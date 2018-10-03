Содомия в УВД Уфимского района: Без чести и совести

Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района РБ и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД выпивали алкоголь на рабочем месте, в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Позже выяснилось, что с ними находился еще один приятель.Один из сотрудников правоохранительных органов позвал в кабинет свою коллегу, молодую девушку-дознавателя УВД. Девушка не подумала ни о чем плохом и выполнила приказ старшего по званию. В итоге трое мужчин всю ночь издевались над своей коллегой. К слову, потерпевшая 23-летняя девушка – дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.Позже на месте преступления были проведены обыски. По одной из версий, третий фигурант уголовного дела - начальник полиции Кармаскалинского района Башкирии. Всех подозреваемых задержали. Начальник УВД по Уфимскому району РБ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ на двое суток.В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщает СК по РБ.В отношении потерпевшей девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Уфу для проверки информации направлена группа сотрудников.- Если информация подтвердится, виновные будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - отметила Волк.***Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников МВД по Башкирии по подозрению их в тяжком преступлении. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.Подозреваемым, чьи имена следствие не раскрывает, инкриминируется изнасилование и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). По данным “Ъ-Уфа”, ими являются начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний, по данным “Ъ-Уфа”, пока проходит по делу в качестве свидетеля, согласившись сотрудничать со следствием. Перед совершением преступления, сообщил информированный источник, подозреваемые употребляли алкогольные напитки. В настоящее время они задержаны, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.В пресс-службе МВД России сообщили, что в Башкирию командированы сотрудники Главного управления собственной безопасности министерства «для проверки информации о совершении тяжкого преступления» в отношении сотрудницы полиции. Сотрудники Главка, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дадут оценку действиям руководителей республиканского МВД и районного отдела полиции. Они будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, отметила она.