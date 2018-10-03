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Содомия в УВД Уфимского района: Без чести и совести

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Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района РБ и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД выпивали алкоголь на рабочем месте, в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Позже выяснилось, что с ними находился еще один приятель.

Содомия в УВД Уфимского района: Без чести и совести


Один из сотрудников правоохранительных органов позвал в кабинет свою коллегу, молодую девушку-дознавателя УВД. Девушка не подумала ни о чем плохом и выполнила приказ старшего по званию. В итоге трое мужчин всю ночь издевались над своей коллегой. К слову, потерпевшая 23-летняя девушка – дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.

Позже на месте преступления были проведены обыски. По одной из версий, третий фигурант уголовного дела - начальник полиции Кармаскалинского района Башкирии. Всех подозреваемых задержали. Начальник УВД по Уфимскому району РБ задержан в порядке ст. 91 УПК РФ на двое суток.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», сообщает СК по РБ.

В отношении потерпевшей девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Уфу для проверки информации направлена группа сотрудников.

- Если информация подтвердится, виновные будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - отметила Волк.

ПроУфу
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***

Сотрудники полиции Уфимского района подозреваются в изнасиловании коллеги

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников МВД по Башкирии по подозрению их в тяжком преступлении. По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

Подозреваемым, чьи имена следствие не раскрывает, инкриминируется изнасилование и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). По данным “Ъ-Уфа”, ими являются начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний, по данным “Ъ-Уфа”, пока проходит по делу в качестве свидетеля, согласившись сотрудничать со следствием. Перед совершением преступления, сообщил информированный источник, подозреваемые употребляли алкогольные напитки. В настоящее время они задержаны, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

В пресс-службе МВД России сообщили, что в Башкирию командированы сотрудники Главного управления собственной безопасности министерства «для проверки информации о совершении тяжкого преступления» в отношении сотрудницы полиции. Сотрудники Главка, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дадут оценку действиям руководителей республиканского МВД и районного отдела полиции. Они будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения по отрицательным мотивам, отметила она.

Коммерсант
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  • 1 | 01.11.2018, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот где понадобился бы золотовский отбивной из трех кусков



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  • 2 | 01.11.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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А если бы девушка не была дочкой высокопоставленного чиновника Росгвардии?

Скорее всего эти менты бы ее просто убили!



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  • 3 | 01.11.2018, 08:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Полиция предатели Родины даже времен Великой отечественной войны не насиловали Своих коллег . Эти времен буржуазного строя в России превзошли изменников Родины и в этом. Мало того что избивают стариков детей женщин вышедших на протестные акции Они и Своих начали насиловать..Ладно бутылку из под шампанского не засунули. Азохен вей. А ведь прошли аттестацию .Похоже аттестация была что бы уволить сочувствующих народу профессионалов. Азохен вей.



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  • 4 | 01.11.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное чтобы они не насильничали над мирным населением. Пусть уж лучше друг с другом пихаются.



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  • 5 | 01.11.2018, 08:49 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
Надо суды сделать действительно народными. Чтобы процесс транслировался по ТВ.



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  • 6 | 01.11.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ считается нормой,- куда пойдет жаловаться, на кого?
Девушке просто повезло что она "...дочь высокопоставленного чиновника Россгвардии". А сколько изнасилованных сотрудниц, на самом деле можно только догадываться...



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  • 7 | 01.11.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ух ты бляяя, как страшно-то! Увольнение? А если бы на месте этих метов были простые мужики, их бы давно на бутылку посадили за износ. А этих просто уволят...

Вот это даа! Рассеюшке давно ***ец, товарищи. Съебывайте при первой возможности из этого гадюшника



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  • 8 | 01.11.2018, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.11.2018, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот где понадобился бы золотовский отбивной из трех кусков
+++++++++++

Это Золотовский выпад только блеф, и то против слабых и беззащитных. Против системы не пойдут, этих троих отрежут и выкинут.



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  • 9 | 01.11.2018, 08:57 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
=================Рано или поздно всё рухнет! И вову повезут на лафете.
Или будут искать на дне океана.



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  • 10 | 01.11.2018, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.11.2018, 08:49 | Автор: юнг
Публикации: 320 | Комментарии: 35533 | Рейтинг: +5834,8
Надо суды сделать действительно народными. Чтобы процесс транслировался по ТВ.
++++++++++++++++++

Были народные суды, при Сталине. их устраивали в клубах, больших залах, там простые граждане гневно требовали смертной казни обвиняемым.

Вот времена, вот нравы. Пришло время возвращать забытое и старое?



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  • 11 | 01.11.2018, 09:02 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35556 | Рейтинг: +5835,1
б «отличившихся» полицейских, несмотря на достаточно высокий статус некоторых, известно немного. Так, например, еще в 2009 году самый младший из задержанных (он, кстати, проходит по делу в качестве свидетеля и активно сотрудничает со следствием) работал обычным инспектором УФМС с годовым доходом в 227 тысяч рублей. Известно также, что в том же году мужчина женился, о чем даже написала местная пресса. Известно также, что Яромчук является фанатом здорового образа жизни и игры в дартс. Так, например, будучи в должности инспектора Яромчук участвовал в зимней Спартакиаде среди сотрудников миграционной службы и даже занял второе место в соревнованиях по дартсу.

Эдуард Матвеев, вступил в должность в июне 2013 года, до этого он был главным полицейским Уфы. Еще совсем недавно страж порядка хвастался перед журналистами высокими показателями раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений (кто мог подумать, что когда-нибудь сам существенно подпортит показатели). Особое внимание в своем последнем докладе за 2017 год он уделил «укреплению дисциплины и законности среди личного состава». Так, по словам Матвеева, за 2017 года к дисциплинарной ответственности было привлечено 80 сотрудников. «В целях сокращения дисциплинарных чрезвычайных происшествий с участием личного состава, нами организовано ежеквартальное проведение занятий с личным составом по служебной подготовке, посещение руководителями подразделений подчиненных сотрудников по месту жительства» - отметил подозреваемый в насильственных действиях.

Дарья Федотова



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  • 12 | 01.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они вот сами себя уже наси-луют, а что ж с простыми гражданами сделают?



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  • 13 | 01.11.2018, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не оправдывая никого , давайте подумаем... маратка , вот скажи , чё эти полканы не знали , что он ДОЧЬ ? и зная это они её поимели по-богатому? ??? дануна , себе дороже.. списать , что много выпили и не контролировали себя - дануна, мужики молодые , здоровые, закалка у ментов к алкоголю особая (маратка , подтверди)...
думаю сама пришла побухать с "начальством", и почётно и карьерно...мож кому то и обещала раньше, ну в смысле ДАТЬ...мож и дала тут же, а уж дала одному в компании- не скупись ... мож и обещал ей кто-то чего-то, ну там звезду на погон или замуж, вот после этого и написала заяву ...
а мож ваще всё проще... места то хлебные, у папы свои люди есть на эти места... а она казачок явно засланный..
в общем это тока предположения...просто мой мозг не может опуститься до уровня кокорина и мамаева, что бы одним движением себе всю жизнь насмарку... как блят 3 полкана , они чё , первый раз родились что ли?
турк



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  • 14 | 01.11.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По гайке им на члены!

Медики Сызрани в честь Дня анестезиолога рассказали о необычной операции по спасению мужчины.
По словам пациента, он очнулся с двумя огромными слесарными гайками в штанах, которые кто-то накрутил ему на член, пока он спал.
По словам 40-летнего потерпевшего, он пьяным уснул в лесопосадке в Юго-Западном районе Сызрани. Когда очнулся, то обнаружил на члене две слесарные гайки, которых раньше там не наблюдалось. Медики не очень поверили в его, полную загадок историю, но гайки в штанах у потерпевшего были налицо, когда его доставили в тяжелом состоянии.
Удивило медиков то, что мужчина обратился к ним только спустя два дня, когда отёк уже был критичным. Спасти мужчину удалось с помощью ножовки по металлу. Врачам даже удалось сохранить ему член, чему пациент был несказанно рад.



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  • 15 | 01.11.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они вот сами себя уже наси-луют, а что ж с простыми гражданами сделают?
+++++++++++++

Для самих себя применяют естественные органы, для простолюдин - бутылку из-под шампанского, или в лучшем случае дубинкой..



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2

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  • 16 | 01.11.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не всё так просто в этой истории .



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0

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  • Участник
  •  
  • 17 | 01.11.2018, 09:26 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2997 | Рейтинг: -276,3
просто мой мозг не может опуститься до уровня кокорина и мамаева, что бы одним движением себе всю жизнь насмарку... как блят 3 полкана , они чё , первый раз родились что ли?
------------
У тебя мозга нет, только мозжечок.

У тебя же у самого дочь растёт, а ты тут всякую ***ню пишешь, гандон ты этакий.



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3

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  • Участник
  •  
  • 18 | 01.11.2018, 09:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1824 | Рейтинг: -31
Турка Ты опять бухой? Так Они как Ты несдержанные иди оты. Так зачем такой хоровод то устраивать? Они просто окуели от без наказанности и потеряли страх. Конечно это не единичный случай а растиражировали что бы другие задумались. Турка мен Ты не за мохнатый сейф вылетел с армии? Что так заступаешься то? Что денег нет? Закажи Тебе стадо привезут студенток с любого вуза страны да хочешь негритянку пожалуйста . Во до чего буржуазный строй довел малаек из полиции.



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  • 19 | 01.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 01.11.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не всё так просто в этой истории .
+++++++++++++

Вот и отыскался сторонник идеи соблазнения к групповому сексу. Наверняка родич или друган этих сексуальных гигантов.



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  • 20 | 01.11.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 01.11.2018, 09:29 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1775 | Рейтинг: -28,7
Турка Ты опять бухой? Так Они как Ты несдержанные иди оты.
+++++++++++

У него мышление ограниченное. Надо бы ему отплясать от того, что потерпевшая его собственная дочь, или внучка. Запел бы по другому.



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