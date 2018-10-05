Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах

Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ночь на 30 ноября в Уфе. Трое высокопоставленных руководителе МВД республики подозреваются в изнасиловании 23-летний девушки-дознавателя.Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах.В выражениях артист не скромничал:«Я глазам своим не верю.Вот *** или капут.Что за люди? Чисто звери,Раз своих уже ***.Их *** чужие дабы,Жили б скованные страхом.Начали пока что с бабы,А потом всех будут ***.В городах, да и в глубинкеЗаменяют вставший удПолицейские дубинки,Русский секс, как русский бунт.Бесполезен, беспощаден,Полувял он и ленив.Кто-то выйдет, кто-то сядет,Ничего не изменив».Всех троих подозреваемых в групповом изнасиловании накануне уволили из органов. Сегодня в Кировском райсуде избрали меру пресечения подозреваемым. Матвеев, Яромчук и Галиев проведут в СИЗО ближайшие два месяца.