«Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировограде.
Фрагмент видеозаписи встречи Глацких опубликовал телеканал «Эхо-ТВ 24».
Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодежной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.
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После «дня народного единства»: «Государство вам ничего не должно, оно не просило вас рожать»
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