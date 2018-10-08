"Упитанный единоросс предложил отменить пенсии в России"

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской городской думы. По его словам, в России слишком многие не платят налоги и одновременно все рассчитывают на социальные льготы от государства.Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский предложил отменить в России пенсию по старости. Об этом он написал на своей странице в Facebook.«Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд — каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию», — заявил Петровский. По его словам, пенсия «должна быть только по инвалидности».В разговоре с РБК он подтвердил, что сделал заявление всерьез. ​«Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», — заявил Петровский.Напомним, что ранее депутат стал известен после того, как заснял на видео, как растоптал свой айпад, призывая людей отказаться от использования американской техники. Многие раскритиковали его за это, отметив, что он мог бы отдать гаджет тем, кто нуждается в нем.