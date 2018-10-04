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«Башкирский аул» в Китае как очередной отмыв бабла

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Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) туристическо-оздоровительный этнокомплекс «Башкирский аул». Этот проект обсуждался на встрече министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова с делегацией провинции Хайнань, руководством Корпорации развития республики и собственником «Техпромсервиса» Олегом Юнусовым.

«Башкирский аул» в Китае как очередной отмыв бабла


«Мы планируем открыть уникальный этнический центр, где были бы представлены искусство, культура, медицина вашей республики и страны в целом», — отметил президент компании Hainan Zhongminjian Jiachai Properties Co., LTD Лю Чжэн, добавив, что для строительства этнокомплекса власти провинции Хайнань на безвозмездной основе готовы предоставить инвестору земельный участок площадью 60 га, а также «рассмотреть другие меры поддержки».

ООО «Техпромсервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2014 года.

Малое предприятие занимается, в том числе, производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

Уставный капитал компании — 1,15 млн руб. В 2017 году при выручке 133,6 млн руб., чистая прибыль составила 17,4 млн руб.

Олег Юнусов через посредника отказался от комментариев, сославшись на занятость.




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  • 1 | 02.11.2018, 08:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
За счет каких денег? За свои пусть башкирский аул хоть на марсе.



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  • 2 | 02.11.2018, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А просто, больным детишкам деньжат подкинуть, слабо?



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  • 3 | 02.11.2018, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередная демонстрация новиковского "космического" прорыва на крыльях завирательных идей к тощему региональному бюджету?

Совсем недавно г-н Новиков, отираясь в правительстве Хамитова, грубо говоря, совершенно бездарно и не умно профукал тем же китайцам производственное развитие проекта группы кумертаусских авиаинженеров по минивертолету "Роторфлай"

Какая Новикову еще потемкинская деревня, при таком раскладе, нужна для пополнения семейного бюджета и цепляния за властную кормушку?



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  • 4 | 02.11.2018, 09:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
Дорогие соотечественники .Граждане .Товарищи .Всем кому не безразлична судьба России приглашаю 7 ноября 2018 года на шествие и митинг. Сбор 12 часов перед зданием гос цирка .Начало демонстрации 12 .30. митинг в 13 часов на площади имени В И Ленина (ост Горсовет ) в 13 часов.



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  • 5 | 02.11.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 02.11.2018, 09:00 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1834 | Рейтинг: -31
Дорогие соотечественники .Граждане .Товарищи .Всем кому не безразлична судьба России приглашаю 7 ноября 2018 года
+++++++++++++++
Какое отношение имеют куча откопаемых динозавров к судьбе России?



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  • 6 | 02.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильная идея, чем впадать в глобальные размечтания по поводу башкирского туристического рая. Вся инфраструктура есть, потенциальные посетители есть, прибыль будет.



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  • 7 | 02.11.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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И чем же они "оздоравливать" собираются нацию, в совершенстве постигшую тайну тибетской медицины и прочих акупунктурных чудес?



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  • 8 | 02.11.2018, 09:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1873 | Рейтинг: -32,6
5 дремучий Вы человек. Приходите на митинг узнаете.Вы что против что бы качество жизни граждан стало лучше? Вы довольны что полицейские гвардейцы избивают пожилых людей женщин и детей вышедших что бы заявить Свое конституционное право на жизнь? Вам нравится что полицейские дошли до того что насилуют Своих подчиненных ?



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  • 9 | 02.11.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Построят на деньги республики башкирский аул в Китае и будут кричать, что это китайцы их так уважают, что китайцы построили.Также было и с памятником "башкирскому воину" в Нидерландах, что это нидерландцы их так любят, аж памятник поставили.



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  • 10 | 02.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Построят на деньги республики башкирский аул в Китае ... и будет куда приткнуть в отставку министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова.



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  • 11 | 02.11.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Нонсенс какой то -бесплатная земля 60 га, а потом башкирию полностью китайцам



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  • 12 | 02.11.2018, 13:50 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 884 | Рейтинг: +27,3
Нет у наших чиновников предпринимательской жилки, нет...
Статью нужно было назвать "В Хайнань за полцены!" Далее об организации
АО "Башкирская деревня в Китае".Особо подчеркнуть, что купленные акции будут погашаться отдыхом и лечением с льготным курсои 1:3, то есть в три раза дешевле. Далее сроки и гарантов.



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  • 13 | 02.11.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что за дебил посоветовал строить башкирский аул в Китае !!! Кому он там нужен.? Много лишних денег у нас в республики ? Мера должна быть во всем . Наверное опять министр культуры Шафикова А. со своей полоумной подругой Карамурзиной Э. из белого дома, подкинули эту идею. Понять не могут, что надо показывать достижения Республики ,а не тот жалкий быт который существовал в башкирских аулах .



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  • 14 | 02.11.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 02.11.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что за дебил посоветовал строить башкирский аул в Китае
***
А у г-на Хамитова, кажется, вся "команда" была такая же, как он сам и как г-н Новиков.
Вы еще "инициативы" г-на Хадыева не слышали?
Эколог Веселов считает, что последний - это демонстративное и наглое издевательство над человеческим разумом?



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  • 15 | 02.11.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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ЭХ ДУРАКИ ВЫ ДУРАКИ, ПОСТРОЯТ этот аул и всех башкир переселять туда и все они будут экспонатами, и работать не надо будет! Ура, башкирята собирайте манатки - халява!!!!!!



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  • 16 | 02.11.2018, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Новиков в подводной лодке что ли живет?
Как можно не видеть кризиса экономики, социальной жизни и построения гражданского общества Башкирии и уповать при этом только на мифическую помощь инвесторов с Востока



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  • 17 | 02.11.2018, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 02.11.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.11.2018, 09:00 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1834 | Рейтинг: -31
Дорогие соотечественники .Граждане .Товарищи .Всем кому не безразлична судьба России приглашаю 7 ноября 2018 года
+++++++++++++++

Какое отношение имеют куча откопаемых динозавров к судьбе России?

==============

Хотел сказать - ископаемых?

А то, что народ ткнули мордой в XIX-й век с его сословиями, всевластием религий и невозможностью простолюдинам выбиться в люди - - это не "динозаврия"? Ты желаешь такой судьбы России?



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  • 18 | 02.11.2018, 17:52 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 884 | Рейтинг: +27,3
13 | 02.11.2018, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что за дебил посоветовал строить башкирский аул в Китае !!! Кому он там нужен.? Много лишних денег у нас в республики ?
==============================
Тукта, брат, ашыкма.
Если разделить 60 га на участки по 1ой сотке и продать ее ( сдать в аренду) по миллиону, получится 85 лимонов зеленых. Аул возникнет за пару месяцев. Не беда, что сначала будут палатки впережку с юртами, там вечное лето.
Вы еще инициативу народным массам не давали , не знаете, на что способен народ. Там уйма вариантов освоения без единой республиканской копейки.



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  • 19 | 02.11.2018, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Автор хоть бы сайт посмотрел этого ООО. Главная их задача - поставка вертолётов из Кумертауского вертолётного завода, в том числе и в Китай... Эх.....
ООО «Техпромсервис» является одной из немногих частных компаний в Республике Башкортостан и Российской Федерации, деятельность которой связана с авиацией, конкретно – с вертолетостроительной отраслью. Имея за плечами большой опыт (с 2002 года) практической работы в этой области, в основном специализируясь на вертолетной технике семейства «Камов» гражданского назначения Ка-32 (А,Т,С), ООО «Техпромсервис» выкупает из эксплуатации вертолеты в разном техническом состоянии и организует выполнение их капитально-восстановительного ремонта по полному технологическому циклу на предприятии-производителе вертолетов данного типа АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» для дальнейшей продажи конкретному заказчику
КХЕ



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