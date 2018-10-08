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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Народное единство в параллельной реальности

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Letyshops [leads]

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно низкий, ниже таргета ЦБР в 4%.

Народное единство в параллельной реальности


2️) 62% — Бедность, низкие зарплаты, которые, по мнению властей, «беспрецедентно» выросли в 2018 году.

3️) 43% — Коррупция, с которой мы, по мнению властей, успешно боремся.

4️) 42% — Безработица, которая у нас в стране, по мнению властей, «рекордно низка» (4,5%).

5️) 31% — Проблемы ЖКХ, о которых наши власти вспоминают только, чтобы повышать коммунальные тарифы…

9️) Международные проблемы, о которых без конца говорят российские власти, оказались также после 6️) наркомании, 7️) преступности и 8️) «слабости государственной власти» (данные опроса РОМИР).

Что беспокоит власть?

Кремль явно находится в какой-то другой, отдельной от народа, стране, которая «на подъеме», в которой растут доходы людей, успешно реализуются какие-то национальные проекты, но мешают внешние враги, никак не хотящие «диалога и взаимоуважения», а желающие «сломать стратегический паритет» и «расшатать систему международного права».

Но «жизнь все расставит по своим местам» и мы победим т. к. являемся представителями «самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность» (высказывания Путина за последнюю неделю с сайта президента).

Почему эти два мира — власть и народ — не пересекаются?

С днем народного единства вас!

СерпомПо, Эхо Москвы




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  • 1 | 04.11.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государство - РФ соткано из ЛЖИ , ФАЛЬШИ , ЗЛА , фантастической коррупции и воровства в любой области и в любом начинании !



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  • 2 | 04.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не против единиться с Сечиным, но Сечин почему-то не изъявляет такого желания! Очень Опытный



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  • # 3 | 04.11.2018, 11:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 4 | 04.11.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не против единиться с Сечиным, но Сечин почему-то не изъявляет такого желания! Очень Опытный
====
Наверное, потому, что под словом "единство" вовсе не подразумевается справедливое равенство доступа российской социальной группы черни и простолюдинов к социальным "завоеваниям" ельциноидных владельцев естественных монополий и транснациональных компаний?



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  • 5 | 04.11.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Единая Россия» выпустила брошюру как сэкономить деньги
В брошюре даются советы, как людям сэкономить небольшие суммы для оплаты жилья, услуг ЖКХ и еды.



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3

  • # 6 | 04.11.2018, 12:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 7 | 04.11.2018, 12:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 8 | 04.11.2018, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
Работник ТВЦ Сидоров, запершись в операторской, четыре часа подряд транслировал в эфир запись балета Лебединое озеро, чем вызвал обвал на бирже и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов



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  • # 9 | 04.11.2018, 12:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 10 | 04.11.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если у тебя есть фонтан - заткни его , дай отдохнуть и фонтану.. К. Прутков
неужели у админа нет возможности заткнуть одного тупистня?
турк



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  • 11 | 04.11.2018, 12:27 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1185 | Рейтинг: +329,5
Смердячий пес Херасим не протрезвел. Вместо азохен вей писдохен швайн. Одним мусором меньше.



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  • # 12 | 04.11.2018, 12:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 13 | 04.11.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ты настолько тупой , что даже не знаешь - ПРАВДЫ нет, по одной простой причине , она (правда) у каждого своя
турк



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  • 14 | 04.11.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня одна ПРАВДА, а завтра другая.. поэтому я тебе уже предлагал - иди 3.14зданись о стену
турк



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  • 15 | 04.11.2018, 12:58 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 62 | Комментарии: 584 | Рейтинг: +190,1
Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны гордиться славной историей, своей высокодуховностью, богоносностью. Да здравствует нерушимое единство РПЦ и Кремля! Ура, товарищи!



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1

  • # 16 | 04.11.2018, 13:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 17 | 04.11.2018, 13:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 18 | 04.11.2018, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
Евгений Ройзман
Подлинная учетная запись
@roizmangbn

Запомните дети, если на праздник выгоняют бесправных бюджетников и раздают им флажки, для имитации народного ликования, то это не праздник, а унылое говно. Всем привет.



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  • 19 | 04.11.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 04.11.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ты настолько тупой , что даже не знаешь - ПРАВДЫ нет, по одной простой причине , она (правда) у каждого своя
турк
-------------------------
Действительно у каждого своя,+ пластично-этапна, ибо меняется для каждого в зависимости от местоположения в пространстве и времени.



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  • 20 | 04.11.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.11.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я не против единиться с Сечиным, но Сечин почему-то не изъявляет такого желания! Очень Опытный

------------------------------------

"День Народного Единства", а тебя с кем понесло объединяться?

Бояре (тогдашние "олигархи") не хотели давать послаблений крепостному люду, им выгоднее было пригласить иноземного менеджера, ручного - чтоб не мешал обдирать народишко.

В 1612-м народ самоорганизовался и освободил Кремль от продажной элиты: бояр-"олигархов" и иноземцев-инородцев.

Из словаря:

"ДЕЖАВЮ́
Средний род РАЗГОВОРНОЕ

Ощущение, что переживаемое в настоящее время состояние уже имело место в прошлом, а также (перен.) — то, что нечто уже было, встречалось, не является новым, неизвестным."

Не находишь?



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