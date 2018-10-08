Затянем пояса: «Единая Россия» выпустила брошюру как сэкономить

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой России» называется «Экономим с умом!». В ней дают советы, как платить меньше за услуги ЖКХ или энергосбережение дома.Так, авторы советуют следить за состоянием сантехнки, поскольку «из-за неисправности сливного бочка теряются десятки литров воды ежедневно (от 1 до 6 рублей)».Еще советуют уменьшать пламя горелки, после того как что-нибудь закипит. Потому что большое пламя не ускоряет варку, а приводит к повышенному расходу энергии (лишние 10-20 рублей в месяц).Помимо этого в брошюре представлены еще много других советов. Видимо, авторы считают, что подобные рекомендации помогут решить материальные проблемы россиян.Саму брошюру подготовила «Библиотека гражданско-правовых знаний». Брошюра начинается со случайной цитаты главы Чувашии Михаила Игнатьева, который говорит про правовое государство и «знающего и думающего человека».Авторы также аргументируют необходимость прочтения брошюры цитатой премьер-министра Дмитрия Медведева о модернизации.