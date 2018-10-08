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Упитанный единоросс предложил отменить пенсии в России

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Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской городской думы. По его словам, в России слишком многие не платят налоги и одновременно все рассчитывают на социальные льготы от государства.

Упитанный единоросс предложил отменить пенсии в России


Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд — каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», — заявил Петровский. По его словам, пенсия «должна быть только по инвалидности».

В разговоре с РБК он подтвердил, что сделал заявление всерьез. ​«Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», — заявил Петровский.

Напомним, что ранее депутат стал известен после того, как заснял на видео, как растоптал свой айпад, призывая людей отказаться от использования американской техники. Многие раскритиковали его за это, отметив, что он мог бы отдать гаджет тем, кто нуждается в нем.




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  • 1 | 05.11.2018, 12:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
И что? Депутат же.Еще купит. А скорее всего застрахован бул айпад Новый дадут.Азохен вей.



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  • 2 | 05.11.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Упитанный единоросс предложил отменить пенсии в России
Опубликовано: Администратор | 05.11.2018
Раздел: Политика | Просмотры: 23103 | Комментарии: 0
====================================
А я согласен с этим упитанным господином, но при условии, что отменят и подоходный налог и прочие налоги с физлиц. Пусть каждый откладывает сам себе в будущее из этих 35-40 % налога, кот. собирается с физлиц и сам решает свое будущее, а не чиновники.



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  • # 3 | 05.11.2018, 12:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • 4 | 05.11.2018, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Ну вот... вчера детишек выгоняли на день единства, народного, а сегодня концепция поменялась!

Сегодня 12:32
Свердловская чиновница — детям: «Государство не просило вас рожать»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече в Кировграде заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им ничего не должно. Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов в городе, передает «Эхо-ТВ 24».

«На сегодняшний день получилась так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница.

Она попросила юных волонтеров, чтобы те меняли представление о долге государства в своих головах, и готовились делать все сами, пишет 66.ru.
__________________________________
Пусть уж она уточнит и о том - есть ли у детей и их родителей долг перед государством в виде налогов, отчислений в ПФР и воинская обязанность!

Если ЭТО государство нам ничего не должно, то и у нас нет никаких обязательств перед ним.



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  • # 5 | 05.11.2018, 12:38 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 6 | 05.11.2018, 12:39 | Автор: Герасим
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  • 7 | 05.11.2018, 12:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Вы яблочники хотели буржуазный строй -получили ? Что еще надо?Манны небесной на халяву(халява молоко на иврите) Азохен вей.



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  • # 8 | 05.11.2018, 12:51 | Автор: Герасим
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  • 9 | 05.11.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 05.11.2018, 12:42 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2027 | Рейтинг: -39,8
Вы яблочники хотели буржуазный строй -получили? Что еще надо?Манны небесной на халяву(халява молоко на иврите) Азохен вей.
===
Герик, энто обман!
Явлинский предлагал "500 дней", - отдать мелкие предприятия тем, кто сможет обеспечить высокую рентабельность (т.е.больше дохода на вложенный рубль), а далее доказавшим делом умение обеспечивать высокую рентабельность позволить взять крупные предприятия.
ни ваш Ельцин, ни ваш Путин этого не захотели.
кстати ваш Путин бабай не может не знать историю СП/б. это об инженере Путилове сумевшего плавить сталь лучше и дешевле эталона того времени Круппа! Только по иезуитским росскрепам Путиловские заводы ныне именуются Кировскими який никакого к ним не имеющего отношения.



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  • # 10 | 05.11.2018, 12:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 11 | 05.11.2018, 12:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • 12 | 05.11.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Упитанный единоросс предложил отменить пенсии в России"
===
неправильное наименование статьи.
то, что Путин называет пенсией, на самом деле, пенсией не является.
это подачка по калорийности ниже пайки военнопленного ВОВ!
возможно мужички приближенно карликового роста как у Путина и смогут не протянуть ноги с неё, а люди среднего роста маловероятно.



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  • # 13 | 05.11.2018, 12:59 | Автор: Герасим
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  • 14 | 05.11.2018, 13:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Так а что не стал премьером Явлинский Ему же предлагали а Он не пошел. Что в оппозиции то не сидеть? Деньги идут.Ни какой ответственности.. Можно было по примеру Китая сочетать капиталистический и социалистический путь развития.



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  • 15 | 05.11.2018, 13:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
500 дней и у Тимурки было и что? Буржуазный строй есть а качества жизни граждан нет. Вывод.Не способны либералы Яблоко и прочие крикуны и критики управлять государством. Вы и на УЖе правды боитесь. Баните материтесь оскорбляете угрожаете оппонентам физической расправой. Вы и со Мной не выдерживаете дискуссии.



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  • # 16 | 05.11.2018, 13:14 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 17 | 05.11.2018, 13:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • 18 | 05.11.2018, 13:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
7 давай на примерах. Ваш местечковый Сергей лидер партии Яблока украл партийную кассу и сбежал в Израиль а что вытворяет кухарка яблочница Сами видите. Вот Вам и 500 дней Явлинского в миниатюре на уровне Башкирии.



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  • 19 | 05.11.2018, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Ого! Ху-йснияров уже на статью у клевете заработал!
Предлагаю Наумкину подать на него в суд)))))



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  • 20 | 05.11.2018, 13:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
К администрации УЖа Вы во что превратили Уфимский журнал? Сами видите хоть. Сплошной мат угрозы физической расправы и фейки. Это что стиль партии Яблока ? Мы же договаривались о совместных действиях а Вы баните даже листовку КПРФ о митинге 7 Ноября 2018 года. Напомню. Митинг и демонстрация согласованна с властями и пройдет 7 Октября 2018 года на площади им В И Ленина. справки по телефону в Уфе 251-66--40.



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