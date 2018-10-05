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«Правоохранительная система нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях»

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Кировский райсуд Уфы в пятницу арестовал фигурантов уголовного дела об изнасиловании дознавателя полиции в помещении Уфимского райотдела внутренних дел. Бывшие начальник ОМВД по Уфимскому району полковник Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук арестованы сроком на два месяца и будут содержаться в СИЗО до окончания следственных действий.

«Правоохранительная система нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях»


31 октября стало известно, что следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил в отношении полицейских уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, совершенное группой лиц), п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). По версии следствия, в ночь с 29 на 30 октября полицейские пригласили к себе в кабинет 23-летнего дознавателя и изнасиловали ее. Девушка на следующий день написала заявление в прокуратуру. В тот же день подозреваемые в совершения преступления полицейские были задержаны.

Позднее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что, по данным ее источников, пострадавшая — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкортостану полковника Ирека Сагитова.

В МВД по Башкортостану заявили, что в отношении подозреваемых сотрудников проводится служебная проверка. В свою очередь, МВД России 31 октября направило в Уфу группу сотрудников главного управления собственной безопасности ведомства. Еще через день стало известно, что подозреваемые полицейские уволены из органов внутренних дел. В квартирах и служебных помещениях были проведены обыски.

Новость об аресте экс-полицейских подтвердили в управлении Следственного комитета РФ по Башкортостану. Детали ведущегося расследования в управлении прокомментировать отказались.

Про обстоятельства совершения преступления до сих пор известно немногое. По сообщениям республиканских СМИ, полицейские в тот день устроили застолье с употреблением спиртных напитков. Поводом для этого, по одной из версий, послужило недавнее назначение на должность вице-премьера республиканского правительства Артура Ахметханова, работавшего в прошлом заместителем министра внутренних дел республики — якобы, у начальника Уфимского РОВД Эдуарда Матвеева с ним были дружеские отношения. По другой версии, причиной застолья послужил близкий уход Матвеева на пенсию.

Уфимское издание “Горобзор” сообщило, что результаты экспертизы по уголовному делу подтвердили факт "насильственных сексуальных действий над потерпевшей, получившей множественные повреждения тканей".

Жена одного из подозреваемых, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука заявила, что в указанный день он уже к вечеру был дома, а не работе.

Произошедшее вызвало большой резонанс в республике. Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева направила обращение к министру внутренних дел по Башкортостану Роману Дееву, в котором потребовала от него уйти в отставку.

Опрошенные эксперты, констатируя катастрофическую степень деградации органов внутренних дел, в то же время отмечают некоторые неясности в деле.

— Как ни печально, я не вижу в этом инциденте ничего экстраординарного, — говорит правозащитник Владислав Юсупов, ранее работавший в органах ФСБ. — Если говорить в целом, факты пыток, насилия в отделах внутренних дел давно стали печальной реальностью. Вспомнить хоть тот же Благовещенск, где ОМОН-ом были избиты десятки, если не сотни людей, чудовищное происшествие в казанском ОВД "Дальний" или последнее дело с пытками в нефтекамской полиции Венера Мардамшина. Но такого, чтобы полицейские насиловали своих же коллег, я еще не встречал. Боюсь, что если бы эта девушка не была дочерью высокопоставленного росгвардейского начальника, то дело бы не получило такой большой огласки и ему не придали бы такого хода. И, если эта история правдива, — а похоже, что правдива, — то это говорит о том, что вся наша правоохранительная система, особенно в Башкирии, нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях и новом наборе всех сотрудников.

— У меня двойственное ощущение от всей этой истории, — прокомментировал инцидент ведущий Ютуб-канала "Открытая политика", политтехнолог Андрей Потылицын. — Она и безобразная, и в чем-то странная. Я уверен, что имела место какая-то свинская история — традиционная пьянка на рабочем месте, что вообще-то широко практикуется полицейским начальством. Но вот по поводу изнасилования есть вопросы — неужели полицейские не отдавали себе отчет в том, что это дочь высокопоставленного силовика? Нет, конечно, бывают случаи, когда кто-то напивается до такой степени, что уже никакие тормоза не работают… Сейчас, если этот силовик потребует суровой расправы над обидчиками своей дочери, то они получат максимально возможные сроки лишения свободы. Полагаю, что именно такой сценарий сейчас и определяется во властных кабинетах.

— Я в этой истории вижу вещи абсолютно очевидные и понятные, и вещи, которые требуют дальнейшего сбора информации и понимания всех обстоятельств произошедшего, ​— констатирует правозащитник, член Общественного совета при МВД по Башкортостану Константин Потнин. ​— С точки зрения практики, среди людей, которые работают в правоохранительной системе, всегда бывают какие-то эксцессы. Нет ни одной страны, где бы полиция не нарушала права человека. Разница заключается в том, как на это реагирует полицейское начальство и как реагирует все общество. В нашем МВД, насколько я знаю, сейчас все ошарашены случившимся. Очевидно, что строжайший запрет употреблять алкоголь на работе был грубейшим образом нарушен. Но есть и более глубокая проблема, связанная с защищенностью самих сотрудников МВД ​— я имею ввиду тот общеизвестный факт, что в органах внутренних дел отсутствует обратная связь от рядового персонала к начальству. И это создает серьезнейшие затруднения в деле реформы полиции.

Руководитель Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил в интервью ряду федеральных СМИ, что видит причину произошедшего в Уфе "в беспробудном пьянстве в российских отделах полиции". "Это наверняка носило регулярный характер, была система и не только в этом подразделении. Естественно, все знали — кто с кем пьет. Пока не произошло это групповое изнасилование, никто не чесался. В регионах за пьянство можно половину личного состава уволить", — считает полицейский “омбудсмен”.

За последние годы, как сообщали российские СМИ, случаи насилия полицейских над своими коллегами произошли в целом ряде регионов. Так, в 2017 году в Алтайском крае расследовалось дело об изнасиловании молодой сотрудницы полиции своим непосредственным начальником. В 2016 году в Якутии начальник следственного управления МВД по республике был заподозрен в попытке изнасилования своей подчиненной. В 2015 году в городе Новотроицк Оренбургской области шестеро полицейских были обвинены в групповом изнасиловании сотрудницы полиции — местного участкового; спустя год все шестеро были уволены из органов внутренних дел.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.11.2018, 08:30 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
Суд расставит всё по местам.
Что касается девушки= она жертва и обливать её грязью мерзко.
Её надо уважать, за то, что не побоялась.



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  • 2 | 03.11.2018, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

1 | 03.11.2018, 08:30 | Автор: юнг
Публикации: 321 | Комментарии: 35587 | Рейтинг: +5833,9
Суд расставит всё по местам.
Что касается девушки= она жертва и обливать её грязью мерзко.
Её надо уважать, за то, что не побоялась.
****
Мне по фигу.
В это время, когда ты пишешь об уважении к жертве, пью китайский "чай" с суперфосфатом и думаю о вечном....
Вечное для меня в Башкирии- хроническое отсутствие денег и свободы выбора.
Именно за эту "вечность" меня не уважает башкирская полиция.
Юнг! Означает ли это, что я тоже жертва?



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  • 3 | 03.11.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Правоохранительная система нуждается в полной чистке,...
***************************************************
Мне кажется, что если разогнать эту "правоохранительную" систему к чертовой бабушке, то показатели преступности резко сократятся.



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  • 4 | 03.11.2018, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Нас слишком много. Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто эти люди?"

Бредбери, 451 градус по Фаренгейту.



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  • 5 | 03.11.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правоохранительная система нуждается в полной чистке, в поголовных увольнениях»

Предлагаете этих уволить и набрать других неадекватных?



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  • 6 | 03.11.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... В регионах за пьянство можно половину личного состава уволить"...
--------------------------------
Почему только в регионах? Весь Плешкостан надо вычищать.



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  • 7 | 03.11.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
2 | 03.11.2018, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован

Мне по фигу.
В это время, когда ты пишешь об уважении к жертве, пью китайский "чай" с суперфосфатом и думаю о вечном....
Вечное для меня в Башкирии- хроническое отсутствие денег и свободы выбора.
Именно за эту "вечность" меня не уважает башкирская полиция.
Юнг! Означает ли это, что я тоже жертва?
======================
======================Вопрос риторический. По большом счёту мы все жертвы и заложники. Интересно, почему вас не любит полиция?
Насчёт денег- деньги, как говорил незабвенный Остап, лежат под ногами. надо их только поднять.
А вот насчёт "по фигу"- не надо. "Кто живёт без печали и гнева, тот не любит Отчизну свою"! (Н.А.Некрасов, 1862 г.) А Вы? Любите Отчизну?



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  • 8 | 03.11.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.11.2018, 08:30 | Автор: юнг
Публикации: 321 | Комментарии: 35588 | Рейтинг: +5833,9
Суд расставит всё по местам.
Что касается девушки= она жертва и обливать её грязью мерзко.
Её надо уважать, за то, что не побоялась.
____________________________
безруков , ты ли это? не узнаю брата Колю... какой нахрен суд? ты чё, совсем обмаратился? может тебе напомнить про экспертизу , как 6-летний мальчик, прежде , чем броситься под колеса авто , выжрал литруху водки? может тебе про Юмадилова напомнить... какой суд - ты йопнулся безруков, доцент тлять...суд расставит так , как будет сделан ЗАКАЗ.. Безруков, тебе ли об этом не знать? кто тут писал про фемиду с глазами? не ты ли?... точно , с кем поведешься , от того и наберешься - маратизация всей страны
турк



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  • 9 | 03.11.2018, 09:52 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5444 | Рейтинг: +1446,8
Нашли же в Грузии обаятельных и вежливых парней. Посадили в стеклянные задания,никаких отдельных кабинетов.Все прозрачно.
У нас теперь наберут с соседней деревни,раз эти накосячили.



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  • 10 | 03.11.2018, 09:55 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5444 | Рейтинг: +1446,8
Безруков у нас с каждым годом все наивнее и наивнее



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  • 11 | 03.11.2018, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
ты ли это , брат?

==============Попрошу без фамильярностей.
Что касается судов- ты кто такой, чтобы оценивать? Я 20 лет хожу по судам и знаю поболе , чем такие , как ты "специалисты". Поэтому разъясняю дилетантам и слушателям бабушек у подъезд:
По экспертизе- вчера состоялся суд над эти экспертом. Его осудили и признали виновным по "халатности". Там было негерметическое хранение образцов крови, которые "забродили" и дали положительный результат на присутствие алкоголя.Вина эксперта в том, что он не перепроверил результаты- никакого умысла, чистая халатность.
Что касается Юмадилова- не тебе меня учить, салага! Я в курсе и хожу на заседания. Сейчас апелляция рассматривается в Москве. Буркин будет восстанотвлен, а Юмадилов осуждён.
Поэтому. свои претензии предъявляй к дилетантам.
Чтобы я больше не тратил время на разъяснение элементарных истин таким долбанным "знатокам"!



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  • 12 | 03.11.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
10 | 03.11.2018, 09:55 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5441 | Рейтинг: +1446,4
Безруков у нас с каждым годом все наивнее и наивнее...
===============================================
У кого это у Вас? Я с Вами никаких дел не имел.



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  • 13 | 03.11.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каково общество, такова и армия.



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  • 14 | 03.11.2018, 10:05 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5444 | Рейтинг: +1446,8
Да здравствует наш российский суд! Самый гуманный суд в мире!



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  • 15 | 03.11.2018, 10:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
Турк мен бой френд кухарки как жизнь "половая " Ты как по любви или опять с насильничал? Переехал к кухарке или так и живешь на 5 этаже. Поздравляю -свадьбу в каком ресторане будет?



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  • 16 | 03.11.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
безруков, иди в тухис... какая халатность при экспертизе? ты ваще охренел что ли.. был заказ , а потом был ШУМ и тогда появилась халатность.. щас есть отмашка сверху (читай ЗАКАЗ), насколько сильная - не знаю, думаю не очень, иначе на себя выйдут.. и есно суд по этой отмашке и отработает...
да мне в принципе пофик кто кого съест, у меня к тебе совсем другая претензия - ты , здесь многолетне пишешь - суд купленный, суд зависимый.. а теперь ты приводишь , как истину - СУД.. я доходчиво объяснил?
все твои познания никто не оспаривает , вопрос другой - почему ты не последователен в своих суждениях. Понял?
турк



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  • 17 | 03.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, почему вас не любит полиция?
****
Так я в глазах полиции частичка уфимской быдло массы.
Это Варламов смог возмутиться неуважением уфимских полицейских, а я кто?
Пыль на "светлом" пути полиции в российский вариант капитализма.
В политике не участвую, но как-то пытался обратить внимание на бездействие по раскрытию ограбления старика-инвалида военной службы- подключением к делу знакомого адвоката.
Так вот - руководство МВД в РБ в Уфе, 8 отдел послали защитника нх.
Нет, не буквально, а отписками о "неустановлении лица" и "полном комплексе мероприятий", капризами, чванством общения и ерничеством над инвалидом. Это при полном нуле профессионализма как розыска так и молоденьких следачек.
Но по версии адвоката( бывшего опера в звании подполковника), полный комплекс мероприятий выявил бы причастность к преступлению самих полицейских.
А кому это надо в Башкирии?
Даже Толкачев требует не чернить героев башкирской полиции, разговаривающих даже между между собой только матом в грязных ботинках?
Так что "кака така любовь" может быть между нищетой, которую безнаказанно можно "заказать" и властью, охраняющей покой и сон только богатых и блатных?



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  • Эксперт
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  • 18 | 03.11.2018, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 321 | Комментарии: 35598 | Рейтинг: +5833
16 | 03.11.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
безруков, иди в тухис... какая халатность при экспертизе? ты ваще охренел что ли.. был заказ , а потом был ШУМ и тогда появилась халатность..

===============Туркмен_ не будь придурком! Прочисть мозги с утра рассолом. Какой заказ? Заказ на то, что мальчик выпил бутылку водки и бросился под машину?..

...................Да.а.а.....Больше на твои высеры отвечать не буду.



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  • Участник
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  • 19 | 03.11.2018, 10:22 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6771 | Рейтинг: +810,8
Что стало причиной такого омерзительного преступления (не первой и не последней)?

Отсутствие выборности системы власти, избирательная система, которая таковой вообще не является.
Каждый прохиндей, если обещает верно служить, оправдать доверие своему работодателю и только ему, становится вершителем судеб народа.

Даже не представляешь, что было в головах этих мерзавцев, изнасиловавших слабую, молодую девушку.
Вседозволенность и безнаказанность из-за принадлежности к касте неприкасаемых?

Только не служение народу, содержащему этих дармоедов.



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5

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  • Гость
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  • 20 | 03.11.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а ты не навысеры, а сам себе ответь - суд в РФ это истина в последней инстанции?
турк



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