова. Ранее совет директоров «Башинформа» возглавлял руководитель агентства по печати и средствам масовой информации Башкирии Борис Мелкоедов.

«Мы создаем единый центр, который будет проводить информационную политику республиканских органов власти, характерную веянию времени. Подобные центры создаются по всей стране, — отметил Ростислав Мурзагулов. — Если сказать совсем просто: уфимец сообщает на электронную почту врио главы республики о том, что на его улице образовалась яма, «Информационные технологии» направляют это обращение в профильное ведомство, которое в течение восьми дней обязано отреагировать на сигнал по существу и проинформировать заявителя о принятых мерах. ГосСМИ, соответственно, расскажут об этом по своим каналам. Таким образом, власть, получая сигналы от общества, реагирует на них и информирует о решении конкретной проблемы».

В 2014 году власти Башкирии уже создавали крупный медиахолдинг, присоединив к государственному издательскому дому «Республика Башкортостан» (издает одноименную газету) 103 казенных и унитарных предприятия, издающих «районки». В 2015 году в холдинг были слиты также типографские комплексы, издающие госиздания, за исключением крупнейшей в регионе типографии «Башкортостан». Тогда централизации избежали государственное информагентство «Башинформ» и ГУП «Телерадиокомпания Башкортостан». «Их вливание изначально не планировалось»,— отмечал тогда господин Мелкоедов.

ИА «Башинформ» зарегистрировано в 1995 году. Владелец — минземимущество Башкирии. Уставный капитал — 19,88 млн руб. При выручке 29,5 млн руб., чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 53 тыс. руб. В текущем году из бюджета Башкирии «Башинформу», по данным агентства по печати и средстам массовой информации республики, должно быть выделено 32,62 млн руб., что составляет чуть меньше половины госфинансирования всех государственных СМИ Башкирии (70,5 млн руб.). В указе Радия Хабирова дано поручение правительству республики докапитализировать «Башинформ».

Сумма дополнительных вложений не уточняется.

«Мы имеем классический трюк власти, главной задачей которого является создание единого большого рупора разного вида направленности, который, безусловно, будет заниматься обслуживанием власти, — считает политолог Сергей Маркелов. — И в данном случае это не подразумевает, что диалог между властью и обществом улучшится. Говорить, что сегодня нет действенных систем обратной связи с населением — смешно, их хватает, но они работают только в одну сторону. Смешно также рассчитывать, что такой большой монстр будет работать эффективно».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 31.10.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прилетели гуси-лебеди....Сезон только перепутали ,обычно в это время улетают



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  • 2 | 31.10.2018, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Фаритович на основании своего богатого опыта знает, насколько важно в наше время создать систему эффективного канала воздействия населения на чиновников и любых других отвечающих за качество жизни населения персонажей, вплоть до водителей автобусов.
+++++++++++++++++

Ой как лукавит, как лукавит!

Он задумал создать "систему эффективного воздействия" на население, чтобы управлять с одного места, чтобы не было инакомыслия в республике, чтобы население думало как он велит, чтобы не было "пятой колонны" на отданной ему территории.



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  • 3 | 31.10.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своим "профессиональным" управлением Мелкоедов вместе с Хакимовой высосали всё что можно из республиканских СМИ, разруха и безденежье полное. Надеюсь, Мурзагулов избавится от руководства агентства и ГУПа в первую очередь!



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  • 4 | 31.10.2018, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 31.10.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Своим "профессиональным" управлением Мелкоедов вместе с Хакимовой высосали всё что можно из республиканских СМИ, разруха и безденежье полное. Надеюсь, Мурзагулов избавится от руководства агентства и ГУПа в первую очередь!
+++++++++++++++++++

Налогоплательщикам на кой нужен этот холдинг?

Народ просил об этом башлыгы?



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  • 5 | 31.10.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Создается аппарат по дальнейшей дебилизации населения.
Башинформ надо переименовать в Башпропаганда



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  • 6 | 31.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулов??? Как же так, он недавно говорил (в 2012 году) "Экс-заместитель главы администрации президента Башкирии Ростислав Мурзагулов, а ныне – заместитель руководителя «Курортов северного Кавказа» на своей страничке в «Фейсбуке» написал, что не намерен возвращаться в Уфу. «Не хочу в третий раз сесть в одну лужу» (13.11.2012г.)"



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  • 7 | 31.10.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Своим "профессиональным" управлением Мелкоедов вместе с Хакимовой высосали всё что можно из республиканских СМИ, разруха и безденежье полное. Надеюсь, Мурзагулов избавится от руководства агентства и ГУПа в первую очередь!
=======================================================
Все высосали и Мурзагулову сосать теперь нечего будет?!



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  • 8 | 31.10.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Анекдот недели- "Гильмутдинов, застрелился"!!!



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  • 9 | 31.10.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Стесняюсь спросить - чем будет заниматься Агентство по печати и массовым коммуникациям? Руководить, координировать, управлять одним-единственным медиахолдингом? Ну тогда нужно срочно увеличивать штат чиновников Агентства! Впрочем, так было при Хамитове. Как только появляется проблема, тут же возникает госкомитет или управление с огромной чиновничьей братией.



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  • 10 | 31.10.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интернет пока в холдинг не включили? А то по тв опять сплошные успехи лются сутками. Ну и ростик при должности, как и следовало ожидать. Ждем гламурных мероприятий. Уфимским светским львам и львицам будет кому колени преклонить. За селфи с лучезарным ноги оттопчут доуг другу



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  • 11 | 31.10.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заждались, заждались уже Мурзагулова. Все гадали, где же он пропадает? Как же без него Хабиров управится.



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  • 12 | 31.10.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Ох сейчас эффективные менеджеры возьмутся за дело. Последние крохи соберут, у кого то зубы золотые выдрать придется. Теперь времена Хамитова будем тучными годами называть



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  • 13 | 31.10.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все соратники - дружки хабирова как коршуны слетелись на хлебные должности.
А кто они?
Какие профессионалы?
Весь башкортостан превратится в одну общую тюрьму для жителей.
По другому не будет
будет хлеще чем при хамитове.
Он даже не дождался когда будет не ВРИО, убрать в отставку все правительство.
Дорвался - любыми способами изгоняет с должностей и сажает своих подельников
Недолго ждать осталось еще одного вора-жулика ялалова.



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  • 14 | 31.10.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все соратники - дружки хабирова как коршуны слетелись на хлебные должности.
А кто они?
Какие профессионалы?
Весь башкортостан превратится в одну общую тюрьму для жителей.
По другому не будет
будет хлеще чем при хамитове.
Он даже не дождался когда будет не ВРИО, убрать в отставку все правительство.
Дорвался - любыми способами изгоняет с должностей и сажает своих подельников
Недолго ждать осталось еще одного вора-жулика ялалова.



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  • 15 | 31.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Анекдот недели- "Гильмутдинов, застрелился"!!!
_________________________________
Ага. Вынул хрен и застрелился!



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  • 16 | 31.10.2018, 10:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1727 | Рейтинг: -31
На фото у Ростислава не сильно глупое лицо. Но кто сейчас верит СМИ ? Для чего столько макулатуры? Опять стадо карасей пера будет сидеть на бюджетные деньги. В СССР придумали такое понятие хоз расчет почему бы буржуазному государству не последовать примеру. Цель пусть сами Себя окупают и кормятся трудом а не сидят на шеях ограбленного поколения.Азохен вей.



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