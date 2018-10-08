После «дня народного единства»: «Государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Lensmaster

Рейтинг публикаций
Сдохнет не кольцо ...

Вся наша страна покрыта метастазами провалов российского начальства. Везде ...
  Эхо Москвы

Как путинское ...

Яркая иллюстрация тому, как путинское большинство превращается в новых ...
  Эхо Москвы

Нагорного привлекают к ...

Ленинский районный суд Уфы сегодня начал рассматривать иск башкирского рескома ...
  Администратор

Такому Курултаю самому ...

Радий Хабиров: Курултай может быть «Голгофой» для некоторых руководителей. Врио ...
  natall

А есть ли чем гордиться? ...

Конечно, г-н президент, рост реальной зарплаты в стране есть, но это всего лишь ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Затянем пояса: «Единая Ро ...

19 | 04.11.2018, 15:59 | Автор: у тебя мама есть? не верю. тебя на п ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Народное единство в парал ...

МНЕ ВСЕГДА ПРЕТИЛА БЕЗМГОЗГЛАЯ и не, ОСОБЕННО опр ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Народное единство в парал ...

А ты старый пи..., поплачь и в спортлото напиши))))
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии недели
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Содомия в УВД Уфимского р ...

Трахать молодых сотрудниц,старшими по званию, по всей видимости у НИХ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сергей Наумкин: Я верю – ...

Для меня комсомол – это, прежде всего Молодёжная организация! Других н ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Националистический шабаш ...

Аэропорт может быть назван именем выдающегося и признанного на междуна ...
  Рейтинг: +5  кац

Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошее начало: Министры ...

Восторгаться, пока нечему! По делам судите их ... В условиях РФ, где в ...
  Рейтинг: +4  san-ufa

Обсуждаемое за неделю
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   20892    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   18893    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   34710    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   36718    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   23155    199

Обсуждаемое за месяц
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   24222    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   16187    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   12795    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   23192    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   22953    199

Последние публикации
Упитанный единоросс ...

Пенсия в России должна быть только по инвалидности, заявил депутат Ярославской ...
  5.11.2018   40434    48

Откуда у ...

Сначала полицейские обвиняемых в изнасиловании девушки дознавателя в Уфе ...
  5.11.2018   33537    182

Владимир Познер о ...

Летом, даже не летом уже, а весь сентябрь, я был в Соединенных Штатах, где я ...
  5.11.2018   20502    12

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   29691    25

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   18129    199

Затянем пояса: «Единая ...

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой ...
  4.11.2018   34805    40

СМИ Башкирии: Сможет ли ...

Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и ...
  4.11.2018   16586    56

Хабиров на конференции ...

Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии ...
  4.11.2018   16496    28

«Правоохранительная ...

Кировский райсуд Уфы в пятницу арестовал фигурантов уголовного дела об ...
  3.11.2018   27621    216

Сергей Шнуров написал ...

Лидер группировки «Ленинград» прокомментировал историю, которая произошла в ...
  3.11.2018   36150    17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Ноябрь 2018 (23)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Читаемое за неделю
Тяжелый удар ...

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» ...
  30.10.2018   12006    92

Жириновский - Радию ...

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Уфу и встретился с главой Башкирии. ...
  30.10.2018   20193    27

Больше не секрет ...

Новым сити-менеджером Уфы, который будет исполнять обязанности до окончания ...
  30.10.2018   21895    41

Хабиров предложил главе ...

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров недоволен работой ГИБДД Башкирии и готов ...
  30.10.2018   15981    112

Мурзагулов возглавил ...

Государственное информационное агентство «Башинформ» будет координировать ...
  31.10.2018   18869    120

Читаемое за месяц
Леонид Гозман: Иллюзия ...

Страна – это нечто целое. В ней могут говорить на разных языках, но большинство ...
  8.10.2018   11612    9

«Мировые лидеры» ...

В Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения. В ...
  8.10.2018   42463    15

Дерипаска приказал ...

Провода с жилами из алюминиевых сплавов вновь будут применяться при ...
  8.10.2018   21023    14

Главная скрепа ...

В любой системе важно иметь страховочный механизм. Тот стоп-кран, запасной ...
  8.10.2018   15254    19

А есть ли чем гордиться? ...

Конечно, г-н президент, рост реальной зарплаты в стране есть, но это всего лишь ...
  8.10.2018   39913    22


После «дня народного единства»: «Государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать»

Оценили
0


Letyshops [leads]

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заявила, что государство молодежи ничего не должно.

После «дня народного единства»: «Государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать»


«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировограде.

Фрагмент видеозаписи встречи Глацких опубликовал телеканал «Эхо-ТВ 24».

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодежной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.

Видео:





« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 05.11.2018, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1893 | Комментарии: 61523 | Рейтинг: +12249,3
А у нее есть дети?
И что же она врет-то, что гос-во не просило?
Еще как ПРОСИТ, просто умаляет - сам пуйло, лично - рыдает о провальной демографии, платит маткапитал за второго ребенка, в регионах(в некоторых) за третьего тыщ по 300 дают, а в Б-стане - даже за первого ребенка стали выплачивать по три сотни(не всем, но тем не менее!).

Вы, господа сосайтники, видите КТО воспользовался соц-лифтами, кого пустили к бюджетному корыту? Просто ОЛИГОФРЕНОВ!

На соседней ветке - еще один такой же, живущие за наш с вами счет - за счет налогоплательщиков и утверждающие, что это мы все ИМ должны, а нам никто ничего не должен!

И помните, как Силуанов сказал Познеру - что, если повысить налоги ИМ, то они - умные и нацдут способ их не платить, а народ - туп, и пусть платит?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.11.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это была последняя прощальная съемка высокопоставленной чиновницы перед отъездом на свою историческую родину.
Но и там, думаю, ей будет не весело.
Её родине нужны умные люди.
Не такие, как в правительстве свердловской области.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 05.11.2018, 13:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Буржуазное государство ни кому ни чего не должно. Это Вам не советская власть и СССР.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 05.11.2018, 13:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Буржуазное государство ни кому ни чего не должно. Это Вам не советская власть и СССР.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 05.11.2018, 13:53 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
Это полный отрыв господ-чиновников от жизненных реалий. Получается, государство должно только чиновникам, а налогоплательщики обязаны государству до самого конца жизненного пути, не дожидаясь от государства ничего.

Что творится в России? То одна чиновница утверждает, что прекрасно можно прожить на 3,5т.р., другая отвергают всякую помощь от государства.
Зачем простому народу такое государство?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 05.11.2018, 14:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Гунн это и есть буржуазны строй. Буржуазии главное прибыль а не качество жизни людей.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 05.11.2018, 14:23 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
6 | 05.11.2018, 14:09 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2051 | Рейтинг: -42,5
Гунн это и есть буржуазны строй. Буржуазии главное прибыль а не качество жизни людей.
====================
Не все буржуазные системы наточены только на выдаивание своих граждан.

В Швеции можно сказать коммунизм без коммунистов и их идеологии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 05.11.2018, 14:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Вы что в Швейцарии живете? В России то же у власти ЕР а не КПРФ. или Вы не в курсе ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 05.11.2018, 14:40 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
8 | 05.11.2018, 14:26 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2054 | Рейтинг: -42,8
Вы что в Швейцарии живете? В России то же у власти ЕР а не КПРФ. или Вы не в курсе ?
========================

Я в курсе всего. А вот ты похоже не во всем. Я писал Швеция, а Швейцария совсем другое государство.
Можно называться КПРФ, ЕР, мало ли самоназваний, разных обещаний. Эти оба партии антинародные. В истории видели КПСС и их проделки, и уже 20 лет под этими ЕР дармоедами.
В стране нет действительно независимой избирательной системы. Непонятно, действительно ли граждане хотят ЕР или КПРФ, или других каких то.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 05.11.2018, 14:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6
Россия ни когда не была свободной.Ей всегда управляли из вне. .Ни одного русского правителя . За всю историю .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 05.11.2018, 15:10 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
10 | 05.11.2018, 14:49 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2058 | Рейтинг: -43,1
Россия ни когда не была свободной.Ей всегда управляли из вне. .Ни одного русского правителя . За всю историю .
==========================

Ты видел предвыборный ролик с огромным стадом баран? На вопрос Солнцеликого - сделаем это- они хором: да-а-а-а!
Маленкая Норвегия не дает никому права управлять собой, а тут 140 млн-ов...



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
- надо её назначить министром внутренних дел Башкортостана,ибо она в совершенстве знает русскую грамматику.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 05.11.2018, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В Швеции можно сказать коммунизм без коммунистов и их идеологии."

----------------

Гунн, не надоело тыкать всем Швецией? Там десять миллионов.
Ты ошибаешься, что коммунизм без коммунистов: Пока был СССР - все европейские страны старались держать планку социальных обязательств гораздо выше, дабы показать своему народу, что, мол, неча пялиться на СССР, вас и здесь неплохо кормют.

Но СССР погиб - и исчезла необходимость высоких гарантий. Полезла вверх кривая самоубийств.



Оценили
1

  • # 14 | 05.11.2018, 16:12 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 05.11.2018, 16:19 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6796 | Рейтинг: +811,3
13 | 05.11.2018, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В Швеции можно сказать коммунизм без коммунистов и их идеологии."

----------------

Гунн, не надоело тыкать всем Швецией? Там десять миллионов.
==================

И что? Из-за того, что нас 140 млн-ов, мы должны пребывать в нищете и бесправии?
Тогда вопрос, чем больше государство тем внутри худо?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 05.11.2018, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обязательно напишите, когда её снимут!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 05.11.2018, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По одной дуре-нельзя судить о всех.



Оценили
1

  • # 18 | 05.11.2018, 17:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 19 | 05.11.2018, 17:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 20 | 05.11.2018, 17:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2088 | Рейтинг: -43,6

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com