СМИ Башкирии: Сможет ли Хабиров реанимировать дохлую лошадь?

Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и муниципальных СМИ. 3 ноября в Доме Республики прошла встреча Радия Хабирова и руководителей редакций республиканских и муниципальных СМИ, сообщает пресс-служба главы РБ.- В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Потому что если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети, - сказал Хабиров, обращаясь к представителям СМИ.Важнейшим принципом деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, по словам руководителя региона, должно стать их «очеловечивание».Сейчас мы занимаемся работой в социальных сетях. Это тоже очеловечивание. Когда глава района выходит в интернет и начинает выстраивать коммуникации с жителями, люди начинают к этому привыкать, и это помогает оперативно решать коммунальные вопросы, эффективно управлять территорией.Мы должны быть там, где наши люди. Раз они сидят в социальных сетях, значит, мы к ним туда придём,сказал Радий Хабиров.Напомним, 30 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому госСМИ, издательства, киностудии и предприятия связи будут находиться под «крылом» АО «Башинформ», председателем Совета директоров которого назначен Ростислав Мурзагулов.