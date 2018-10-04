Гильмутдинов, в общем-то, хороший глава ГИБДД

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио главы Башкирии Динар Гильмутдинов стал давать советы в соцсети. 29 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации на дорогах в Башкирии.Хабиров отметил, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом на 8% увеличилось количество погибших людей в ДТП. В этом году их количество равно 389 человек.Он дал понять, что недоволен работой Госавтоинспекции РБ и готов менять его руководство. Прозвучало даже предложение главе ГИБДД республики достойно уволиться, либо застрелиться.Примечательно, что после критики главы Башкирии начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов на своей странице в Instagram стал активно выкладывать посты о том, как избежать ДТП и не стать его жертвой.Так, глава ГИБДД рекомендует не нарушать ПДД, не садиться за руль уставшим (это не менее опасно, чем садиться за руль в нетрезвом состоянии), носить светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток и дает еще много советов своим подписчикам.