Толкачев подыграл МВДшникам

Константин Толкачев прокомментировал скандал в МВД Башкирии. Председатель Госсобрания РБ на своей странице в соцсети высказался о нашумевшем скандале, вышедшем за пределы республики.На своей странице в Facebook председатель Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев высказался о скандальном уголовном деле, участниками которого стали бывшие сотрудники МВД РБ Эдуард М., Салават Г. и Павел Я. Мужчин подозревают в изнасиловании своей коллеги, 23-летней девушки-дознавателя УВД.Константин Толкачев пишет, что знакомство с этой историей пришлось ему нелегко. Сотрудники правоохранительных органов каждый день решают важнейшие задачи, совершают подвиги, многие имеют почетные награды, поэтому:«И из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской»,считает Толкачев.«Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач. Государственное Собрание заинтересовано в объективном рассмотрении и безусловном наказании виновных. Следствие должно детально, пошагово разобраться в причинах, приведших к случившемуся. Эмоции в этом деле только мешают», закончил свой пост председатель Курултая РБ.К слову, в 2013 году ProUfu.ru писал о том, что Константин Толкачев сам, возможно, был замешан в нехорошей истории. Портал «Башмедиа» публиковал видеосюжет, снятый скрытой камерой. На нем человек, похожий на Арсена Нуриджанова, рассказал, что Толкачев якобы убил на охоте человека в Туймазинском районе.Напомним, сегодня троим подозреваемым избрали меру пресечения. Кировский районный суд Уфы заключил их под стражу на два месяца, до 31 декабря.