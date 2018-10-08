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Хабиров на конференции «ЕдРа»: «Негодяев в наших рядах быть не должно»

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Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Хабиров на конференции «ЕдРа»: «Негодяев в наших рядах быть не должно»


3 ноября в Уфе прошла конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба главы РБ. Участники обсудили приоритетные задачи на 2019 год. Также на конференции были избраны делегаты на XVIII съезд партии.

Во время выступления Радий Хабиров призвал бороться с несправедливостью. Затрагивая майский Указ Президента, врио главы отметил, что необходимо приложить многой усилий для его исполнения. В первую очередь это касается повышения продолжительности жизни и снижения смертности.

- Мир меняется, становится более открытым, прозрачным, в том числе благодаря современным средствам коммуникации. Давайте вместе сделаем партию с человеческим лицом. Нам надо быть сильными, честными, справедливыми. Негодяев в наших рядах быть не должно. Если мы будем верить, что всё делаем правильно, то станем сильнее, - обратился к однопартийцам Хабиров.




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  • Гость
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  • 1 | 04.11.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте вместе сделаем партию с человеческим лицом. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Медведя с человеческим лицом? Правильно! Больший страх наводить будет! Очень Опытный



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  • 2 | 04.11.2018, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61466 | Рейтинг: +12255,1
Митинг в Красногорске. Хабирова хотят вернуть и судить на площади.

https://www.facebook.com/KrasnogorskSU/videos/vb.15676676180
7526/202434997319136/?type=2&theater



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  • # 3 | 04.11.2018, 11:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 4 | 04.11.2018, 12:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • # 5 | 04.11.2018, 12:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1997 | Рейтинг: -37,5

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  • 6 | 04.11.2018, 12:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1185 | Рейтинг: +329,5
Неужто партии жуликов и воров трындец? Если убрать оттуда негодяев никого не останется.



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  • # 7 | 04.11.2018, 12:37 | Автор: Герасим
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  • 8 | 04.11.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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И но слова о негодяях в погонах.



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  • 9 | 04.11.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Негодяев в наших рядах быть не должно,
... да что скромничать врагов народа, кровавых псов западного мира....



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  • 10 | 04.11.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров дал признательные показания о принадлежности ПЖиВ



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  • 11 | 04.11.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Докажи делом:
назначь аудит Сибайского элеватора со дня доверительного управления групповым насильником несовершенноллетних девочек Назаровым Андреем Геннадьевичем и завладевшим благодаря поддержки Хамитова.
результат, в Сибае булка хлеба 22 рубля, такая же булка в соседней Челябинской области 17 рублей.
или спад рождаемости в РБ - 2017 12%, ещё хуже в 2018,.. и прочие мерзости руководства Хамитова.



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  • 12 | 04.11.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров Р молодец . Главное Атметханова пристроил.



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  • 13 | 04.11.2018, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вроде Поклонская и Железняк создают свою партию?

ПЕР, созданная Березовским, никогда не была народной и в последние годы потеряла самостоятельность и резко поправела, что для развития России "не есть гут."



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  • 14 | 04.11.2018, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 04.11.2018, 15:48 | Автор:

Вроде Поклонская и Железняк создают свою партию?

ПЕР, созданная Березовским, никогда не была народной и в последние годы потеряла самостоятельность и резко поправела, что для развития России "не есть гут."
====================================================
Аха ! Создают !
Под мудрым руководством Кремля и Гос. Думы !!



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  • 15 | 04.11.2018, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
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В насквозь провалидированной "стране башкир" никому из башкирских элитариев ничего не надо.
Только личное благополучие, власть и доступ к бюджетным деньгам.
Им хоть говори, хоть не говори- 27 лет наблюдаем- никто в пользу общества ничего делать не будет.
Заблатованные господа бумажки напишут, на БСТ выступят, но работать никого не заставишь, поскольку уже не могут.



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  • 16 | 04.11.2018, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
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В ночь с 3 на 4 ноября в республике покончил с собой сотрудник правоохранительных органов.

33-летний дознаватель ОМВД по Учалинскому району Юлай Халилов совершил суицид .
В должности дознавателя он работал с 2009 года.
****
Видно не мог парень терпеть несправедливость со стороны начальства?
В башкирской полиции, судя по событиям последних лет, сегодня нет даже признаков корпоративной солидарности и служебной сплоченности.
Кажется, офицеры живут и работают в вакууме беззакония и каждый из них выживает, как может?



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  • 17 | 04.11.2018, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Исчадие несправедливости Хабиров решил поиграть в справедливость.



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  • 18 | 04.11.2018, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
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назначь аудит Сибайского элеватора со дня доверительного управления групповым насильником несовершенноллетних девочек Назаровым Андреем Геннадьевичем и завладевшим благодаря поддержки Хамитова.
********
Это произойдет только в том случае, если от властной кормушки оторвут Тажитдинова.
Если кто-то недоволен ценой на хлеб- ешьте пирожное.
В крайнем случае- макарешки...



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  • 19 | 04.11.2018, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Российский президент подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее Бурятия и Забайкалье были частью Сибирского федерального округа.
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СМЕЕХХХ ! Как вы друзья не садитесь, а в музыканты не годитесь. .



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  • 20 | 04.11.2018, 21:19 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5926 | Рейтинг: -185,6
А куда он их денет? Обезлюдят ряды



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