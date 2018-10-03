Арестован подельник зампрокурора Башкирии

Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии. Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии.Напомним, бывшего зампрокурора РБ Олега Горбунов и замначальника управления прокуратуры РБ Артура Шаретдинова подозревают в получении взятки от первого заместителя городской администрации Александра Филиппова в размере 10 миллионов рублей.Ранее мы сообщали, что Олег Горубнов был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну. Суд постановил заключить под стражу Горбунова на два месяца.В Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения для Артура Шаретдинова. Его также арестовали на два месяца.