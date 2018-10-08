СМИ Башкирии: Сможет ли Хабиров реанимировать дохлую лошадь?

- В нашем обществе огромный запрос на справедливость. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были более чуткими к этой ситуации. Потому что если вы не будете реагировать на несправедливые ситуации, за вас это сделают интернет и социальные сети, - сказал Хабиров, обращаясь к представителям СМИ.
Важнейшим принципом деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, по словам руководителя региона, должно стать их «очеловечивание».
Сейчас мы занимаемся работой в социальных сетях. Это тоже очеловечивание. Когда глава района выходит в интернет и начинает выстраивать коммуникации с жителями, люди начинают к этому привыкать, и это помогает оперативно решать коммунальные вопросы, эффективно управлять территорией.
Мы должны быть там, где наши люди. Раз они сидят в социальных сетях, значит, мы к ним туда придём,
сказал Радий Хабиров.
Напомним, 30 октября врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому госСМИ, издательства, киностудии и предприятия связи будут находиться под «крылом» АО «Башинформ», председателем Совета директоров которого назначен Ростислав Мурзагулов.
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