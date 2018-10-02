Новый мэр Уфы отчитал чиновников: «Ликбез что ли будем читать?»

Сегодня на своем первом оперативном совещании в новой должности Ульфат Мансурович был суров. Он не только обозначил чиновникам их основные задачи, но и «прошелся» по невыполненным. К примеру, мэр был недоволен тем, что дорога Уфа-аэропорт заросла бурьяном и порослью, за что и был отчитан начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов, глава администрации Кировского района Динар Халилов, руководство «Горзеленхоз». Никто из них не смог дать конкретного ответа по состоянию данного участка, на что Ульфат Маратович сказал: «Ликбез что ли будем читать по содержанию магистрали?»
Ульфат Мустафин:
- Призываю к организованной и сплоченной работе, чтобы мы смогли решать как первоочередные задачи, стоящие перед городом, так и вопросы стратегического характера. В первую очередь нам нужно сконцентрироваться на задачах, поставленных исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Речь идет о развитии современного общественного транспорта.
В городе уже неделю идет совместная работа с правоохранительными органами по пресечению деятельности перевозчиков, работающих без разрешительной документации. Если в первый день наблюдались сложности на определенных маршрутах, то сегодня ситуация, в основном, стабилизировалась. Одновременно наблюдается переход транспортных средств с нелегальных перевозчиков к официальным. Так, более 350 собственников автобусов выразили готовность вести деятельность на законных основаниях.
Необходимо разработать и утвердить документы планирования в области перевозок пассажиров на ближайшее пять лет. В этом документе должна содержаться информация обо всех маршрутах, имеющихся в городе, а также о том, какие дополнительные маршруты в Уфе необходимо ввести, какие отменить.
Меня волнует дальнейшее развитие электротранспорта в Уфе. Мне важно понимать, какие варианты и механизмы развития данного вида транспорта рассматривается в настоящее время. В том числе варианты соединения разорванного трамвайного сообщения между севером и югом столицы.
Нужно активно работать в сфере доступного здравоохранения. В целом, нужно заняться обеспечением города социальными объектами (школы, детские сады и поликлиники). Прошу обратить внимание на районы перспективной застройки. Пора прекращать практику, когда строятся десятки и сотни тысяч квадратных метров жилья, а развитие соцсферы отстает.
ПроУфу
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Новый мэр Уфы отчитал чиновников: «Ликбез что ли будем читать?»
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