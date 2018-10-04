Хабиров отметил, что за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом на 8% увеличилось количество погибших людей в ДТП. В этом году их количество равно 389 человек.
Он дал понять, что недоволен работой Госавтоинспекции РБ и готов менять его руководство. Прозвучало даже предложение главе ГИБДД республики достойно уволиться, либо застрелиться.
Примечательно, что после критики главы Башкирии начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов на своей странице в Instagram стал активно выкладывать посты о том, как избежать ДТП и не стать его жертвой.
Так, глава ГИБДД рекомендует не нарушать ПДД, не садиться за руль уставшим (это не менее опасно, чем садиться за руль в нетрезвом состоянии), носить светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток и дает еще много советов своим подписчикам.
Гильмутдинов, в общем-то, хороший глава ГИБДД
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