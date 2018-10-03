Лилия Чанышева подала в суд на «ВКонтакте»

30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать действия администрации соцсети незаконными. Лилия хочет привлечь «ВКонтакте» к ответственности за то, чтобы остановить незаконную передачу личной информации и частной переписки пользователей правоохранительным органам. Также координатор штаба Навального намерена получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.«Основная цель - привлечь «ВКонтакте» к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», - прокомментировала Лилия Чанышева на своей странице.Напомним, 18 августа руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в своем Твиттере копии запроса МВД Башкирии и ответа «ВКонтакте» о деятельности некоторых пабликов и пользователей социальной сети.Речь идет об оппозиционных активистах, участвовавших в протестных акциях в Уфе в январе 2018 года. В запросе заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ Рустам Газимуллин просит заместителя гендиректора по безопасности ООО «ВКонтакте» Николая Черненко предоставить данные Лилии Чанышевой, а именно время и дату создания страницы, личные данные при регистрации и IP-адреса самой Лилии и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». Документ зарегистрирован 18 января 2018 года, то есть ровно за десять дней до шествия «Забастовка избирателей» в Уфе.Позже «ВКонтакте» рассекретил подробные данные пользователей и пабликов, включая IP-адреса администраторов групп, а также их номера телефонов.Отметим, что по закону полиция может запросить информацию у социальной сети только в том случае, если проводит проверку или расследует дело об административном или уголовном правонарушении, а само дело относится именно к компетенции МВД. Однако в запросе сотрудников МВД не было ссылок на проверку или расследование.«Личные данные пользователей не должны незаконно раскрываться администрацией соцсетей. В прекрасной России будущего права граждан на тайну частной переписки и сохранность персональных данных будут соблюдаться. А соцсети, распространяющие личные данные бездельникам из центров по противодействию экстремизму, будут нести ответственность», - говорится в сообщении на сайте штаба.