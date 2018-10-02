Мурзагулов возглавил Башинформ и единый инфоцентр госСМИ Башкирии

Государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать деятельность государственных СМИ, издательства «Башкортостан», киностудии «Башкортостан», а также ГКУ «Информационные технологии» и АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана». Организовать эту работу врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Ростиславу Мурзагулову, который был назначен председателем совета директоров «Башинформа».Господин Мурзагулов рассказал „Ъ“, что создание холдинга необходимо для более качественного диалога между обществом и властью. Однако эксперты полагают, что Радий Хабиров таким образом решил усилить свое информационное влияние.Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать деятельность государственных СМИ и предприятий республики. Среди них — ГУП «Телерадиовещательная компания «Башкортостан» (телеканалы БСТ, «Курай», «Тамыр», радиостанции «Спутник ФМ», «Ашкадар» и «Юлдаш»), ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан»» (объединяет более 100 республиканских и муниципальных СМИ), ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан»», ГКУ «Информационные технологии» (обеспечивает работу системы «Открытая республика», а также информационных систем органов власти), АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» (строительство телевизионных и радиовышек; спутниковая связь) и киностудия «Башкортостан».Председателем совета директоров «Башинформа», которому Радий Хабиров доверил координацию госкомпаний, стал Ростислав Мурзагулов, работавший с господином Хабировым в администрации первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, а затем — в администрации подмосковного Красногорска, где господин Мурзагулов был заместителем Радия Хабирова. Ранее совет директоров «Башинформа» возглавлял руководитель агентства по печати и средствам масовой информации Башкирии Борис Мелкоедов.«Мы создаем единый центр, который будет проводить информационную политику республиканских органов власти, характерную веянию времени. Подобные центры создаются по всей стране, — отметил Ростислав Мурзагулов. — Если сказать совсем просто: уфимец сообщает на электронную почту врио главы республики о том, что на его улице образовалась яма, «Информационные технологии» направляют это обращение в профильное ведомство, которое в течение восьми дней обязано отреагировать на сигнал по существу и проинформировать заявителя о принятых мерах. ГосСМИ, соответственно, расскажут об этом по своим каналам. Таким образом, власть, получая сигналы от общества, реагирует на них и информирует о решении конкретной проблемы».В 2014 году власти Башкирии уже создавали крупный медиахолдинг, присоединив к государственному издательскому дому «Республика Башкортостан» (издает одноименную газету) 103 казенных и унитарных предприятия, издающих «районки». В 2015 году в холдинг были слиты также типографские комплексы, издающие госиздания, за исключением крупнейшей в регионе типографии «Башкортостан». Тогда централизации избежали государственное информагентство «Башинформ» и ГУП «Телерадиокомпания Башкортостан». «Их вливание изначально не планировалось»,— отмечал тогда господин Мелкоедов.ИА «Башинформ» зарегистрировано в 1995 году. Владелец — минземимущество Башкирии. Уставный капитал — 19,88 млн руб. При выручке 29,5 млн руб., чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 53 тыс. руб. В текущем году из бюджета Башкирии «Башинформу», по данным агентства по печати и средстам массовой информации республики, должно быть выделено 32,62 млн руб., что составляет чуть меньше половины госфинансирования всех государственных СМИ Башкирии (70,5 млн руб.). В указе Радия Хабирова дано поручение правительству республики докапитализировать «Башинформ».Сумма дополнительных вложений не уточняется.«Мы имеем классический трюк власти, главной задачей которого является создание единого большого рупора разного вида направленности, который, безусловно, будет заниматься обслуживанием власти, — считает политолог Сергей Маркелов. — И в данном случае это не подразумевает, что диалог между властью и обществом улучшится. Говорить, что сегодня нет действенных систем обратной связи с населением — смешно, их хватает, но они работают только в одну сторону. Смешно также рассчитывать, что такой большой монстр будет работать эффективно».