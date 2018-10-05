Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах.
В выражениях артист не скромничал:
«Я глазам своим не верю.
Вот *** или капут.
Что за люди? Чисто звери,
Раз своих уже ***.
Их *** чужие дабы,
Жили б скованные страхом.
Начали пока что с бабы,
А потом всех будут ***.
В городах, да и в глубинке
Заменяют вставший уд
Полицейские дубинки,
Русский секс, как русский бунт.
Бесполезен, беспощаден,
Полувял он и ленив.
Кто-то выйдет, кто-то сядет,
Ничего не изменив».
Всех троих подозреваемых в групповом изнасиловании накануне уволили из органов. Сегодня в Кировском райсуде избрали меру пресечения подозреваемым. Матвеев, Яромчук и Галиев проведут в СИЗО ближайшие два месяца.
КП-Уфа
Оригинал публикации
Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное ситуации в силовых органах
Раздел: Новости | Просмотры: 25407 | Комментарии: 14