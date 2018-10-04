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Хабировские чистки: Кто останется, а кто покинет лодку

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Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций городов и районов. Скажем сразу, на полноценную объективность этот антирейтинг претендовать не может, поскольку основан на сообщениях из открытых источников и на мнениях людей, собеседников Медиакорсети. Это скорее информация к сведению, чем руководство к действию.

Хабировские чистки: Кто останется, а кто покинет лодку


Мы пообщалась с политологами и собственными источниками, вспомнили сообщения СМИ и изучили, каковы шансы на отставку по нескольким критериям (опыт, конфликты, близость к новому главе региона, отношения с силовиками).

Министр образования может не усидеть, а глава Стерлитамака останется

Так считает политолог Дмитрий Михайличенко:

- Очевидно, что важнейший критерий - это принадлежность к команде, которая у Хабирова, действительно, есть. Иными словами, непроверенных людей на высокие должности брать не будут, по крайней мере, на первых порах. Ещё один критерий - профессионализм. Хабиров как управленец - прагматик, и он не будет брать тех, кто не тянет.

Правительство и так в значительной степени обновилось, полагаю, что шансы остаться есть у курирующего сельское хозяйство вице-премьера. Среди министров хамитовской эпохи уверенным в своем положении не может быть никто. По имеющейся у меня информации (на абсолютной верности которой я не настаиваю), министру образования Шафиковой уже недвусмысленно дали понять, что на неё не рассчитывают, однако она решила попробовать зацепиться за должность.

Хотел бы обратить внимание на то, что новый руководитель региона демонстрирует знаки уважения главам муниципалитетов республики. В современной России муниципальная власть фактически имеет мало полномочий. Публично демонстрируемое уважение к главам администраций со стороны Хабирова, на мой взгляд, следствие грядущих выборов. Он будет замахиваться на результат 70-80 %, и здесь без глав не обойтись. На мой взгляд, масштабных кадровых перестановок здесь в ближайшее время ждать не стоит. Отдельно скажу - глава администрации Стерлитамака сохранит свою должность.

Чистки будут серьезными

Таково мнение политолога Аббаса Галлямова:

- Я гадать не люблю. Могу только сказать, что никакого пиетета у Хабирова перед хамитовским наследием нет. Касается это в том числе и кадров.

Поэтому чистки будут серьезными.

Наибольший спрос с министров

- Какие нынешние министры скорее всего усидят, а какие вынуждены будут уйти - и по каким критериям это можно определить? – такой вопрос мы задали политологу Дмитрию Казанцеву.

- Полагаю, что новым руководством применяется дифференцированный подход, в рамках которого наибольший спрос идет с чиновников регионального, а не муниципального уровня. Первые напрямую подчинены главе Башкортостана, со вторыми он выстраивает конструктивное партнерство, формируя единую команду, - ответил Дмитрий Казанцев. - По этой причине смена кадров произошла именно в правительстве и республиканской администрации, а не в муниципальной среде.

- В структуре регионального кабмина осталось около половины вице-премьеров, с которыми вероятно Радий Хабиров продолжит свою работу, другая часть – это надежные, проверенные кадры, трудившиеся с ним ранее, - продолжил он. - Что касается обозримого будущего действующих региональных министров, то их судьба может зависеть от слаженности и эффективности работы с курирующими отрасли вице-премьерами, сумеют ли они сработаться или нет - пока не ясно. Иными словами дальнейшее комплектование исполнительных органов власти, вероятно будет проходить в согласовательной форме: мнение профильного вице-премьера – решение врио главы республики.

- Аналогичный вопрос по главам администраций.

- Есть объективные индикаторы, влияющие на кадровые ротации – это показатели эффективности деятельности, проблемное поле, количество жалоб и решаемость тех или иных сложных вопросов, лояльность местного населения. Что касается коррупционных историй, вокруг тех или иных башкирских сити-менеджеров, широко обсуждаемых в СМИ, то их на память было немного.

Субъективный антирейтинг: кто под угрозой отставки

Напомним, данный рейтинг не претендует на полную объективность, поскольку основан на информации от собеседников Медиакорсети, к тому же пожелавших остаться неизвестными, и на собственных наблюдениях.

Министры и вице-премьеры

Руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, возраст 49 лет, опыт работы в госвласти – 20 лет, в ранг вице-премьера, руководителя аппарата правительства переведен в 2010 году. Его имя связывают со строительством «Кроношпана» под Уфой, вызвавшим длительные протестные акции, а также с ситуацией в Зауралье, вывозом леса в том числе. Один из возможных кандидатов на отставку.

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, 41 год, опыт работы в госвласти – 15 лет, в ранге министра с 2016 года. Отставка возможна в случае провала усилий по росту кооперации в сельском хозяйстве.

Министр экономического развития Сергей Новиков, возраст 41 год, опыт работы в госвласти 19 лет, в ранге министра с 2015 года, за это время прорыва в экономике не случилось, также один из кандидатов на отставку.

Министр природных ресурсов Илдар Хадыев, 53 года, опыт работы в госвласти – 7 лет, в ранге министра с 2012 года, был подвергнут критике Хабировым за выдачу лицензий по добыче природного камня в Зауралье, отставка возможна, если не справится с поручением навести порядок в этой сфере.

Министр образования Гульназ Шафикова, возраст 43 года, опыт работы в госвласти – 3 года, в ранге министра с 2015 года. Получила большой негативный пиар в связи с ошибками в соцсетях на своих страницах, занимала пассивную позицию во время протестной активности из-за языкового вопроса. Возможный кандидат на отставку.

Министр финансов Лилия Истамгалина, 59 лет, опыт работы в госвласти – 34 года, в ранге и.о. министра с 1 октября 2018 года. Отставка возможна, если бюджет в парламенте будет утверждаться со сложностями.

Силовой блок

Последние события в прокуратуре, связанные с задержанием прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, первого заместителя прокурора Олега Горбунова и замначальника управления Артура Шаретдинова, и некоторые другие события позволяют сделать вывод о том, что в республике укрепляется вертикаль власти.

В связи с этим возможны отставки прокурора республики Андрея Назарова, и.о. руководителя СУ СК РФ по РБ Руслана Султанова, главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова и секретаря межведомственного Совета общественной безопасности Алексея Касьянова.

Главы муниципалитетов

1 ноября в Уфе запланирован семинар-совещание глав администраций городов и районов республики. Вполне вероятно, что некоторые главы напишут заявление о добровольной отставке. Возможно, повторится вариант, когда все они сделают это, а Радий Хабиров ряд отставок примет, а большинство глав оставит на своих местах.

Из-за криминала (наличия возбужденных уголовных дел или дел, переданных в суд), а также по другим причинам могут уйти в отставку следующие главы:

Глава администрации Хайбуллинского района Раил Ибрагимов (в суде рассматривается дело о злоупотреблении должностными полномочиями, дорожники проложили асфальт к его дому, он не заплатил),

Глава администрации Гафурийского района Рамиль Бухаров (в суде рассматривается дело о предоставлении его матери квартиры в Красноусольске),

Глава администрации Нефтекамска Рашит Давлетов (возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, предоставил квартиру замначальника полиции),

Глава администрации Баймакского района Ильшат Ситдиков (возбуждалось уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделении квартир детям-сиротам, также на слуху конфликт в Темясово из-за разработки карьера)

Глава администрации Краснокамского района Разиф Гильмуллин (арестован 19 августа по обвинению в получении взятки),

Глава администрации Благовещенска Рустам Бадыкшанов и глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов (жители Благовещенска выражают недовольство их руководством по разным причинам, включая сращивание с бизнесом и плохое управление городом)

Глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов (на слуху громкое увольнение директора школы по политическим мотивам и долги поставщику энергии «Мечел-энерго»),

Глава администрации Кумертау Владимир Беляев (на слуху история с «закошмариванием» строителя Захарова, в том числе и долги за свой собственный дом)

Глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев (на слуху истории с постепенным сокращением поголовья скота крупной агрофирмы «Байрамгул» и других сельхозпредприятий).

Вместо выводов

Разумеется, глава администрации Кумертау Владимир Беляев имеет шанс сохраниться, так как формально соответствует принципу открытости, активен в соцсетях и молод. Очевидно также, что помимо явных «залётов», в расчет будут приниматься также результаты выборов Президента России весной и депутатов Госсобрания осенью, поскольку главам предстоит обеспечить качественное и чистое перед Кремлём голосование «за» кандидатуру врио. И этот список может расшириться.

Особенно опасны для глав районов «видеозалёты» с признаками байства, очевидно, что локальная системная оппозиция будет охотиться с мобильными телефонами в руках за районным начальством, чтобы уличить его в разнузданном поведении и неуважительном отношении к гражданам и их повседневным нуждам. Напомним, что Радий Хабиров с самого первого дня объявил войну подобным проявлениям.

В любом случае, привычного «договора»: мы тебе - выборы, ты нам — районный «суверенитет» и неприкосновенность, с Хабировым навряд ли удастся заключить главам.

В ретроспективе проглядываются серийные «бунты райсоветов», которые, осознав свою силу, торпедировали назначенцев хамитовской администрации, очевидно, в интересах контрэлит. Как, например, это было в Нефтекамске.

Однако беспроблемное назначение «Ульфата Радия» на должность столичного сити-менеджера показывает, что райсоветы, почувствовав сильную руку, не решатся в первое время прекословить главе региона, если он явным образом обозначит своё отношение к тому или иному районному «графу».

МКС
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  • 1 | 02.11.2018, 08:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Лодка как то слишком режет слух может Галера или яхта. Лодка даже как то оскорбительно для особей укравших с бюджета миллиарды.



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  • 2 | 02.11.2018, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По Главам муниципалитетов список не полный. Как быть с подобными инициативами:
«Инициативная группа из числа депутатов требует рассмотреть на заседании Совета вопрос о досрочном расторжении Контракта с Главой Нуримановского района Нусратуллиным А.Р.»



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  • 3 | 02.11.2018, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Чистки , чистками, нужны ПОСАДКИ!



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  • 4 | 02.11.2018, 08:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Я как представитель Российского объединенного трудового фронта приглашаю всех кому не безразлична судьба России 7 ноября 2018 года принять участие в шествии и митинге сбор 12 часов перед зданием Гос цирка митинг в 13 часов на площади ост Горсовет . Вместе Мы победим. Митинг разрешен не бойтесь.разгонять и бить гвардейцы не будут.



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  • 5 | 02.11.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 02.11.2018, 08:51 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1834 | Рейтинг: -31
Я как представитель Российского объединенного трудового фронта
+++++++++++++++++++

Будет бла-бла-бла со слезами по 7 ноября?
Нах=рена тосковать про прошлогодний снег?



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  • 6 | 02.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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А САЛАВАТ ??? Так и оставят этого" крупного" управленца у власти?



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  • 7 | 02.11.2018, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35585 | Рейтинг: +5833,9
Салавата назначили ректором БГПУ. "Оно" не тонет!



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  • 8 | 02.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 02.11.2018, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чистки , чистками, нужны ПОСАДКИ!
****
Переформатировать КСП РБ, поднять старые акты, вернуть в неё руководителя вроде Бобылева и все (без ангажированных политологов) башкирские коррупционеры и родоплеменные "ряженые" историки- агрономы- врачи-строители из региональной власти окажутся на истинно своих "заслуженных местах".



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  • 9 | 02.11.2018, 10:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Для посадок нужно принять новую конституцию и как Я понимаю конституцию возможно примут если успеют . Путинская конституция что в ней будет записано пока и для Меня секрет но это шаг к выходу России из состояния зависимости от метрополии -надеюсь.



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  • 10 | 02.11.2018, 10:58 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35585 | Рейтинг: +5833,9
9 | 02.11.2018, 10:54 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1840 | Рейтинг: -30,6
Для посадок нужно принять новую конституцию и как Я понимаю конституцию возможно примут если успеют . Путинская конституция что в ней будет записано пока и для Меня секрет......

=============Ты чо? Маратик? Там будет только одна статья- сидеть в кресло вечно.



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  • 11 | 02.11.2018, 11:13 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35585 | Рейтинг: +5833,9
Телешоу, в отличие от жизни, продолжилось. И в первом же поминальном эфире у Андрея Малахова продемонстрировали последнюю съемку, сделанную на даче у Караченцова. Жена заставляет его петь вместе с ней знаменитую арию графа Резанова из легендарного ленкомовского спектакля «Юнона и Авось»: «Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь». Николай Петрович плачет, и дотошная камера тщательно фиксирует, как слеза стекает по щеке, а жена вытирает ему глаза салфеткой. Как он старается попадать в такт музыке, но не получается. Как она потом громко кричит ему на ухо: «Куда хочешь пойти? В театр? В цирк?» И, торжествуя, переводит нам его хрип: «В цирк? Значит, пойдем в цирк!»

Первым из гостей студии, к кому обратился ведущий Малахов с просьбой сказать слова о только что умершем коллеге, оказался артист Станислав Садальский. И, увы, не оправдал ожиданий, ибо, едва сдерживая слезы, заговорил не о жертвенном подвиге жены (теперь вдовы) покойного, а о чувстве неловкости, которое вызвали у него эти кадры: «Показывать артиста в беспомощном состоянии — это ужас! Так нельзя делать».

Договорить Садальскому не дали, и он тихо покинул студию. Другие же участники программы принялись наперебой опровергать его: мол, почему неловко-то? Люди хотели его увидеть любым. А жена таки совершала каждодневный подвиг, продлевая «реалити-шоу «Борьба за жизнь» (как метко охарактеризовал все прижизненные эфиры с участием Караченцова сам Андрей Малахов, как бы пытаясь при этом опровергнуть несправедливые обвинения и в адрес вдовы, и в адрес ТВ).

Сама вдова Людмила Поргина, выведенная в «Прямой эфир» по телефону, деловито отчиталась о последних часах и минутах жизни мужа: уходил спокойно, даже радостно, со всеми попрощался, выражая надежду на неизбежную встречу в другой жизни. Скорбеть не велел, а велел вспоминать его весело.

Кто ж мог подумать, что наказ покойного будет исполнен столь буквально уже на следующий день в эфире шоу «Эксклюзив»? Если в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» сначала намечались торжества, потом аресты, а потом решили совместить, то в шоу Первого канала (как говорится, чтоб два раза не вставать) решили совместить поминки и день рождения артиста, невзирая на то шокирующее обстоятельство, что именинник никак не может поучаствовать в торжествах.

Мы, конечно, не в Африке, поэтому песен и плясок не было, врать не буду. Хотя вся семья Караченцова пришла на этот эфир нарядная и веселая, задав тон всему вечеру и продемонстрировав фото именинного торта и поздравительного плаката с надписью «С днем рождения, любимый», заранее приготовленных к празднику. Было много улыбок, шуток, вдова азартно имитировала (пародировала) характерный хриплый голос мужа. Сын поведал публике, как прошлой ночью, прощаясь с отцом, сказал ему: «Папа, ты не волнуйся, увидимся на том свете».

Наблюдая за радостью, льющейся через край, многие зрители решили, что эфир был записан несколькими днями ранее, еще до печального известия о смерти любимого артиста. Но нет: снимали утром субботнего дня — спустя всего сутки после трагического события. О смерти говорили как о свершившемся факте, в знак траура вдова поверх ярко-красного платья повязала черный шарфик.



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  • 12 | 02.11.2018, 11:40 | Автор: Герасим
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1О Юра не знаю все на уровне слухов может просто вброс информационный. Да и вечного ни чего нет на земле вот разве что в Раю в который обещал бесплатно отправить всех управляющий трудовыми и природными ресурсами РФ. Посмотрим сказал слепой как безногий пляшет.



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  • 13 | 02.11.2018, 11:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
11 Юра вот до чего доводит езда в пьяном виде на машине. Мог же вызвать такси нет поперся на машине за рулем -это Я о Караченцеве. А так забавный был актер - и талантливый. Вывод не езди пьяным и проживешь дольше. Азохен вей.Юрик.



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  • 14 | 02.11.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Кадры по кругу-особенно Сагитовы с жёнами. сватьями .племянниками -Абдульмановами и поэтессой Ахметзяновой .



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  • 15 | 02.11.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров расставит где сможет на места глав администраций своих людей, а оставленных просто запугает, чтобы обеспечить себе победу на выборах путём подлогов и подтасовок! Никаких честных выборов в сентябре 2019 году не будет, даже не надейтесь! Оппозицию тоже запугают или прикормят, кроме навальнят! Тех просто посадят на время, чтобы не мешались! Очень Опытный



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  • 16 | 02.11.2018, 12:13 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35585 | Рейтинг: +5833,9
Он спокойно бухал на даче с друзьями, а эта дура Поргина звонит- маме плохо, приезжай.!
Ему бы послать её на три буквы вместе с тещей- не скорая помощь!
А он, человек порядочный, сел за руль спасать тещу.
Мораль- если бы эта дура не позвонила, жил бы человек ещё долго и нас радовал!



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  • 17 | 02.11.2018, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28827 | Рейтинг: -693
16 | 02.11.2018, 12:13 | Автор: юнг

Мораль- если бы эта дура не позвонила, жил бы человек ещё долго и нас радовал!
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Как знать, теща еще порадует публику



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  • 18 | 02.11.2018, 12:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28827 | Рейтинг: -693
А он, человек порядочный, сел за руль спасать тещу.
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Порядочный человек выпимши не садится за руль. Вызывает такси на крайний случай.



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  • 19 | 02.11.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Чистку необходимо начинать с Миронова В.Г. - Главы Белорецкого района. Он 01.11.18 г. после пережитой встречи с Главой Республики Башкортостан, по выходу из Белого дома, сразу же позвонил в Администрацию Белорецкого района и сообщил, что мол с ним все нормально и остается работать. Возвращался он в Белорецк после посиделок в ресторане в "очень" хорошем состоянии....



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  • 20 | 02.11.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Самый коррумпированный район - Белорецкий! Там правит несокрушимый мафиози Карепанов Е.Я.! Он дает команды кого ставить руководителем муниципальной организации и кого убирать. В районе все руководящие места занимают родственники Карепанова Е.Я. или же односельчане его, чтоб никто против его не выступил. Ручное руководство, кукловод!
Председателей сельских Советов башкирской национальности убирают - ставят русских, несмотря на преобладающее башкирское население. Убирают то как? Придумывают всякие уголовные дела и через суд выносят приговоры неугодному главе сельского поселения: Ишлинский сельсовет, Серменевский, Сосновский, Азикеевский, п.Железнодорожный, Шигаевский, Абзаковский сельские поселения.
Посмотрите что творится с лесом. Весь лес уходит чеченцам! Простое население годами стоят в очереди за лесом, чтоб обновить свой дом. Все пилорамы только чеченцев.
Про " Белсталь" говорить даже не стоит: рабочие не получают зарплату с 2017 года. Прокуратура все обещает,
Здравоохранение района в упадке: врачей нет, вместо терапевтов в поликлинике принимают фельдшера! В стационар человеку башкирской нации очень трудно попасть! Лекарства больные покупают сами. Главный врач Кустов Е.В. любит только себя! Хуже гестаповца, все работники больницы рабы для него!
Необходимо главного "пчеловода" Миронова В.Г. вместе со своими пчелами отправить в свой родной Верхний Авзян!



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