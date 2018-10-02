Новый мэр Уфы отчитал чиновников: «Ликбез что ли будем читать?»

В администрации города прошло первое оперативное совещание во главе с новым мэром Ульфатом Мустафиным. Напомним, вчера депутаты Горсовета Уфы практически единогласно мэром выбрали Ульфата Мустафина, который до этого работал замгенерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа».Сегодня на своем первом оперативном совещании в новой должности Ульфат Мансурович был суров. Он не только обозначил чиновникам их основные задачи, но и «прошелся» по невыполненным. К примеру, мэр был недоволен тем, что дорога Уфа-аэропорт заросла бурьяном и порослью, за что и был отчитан начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов, глава администрации Кировского района Динар Халилов, руководство «Горзеленхоз». Никто из них не смог дать конкретного ответа по состоянию данного участка, на что Ульфат Маратович сказал: «Ликбез что ли будем читать по содержанию магистрали?»Ульфат Мустафин:- Призываю к организованной и сплоченной работе, чтобы мы смогли решать как первоочередные задачи, стоящие перед городом, так и вопросы стратегического характера. В первую очередь нам нужно сконцентрироваться на задачах, поставленных исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Речь идет о развитии современного общественного транспорта.В городе уже неделю идет совместная работа с правоохранительными органами по пресечению деятельности перевозчиков, работающих без разрешительной документации. Если в первый день наблюдались сложности на определенных маршрутах, то сегодня ситуация, в основном, стабилизировалась. Одновременно наблюдается переход транспортных средств с нелегальных перевозчиков к официальным. Так, более 350 собственников автобусов выразили готовность вести деятельность на законных основаниях.Необходимо разработать и утвердить документы планирования в области перевозок пассажиров на ближайшее пять лет. В этом документе должна содержаться информация обо всех маршрутах, имеющихся в городе, а также о том, какие дополнительные маршруты в Уфе необходимо ввести, какие отменить.Меня волнует дальнейшее развитие электротранспорта в Уфе. Мне важно понимать, какие варианты и механизмы развития данного вида транспорта рассматривается в настоящее время. В том числе варианты соединения разорванного трамвайного сообщения между севером и югом столицы.Нужно активно работать в сфере доступного здравоохранения. В целом, нужно заняться обеспечением города социальными объектами (школы, детские сады и поликлиники). Прошу обратить внимание на районы перспективной застройки. Пора прекращать практику, когда строятся десятки и сотни тысяч квадратных метров жилья, а развитие соцсферы отстает.