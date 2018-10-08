Народное единство в параллельной реальности

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно низкий, ниже таргета ЦБР в 4%.2️) 62% — Бедность, низкие зарплаты, которые, по мнению властей, «беспрецедентно» выросли в 2018 году.3️) 43% — Коррупция, с которой мы, по мнению властей, успешно боремся.4️) 42% — Безработица, которая у нас в стране, по мнению властей, «рекордно низка» (4,5%).5️) 31% — Проблемы ЖКХ, о которых наши власти вспоминают только, чтобы повышать коммунальные тарифы…9️) Международные проблемы, о которых без конца говорят российские власти, оказались также после 6️) наркомании, 7️) преступности и 8️) «слабости государственной власти» (данные опроса РОМИР).Что беспокоит власть?Кремль явно находится в какой-то другой, отдельной от народа, стране, которая «на подъеме», в которой растут доходы людей, успешно реализуются какие-то национальные проекты, но мешают внешние враги, никак не хотящие «диалога и взаимоуважения», а желающие «сломать стратегический паритет» и «расшатать систему международного права».Но «жизнь все расставит по своим местам» и мы победим т. к. являемся представителями «самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность» (высказывания Путина за последнюю неделю с сайта президента).Почему эти два мира — власть и народ — не пересекаются?С днем народного единства вас!