«Башкирский аул» в Китае как очередной отмыв бабла

Уфимское ООО «Техпромсервис» планирует построить на острове Хайнань (КНР) туристическо-оздоровительный этнокомплекс «Башкирский аул». Этот проект обсуждался на встрече министра экономического развития Башкирии Сергея Новикова с делегацией провинции Хайнань, руководством Корпорации развития республики и собственником «Техпромсервиса» Олегом Юнусовым.«Мы планируем открыть уникальный этнический центр, где были бы представлены искусство, культура, медицина вашей республики и страны в целом», — отметил президент компании Hainan Zhongminjian Jiachai Properties Co., LTD Лю Чжэн, добавив, что для строительства этнокомплекса власти провинции Хайнань на безвозмездной основе готовы предоставить инвестору земельный участок площадью 60 га, а также «рассмотреть другие меры поддержки».ООО «Техпромсервис», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2014 года.Малое предприятие занимается, в том числе, производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.Уставный капитал компании — 1,15 млн руб. В 2017 году при выручке 133,6 млн руб., чистая прибыль составила 17,4 млн руб.Олег Юнусов через посредника отказался от комментариев, сославшись на занятость.