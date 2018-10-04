Поводом для этого стали результаты рейтинга, составленного Красноярским региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.
Оценив качестве меда из 13 регионов России, эксперты определили мед производства Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии на последнее место.
Генеральный директор БНИЦ Амир Ишемгулов заявлял, что учреждение не поставляет мед Красноярский край, а ранее там продавали фальсифицированный мед из Башкирии.
Очень по-хамитовски: Хабиров поручил минсельхозу защитить репутацию меда
Раздел: Новости | Просмотры: 29821 | Комментарии: 13