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Толкачев подыграл МВДшникам

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Константин Толкачев прокомментировал скандал в МВД Башкирии. Председатель Госсобрания РБ на своей странице в соцсети высказался о нашумевшем скандале, вышедшем за пределы республики.

Толкачев подыграл МВДшникам


На своей странице в Facebook председатель Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев высказался о скандальном уголовном деле, участниками которого стали бывшие сотрудники МВД РБ Эдуард М., Салават Г. и Павел Я. Мужчин подозревают в изнасиловании своей коллеги, 23-летней девушки-дознавателя УВД.

Константин Толкачев пишет, что знакомство с этой историей пришлось ему нелегко. Сотрудники правоохранительных органов каждый день решают важнейшие задачи, совершают подвиги, многие имеют почетные награды, поэтому:

«И из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской»,
считает Толкачев.

«Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач. Государственное Собрание заинтересовано в объективном рассмотрении и безусловном наказании виновных. Следствие должно детально, пошагово разобраться в причинах, приведших к случившемуся. Эмоции в этом деле только мешают», закончил свой пост председатель Курултая РБ.

К слову, в 2013 году ProUfu.ru писал о том, что Константин Толкачев сам, возможно, был замешан в нехорошей истории. Портал «Башмедиа» публиковал видеосюжет, снятый скрытой камерой. На нем человек, похожий на Арсена Нуриджанова, рассказал, что Толкачев якобы убил на охоте человека в Туймазинском районе.

Напомним, сегодня троим подозреваемым избрали меру пресечения. Кировский районный суд Уфы заключил их под стражу на два месяца, до 31 декабря.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.11.2018, 08:35 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
Хитрый этот парниша. И нашим и вашим. И рыбку съёсть и.....сесть.
Хотя. чему удивляться? Именно такие и поставлены вождем в ВЕРТИКАЛЬ. Тот же РЗХ избежал уголовного наказания за гибель 79 рабочих С-Ш ГЭС и был поставлен на РБ Кремлём.

-------Спасти страну могут только демократические выборы, которые неосуществимы при действующей власти.



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  • Гость
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  • 2 | 03.11.2018, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1/08:35/юнг.
-----------------------
В Екатеринбурге выборы мэра отменили.



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  • Гость
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  • 3 | 03.11.2018, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры озабочены об бренде, об узнаваемости "страны башкир", ну вот вам пожалуйста дармовой бренд. Теперь при упоминании "страны башкир", будут спрашивать: "Это там где менты ментов трахают?, А знаю, знаю эту клоаку!!!"



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  • Гость
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  • 4 | 03.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К слову, в 2013 году ProUfu.ru писал о том, что Константин Толкачев сам, возможно, был замешан в нехорошей истории. Портал «Башмедиа» публиковал видеосюжет, снятый скрытой камерой. На нем человек, похожий на Арсена Нуриджанова, рассказал, что Толкачев якобы убил на охоте человека в Туймазинском районе.
******
Бывший председатель Калининского райисполкома Дубровский о репутационных рисках власти в Башкирии в связи с охотничьими "похождениями" Толкачева говорил с трибун задолго до Нуриджанова.
Он подчеркнул, что ситуацией с Толкачевым был обеспокоен даже американский консул в Екатеринбурге.
Но кто и когда в Башкирии слушал оппозицию.
Теперь имеет то что имеем?
Башкирия стала уже во всем мире именем нарицательным?



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  • Гость
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  • 5 | 03.11.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.11.2018, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры озабочены об бренде, об узнаваемости "страны башкир", ну вот вам пожалуйста дармовой бренд. Теперь при упоминании "страны башкир", будут спрашивать: "Это там где менты ментов трахают?, А знаю, знаю эту клоаку!!!"
--------------------
Представил: -А знаешь (мечтательно), есть такая республика где менты ментов трахают?
:-)



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  • Участник
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  • 6 | 03.11.2018, 10:30 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6771 | Рейтинг: +810,8
«Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач.
=====================================

Этот выходец из МВД не сдержался, решил кинуть Оду в адрес "верой и правдой служащих "существующему режиму, разгоняющих митингующих, готовых сделать "отбивную" из своих противников, какое кощунство в свете группового насилия над слабой девушкой.



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  • # 7 | 03.11.2018, 10:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5

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  • 8 | 03.11.2018, 11:09 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 27 | Рейтинг: +0,6
Толкачёв защищает не только полицейские преступления, но и судей, оправдывающих преступников. "Надо менять всю систему" .Не я придумал эту истинную цитату, но поддерживаю.



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  • 9 | 03.11.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На нем человек, похожий на Арсена Нуриджанова, рассказал, что Толкачев якобы убил на охоте человека в Туймазинском районе.-----------------------------------------------------
--------------Вполне реально,что лет через 10 как и в случае с данным гражданином про этих трех ублюдков напишут, якобы они там кого-то там по не подтвердившимся данным....и т.д.и т.д.Позорище б...лять и презрение представителям этой не народом выбранной...



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  • 10 | 03.11.2018, 11:37 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1192 | Рейтинг: +90,1
“3 | 03.11.18: Не зарегистрирован …Башкиры озабочены об бренде, об узнаваемости "страны башкир", ну вот вам пожалуйста дармовой бренд. Теперь при упоминании "страны башкир", будут спрашивать: "Это там где менты ментов трахают? А знаю, знаю эту клоаку!"

Если Бузыкаев изобразит “трёх ПОЛКАНОВ” и потянутся в стан ндтрх-е из старой Европы? Тогда мы не только “молочная страна”?

А как 13 "русских хакеров” лишили глобус счастия лицезреть сумасшедшую старуху Клинтон, объегорив USA! Ну, наши 3 полкана, у вас какой потолок достижений?



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  • 11 | 03.11.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров-в течении года отправь Толкача в какой нибудь толч...-ну хватит.!!!!!Сколько можно ....нельзя же пожизненно улыбаться и облизывать каждого.Только вот бабай сказать то сказал-а сам его вытащил и поставил.Да еще и прикрыл-когда б ,если правда-то лесок валить бы надо .Видать подлизывал здорово в генеральском звании.Русский генерал вещал нам о насильственном изучении языка как о благе . ПОЗОРИЩЕ отвратительное !!!



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  • 12 | 03.11.2018, 13:25 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Интересная инфа Костя охотник -забавно +труп не в того попал..Бывает старый генерал промазал.



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  • 13 | 03.11.2018, 14:46 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Что тут особенного ну подписал Спикер ходатайство о помиловании сенатора это в открытом доступе. Что удалять то . Да Вы почему крышуете кухарку та вообще мат на мате и на первых лиц государства кидается . так можете за Ней на скамью подсудимых попасть как соучастники.Азохен вей.



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  • 14 | 03.11.2018, 14:46 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Что тут особенного ну подписал Спикер ходатайство о помиловании сенатора это в открытом доступе. Что удалять то . Да Вы почему крышуете кухарку та вообще мат на мате и на первых лиц государства кидается . так можете за Ней на скамью подсудимых попасть как соучастники.Азохен вей.



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  • 15 | 03.11.2018, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ты, толкачев защищаешь силовиков - почему?
18 лет протираешь штаны .
ты не ответил по закону за случайное убийство жителя на своей охоте.
а если бы был простым жителем, да и не откупился бы миллионом, то посидел бы в тюрьме.
Вот какие они полицаи хорошие для тебя.
Вот она действительность в полиции для тебя с пеной у рта защищаешь... урод лысый.
Тебя ведь презирает вес народа республики.



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