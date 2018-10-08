Владимир Познер о ядерной войне по ошибке

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Lensmaster

Рейтинг публикаций
Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

А есть ли чем гордиться? ...

Конечно, г-н президент, рост реальной зарплаты в стране есть, но это всего лишь ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Затянем пояса: «Единая Ро ...

19 | 04.11.2018, 15:59 | Автор: у тебя мама есть? не верю. тебя на п ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Народное единство в парал ...

МНЕ ВСЕГДА ПРЕТИЛА БЕЗМГОЗГЛАЯ и не, ОСОБЕННО опр ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Народное единство в парал ...

А ты старый пи..., поплачь и в спортлото напиши))))
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других н ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Обсуждаемое за неделю
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   20892    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   18893    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   34710    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   36718    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   23155    199

Обсуждаемое за месяц
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   24222    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   16187    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   12795    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   23192    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   22953    199

Последние публикации
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   40434    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   33537    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   20502    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   29691    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   18129    199

Затянем пояса: «Единая ...

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой ...
  4.11.2018   34805    40

СМИ Башкирии: Сможет ли ...

Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и ...
  4.11.2018   16586    56

Хабиров на конференции ...

Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии ...
  4.11.2018   16496    28

«Правоохранительная ...

Кировский райсуд Уфы в пятницу арестовал фигурантов уголовного дела об ...
  3.11.2018   27621    216

Сергей Шнуров написал ...

Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ...
  3.11.2018   36150    17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (23)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Тяжелый удар ...

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» ...
  30.10.2018   12006    92

Жириновский - Радию ...

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Уфу и встретился с главой Башкирии. ...
  30.10.2018   20193    27

Больше не секрет ...

Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания ...
  30.10.2018   21895    41

Хабиров предложил главе ...

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой ГИБДД Башкирии и готов ...
  30.10.2018   15981    112

Мурзагулов возглавил ...

Государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать ...
  31.10.2018   18869    120

Читаемое за месяц
Леонид Гозман: Иллюзия ...

Страна – это нечто целое. В ней могут говорить на разных языках, но большинство ...
  8.10.2018   11612    9

«Мировые лидеры» ...

В Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения. В ...
  8.10.2018   42463    15

Дерипаска приказал ...

Провода с жилами из алюминиевых сплавов вновь будут применяться при ...
  8.10.2018   21023    14

Главная скрепа ...

В любой системе важно иметь страховочный механизм. Тот стоп-кран, запасной ...
  8.10.2018   15254    19

А есть ли чем гордиться? ...

Конечно, г-н президент, рост реальной зарплаты в стране есть, но это всего лишь ...
  8.10.2018   39913    22


Владимир Познер о ядерной войне по ошибке

Оценили
0


Letyshops [leads]

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я выступал и на Западном побережье, т.е. в Калифорнии, и на Восточном, в частности в Йельском университете. На Западном побережье есть такой городок, называется он Монтерей, очень небольшой, по американским стандартам довольно старый. Ну Калифорния вообще, так сказать, один из последних штатов, который вошел в состав Соединенных Штатов. Южная территория принадлежала Мексике, ну а северные части даже России. И все-таки если что-то там датируется серединой XIX века, то уже считается старым.

Владимир Познер о ядерной войне по ошибке


И в этом городе есть самая первая библиотека в Калифорнии, самый первый театр, поэтому есть некоторый в нем романтизм. Там родился и вырос знаменитый американский писатель Джон Стейнбек, там есть ему памятник. И кроме того там есть два очень интересных института. Я бы не сказал, что это высшие учебные заведения, потому что все-таки это очень социальные заведения. Один называется по-английски Defense Language Institute, т.е. институт языка. Он похож на наш институт ВИЯК.

Это военный институт иностранных языков, который готовит разведчиков. И там тоже готовят разведчиков. Кроме того есть второй институт, который является… можно его сравнить с МГИМО. Но только там нет студентов, там есть лишь аспиранты и докторанты. То есть это люди, уже имеющие высшее образование, и это будущие специалисты по той или иной стране. Они все говорят – хуже ли, лучше ли – но говорят на языке той страны, которая является их будущей профессией. И разумеется там есть будущие специалисты и по России, которые говорят по-русски в основном неплохо и перед которыми я выступал на русском языке. Это будущие работники госдепа, вот такого рода.

Я в третий раз уже там был, и прежде говорил больше о политике, теперь они просили заранее, чтобы мое выступление больше помогло им понять, что такое Россия и кто такие русские. Причем это гораздо труднее, чем говорить о политике. Просили например говорить о таких вещах: в какой степени крепостное право повлияло на ментальность, менталитет русского человека. То, что в России, в отличие от многих других стран, рабов делали из собственных людей, а не импортировали – ну, скажем, как черных из Африки импортировали в разные страны и, конечно, в Америку. А взяли и превратили собственный народ в рабов, потому что крепостное право – это, конечно, было рабство. И это длилось все-таки довольно долго – три века.

И как это повлияло на русский народ.

Вопрос не из простых, прямо скажем, но и довольно интересный.

Еще просили говорить о русской литературе, о том, как она рождалась. Что такое Пушкин. Как его понимать – как, вообще-то говоря, не русского писателя. Не русского – в смысле его настроя. Ведь в общем-то Пушкин довольно светлый поэт, улыбающийся. И даже немножко хулиганистый. В то время как русская литература в общем невеселая. Возможно, вот эта эфиопская прививка, которая есть в Пушкине – внешне ведь он очень похож, с губами своими, носом, черными волосами и так далее – такой человек, который создал современный русский литературный язык и считал себя – и правильно считал – русским. Но в то же время в нем было то, чего не было в других русских писателях. Я не имею в виду, конечно, его гениальность.

Вот о таких вещах мы говорили, и это было довольно интересно.

Приходили туда и студенты того института, куда меня не пускали – несмотря на мое американское гражданство, в этом смысле ко мне относятся настороженно, и поэтому эти будущие шпионы приходили в тот институт послушать. Тоже будущие шпионы в области России, понятное дело, потому что они говорят по-русски очень неплохо. И это было тоже очень интересно. Их сразу можно узнать, у них такая военная выправка, такие все ребята правильно подстриженные – все как положено у военных.

Должен сказать, что эти будущие специалисты произвели на меня смешанное впечатление. С одной стороны, они очень стараются, с другой стороны, их владение русским языком по сравнению со многими нашими, которые совершенно не становятся специалистами в области Англии или Америки, довольно слабое. Слабый уровень. И конечно знания о России – ну совсем поверхностные. Хорошо, что они интересуются – это да. Но мысль, что это и есть будущие специалисты по России, которые будут определять или, по крайней мере, советовать политику в отношении России – не очень радует. Хотя конечно они развиваются, растут и так далее. Есть среди них, конечно, очень толковые.

Я две лекции там прочитал на русском языке. По литературе и истории. И если угодно – мое главное стремление – и это не только когда я разговариваю с американцами о России, но и когда я говорю в России об Америке – попытаться донести до их сведения, что главная беда заключается в том, что мы смотрим на других и судим о других, глядя со своей колокольни. То есть мы истолковываем все, как будто они наши. Вот мы бы так поступили. Совершенно не думая о том, что они-то – не мы. И мы – не они.

В этих случаях, когда затрагивается эта тема, я привожу пример, мною придуманный и поэтому, наверное, и любимый, как американец приезжает в Москву, удивляется тому, какая прекрасная гостиница (потому что в его представлении конечно не медведи ходят по улицам, но близко к тому), и вот он встает утром, идет в лифт, чтобы спуститься позавтракать, входит в лифт, там стоит женщина – русская. И он на американский лад широко улыбается ей и говорит «Доброе утро!». Она мрачно на него смотрит, не отвечает, не улыбается и вообще игнорирует. Он делает вывод: какие же русские все-таки неприветливые и недобрые! И неулыбчивые. Видимо, очень угнетены. А она на него смотрит и думает: чего ему надо? Чего привязался? Он что, меня клеит, что ли?

И вот каждый так решает: вот американцы – вот они какие наглые, да? А русские – вот они какие неприветливые и – в общем – враждебные. Только потому, что каждый из них судит со своей колокольни. В Америке, когда входишь куда-то – не важно – если там кто-то есть, положено здороваться и улыбаться. Это само собой, это ничего не значит, это просто так вот принято. Тот человек отвечает так же. В России же, как известно, если незнакомый человек и ты первый раз его увидел – то особенно улыбаться и здороваться как-то не очень принято. Но каждая из сторон не понимает и не знает другую и считает, что она должна действовать так же. А если другая сторона так не действует – то уже непорядок.

Это касается всего. И я вас тоже прошу это иметь в виду. Что когда вы судите об американцах – имейте в виду, что вы судите со своей колокольни. Вы делаете выводы в соответствии со своим менталитетом.

Есть очень яркий пример для меня: это вся история с харрасментом. То есть вот с приставаниями к женщинам. И со всей шумихой вокруг этого вопроса. Эта шумиха была и продолжается в США. У нас в основном даже женщины говорят, что это ерунда, чепуха. Мужчины – смеются. Они абсолютно не понимают, что это значит в Америке. Ну а если бы в Америке узнали, что здесь к этому так относятся, они бы посчитали, что тут живут варвары просто, которые вообще ничего не понимают.

Мы склонны делать выводы, исходя только из личного опыта. И я об этом очень много говорю – и там, и когда доводится, то и здесь.

Когда я поехал уже на Восточное побережье, чтобы выступать в Йеле, я, скажем, так, был взволнован, потому что все-таки Йельский университет, наряду с Гарвардом, это элитарный центр, откуда выходят руководители Соединенных Штатов Америки – как в политике, так и в экономике. Один год учебы в Йельском университете, не считая общежития, стоит $70 000. Значит, четыре года – под триста тысяч! Сами понимаете, какие люди там учатся. Бывает, есть такие, кто учится на полную стипендию. То есть им полностью оплачивают. Но это совершенно выдающиеся, блистательные выпускники школ США. Иностранцам 100% никогда не оплачивают, но часть могут и оплатить.

Во-первых, я не понимал, насколько им будет интересно. И никто этого не знал. То есть когда меня пригласили, я спросил – а сколько человек будет в зале, где я буду выступать? Сколько там помещается? Мне сказали – 220. Надеемся, что будет аншлаг. Но неизвестно, потому что в Йеле каждый вечер много всяких дел и неизвестно, куда люди пойдут.

Как я назвал свою лекцию? «Как политика Соединенных Штатов создала Владимира Путина». Довольно провокационное название. Я надеялся, что это привлечет внимание. Вместо 220 пришло 350 человек! Им сидеть было негде, сидели на полу. Очень боялись, что придут пожарные и разгонят это все. Я говорил минут 45 или 50 и потом столько же времени отвечал на вопросы. И все закончилось прямо овацией, что очень приятно, греет самолюбие… Но ведь на самом деле я убедился в том, что вот эта элита – студенты, аспиранты и профессора – что они ровным счетом ничего не знают о России. Так же как и мы о них.

Понимаете, постепенно я все больше укрепляюсь во мнении, что мы все с вами жертвы средств массовой информации. Каждый из нас, конечно, думает – ну я-то умный, я-то понимаю, меня-то не проведешь. Но то впечатление, которое у нас есть по поводу той или иной страны, – это впечатление мы получаем от СМИ. Ну да, есть люди, которые уезжают в другую страну и проводят там время. Там надо провести хотя бы год, чтобы начать понимать. Надо владеть хорошо языком. Не просто говорить, а в тонкостях. И надо жить среди них. И тогда – да, начнешь что-то понимать. А так – ну откуда у нас информация?.. Кино, телевизор – и все? Поэтому, собственно, у нас есть та точка зрения, которая у нас есть. Если посмотреть опросы общественного мнения в нашей стране, которые проводятся – кто враг №1? Соединенные Штаты, правильно? И дальше весь негатив. А у них – точно то же самое.

Я заказал и оплатил одну работу: попросил американскую организацию выяснить, сколько было позитивных материалов о России на трех главных телеканалах США: ABC, CBS, NBC. Вот так можно сравнить с нашими федеральными каналами. За три года – 2015, 2016, 2017 – ни одного. Но если провести такое же исследование по нашим трем федеральным каналам – Первый, второй и четвертый – то результат будет точно такой же. Никакого позитивного материала о США вы там не найдете.

А как это называется? Это называется – цензура. И это называется – пропаганда. Вбить в мозг зрителю определенный образ страны. И вот сегодня мы имеем результат вот этой политики. Причем если кто-нибудь спросит: ну хорошо, наше телевидение все-таки контролируется властью, я имею в виду – федеральные каналы контролируются федеральной властью. Но в Америке же – нет государственных СМИ? Если вы не знаете этого, то могу сказать – нету. Есть только «Голос Америки». Но ему запрещено выходить на территории США именно потому, что это государственная станция, им только на зарубеж. Все остальное – частное. Но за последние примерно 20 лет произошло следующее: вот эти независимые средства массовой информации, которые принадлежали одному человеку, ну например Теду Тернеру принадлежал CNN – он создал, он хозяин. Так вот эти вот средства массовой информации постепенно стали выкупаться более крупными, а эти крупные стали покупаться еще более крупными. А те – еще более крупными. И на сегодняшний день вот эти средства массовой информации являются маленькой-маленькой частью очень большой корпорации. А для больших корпораций средства массовой информации рассматриваются прежде всего как источник дохода, и во вторую очередь – с точки зрения политической эффективности. И выходит, что корпоративный контроль очень похож на контроль власти. Это по сути дела одно и то же. Разницы – никакой, в смысле результата.

Я должен вам сказать, что ведь я очень люблю Америку, я вырос там, я работал там, и как я уже сказал – я гражданин Соединенных Штатов, но уехал с довольно тяжелым чувством – от того, что подавляющее большинство американцев относятся к нам – к России, к русским – плохо. Я бы сказал, с опаской и недоверием. Это два главных чувства.

Если один американец другому скажет, что завтра едет в Россию, реакция будет – тебе не страшно? В этом смысле все-таки там похуже, чем здесь. Если тут сказать кому-то – завтра я поеду в Америку, такой реакции все-таки не будет, скажут – ух ты, как здорово! Так что несколько другие мозги и другие взгляды на вещи.

Но тем не менее общее отношение к Америке у нас не очень хорошее. Да, может быть в молодежной среде, в так называемой интеллигентской среде – получше, но в общем и целом неважное отношение.

И на «верхах», мне кажется, есть серьезное недоверие и опасение. И мне это внушает большое беспокойство, потому что я-то больше всего боюсь начала ядерной войны по ошибке. Знаете, было несколько случаев, когда была ложная тревога, потому что компьютер не сработал. Какой-то чип выдал ошибочную информацию. Но все-таки перепроверяли – и хотя очень мало времени есть – если компьютер говорит, что та сторона запустила свои ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, то у вас есть 10 минут, чтобы принять решение: отвечать или не отвечать. Но все-таки 10 минут. И проверяли, и каждый раз успевали. Но при том уровне недоверия, который существует сегодня, – я очень боюсь, что не станут проверять. А если получат такое сообщение – то ответят сразу. Беда в том, что эти ракеты – не остановишь и не вернешь. И последствия – сами понимаете какие. И конечно, когда президент Путин, так сказать, «пошутил», что в этом случае мы попадем в рай, а они «просто подохнут» – верующих это наверное радует, а меня нет, я атеист. Подохнут все. И по этому поводу, я так считаю, шутить не следовало бы.

И меня очень удивляет, что если 25–30 лет тому назад по-настоящему боялись ядерного оружия – в мире боялись, были демонстрации, требования, и под это можно было заключить разные соглашения, запрещать некоторые виды оружия и так далее, то сегодня такое впечатление, что никто не боится, как будто бы и нету ядерного оружия, никаких протестов нет. Это удивительно.

Владимир Познер, Эхо Москвы
Оригинал публикации




  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 05.11.2018, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
Раньше, в 90-е (ПО НЕЗНАНИЮ и непониманию) я уважала Познера. Сейчас - НЕТ! Изощрённый пропагандон, холуй любой власти, образованный подонок, агент гэбни!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.11.2018, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1893 | Комментарии: 61475 | Рейтинг: +12255,2
Раньше, в 90-е (ПО НЕЗНАНИЮ и непониманию) я уважала Познера. Сейчас - НЕТ! Изощрённый пропагандон, холуй любой власти, образованный подонок, агент гэбни!
==========================================
Ну а ты чей пропагандон, чей холуй и кто тебе платить!?



Оценили
5

  • # 3 | 05.11.2018, 13:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 4 | 05.11.2018, 13:35 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.11.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка когда якать перестанешь? С твоей репутацией твое мнение никого не волнует.шутиха и хамка. Надоела всем давно своим самодурством.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 05.11.2018, 14:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Познер гражданин США и Он работает на работодателя что тут странного?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.11.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо помню, как в советское время впервые проводилась встреча в прямом эфире конгрессменов США и депутатов Верховного Совета СССР. С советской стороны ведущим был понер. Он убеждал всех, что хорошо знает США и что в СССР самая демократическая ситема выборов, самые лучшие депутаты. И что созданы все условия, чтобы каждая кухарка могла управлять государством!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.11.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А сейчас одна кухарка управляет ужом!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 05.11.2018, 14:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
8 А кто управляет кухаркой? Турка мен бой френд? Доктора тандему.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 05.11.2018, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо плюсишь та?Вали отседова тебе говорят!!



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 05.11.2018, 15:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15880 | Рейтинг: -2911,1
Пытается представить дело так, как будто ему амеры задавали вопросы. А ведь четко видно, что все вопросы сам толкал. Предатель он всегда был, им и остается, хотя и мимикрирует.



Оценили
0

  • # 12 | 05.11.2018, 17:49 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35675 | Рейтинг: +5822,6

  •   Комментарий скрыт модератором





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com