Хабиров на конференции «ЕдРа»: «Негодяев в наших рядах быть не должно»

Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».3 ноября в Уфе прошла конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба главы РБ. Участники обсудили приоритетные задачи на 2019 год. Также на конференции были избраны делегаты на XVIII съезд партии.Во время выступления Радий Хабиров призвал бороться с несправедливостью. Затрагивая майский Указ Президента, врио главы отметил, что необходимо приложить многой усилий для его исполнения. В первую очередь это касается повышения продолжительности жизни и снижения смертности.- Мир меняется, становится более открытым, прозрачным, в том числе благодаря современным средствам коммуникации. Давайте вместе сделаем партию с человеческим лицом. Нам надо быть сильными, честными, справедливыми. Негодяев в наших рядах быть не должно. Если мы будем верить, что всё делаем правильно, то станем сильнее, - обратился к однопартийцам Хабиров.