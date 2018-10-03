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Арестован подельник зампрокурора Башкирии

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Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии. Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии.

Арестован подельник зампрокурора Башкирии


Напомним, бывшего зампрокурора РБ Олега Горбунов и замначальника управления прокуратуры РБ Артура Шаретдинова подозревают в получении взятки от первого заместителя городской администрации Александра Филиппова в размере 10 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что Олег Горубнов был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну. Суд постановил заключить под стражу Горбунова на два месяца.

В Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения для Артура Шаретдинова. Его также арестовали на два месяца.




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  • 1 | 01.11.2018, 08:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Что еще не откупился?



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  • 2 | 01.11.2018, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горбунова надо назначить вмето Чайки. Парень себя показал во всей красе: и вор и бабник,Любит несовершеннолетних. CВободу ГОРБУНОВУ!



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  • 3 | 01.11.2018, 08:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Как говорит Юра -Юнг юрист с многолетним стажем :Все прогнило.



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  • 4 | 01.11.2018, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я всегда откровенно смеюсь, когда с экранов дебилизатора говорят что РФ правовое государство, что в трудных ситуациях надо обращаться в полицию, прокуратуру, суд...
У меня один вопрос : А РФ это Государство, или территория управляющаяся криминалом?



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  • 5 | 01.11.2018, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.11.2018, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я всегда откровенно смеюсь, когда с экранов дебилизатора говорят что РФ правовое государство, что в трудных ситуациях надо обращаться в полицию, прокуратуру, суд...
У меня один вопрос : А РФ это Государство, или территория управляющаяся криминалом?
****

На всех не хватает должностей председателей правления Совета директоров. Поэтому каждый потенциальный претендент решает свою проблему как может.



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  • 6 | 01.11.2018, 09:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
4 РФ оккупированная территория . Мы ошибочно называем правительством оккупационную администрацию а управляющего трудовыми и природными ресурсам президентом -цитирую Е Федорова депутата от ЕР в ГД. лидера НОД.



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  • 7 | 01.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Борьба ЯЛАЛОВА И,И, с коррупционерами продолжается.



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  • 8 | 01.11.2018, 11:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
7 эта борьба Ирека Ялалова можно назвать как бой со Своей тенью.



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  • 9 | 01.11.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще думаю,что все перестоновки и последние новости связано с тем,что Ялалову готовят место губернатора Башкортостана в 2019году.В течении года всех поменяют,а 2019 на выборах изберут Ялалова и он создаст оазис в РБ.



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  • 10 | 01.11.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.11.2018, 08:29 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1785 | Рейтинг: -28,6
Как говорит Юра -Юнг юрист с многолетним стажем :Все прогнило.

****
не все а все.
и ты тож



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  • 11 | 01.11.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лет пять с опаской смотрю в сторону башкирской прокуратуры после общения с прокурором П.

Он не постеснялся незнакомому человеку заявить: да прекрасно знаю, что в местной полиции и городском суде работают не совсем честные и порядочные люди, но навести в там законный порядок априори невозможно, поскольку наши российские законы не совершенны.



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  • 12 | 01.11.2018, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7,9 -му
В башкортостане все возможно, тем более усаживать во власть воров
Ничего удивительного .В самой России сидят во ввласти воры и рейдеры.
Посадит его хабиров премьером, будут вместе воровать и рейдерствовать



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  • 13 | 01.11.2018, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто выкладывает данные, с точным адресом проживания, какими авто владеет в Интернете? ФСБ? Наберите в ЯНдекс поиске Шаретдинов Артур



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