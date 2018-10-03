Напомним, бывшего зампрокурора РБ Олега Горбунов и замначальника управления прокуратуры РБ Артура Шаретдинова подозревают в получении взятки от первого заместителя городской администрации Александра Филиппова в размере 10 миллионов рублей.
Ранее мы сообщали, что Олег Горубнов был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть страну. Суд постановил заключить под стражу Горбунова на два месяца.
В Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения для Артура Шаретдинова. Его также арестовали на два месяца.
Арестован подельник зампрокурора Башкирии
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