Очень по-хамитовски: Хабиров поручил минсельхозу защитить репутацию меда

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства республики Ильшату Фазрахманову выстроить систему защиты репутации башкирского меда, сообщает ИА «Башинформ».Поводом для этого стали результаты рейтинга, составленного Красноярским региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.Оценив качестве меда из 13 регионов России, эксперты определили мед производства Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии на последнее место.Генеральный директор БНИЦ Амир Ишемгулов заявлял, что учреждение не поставляет мед Красноярский край, а ранее там продавали фальсифицированный мед из Башкирии.