«Правоохранительная система нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях»

Кировский райсуд Уфы в пятницу арестовал фигурантов уголовного дела об изнасиловании дознавателя полиции в помещении Уфимского райотдела внутренних дел. Бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук арестованы сроком на два месяца и будут содержаться в СИЗО до окончания следственных действий.31 октября стало известно, что следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил в отношении полицейских уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, совершенное группой лиц), п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). По версии следствия, в ночь с 29 на 30 октября полицейские пригласили к себе в кабинет 23-летнего дознавателя и изнасиловали ее. Девушка на следующий день написала заявление в прокуратуру. В тот же день подозреваемые в совершения преступления полицейские были задержаны.Позднее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что, по данным ее источников, пострадавшая — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкортостану полковника Ирека Сагитова.В МВД по Башкортостану заявили, что в отношении подозреваемых сотрудников проводится служебная проверка. В свою очередь, МВД России 31 октября направило в Уфу группу сотрудников главного управления собственной безопасности ведомства. Еще через день стало известно, что подозреваемые полицейские уволены из органов внутренних дел. В квартирах и служебных помещениях были проведены обыски.Новость об аресте экс-полицейских подтвердили в управлении Следственного комитета РФ по Башкортостану. Детали ведущегося расследования в управлении прокомментировать отказались.Про обстоятельства совершения преступления до сих пор известно немногое. По сообщениям республиканских СМИ, полицейские в тот день устроили застолье с употреблением спиртных напитков. Поводом для этого, по одной из версий, послужило недавнее назначение на должность вице-премьера республиканского правительства Артура Ахметханова, работавшего в прошлом заместителем министра внутренних дел республики — якобы, у начальника Уфимского РОВД Эдуарда Матвеева с ним были дружеские отношения. По другой версии, причиной застолья послужил близкий уход Матвеева на пенсию.Уфимское издание “Горобзор” сообщило, что результаты экспертизы по уголовному делу подтвердили факт "насильственных сексуальных действий над потерпевшей, получившей множественные повреждения тканей".Жена одного из подозреваемых, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука заявила, что в указанный день он уже к вечеру был дома, а не работе.Произошедшее вызвало большой резонанс в республике. Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила обращение к министру внутренних дел по Башкортостану Роману Дееву, в котором потребовала от него уйти в отставку.Опрошенные эксперты, констатируя катастрофическую степень деградации органов внутренних дел, в то же время отмечают некоторые неясности в деле.— Как ни печально, я не вижу в этом инциденте ничего экстраординарного, — говорит правозащитник Владислав Юсупов, ранее работавший в органах ФСБ. — Если говорить в целом, факты пыток, насилия в отделах внутренних дел давно стали печальной реальностью. Вспомнить хоть тот же Благовещенск, где ОМОН-ом были избиты десятки, если не сотни людей, чудовищное происшествие в казанском ОВД "Дальний" или последнее дело с пытками в нефтекамской полиции Венера Мардамшина. Но такого, чтобы полицейские насиловали своих же коллег, я еще не встречал. Боюсь, что если бы эта девушка не была дочерью высокопоставленного росгвардейского начальника, то дело бы не получило такой большой огласки и ему не придали бы такого хода. И, если эта история правдива, — а похоже, что правдива, — то это говорит о том, что вся наша правоохранительная система, особенно в Башкирии, нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях и новом наборе всех сотрудников.— У меня двойственное ощущение от всей этой истории, — прокомментировал инцидент ведущий Ютуб-канала "Открытая политика", политтехнолог Андрей Потылицын. — Она и безобразная, и в чем-то странная. Я уверен, что имела место какая-то свинская история — традиционная пьянка на рабочем месте, что вообще-то широко практикуется полицейским начальством. Но вот по поводу изнасилования есть вопросы — неужели полицейские не отдавали себе отчет в том, что это дочь высокопоставленного силовика? Нет, конечно, бывают случаи, когда кто-то напивается до такой степени, что уже никакие тормоза не работают… Сейчас, если этот силовик потребует суровой расправы над обидчиками своей дочери, то они получат максимально возможные сроки лишения свободы. Полагаю, что именно такой сценарий сейчас и определяется во властных кабинетах.— Я в этой истории вижу вещи абсолютно очевидные и понятные, и вещи, которые требуют дальнейшего сбора информации и понимания всех обстоятельств произошедшего, ​— констатирует правозащитник, член Общественного совета при МВД по Башкортостану Константин Потнин. ​— С точки зрения практики, среди людей, которые работают в правоохранительной системе, всегда бывают какие-то эксцессы. Нет ни одной страны, где бы полиция не нарушала права человека. Разница заключается в том, как на это реагирует полицейское начальство и как реагирует все общество. В нашем МВД, насколько я знаю, сейчас все ошарашены случившимся. Очевидно, что строжайший запрет употреблять алкоголь на работе был грубейшим образом нарушен. Но есть и более глубокая проблема, связанная с защищенностью самих сотрудников МВД ​— я имею ввиду тот общеизвестный факт, что в органах внутренних дел отсутствует обратная связь от рядового персонала к начальству. И это создает серьезнейшие затруднения в деле реформы полиции.Руководитель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил в интервью ряду федеральных СМИ, что видит причину произошедшего в Уфе "в беспробудном пьянстве в российских отделах полиции". "Это наверняка носило регулярный характер, была система и не только в этом подразделении. Естественно, все знали — кто с кем пьет. Пока не произошло это групповое изнасилование, никто не чесался. В регионах за пьянство можно половину личного состава уволить", — считает полицейский “омбудсмен”.За последние годы, как сообщали российские СМИ, случаи насилия полицейских над своими коллегами произошли в целом ряде регионов. Так, в 2017 году в Алтайском крае расследовалось дело об изнасиловании молодой сотрудницы полиции своим непосредственным начальником. В 2016 году в Якутии начальник следственного управления МВД по республике был заподозрен в попытке изнасилования своей подчиненной. В 2015 году в городе Новотроицк Оренбургской области шестеро полицейских были обвинены в групповом изнасиловании сотрудницы полиции — местного участкового; спустя год все шестеро были уволены из органов внутренних дел.