Гильмутдинов, в общем-то, хороший глава ГИБДД

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Lensmaster

Рейтинг публикаций
Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  Эхо Москвы

Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Что творится в МВД Башкир ...

Можно, конечно, еще долго стебаться над случившемся, но на самом мы ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Что творится в МВД Башкир ...

Если насилуют себе подобных, то что же они делают с с рядовыми гражда ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Гильмутдинов, в общем-то, ...

1 | 02.11.2018, 08:16 | Автор: Герасим Публикации: 1 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других н ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Сергей Наумкин: Я верю – ...

40 | 29.10.2018, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Хабиров обязал чиновников ...

18 .я согласен с Куха апа. Как всегда точные и убийственные выражения ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   33403    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   33461    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   34310    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   17833    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   24218    13

Обсуждаемое за месяц
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   18378    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   20997    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   32184    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   43108    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   23239    13

Последние публикации
Что творится в МВД ...

Второй день с лент новостей не сходит сексуальный скандал в полиции Башкирии, ...
  2.11.2018   18657    146

Хабировские чистки: Кто ...

Медиакорсеть решила составить антирейтинг министров и глав администраций ...
  2.11.2018   26186    34

Гильмутдинов, в ...

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио ...
  2.11.2018   19952    28

«Башкирский аул» в Китае ...

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) ...
  2.11.2018   20415    19

Очень по-хамитовски: ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил министру сельского хозяйства ...
  2.11.2018   19549    13

С украденными ...

Благотворительный фонд «Урал», который контролирует первый президент Башкирии ...
  1.11.2018   37949    76

Содомия в УВД Уфимского ...

Предположительно, в ночь с 29 на 30 октября начальник полиции Уфимского района ...
  1.11.2018   17741    327

Арестован подельник ...

Суд избрал меру пресечения для соучастника в деле зампрокурора Башкирии. Суд ...
  1.11.2018   39979    13

Лилия Чанышева подала в ...

30 октября Лилия Чанышева подала иск к соцсети «ВКонтакте», чтобы признать ...
  1.11.2018   12869    19

Новый мэр Уфы отчитал ...

В администрации города прошло первое оперативное совещание во главе с новым ...
  31.10.2018   34979    63

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (9)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
В День автомобилиста ...

Важность праздника и автомобильной сферы в целом врио главы Башкирии отметил на ...
  29.10.2018   36817    16

Хамитов. Каким ...

Медиакорсеть публикует мнение известного политтехнолога Аббаса Галлямова. ...
  29.10.2018   41062    53

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Поздравляю всех с Днём комсоМола! А мне, благодаря родителям и звёздам, ...
  29.10.2018   38749    66

Хабиров: «В республике ...

Врио Главы РБ при встрече с жителями Баймакского района подчеркнул, что в ...
  29.10.2018   24839    59

ФСБ задержало ...

При попытке сбежать за границу сотрудники ФСБ задержали бывшего первого ...
  29.10.2018   41743    39

Читаемое за месяц
Кругом охранники Путина ...

Специфический кадровый резерв в России связан с особой организацией власти, в ...
  4.10.2018   31090    20

До гроба без пенсий: ...

Президент подписал поправки в пенсионное законодательство, главная среди ...
  4.10.2018   12019    22

Зачем Путину ...

После анонса увеличения пенсионного возраста, была дискуссия о целесообразности ...
  4.10.2018   16704    13

Работа идет. ФСБ ...

Задержан бизнесмен, которого называют вхожим к руководству прокуратуры ...
  4.10.2018   19193    17

Роберт Загреев вышел на ...

Суд признал активиста виновным в "публичных призывах к осуществлению ...
  4.10.2018   16586    101


Гильмутдинов, в общем-то, хороший глава ГИБДД

  • Опубликовано: natall | 02.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 22730 | Комментарии: 28
Оценили
0


Letyshops [leads]

Глава ГИБДД Башкирии отреагировал на критику Радия Хабирова. После критики врио главы Башкирии Динар Гильмутдинов стал давать советы в соцсети. 29 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации на дорогах в Башкирии.

Гильмутдинов, в общем-то, хороший глава ГИБДД


Хабиров отметил, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом на 8% увеличилось количество погибших людей в ДТП. В этом году их количество равно 389 человек.

Он дал понять, что недоволен работой Госавтоинспекции РБ и готов менять его руководство. Прозвучало даже предложение главе ГИБДД республики достойно уволиться, либо застрелиться.

Примечательно, что после критики главы Башкирии начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов на своей странице в Instagram стал активно выкладывать посты о том, как избежать ДТП и не стать его жертвой.

Так, глава ГИБДД рекомендует не нарушать ПДД, не садиться за руль уставшим (это не менее опасно, чем садиться за руль в нетрезвом состоянии), носить светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток и дает еще много советов своим подписчикам.




« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 02.11.2018, 08:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Он еще не купил генеральскую должность за пределами республики? И не застрелился?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.11.2018, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как такое возможно: Человек с заниженным интеллектом занимает столь ответственный пост?!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 02.11.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, оставьте в покое Динара. Он просто засиделся в своей должности. Поймет и сам уйдет. Так будет лучше, прежде всего ему самому.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.11.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как это оставить в покое?

Почему лаже в Чувашии дорожная статистика по-лучше? Оказывается, там дорогу гаишники не примут, если нет 2-х полос на закрытый подъем, если нарушен проектный ГОСТовски профиль, если кривые хорошо не просматриваются, если кривые имеют центробежный уклон, если нет ограждений и отбойников у остановок общ. тр., если не "обрезинены" переезды, если нет придорожного сервиса, в т.ч. щитов с фамилиями начальников, отвечающих за содержание дорог.
Много чего нужного водителю и пассажирам встретишь на дорогах от Уфы до Петербурга и чего нет у Гильмутдинова.
А у Гильимутдинова, мы видим, что в жизни всего две потребности: власть и деньги и этих целей он привык добиваться только менторскими речами, песнями и позами.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 02.11.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.11.2018, 08:16 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1834 | Рейтинг: -31
Он еще не купил генеральскую должность за пределами республики? И не застрелился?
+++++++++++++++++++++
Ты получил заказ от Хабирова по дискредитации Динара?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 02.11.2018, 09:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Всех кому не безразлична судьба России приглашаю 7 ноября 2018 года на шествие сбор 12 часов перед зданием Госцирка .Начало демонстрации в 12 .30 .Митинг 13 часов на площади им Ленина(Горсовет) митинг согласован. Гвардейцы разгонять и избивать не будут .Вместе Мы победим.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 02.11.2018, 09:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
5 ГИБДД ни одного реализованного постановления о административном наказании дорожных служб отвечающих за качество дорог. Может Вам прийти и прочитать лекцию по административному праву. Вы не только палкой должны махать на дорогах но и составлять административные протоколы на некачественное обслуживание дорог. Я неоднократно обращался но результатов ноль. Наверняка многие из Вас закончили высшую школу МВД не ужели не не в состоянии хотя бы один протокол составить на дорожников? От состояния дорог зависит многое и аварийность в том числе. Если что приглашайте Я Вам научу составлению протоколов. Или попрошу профессора доцента Юру что бы Он Вам прочитал коротенькую лекцию по административной практике.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 02.11.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.11.2018, 09:21 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1836 | Рейтинг: -30,7
Всех кому не безразлична судьба России приглашаю 7 ноября 2018 года на шествие

+++++++++++++++++++

Будет бла-бла-бла со слезами по 7 ноября?
Нах=рена тосковать про прошлогодний снег?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белорецке студентки челябинского юрфака на каникулах несколько лет назад сфотографировали в разных ракурсах джип местного начальника полиции на дворовом газоне в тени деревьев.

Фото отправили ГИБДД РБ. Ответ получили из.. Белорецка. Местный начальник прислал в общагу своих оперов разбираться с "незаконным проникновением в частную жизнь" и "оскорблением сотрудника полиции".
Но это был Челябинск и институт готовил достойных юристов.
Белорецких оперов под камеры мобильников за незаконное ОРМ толпа студентов так "мотанула" из общаги, что они опасаясь погони уже челябинских полицейских и прокурора уходили "по добру - по здорову" проселочными дорогами.
А что Гильмутдинов?
Его контора даже не зарегистрировала письмо студенток с наложенным платежом.
"Почта России, сами знаете, как в Башкирии работает....?"



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 02.11.2018, 10:05 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
8 Да Вы выступите если есть предложения. Да признаю что Юнир и все кому позволила власть пройти в Госсобрание как и Сам Зю приспособленцы соглашатели. Я в курсе что Путин В В из бюджета выделят не малые деньги на содержание партий и движений. Предложение не содержать партии движения депутатов сенаторов из бюджета. Здания и помещения где Они протирают штаны отдать под дома творчества детям под школы и детские сады школы и дома для престарелых. Но пока единственная КПРФ парламентская партия и Они одни хотя бы озвучивают предложения от граждан России.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 02.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.11.2018, 10:05 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1844 | Рейтинг: -30,7
8 Да Вы выступите если есть предложения. Да признаю что Юнир и все кому позволила власть пройти в Госсобрание как и Сам Зю приспособленцы соглашатели. Я в курсе что Путин В В из бюджета выделят не малые деньги на содержание партий и движений. Предложение не содержать партии движения депутатов сенаторов из бюджета. Здания и помещения где Они протирают штаны отдать под дома творчества детям под школы и детские сады школы и дома для престарелых. Но пока единственная КПРФ парламентская партия и Они одни хотя бы озвучивают предложения от граждан России.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Матёрый! Почему эти долбанные руководители КПРФ до сих пор не смогли или не захотели протолкнуть референдум по пенсионному возрасту? Импотенты при власти! Ничего не могут или, что ещё хуже, не хотят! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 02.11.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.11.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.11.2018, 08:16 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1834 | Рейтинг: -31
Он еще не купил генеральскую должность за пределами республики? И не застрелился?
+++++++++++++++++++++
Ты получил заказ от Хабирова по дискредитации Динара?

****
не ужели Герасим как кухарка за деньги???



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 02.11.2018, 12:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
О О согласен с Вашей позицией. Зю оппортунист и приспособленец .Ему комфортно получать приличные деньги да и к стати Они то же продают мандаты в ГД по партийному списку. Так что Я за отмену партийных списков .Не случайно из бюджета выделяют громадные деньги на содержание партийных функционеров но до низов Они не доходят .Пример получили 2 миллиарда в Москве в РБ выделили 8 миллионов из Них 6 осталось в Москве .Миллион истратили на шурум бурум бурум флаги газеты а один миллион раскидали похоже среди особо приближенных. Я не в КПРФ я Российском (красном ) объединенном трудовом фронте .Цель объединить все левые силы в полть до А Навального -Я так вижу. Много порядочных людей-не равнодушных граждан России.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 02.11.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чтобы понять уровень работы сотрудников ГАИ , встаньте на любом месте, где находятся эти сотрудники. В течении 15 минут вы насчитаете не менее 15 нарушений правил ДД на которые нет никакой реакции. И так на любом перекрестке.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 02.11.2018, 12:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
12 Я по велению сердца .Деньги видишь же испортили кухарку и Её компанию . Хотя наверняка если по Павлову то Они генетические шлемазлы..(Я про кухарку и Её бой френда турка мена.)



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 02.11.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не ужели Герасим как кухарка за деньги???

--------- К стати куда эта мархабушка делась ???



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 02.11.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.11.2018, 12:24 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1851 | Рейтинг: -30,4
12 Я по велению сердца .Деньги видишь же испортили кухарку и Её компанию . Хотя наверняка если по Павлову то Они генетические шлемазлы..(Я про кухарку и Её бой френда турка мена.) ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Матёрый! Не хотелось бы тебя разочаровывать, но ты сильно заблуждаешься насчёт слияния в одну компанию Кухарки и Турка! Или ты дуркуешь, как обычно? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 02.11.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
111222333земфира



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 02.11.2018, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 02.11.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.11.2018, 12:24 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1851 | Рейтинг: -30,4
12 Я по велению сердца .Деньги видишь же испортили кухарку и Её компанию . Хотя наверняка если по Павлову то Они генетические шлемазлы..(Я про кухарку и Её бой френда турка мена.) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Матёрый! Не хотелось бы тебя разочаровывать, но ты сильно заблуждаешься насчёт слияния в одну компанию Кухарки и Турка! Или ты дуркуешь, как обычно? Очень Опытный
________________________
ОО, он не дуркует. он просто юродивый, а с юродивого чё взять? маратка не помнит что час назад писал. я его уже сколько ловил на враках , напишет одно , через час другое и главное собой доволен, ну копия Жириновский. маратка, ты случаем не братан вольфовичу, ну там мож какой незаконнорожденный? а чё , он еврей и ты тоже. старший жирик был в командировке в башкирских степях ну и с кем по молодости не бывает да еще ели на всю округу две бабки, тут и верблюдица девушкой покажется, а уж ежели на 2х ногах да с косой... а , маратка, признавайся. какую родственную связь имеешь с жириком?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 02.11.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А он кого изнасиловал чтоб его увольнять? Или уже не может, ну хотя бы тнициировал



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com