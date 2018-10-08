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Затянем пояса: «Единая Россия» выпустила брошюру как сэкономить

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Letyshops [leads]

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой России» называется «Экономим с умом!». В ней дают советы, как платить меньше за услуги ЖКХ или энергосбережение дома.

Затянем пояса: «Единая Россия» выпустила брошюру как сэкономить


Так, авторы советуют следить за состоянием сантехнки, поскольку «из-за неисправности сливного бочка теряются десятки литров воды ежедневно (от 1 до 6 рублей)».

Еще советуют уменьшать пламя горелки, после того как что-нибудь закипит. Потому что большое пламя не ускоряет варку, а приводит к повышенному расходу энергии (лишние 10-20 рублей в месяц).

Помимо этого в брошюре представлены еще много других советов. Видимо, авторы считают, что подобные рекомендации помогут решить материальные проблемы россиян.

Саму брошюру подготовила «Библиотека гражданско-правовых знаний». Брошюра начинается со случайной цитаты главы Чувашии Михаила Игнатьева, который говорит про правовое государство и «знающего и думающего человека».

Авторы также аргументируют необходимость прочтения брошюры цитатой премьер-министра Дмитрия Медведева о модернизации.




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  • 1 | 04.11.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Цыган приучал лошадь не есть. Она уже почти привыкла, но умерла." Очень Опытный



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  • # 2 | 04.11.2018, 11:43 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 3 | 04.11.2018, 12:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 4 | 04.11.2018, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
«…крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» — так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление».

Ленин, 26 августа 1921 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)



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  • # 5 | 04.11.2018, 12:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 6 | 04.11.2018, 12:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 7 | 04.11.2018, 12:35 | Автор: Герасим
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  • 8 | 04.11.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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А еще можно из пластиковых бутылок делать веревки для хознужд. А из самана- дома. Ходить на работу(если повезло и она у вас есть) пешком, перелицовывать старые вещи, лечиться травами, ремонтировать обувь и самое главное- не смотреть по БСТ пресс-службы мэрии и МВД-крепче будет психическое здоровье и какая - никакая экономия средств.



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  • 9 | 04.11.2018, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
и самое главное- не смотреть по БСТ
_____________________________
Вообще отключить антенну - и отменить ежемесячную плату за ТВ. Телек продать на Авито))))

Экономия - существенная - не только абонентская плата, но и на валидоле, да и нервы целей!



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  • 10 | 04.11.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Наша экономия к желаемому результату не приводит. Раньше говорили: установите водяные счетчики, будет экономия денег. Как только поставили счетчики и стали платить за фактический расход воды, сразу придумали внутридомовой расход воды и стали сдирать деньги за не расходованную воду. Так же и за электроэнергию. Как обманывали народ, так и продолжают. Ну смотрите на стоимость бензина. Как будто нефтяники сами под землёй делают нефть, они ведь просто добывают природное богатство, не могут найти на них управу, так как везде свои люди сидят и с одного котла питаются.



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  • # 11 | 04.11.2018, 13:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 12 | 04.11.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Аппарат Путина 3500 тыс. служащих, а у Трампа 500 тыс. служащих и нет правительства, вот где поле для экономии



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  • 13 | 04.11.2018, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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ни в коем случае не отдавать свой голос за Путина!!! И, неважно, как этолт Путин именуется, он многоликий, Жирик это тоже Путин, СР это тоже Путин, Ксюха_Дом.2.0 это Путин иногда в юбке, Прохоров это Путин - гигант длиною, г-н пролетарский Путин это Зю, Димон, да ну его,..



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ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»...

Нас, Россиян, обманули ещё ДО снятия показаний с приборов учёта !!!

Это было, есть и будет возможным в силу НЕисполнения Исполнительной властью следующего:

- введение ГОСТа на приборы учёта для сферы ЖКХ;
- введение ГОСТа на Поверку приборов учёта для сферы ЖКХ;
- обязательность Сертификации приборов учёта применяемых в сфере ЖКХ;
- обязательность Сертификации поставляемого "ресурса";
- обязательность введения прибора учёта в Эксплуатацию (Акт соответствия установленного ПУ режиму эксплуатации);
- введение ГОСТа на методику расчёта;
- обязать производителей ПУ указывать в паспорте: Пропорциональную и Постоянную погрешности (графики);
- запретить начисление по Нормативу при отсутствии ПУ (только по аналогии);
- нормировать абсолютную погрешность ПУ (из расчёта на месяц) и обязать Вычитать её из текущих показаний ПУ (для точного определения потребляемого объёма)...

Выполнение вышеописанных требований лишит РСО и всех, кто от этого кормиться, Триллионов рублей СверхПрибыли !!!

Доктор ZLU



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1. Электронный счётчик э/э показывает на 10-30%% больше, чем счётчик э/э Индукционного типа !!!!!

2. ДвухТарифный учёт ведёт к ПЕРЕПЛАТЕ за Э\Э (в сравнении с ОдноТарифным учётом) !!!!!

Обман Россиян, с помощью Электронного счётчика э/э, при учёте потребления э/э - поставлен на широкую ногу !!!﻿

Доктор ZLU



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  • 16 | 04.11.2018, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
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куда Герасима дели? Одна кухарка осталась а от Её постов тошнит.



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  • 17 | 04.11.2018, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Один был нормальный на сайте и того нет. Остались одни старушки и старики с альгецером.



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  • 18 | 04.11.2018, 15:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
Alex Teddy@AlexTeddy_Inc
2 нояб.

Моя мама пенсионер и ей больше 70. У неё есть садовый участок и сарай, которому 35 лет.
35 лет этот сарай не был интересен двум государствам: СССР и РФ.
Но в этом году путинские ублюдки решили, что моя мама должна платить им за этот сарай 600 руб. ежегодно в виде нового налога.



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  • 19 | 04.11.2018, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
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у тебя мама есть? не верю. тебя на помойке нашли и в приют кухарка.



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  • # 20 | 04.11.2018, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
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