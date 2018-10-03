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Лилия Чанышева подала в суд на «ВКонтакте»

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30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать действия администрации соцсети незаконными. Лилия хочет привлечь «ВКонтакте» к ответственности за то, чтобы остановить незаконную передачу личной информации и частной переписки пользователей правоохранительным органам. Также координатор штаба Навального намерена получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Лилия Чанышева подала в суд на «ВКонтакте»


«Основная цель - привлечь «ВКонтакте» к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», - прокомментировала Лилия Чанышева на своей странице.

Напомним, 18 августа руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в своем Твиттере копии запроса МВД Башкирии и ответа «ВКонтакте» о деятельности некоторых пабликов и пользователей социальной сети.

Речь идет об оппозиционных активистах, участвовавших в протестных акциях в Уфе в январе 2018 года. В запросе заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ Рустам Газимуллин просит заместителя гендиректора по безопасности ООО «ВКонтакте» Николая Черненко предоставить данные Лилии Чанышевой, а именно время и дату создания страницы, личные данные при регистрации и IP-адреса самой Лилии и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». Документ зарегистрирован 18 января 2018 года, то есть ровно за десять дней до шествия «Забастовка избирателей» в Уфе.

Позже «ВКонтакте» рассекретил подробные данные пользователей и пабликов, включая IP-адреса администраторов групп, а также их номера телефонов.

Отметим, что по закону полиция может запросить информацию у социальной сети только в том случае, если проводит проверку или расследует дело об административном или уголовном правонарушении, а само дело относится именно к компетенции МВД. Однако в запросе сотрудников МВД не было ссылок на проверку или расследование.

«Личные данные пользователей не должны незаконно раскрываться администрацией соцсетей. В прекрасной России будущего права граждан на тайну частной переписки и сохранность персональных данных будут соблюдаться. А соцсети, распространяющие личные данные бездельникам из центров по противодействию экстремизму, будут нести ответственность», - говорится в сообщении на сайте штаба.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.11.2018, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы давно все под колпаком. Осталось только провести всеобщую чипизацию.
В концлагерях были номера, у нас ИНН..



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3

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  • Участник
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  • 2 | 01.11.2018, 08:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Пиар.Разве можно выиграть Путинский суд? Как говорит Мой друг Юра :Все прогнило а Он как юрист с многолетним стажем это видит на практике. Азохен вей. А так то пусть по дергает этих слуг . Рядовому гражданину судиться уже не по карману.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 01.11.2018, 08:47 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
Да, всё прогнило.....Но бороться надо! Нас ибут, но мы крепчаем!



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5

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  • Гость
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  • 4 | 01.11.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильное решение!
Пиар, не пиар, ткнуть носом хотя бы в СМИ дело правильное. Большинство поймут, тайна переписи в России это сказка для простофилей.



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4

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  • Участник
  •  
  • 5 | 01.11.2018, 08:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Что не преподают методы конспирации ? Я могу поделиться лик без конспирации в интернете. 1 друзей больше 10 тысяч раз. Все живут в разных регионах и даже странах -2 и кодировать информацию по древнейшему методу "Эзопа" 3 Не переписываться с соратниками .Писать чушь понятную только тем кому направлено сообщение. Азохен вей.



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1

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  • Гость
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  • 6 | 01.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.11.2018, 08:54 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1770 | Рейтинг: -28,9
Что не преподают методы конспирации ? Я могу поделиться лик без конспирации в интернете.
+++++++++++++++

Во СМИ тиражируется какое правовое государство, частная жизнь охраняется государством. Люди в это верят, им в голову не приходит идея конспирации.
Теперь подумают как обойти .



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2

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  • Участник
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  • 7 | 01.11.2018, 09:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
1 какой колпак ? Вот расширят службу до миллиона и повысят зарплату тогда и то вряд ли. Они пока могут только выборочно что бы запугать других. Представим . 800 тысяч -армия.400 тысяч рас гвардия и под миллион шпиков.Это сколько денег из бюджета нужно? И вряд ли Они будут честно работать на режим..Азохен вей.



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  • Гость
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  • 8 | 01.11.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.11.2018, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы давно все под колпаком.

---------------------------------------

У Миллера (не путать с Мюллером).



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2

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  • Участник
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  • 9 | 01.11.2018, 10:36 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2997 | Рейтинг: -276,3
Почему Орлов всегда постит Чанышеву в эротическом виде ?



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3

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  • Гость
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  • 10 | 01.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.11.2018, 10:36 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2984 | Рейтинг: -275
Почему Орлов всегда постит Чанышеву в эротическом виде ?
--------------------

Да ещё такой ракурс. Будто на коленях перед ней стоит.



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1

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  • 11 | 01.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 01.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.11.2018, 10:36 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2984 | Рейтинг: -275
Почему Орлов всегда постит Чанышеву в эротическом виде ?
--------------------

Да ещё такой ракурс. Будто на коленях перед ней стоит.
+++++++++++

Это все так просто, вы оба такие мелкие совковые партейцы по сравнению с ней.



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1

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  • 12 | 01.11.2018, 11:39 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Я Нашел страницу в ВК . Довольно информативная страница и скинул заявку в друзья. Вы то же можете сделать это. Пусть для кучи и Вас проверяют ни чего страшного .УЖ больше мониторят да и казачков тут больше ( кухарка и компания на Мой взгляд сотрудничают не только с журналом проще сосут две титьки )

Азохен вей.



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2

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  • 13 | 01.11.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 01.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 01.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.11.2018, 10:36 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2984 | Рейтинг: -275
Почему Орлов всегда постит Чанышеву в эротическом виде ?
--------------------

Да ещё такой ракурс. Будто на коленях перед ней стоит.
+++++++++++

Это все так просто, вы оба такие мелкие совковые партейцы по сравнению с ней.

****
это понятно. но почему такой ракурс и интерес к недалекой особе?



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1

  • # 14 | 01.11.2018, 12:05 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2997 | Рейтинг: -276,3

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Участник
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  • 15 | 01.11.2018, 12:13 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2997 | Рейтинг: -276,3
, 12:05 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2986 | Рейтинг: -275
Слышал, что у всех навальнят на грудях татуировка портрета Навального.

Видимо Орлов намекает, что у большого начальника Чанышевой - большой портрет Навального
---------
Куха, Кетрин

правда штоле, накололи Навального себе ?



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  • 16 | 01.11.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.11.2018, 10:36 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2988 | Рейтинг: -275,2
Почему Орлов всегда постит Чанышеву в эротическом виде ?
***
А вот горбихруль из парткомиссии КПРФ озаботился моральным обликом своих политических оппонентов.

Боже ж ты мой- какой-же мелковатый ряженый ленинец?

И какую только мозговую шелупонь не встретишь в КПРФ в сегодняшние времена посткоммунистического лихолетья?



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  • 17 | 01.11.2018, 12:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
xrul А Навальный спец . Он борется против режима и Нам с Ним по пути . К Нему идет молодежь так ка Он человек действия и пока Его слова не расходятся с делами.Напомню ; Пролетарии всех стран объединяйтесь.. Так что Я за объединение всех кто против буржуазного строя и тем более клептократии что устроил нынешний управляющий трудовыми и природными ресурсами. Он и Его сторонник выходят на улицу и сражаются с до зубов вооруженными гвардейцами Золотова. Молодежи нужно действие и Они действуют. Это лично Мое мнение не горби коммуниста и не примазевшегося к оппортунистам и балаболам Зю Зю оппортунист и приспособленец. Зю тормоз для коммунистов -настоящих коммунистов.



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  • 18 | 01.11.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цитата про обучаемость людей в Башкирии.

"Меня поражает то, чего представить невозможно ни в каком зарубежном университете: отсутствие интереса, низкий уровень знаний и низкий уровень их усвоения примерно у трети студентов".



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