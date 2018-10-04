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Очень по-хамитовски: Хабиров поручил минсельхозу защитить репутацию меда

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства республики Ильшату Фазрахманову выстроить систему защиты репутации башкирского меда, сообщает ИА «Башинформ».

Очень по-хамитовски: Хабиров поручил минсельхозу защитить репутацию меда


Поводом для этого стали результаты рейтинга, составленного Красноярским региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.

Оценив качестве меда из 13 регионов России, эксперты определили мед производства Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии на последнее место.

Генеральный директор БНИЦ Амир Ишемгулов заявлял, что учреждение не поставляет мед Красноярский край, а ранее там продавали фальсифицированный мед из Башкирии.




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  • Гость
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  • 1 | 02.11.2018, 08:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...там продавали фальсифицированный мед из Башкирии."

-------------------------

Да кругом подделки. Всё началось с "ADIDASS" - и поехало.
"Честная конкуренция" - это миф. Наказания - смешные штрафы..



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  • Участник
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  • 2 | 02.11.2018, 08:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Если больше нечего выкладывать то выкладываете Мои стьи.Заклинило на ХРЗ и меде.?



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  • 3 | 02.11.2018, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кызымка клёвая. Не Зулия?



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  • 4 | 02.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ладно вам?

Трудно убедить в обратном, если сам видел пасеки и продажи "башкирского мёда" по конской цене на федеральных автотрассах, на железнодорожных переездах, возле хим заводов и свалок.

Это же самое обязан был увидеть, если хотел, и новый глава в ходе его деловой поездки по региону?

Поручать местному Минсельхозув сегодняшнем составе обязанности Россельхознадзора не лучшее решение.

Решения комплекса проблем с башкирским медом надо начинать с подбора, расстановки, систематического и жесткого тестирования кадров прилипших к мёду.

Но бульдозерную роль в улучшении качества продукции должны выполнять экологи и общественность.

При этом большую толпу пародии на чиновников комитета по торговле вернуть в их лавки.



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  • 5 | 02.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Защита репутации башкирского меда...
А почему только меда? Давайте уж тогда выстраивать программу защиты чести и достоинства Башкирских пчел. И под это дела выделить бюджетных денег, а то ведь делать больше нехрен.
Кто это новому главе подсовывает такую чушь? У него что, в окружении нормальных советников и помощников нет. Нельзя же доводить до абсурда простые вещи.
Не подмешивайте производители сахар в мед и сделайте, наконец, доступные народу список сертифицированных производителей и , главное, продавцов местного меда. Сделайте акцизные марки, наподобие таких для спиртосодержащейся продукции.



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  • 6 | 02.11.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Система защиты репутации башкирского меда,сведется к тому, что оценка качества "башкирского" меда, отныне и во веки веков, будет производится самими башкирами с помощью башкирского языка (в прямом смысле этого слова... илит не в прямом...).



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  • 7 | 02.11.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Защита репутации башкирского меда...
++++++++++++++++

Башкирский мед, башкирский мед. В РБ мед очень разнообразен, русский мед, марийский мед, татарский, чувашский, мордовский. Далее каждый пасечник вносит свой вклад в это дело. Толь ко он сам ведает, сколько сахару пустить, как использовать прошлогодний мед. Получается у каждого производителя есть свои ТУ (технические условия).

Так что придется создать ГОСТ и организовать ОТК регионального масштаба, тысячи рабочих мест и их финансировать из бюджета.



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  • 8 | 02.11.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Но бульдозерную роль в улучшении качества продукции должны выполнять экологи и общественность.

-------------------------------------

ПрААльнА! Сотовые вышки - под бульдозер! Букашки теряют ориентир!



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  • 9 | 02.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.11.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.11.2018, 08:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Защита репутации башкирского меда...
++++++++++++++++

Башкирский мед, башкирский мед. В РБ мед очень разнообразен, русский мед, марийский мед, татарский, чувашский, мордовский. Далее каждый пасечник вносит свой вклад в это дело.....

****
Митсубиши, тойоту собирают в разных странах но бренд остался как качественная японская машина. Знакомые приезжая в гости просят мед достать им. Бренд работает! Одна из немногих заслуг хрз.



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  • 10 | 02.11.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 ____________________________________________________________
____Митсубиши, тойоту собирают в разных странах но бренд остался как качественная японская машина. Знакомые приезжая в гости просят мед достать им. Бренд работает! Одна из немногих заслуг хрз. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Башкирский мёд известен с давних времён! При чём здесь ХРЗ? Если лизнуть у ХРЗ захотелось, то лучше мёд лизните! Очень Опытный



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  • 11 | 02.11.2018, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни новый глава, ни др."видные башкирские государственные деятели" очевидно не знают,( или не хотят знать, что лавочники Башкирии открыто и официально продают анионоактивные разжижители мёда.
Всё остальное за "башкирский" бренд- бла-бла от чиновничьего лукавства, поз и желания угодить



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  • 12 | 02.11.2018, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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10 | 02.11.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.11.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 ____________________________________________________________

____Митсубиши, тойоту собирают в разных странах но бренд остался как качественная японская машина. Знакомые приезжая в гости просят мед достать им. Бренд работает! Одна из немногих заслуг хрз. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Башкирский мёд известен с давних времён! При чём здесь ХРЗ? Если лизнуть у ХРЗ захотелось, то лучше мёд лизните! Очень Опытный





11 | 02.11.2018, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
______
"Мы знаем, что разжижители мёда в Башкирию специально завезли наши конкуренты из Новосибирска, Алтая, с Луны и т.п."- таков будет ответ Минсельхоза.



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  • 13 | 02.11.2018, 21:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но самыый лучший мед из КНР и Израиля . У них все сбалансировано по химическому составу и превосходит на 97 % принодный по вкусу .
Покупайте мед из из провинции Ченьшжень или произведенный вблизи Эйлата.
Башкирский - невкусный и некачественный .Не должно быть такого бренда ка башкирский мед!



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