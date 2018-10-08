После «дня народного единства»: «Государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заявила, что государство молодежи ничего не должно.«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировограде.Фрагмент видеозаписи встречи Глацких опубликовал телеканал «Эхо-ТВ 24».Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодежной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.Видео: