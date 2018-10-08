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Откуда у полицейских-насильников такое ощущение безнаказанности?

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Letyshops [leads]

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе брошены на растерзание общественности, как подонки в самом не вызывающим сомнения образе.

Откуда у полицейских-насильников такое ощущение безнаказанности?


Они задержаны, заклеймены позором, и выставлены на всеобщее осуждение. Негодующая общественность должна была бы удовлетвориться от вида их публичной порки.

А потом появляются некие усомнившиеся, при чем с откровенной пропагандисткой линией обелить этих бравых блюстителей порядка и только из государственных СМИ.

В банальной тональности— а вдруг та взяла да сама им всем дала. То есть добровольно поучаствовала такая в садо-мазо групповушке с телесными повреждениями и разрывами тканей, когда ее в извращенной форме разными способами поимели трое полицейских начальников попутно избивая, судя по вмененным преступлениям и медэкспертизе, а потом та раскаилась и всех сдала.

Как будто такие оргии в отделе полиции с выпускницами высших учебных заведений МВД, вполне уместно допустить, хотя конечно это не то, в чем их обвиняют.

Здесь в любом случае остается многое непонятным.

Неужели единомоментно могла произойти подобная метаморфоза, превратив бравых борцов с преступностью в маргинальных подонков.

Да если только они в алкогольном угаре совсем не потеряли берега, забыв, что перед ними не обычная запуганная гражданская девушка, и не подозреваемый, а их коллега, имеющая при этом влиятельного отца генерала Росгвардии.

И надо понимать, что степень ощущения безнаказанности растет только в результате соответствующего опыта. Здесь сразу вспоминается случай с женщиной, которую осудили в Магнитогорске за заведомо ложный донос в отношении полицейских, которых она обвинила в изнасиловании. Этот случай так же стал широко известен тем, что муж ее отрезал показательно палец в знак протеста против безнаказанности полицейских, против которых не возбуждают дело. Так мало того, что не возбудили, так ее еще саму потом осудили в уголовном порядке за это. Виновную, наверное, в том, что у нее нет отца генерала.

В Казани, кстати, тоже фигурировал случай, по громкому делу так называемых бутлегеров, где торговцев паленной водкой осудили как крутых мафиози, в котором давшая показания против них свидетельница рассказывала о сексуальном насилии в отношении нее как методе давления. Но всему этому так и не было никакого развития, видимо потому, что та без влиятельного отца генерала не окончила потом с собой, что бы привлечь внимание общественности к этому случаю, как это сделал парень из Нижнекамска после пыток в отделе полиции.

Вот именно такие случаи и помогают понять, как у тех ментов, постоянно имеющих дело с реалиями современной российской уголовной юстиции вдруг могло возникнуть впечатление, что насиловать уже можно и своих коллег в самом отделе полиции.

Можно только догадываться какую предысторию должно было иметь это преступление, что бы ощущение степени безнаказанности у этих оборотней в погонах возросла до такой неслыханной до селе меры. В комментариях к этой публикации с опросом на одном юридическом сайте я увидел подтверждение этому от жительницы того города.

И в таком случае стоит вопрос уже не об ответственности конкретно их, а об ответственности тех, кто руководит всей этой системой беззакония. Но его почему то официально не задают.

Алексей Златкин, Эхо Москвы
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  • 1 | 05.11.2018, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Как только Златкин объяснит почему ДНК только одного фигуранта, а за "изнасилование" привлекают троих - мы сразу же поймем, как паровозиком отправляли на нары на долгие годы - обычных невиновных пацанов...

И как только он поймет, что принадлежность к слабому полу не является презумпцией честности и порядочности, то станет ясно и ему, что женщины ТОЖЕ способны на преступления - и даже - детоубийства...

Я ненавижу ментов, гэбешек, прокуроских, судейских и прочую холуйскую преступную пи@добратию. Но ведь и эта шмара принадлежит с рождения к данному сословию!

Е@ала жаба гадюку! Но преступления - уголовного - там не было. Административка. И та - внутриведомственная.

Наказание - по ТК(Трудовому Кодексу) РФ - не более.
Хотя - за ложный донос и клевету - Гюзельку(кстати ее фамилия не Сагитова - она незаконнорожденная, а Габитова) - вполне стоит упаковать по соответствующим статьям хотя бы на поселение года на три.



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  • 2 | 05.11.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда у полицейских-насильников такое ощущение безнаказанности?
***
Оттуда!



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  • 3 | 05.11.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.11.2018, 12:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1893 | Комментарии: 61473 | Рейтинг: +12255,2

"Я ненавижу ментов, гэбешек, прокуроских, судейских и прочую холуйскую преступную пи@добратию. Но ведь и эта шмара принадлежит с рождения к данному сословию!"
____
Ой, как не осторожно!?
Не боишься, что к тебе могут придти с ломами и топорами?
Не забывай что такое власть выходцев из СБМ в "стране башкир"?



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  • # 4 | 05.11.2018, 13:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 5 | 05.11.2018, 13:21 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 6 | 05.11.2018, 13:32 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 7 | 05.11.2018, 13:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • 8 | 05.11.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.11.2018, 13:33 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2042 | Рейтинг: -41,1
Откуда у Лены ощущение безнаказанности? От туда ..Дали власть вот и буреют. Контроля нет.
***
Как нет контроля?
А тебе, Ринат, тогда за что платят?



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  • 9 | 05.11.2018, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Как говорит Венедиктов( в субботнем эфире "Бедам наблюдать" - кому интересно - послушайте - https://echo.msk.ru/sounds/2307891.html ) - Берия преступнк и заслуживал наказания, но вовсе не за то, что он был английским шпионом(согласно решения суда СССР) и по этому приговору он должен быть реабилитирован. Но признан виновным по другим обвинениям.

Вот тут - ровно такая же ситуация. Уверена, что у троицы(как и у ВСЕХ остальных силовиков и прочих прокурорских-судейских) есть за что сесть, но в данной ситуации - сесть должна клеветница.



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  • 10 | 05.11.2018, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
субботнем эфире "Бедам наблюдать"
______________________
Сорри! субботнем эфире "Будем наблюдать"



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  • 11 | 05.11.2018, 14:04 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
В СМИ накопали что фигуранты подозреваемые в изнасиловании через посредников предлагают по 10 миллионов рублей потерпевшей . Что это фек? Вопрос если не фейк откуда у полицейских такие деньги ?



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  • # 12 | 05.11.2018, 14:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • # 13 | 05.11.2018, 14:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

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  • 14 | 05.11.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, ДНК исследование проводится не меньше двух недель. Так быстро могли определить только группу крови хозяина спермы. И это не значит, что остальные не оставили своего днк на теле и вещах жертвы. Если появятся результаты экпертиз в пользу начальников, ОБС закончится и в сеть потекут скрины. Пока рано какие-то выводы делать. Не ясна природа вашей неприязни к девушке. Да, она молода, хорошо сложена, красива, с папой в погонах - как пить дать лярва;-) Только вот и лярвы имеют такое же право распоряжаться собственным телом, как и ваша невестка, и наказывать тех, кто принял решение по телу за нее



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9

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  • Участник
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  • 15 | 05.11.2018, 14:15 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
Отдел МВД не бордель и не место для пьянки. Они могли поити в ресторан, культурно отметить чего хотели. Если были сексуальные желания, пожалуйста, полно гостиниц.
За все это нужно держать ответ.
За сексуальное насилие плата отдельно. Если следов не оставили, значит пользовались резинкой, или у них только ТМС.



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  • 16 | 05.11.2018, 14:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Ну ты же сам пишешь:
" ДНК исследование проводится не меньше двух недель. Так быстро могли определить только группу крови хозяина спермы. "

- то сть - группа крови и группа спермы подходит лишь Паше Я. - а остальным НЕТ! И по Паше вопрос об идентификации ДНК - будет решен только спустя 2 недели после забора анализов!

Ты - противоречишь сам себе и даже не понимая этого!
Лярва и распоряжалась своим телом - и в этом ее неотъемлемое право. О морали я речи вообще не веду. А веду речь о клевете! Клевета, согласно твоему даже комментарию - налицо!
Так почему я должна относиться к ней приязненно, учитывая то, что она клевещет не в первый раз?!
Напомню, что 2 года назад она оклеветала однокашника, с которым под камеры, в аудитории альма-матер совокуплялась вполне себе по обоюдному согласию, а когда запись с камеры всплыла в деканате-ректорате - то написала на парня донос, из-за чего тому пришлось отчислиться - но тем не менее его не превлекли за изнасилование... а почему? А потому что изнасилования не было, а был клевета с ее стороны.
Почему я должня приязненно относиться к этой лживой гадине?!

Ну хорошо - а представьте своего сына, племянника, внука - на месте этого парнишки?! И как? Приязнь не прошла?



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3

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  • Участник
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  • 17 | 05.11.2018, 14:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15880 | Рейтинг: -2911,1
Ой, как не осторожно!?
Не боишься, что к тебе могут придти с ломами и топорами?
Не забывай что такое власть выходцев из СБМ в "стране башкир"?
-----------------
Ты любезный начал дежурить постоянно?
Иди лучше щай пищенка макай.



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6

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  • 18 | 05.11.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Если следов не оставили, значит пользовались резинкой, или у них только ТМС.
________________________________
Следы ДНК оставлет не только сперма.
Просвещайся! Слюна, пото-жировые(они же были пьяны, пускали сопли-слюни, потели и т.д.), кровь, если жертва сопротивлялась-царапалась, частицы кожи под ногтями "избитой" дамочки - тоже должны были быть ДНК - троих...



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3

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  • Участник
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  • 19 | 05.11.2018, 14:29 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
18 | 05.11.2018, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1893 | Комментарии: 61481 | Рейтинг: +12255,2
Если следов не оставили, значит пользовались резинкой, или у них только ТМС.
________________________________
Следы ДНК оставлет не только сперма.
Просвещайся! Слюна, пото-жировые(они же были пьяны, пускали сопли-слюни, потели и т.д.), кровь, если жертва сопротивлялась-царапалась, частицы кожи под ногтями "избитой" дамочки - тоже должны были быть ДНК - троих...
============================

Ты чего, хочешь чтобы выпустили этих мерзавцев?



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1

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  • Участник
  •  
  • 20 | 05.11.2018, 14:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
18 Ты что смотришь сериалы ? Это не говорит что ты эксперт криминалист .Азохен вей.



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