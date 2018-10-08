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СМИ Башкирии: Сможет ли Хабиров реанимировать дохлую лошадь?

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Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и муниципальных СМИ. 3 ноября в Доме Республики прошла встреча Радия Хабирова и руководителей редакций республиканских и муниципальных СМИ, сообщает пресс-служба главы РБ.

СМИ Башкирии: Сможет ли Хабиров реанимировать дохлую лошадь?


- В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Потому что если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети, - сказал Хабиров, обращаясь к представителям СМИ.

Важнейшим принципом деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, по словам руководителя региона, должно стать их «очеловечивание».

Сейчас мы занимаемся работой в социальных сетях. Это тоже очеловечивание. Когда глава района выходит в интернет и начинает выстраивать коммуникации с жителями, люди начинают к этому привыкать, и это помогает оперативно решать коммунальные вопросы, эффективно управлять территорией.

Мы должны быть там, где наши люди. Раз они сидят в социальных сетях, значит, мы к ним туда придём,
сказал Радий Хабиров.

Напомним, 30 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому госСМИ, издательства, киностудии и предприятия связи будут находиться под «крылом» АО «Башинформ», председателем Совета директоров которого назначен Ростислав Мурзагулов.




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  • # 1 | 04.11.2018, 11:46 | Автор: Герасим
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  • 2 | 04.11.2018, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
"Мы должны быть там, где наши люди"

Арестован ставленник Хабирова в Красногорске

https://www.kommersant.ru/doc/3791403
__________________
Ваши люди, г-н Хабиров - в СИЗО! И вам туда - велкомм!



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  • # 3 | 04.11.2018, 11:51 | Автор: Герасим
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  • 4 | 04.11.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
Замглавы Красногорска Дмитрия Сергеева уволили в связи с утратой доверия 12 октября,

В Генеральной прокуратуре сообщили, что это связано коррупционными нарушениями.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, заместитель главы городского округа Красногорск Московской области не в полном объеме представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокуратура внесла главе Красногорска представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

- В настоящее время заместитель главы администрации уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия, - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, 10 октября 2017 года Сергеева назначили исполняющим обязанности заместителя главы администрации Красногорска. Его представлял лично Радий Хабиров.
______________________
Скажи мне кто твои протеже и я скажу - кто ты.



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  • # 5 | 04.11.2018, 12:19 | Автор: Герасим
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  • # 6 | 04.11.2018, 12:36 | Автор: Герасим
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  • 7 | 04.11.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.11.2018, 11:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1893 | Комментарии: 61439 | Рейтинг: +12257,5
"Мы должны быть там, где наши люди"
****
Скептически отношусь к назначению мэром г-на М.

Общение с Газпромраспределением по поводу безопасности газоснабжения дома показало низкий уровень профессионализма его руководства.

Актом поверки каких-то мутных и грязных "специалистов" по газу лично мне предписывалось устранить "обратную тягу" во всех квартирах стояка многоэтажного дома?

Мол, в противном случае отключим газ!
Испужали меня до ужаса.

Стал звонить руководству. Через неделю какая-то чиновница невнятно предложила отнести газовый акт в УК.

В УК в буквальном смысле послали нх.
Написал на сайт открытого правительства РБ-опять в ноль.
Позвонил районному инспектору МЧС- тот велеречиво сообщил, что это не его царское дело.

Написал на сайт Газпрома - вот уже полтора года, ни отсюда, ни откуда, нет ни вразумительного ответа, не привета.

Что делать?Теперь жду эффекта башкирского варианта "зимней вишни"?

Скажите, господа хорошие, каким образом этот проблемный газовик, не смогший результативно работать для людей в региональном структурном подразделении Газпрома собрался возрождать комфорт проживания в Уфе?

А как быть со статистикой? В РТ все населенные пункты имеют 100% газоподведение, а в "стране башкир" только 87%.

По росту пунктов индивидуального отопления ( жилья, школ, ФАПов, больниц, детских садов и т.п) Башкирия занимает последнее место в округе?

И зачем Уфе и Х-2 очередной проблемный "друг"?



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  • 8 | 04.11.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Позвонили сверху вот Хабирчик и поставил Сергеева, при чем тут ...не гони волну Кухарка



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  • 9 | 04.11.2018, 14:13 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4402 | Рейтинг: -711,9
Кухарка, если идти по твоей логике, ты подручная Егора, раз с ним дружил. ..



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  • 10 | 04.11.2018, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
ты подручная Егора, раз с ним дружил. ..
_______________________
Была бы подручной, если бы он меня "смотрящей" на раёне постаил))))))))))))
А так - нет.
И я не с ним дружу, а с его женой - уже лет 40-45, задолго до того, как он появился в ее жизни.



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  • 11 | 04.11.2018, 14:32 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 48 | Рейтинг: -2,1
Кухарка,ниужели плохих людей больше, чем хороших, если тебя послушать? Ты постоянно кого-то (или чего-то) критикуешь или даже ругаешь.



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  • 12 | 04.11.2018, 14:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
ниужели плохих людей больше, чем хороших
________________________________
В пуйло-вертикали - абсолютно ВСЕ! История Белыха - показательна. Не дал лживых показаний на Навального - сел!



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  • 13 | 04.11.2018, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подручная Егора? Кухарка? Да Она Его и не видела ни когда-врет. Как у Егора фамилия?



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  • 14 | 04.11.2018, 15:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
С какой целью интересуешься?
Гугл те в помощь))))
может тебе и адреса все их сдать - вот прямо тут))) Впрочем - кому надо, те знают))))) Я силовиков имею в виду... А ты - обойдёшься.



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  • 15 | 04.11.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Так и сказала бы что врешь . Не знаешь так и скажи -слышала звон трепло .Будет Егор со всякими шмарами общатся.



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  • 16 | 04.11.2018, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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силовики это те что ли так вроде не силовики анасильники?



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  • # 17 | 04.11.2018, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 18 | 04.11.2018, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 19 | 04.11.2018, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 04.11.2018, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.11.2018, 11:48 | Автор: Кухарка

Ваши люди, г-н Хабиров - в СИЗО! И вам туда - велкомм!
======================================================
ЗАЧЕМ ?! С места и карьер !
Дайте человеку , немного Себя показать в деле !
Может Он уже другой , чем был при Муртазеле !
Для меня есть Один пограничный РУБИКОН , если Он его не совершит , то поверю , что Он изменился в лучшую сторону !
Если же , Он это сделает , Я объявлю об этом !
На этих страницах !!



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