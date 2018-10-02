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Новый мэр Уфы отчитал чиновников: «Ликбез что ли будем читать?»

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В администрации города прошло первое оперативное совещание во главе с новым мэром Ульфатом Мустафиным. Напомним, вчера депутаты Горсовета Уфы практически единогласно мэром выбрали Ульфата Мустафина, который до этого работал замгенерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Новый мэр Уфы отчитал чиновников: «Ликбез что ли будем читать?»


Сегодня на своем первом оперативном совещании в новой должности Ульфат Мансурович был суров. Он не только обозначил чиновникам их основные задачи, но и «прошелся» по невыполненным. К примеру, мэр был недоволен тем, что дорога Уфа-аэропорт заросла бурьяном и порослью, за что и был отчитан начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов, глава администрации Кировского района Динар Халилов, руководство «Горзеленхоз». Никто из них не смог дать конкретного ответа по состоянию данного участка, на что Ульфат Маратович сказал: «Ликбез что ли будем читать по содержанию магистрали?»

Ульфат Мустафин:

- Призываю к организованной и сплоченной работе, чтобы мы смогли решать как первоочередные задачи, стоящие перед городом, так и вопросы стратегического характера. В первую очередь нам нужно сконцентрироваться на задачах, поставленных исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Речь идет о развитии современного общественного транспорта.

В городе уже неделю идет совместная работа с правоохранительными органами по пресечению деятельности перевозчиков, работающих без разрешительной документации. Если в первый день наблюдались сложности на определенных маршрутах, то сегодня ситуация, в основном, стабилизировалась. Одновременно наблюдается переход транспортных средств с нелегальных перевозчиков к официальным. Так, более 350 собственников автобусов выразили готовность вести деятельность на законных основаниях.

Необходимо разработать и утвердить документы планирования в области перевозок пассажиров на ближайшее пять лет. В этом документе должна содержаться информация обо всех маршрутах, имеющихся в городе, а также о том, какие дополнительные маршруты в Уфе необходимо ввести, какие отменить.

Меня волнует дальнейшее развитие электротранспорта в Уфе. Мне важно понимать, какие варианты и механизмы развития данного вида транспорта рассматривается в настоящее время. В том числе варианты соединения разорванного трамвайного сообщения между севером и югом столицы.

Нужно активно работать в сфере доступного здравоохранения. В целом, нужно заняться обеспечением города социальными объектами (школы, детские сады и поликлиники). Прошу обратить внимание на районы перспективной застройки. Пора прекращать практику, когда строятся десятки и сотни тысяч квадратных метров жилья, а развитие соцсферы отстает.

ПроУфу
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  • 1 | 31.10.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно активно работать в сфере доступного здравоохранения. В целом, нужно заняться обеспечением города социальными объектами (школы, детские сады и поликлиники).
++++++++++++++++++

Посмотрим, во что выльются эти возмущения. Есть ли средства реализовать эти "планов громадье", при отсутствии кто сможет предоставить.



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  • 2 | 31.10.2018, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока только :бла; бла: бла...
А в Библии и в Коране сказано: "Судите не по словам, а по делам", так что будем посмотреть, если доживем....



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  • 3 | 31.10.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня, 30 октября, на оперативном совещании в уфимской мэрии замглавы администрации Гульнара Валиева озвучила цифры по муниципальному долгу города.

В настоящий момент он составляет 10,4 млрд рублей.

-Из них 6,9 млрд рублей – кредиты кредитных организаций, а 3,1 млрд рублей - кредиты бюджетных организаций, - отмечает Валиева.
+++++++++++++++++
На такое наследие от Ялалова школы, детские сады и поликлиники не построишь.



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  • 4 | 31.10.2018, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов
Речь идет о мировом рейтинге Best Global Universities американского издания U.S. News & World Report.

Лучший из российских вузов — МГУ имени Ломоносова — на 275-м месте



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  • 5 | 31.10.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну вот и построилась вертикаль власти. Прямо по Новому завету: Путин назначил Хабирова, Хабиров назначил Мустафина. Народ оказался в самом низу.



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  • 6 | 31.10.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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действительно соединить север с югом трамвайной веткой необходимо. - с госцирка через комсомольскую и российскую хотя бы.
А то с зорге до проспекта ходит лишь 22 троллейбус, который не дождешься.
А частники , кроме как по проспекту нигде не хотят ездить.



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  • 7 | 31.10.2018, 10:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1727 | Рейтинг: -31
Килиштря. -изображает бурную деятельность.



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  • 8 | 31.10.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как посуровевший мустафин улучшит жазнеобеспечение города?.
ялалов разворовал бюджет города.
хабирову до этого нет дела - не спросит он со своего дружбана, а посадит его премьером дальше воровать.
вот и вся задача.



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