Стукачество вместо пенсий и достойной жизни

Теперь, когда я в следующий раз увижу довлатовскую цитату «И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?», то буду знать ответ на этот вопрос: кибердружины написали.«Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера». (РИА «Новости» сегодня.)Стукачом сможет стать любой человек старше 18 лет. Жаль, документа еще нет в думской базе: нельзя узнать, будут ли полагаться кибердружинникам метла и собачья голова.Сочинил законопроект Адальби Люлевич Шхагошев – там еще много авторов, но этот очень показателен. На его счету уже есть законопроекты «О патриотическом воспитании», «О совершенствовании мер противодействия терроризму» и «О мерах воздействия на недружественные действия США». Любовь к Родине, как видим, у депутата профессиональная, хоть сейчас в палату мер и весов.И ведь даже ему, Адальби Люлевичу, понятно, что поиск в интернете «экстремизма» – это просто открытая дверь для репрессий. Не боится. Думает, успеет соскочить, потерял чутье за 11 лет просиживания штанов в Думе.Ну что ж, пусть потом не спрашивает, когда под крик «слово и дело государевы» его чекистским крюком подденут за пузо и потащат на расправу. Все это мы уже проходили – пришла пора повторять уроки.