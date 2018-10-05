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Стукачество вместо пенсий и достойной жизни

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Теперь, когда я в следующий раз увижу довлатовскую цитату «И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?», то буду знать ответ на этот вопрос: кибердружины написали.

Стукачество вместо пенсий и достойной жизни


«Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера». (РИА «Новости» сегодня.)

Стукачом сможет стать любой человек старше 18 лет. Жаль, документа еще нет в думской базе: нельзя узнать, будут ли полагаться кибердружинникам метла и собачья голова.

Сочинил законопроект Адальби Люлевич Шхагошев – там еще много авторов, но этот очень показателен. На его счету уже есть законопроекты «О патриотическом воспитании», «О совершенствовании мер противодействия терроризму» и «О мерах воздействия на недружественные действия США». Любовь к Родине, как видим, у депутата профессиональная, хоть сейчас в палату мер и весов.

И ведь даже ему, Адальби Люлевичу, понятно, что поиск в интернете «экстремизма» – это просто открытая дверь для репрессий. Не боится. Думает, успеет соскочить, потерял чутье за 11 лет просиживания штанов в Думе.

Ну что ж, пусть потом не спрашивает, когда под крик «слово и дело государевы» его чекистским крюком подденут за пузо и потащат на расправу. Все это мы уже проходили – пришла пора повторять уроки.

Дмитрий Гудков, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 03.11.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодёжи работы нет, а эти пенсы генеральскую пенсию получают, и жо.пу "греют" в Куку.рултае.



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  • Гость
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  • 2 | 03.11.2018, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время – как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают… Люди не имеют своего лица"

Рей Бредбери 451 градус по Фаренгейту.



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  • 3 | 03.11.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть агонизирует, и это факт!



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  • Участник
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  • 4 | 03.11.2018, 10:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1931 | Рейтинг: -36,5
20 миллионов доносов были написаны в 20 -40 годы прошлого столетия либералами . Либералы пролезшие в НКВД по доносам уничтожали Своих противников . Азохен вей. Нынешние либералы используют новые технологии но сама суть не изменилась-уничтожить лучших людей России.



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  • Гость
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  • 5 | 03.11.2018, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
достал со своим Азохен вей.



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