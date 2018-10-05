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Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах

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Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ночь на 30 ноября в Уфе. Трое высокопоставленных руководителе МВД республики подозреваются в изнасиловании 23-летний девушки-дознавателя.

Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах


Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах.

В выражениях артист не скромничал:

«Я глазам своим не верю.

Вот *** или капут.

Что за люди? Чисто звери,

Раз своих уже ***.

Их *** чужие дабы,

Жили б скованные страхом.

Начали пока что с бабы,

А потом всех будут ***.

В городах, да и в глубинке

Заменяют вставший уд

Полицейские дубинки,

Русский секс, как русский бунт.

Бесполезен, беспощаден,

Полувял он и ленив.

Кто-то выйдет, кто-то сядет,

Ничего не изменив».

Всех троих подозреваемых в групповом изнасиловании накануне уволили из органов. Сегодня в Кировском райсуде избрали меру пресечения подозреваемым. Матвеев, Яромчук и Галиев проведут в СИЗО ближайшие два месяца.

КП-Уфа
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  • Гость
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  • 1 | 03.11.2018, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший министр ВД Диваев призвал не чернить полицию "страны башкир"
Больше, чем сделал сам Диваев для дискредитации очень нужной правоохранительной системы Российской Федерации - трудно даже представить.



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  • Гость
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  • 2 | 03.11.2018, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен, что отец изнасилованной девушки, высокопоставленный силовик, позаботится о том, что бы сексуальные утехи для этих насильников продолжились и в СИЗО, только теперь в роли жертвы будут они сами...



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  • Эксперт
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  • 3 | 03.11.2018, 09:46 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
Месть унижает! А вот справедливое наказание- должно быть неотвратимым.



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  • 4 | 03.11.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.11.2018, 09:46 | Автор: юнг
Публикации: 321 | Комментарии: 35591 | Рейтинг: +5833,9
Месть унижает! А вот справедливое наказание- должно быть неотвратимым.
*****************************************************
Изнасилование этих подонков черенком от лопаты, и есть справедливое наказание.



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  • 5 | 03.11.2018, 10:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Полицейских и на предмет коррупции нужно колоть и еще одну стью вешать .для поднятия результатов по борьбе с коррупцией.



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  • 6 | 03.11.2018, 10:39 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6771 | Рейтинг: +810,8
3 | 03.11.2018, 09:46 | Автор: юнг
Публикации: 321 | Комментарии: 35595 | Рейтинг: +5834
Месть унижает! А вот справедливое наказание- должно быть неотвратимым.
============================

Не месть, а наказание должно быть, притом адекватным совершенным преступлениям.
Неотвратимость наказаний, это вряд ли осуществим при существующем режиме и существующей системы власти.
Будут судить исходя из того, как они будут полезны этой системе.



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  • 7 | 03.11.2018, 10:41 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
5 минут сигярьгя 15 ел каторга Азохен вей. Полицию как и черного кабеля не отмоешь . Само понятие полиция запятнали изменники Родины вступившие в полицию в годы великой отечественной войны. После освобождения из оккупации полицейских даже не расстреливали а вешали -публично.



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  • 8 | 03.11.2018, 11:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Турк мен у твоего сына фамилия не галеев? Он на тебя сильно похож -чикатило.



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  • 9 | 03.11.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, пиар региона продолжаться будет до самого 10 ноября, бывшего дня бывшей милиции! Представляю, как папаша с дочкой "пострадалкой-дознавалкой! этот праздник отпразднуют.



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  • 10 | 03.11.2018, 12:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
9 Ты ано"анист ни чего не попутал? День советской милиции .Милиция защищала интересы простолюдина .А полиция чем занимается Сам видишь.



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  • 11 | 03.11.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для 9 .Ну ты и подлец ....Наверное монах и в семье нет жены и дочери ....Над бедой ни у русских,ни у башкир и других исторически проживающих вместе -не принято ерничать.А ты не НАШ.ты такая же сволочь-как эти трое .



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  • 12 | 03.11.2018, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пиши стихи про башкирскую полицию, не пиши, но кажется кухарка права -ждать улучшения жизни населения Башкирии - бесполезно.



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  • 13 | 03.11.2018, 14:57 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
12 Что Вы хотели от буржуазного государства.Вы что не поняли что Вас обманули обещая колбасу джинсы и туалетною бумагу. тут да кухарка права ждать манны небесной бесполезно.



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  • 14 | 03.11.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
достали со своей "кухаркой"
что ни слово, так кухарка.
Совсем обыдлились.



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