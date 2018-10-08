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Почему россияне не праздновали 4 ноября

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День народного единства прошёл без всенародных гуляний. Население не видит смысла в празднике и устало от регулярной мобилизации.

Почему россияне не праздновали 4 ноября


Самое любопытное в прошедшем праздновании Дня народного единства 4 ноября в 2018 году — заранее озвученный отказ Кремля от проведения в этот день массовых манифестаций. На местах конечно же все равно сгоняли народ на всевозможные акции, но в любом случае это были инициативы снизу.

Надо ли говорить, что никаких спонтанных и массовых народных гуляний в этот день не было, как их не было и в прошлые годы?

Хотелось бы, конечно, думать что до высшего руководства наконец дошло, что праздновать в этот день нечего и в чем суть торжества никто толком так и не разобрался. Но это было бы слишком комплиментарно по отношению к жрецам наших государственных культов: такие мелочи как бессмысленность поднимаемых на щит дат и лозунгов их никогда не волновало. Причины официальной утраты федеральным начальством интереса к организации массовых шествий в честь народного единства надо искать в более прагматичных материях.

Усталость от мобилизации

Как кажется, главная причина — в очевидной усталости населения от постоянных мобилизаций то на одну, то на другую политическую акцию. Не секрет, что Кремль постоянно проводит замеры общественных настроений и учитывает полученные результаты. Похоже, что народ действительно подустал от постоянных требований что-то отпраздновать или куда-то сходить и его решили оставить в покое до более важных поводов.

Год 2018 в этом смысле действительно оказался слишком тяжелым: с одной стороны, власть постоянно мобилизует доступных ей граждан на всевозможные активности — выборы, праймериз правящей партии, митинги и так далее. С другой стороны, социально-экономическое положение в стране очевидным образом ухудшается. Получается странная ситуация — чем больше люди поддерживают власть, тем меньше получают от нее в ответ. Усугубляется всё тем, что каждая новая мобилизация граждан сопровождается потоком демагогии про важность их голоса и личного участия для судеб страны.

Но даже если человеку уже ничего не объясняют, а просто гонят куда-то в очередной раз, мозг так устроен, что всегда придумает обоснование для происходящего: мол, все это важно и нужно, надо помочь президенту, объединиться вокруг него, показать, как мы едины и непобедимы. В итоге возникает совершенно неудобное для власти представление, что своим участием в выборах и прочих церемониях граждане как бы оказывают начальству большую и важную услугу, в обмен на которую у него можно и даже нужно требовать встречных уступок.

В некоторых случаях граждане решают, что раз уж их голос так важен, то он могут использовать его по собственному усмотрению — и в итоге мобилизованные властью для участия в выборах граждане выбирают совсем не тех, кого им заботливо предложили в качестве избранников.

Короче говоря, чрезмерная мобилизация ведет к проблемам, и, как бы власть ни любила демонстрировать единение граждан вокруг себя, цена красивой картинки слишком высока — растущее раздражение того самого лояльного и покорного электората, которого для всего этого и используют.

Но всё-таки протестное голосование — это пока исключение, а не правило. В большинстве случаев мобилизованные властью граждане голосуют как надо — и это самое важное их качество. Возможно, именно ради того, чтобы не раздражать далее столь полезную группу избирателей, принято решение не гонять её никуда по таким пустякам, как странный праздник 4 ноября.

Идейная безыдейность

Но всё-таки стоит задаться вопросом: а почему 4 ноября улицы российских городов не заполняются восторженными патриотами, искренне празднующими народное единство? При том что все опросы снова и снова демонстрируют высокий уровень патриотизма и лояльности населения.

День народного единства — изначально идеологический праздник. Туманная его суть и отсылки к давней истории с самого начала были вторичны по отношению к фактическому значению: планировалось сделать новый праздник для новой России, России Владимира Путина — с советским гимном, царским орлом и сильным лидером. И этот праздник должен был вытеснить из народного сознания и насаждавшийся все советские годы культы годовщины Октябрьского переворота, и воспоминания о забытом Дне России 12 июня, а также объединиться с религиозными торжествами по поводу дня иконы Казанской Божьей Матери.

Но для того, чтоб идеологический праздник зажил своей жизнью и люди стали относиться к нему с энтузиазмом, необходимо всё-таки иметь идеологию, которая объединяет людей. Лояльность президенту — это может и политическая позиция, но вовсе не идеология. Более того, лояльность значительной части населения Путину ситуативна: не секрет, что в любых обществах существует значительный процент граждан, лояльных любой действующей власти.

Можно предположить, что в России он несколько выше, чем в других странах — тем более что власть во все времена насаждала лояльность себе как высшую добродетель и хоть какую-то гарантию от немотивированного насилия с её стороны.

То есть, значительная часть лояльных Путину граждан России лояльны ему только потому, что сегодня власть — это он. Будь властью в России сегодня Ходорковский или Навальный, они бы тоже получили поддержку если не всей, то значительной части лоялистски настроенного электората.

Но критики нынешней власти могут рассчитывать и на свой ядерный электорат.

У Путина же в момент прихода во власть никакого ядерного электората не было: ведь он стал премьер-министром и потом президентом не потому, что был очень популярен, а наоборот — он стал популярным, потому что стал премьер-министром и президентом! Появился ли у него такой электорат за прошедшие годы, и можно ли считать привыкших голосовать за Путина его идейными сторонниками?

Идея режима Путина — это идея лояльности власти, которая неважно как стала властью, но уже в силу своего статуса заслуживает лояльности и почитания. На бытовом уровне мысль понятная, но вот как всё это рассказать красивыми словами, особенно про момент получения власти и популярности от Ельцина, там и осталось неразрешимым вопросом.

Про синергический эффект от наложения нового государственного праздника на церковный день почитания Казанской иконы и вовсе смешно говорить: практикующих православных христиан в России слишком мало, чтоб обеспечить хоть какую-то наглядную массовость. Кроме того, православные верующие предпочитают участвовать в религиозных церемониях, заведомо не интересных неверующим, так что никакого особого эффекта соединение нового государственного со старым церковным праздником не дало.

Крымское ядро

Посткрымская эйфория 2014 года многим заморочила голову: тогда показалось, что власть наконец-то вышла на прямой контакт с населением и получает от него живую и активную поддержку.

Между тем, никаких стихийных массовых митингов и шествий в поддержку власти в 2014 году тоже не было. 4 ноября 2014 года состоялось организованное властью массовое шествие в Москве, в котором принял участие не только Владимир Путин, но и лидеры так называемой «парламентской оппозиции», что должно было продемонстрировать полное единение всех элит вокруг лидера.

Но если всё население России действительно впало в такой энтузиазм, как утверждала тогда российская пропаганда и как до сих пор трубит украинская, то почему никакой политической самодеятельности в виде массовых акций не было тогда и нет сейчас?

На самом деле, в 2014 году Владимир Путин заручился поддержкой не всего народа, а небольшой, но очень активной и крикливой его части. Условно их можно назвать национал-шовинистами. Если до Крыма значительная их часть так или иначе находилась в оппозиции Путину, то аннексия полуострова для многих из них стала безусловным поводом власть поддержать. Пока интеллектуальные шовинисты заполняли интернет и СМИ восторженными рассказами про «русский мир» и «русскую весну», их менее творческие единомышленники отправлялись на Донбасс воевать.

В итоге возникло ощущение, что это и есть ядерный электорат Путина — одни воюют, другие строчат статьи, остальные молчат и голосуют.

Национал-шовинисты придали власти ощущение хоть какой-то идейности, но именно поэтому роман с ними был краток. Национал-шовинисты не готовы были ограничиться Крымом и Донбассом, они мечтали о походе на Киев, о выходе на границы бывшего СССР и Российской Империи, а самые буйные — о походе на Берлин, Лондон и Вашингтон. Но быстро выяснилось, что все это вовсе не входит в планы руководства России и речь идет всего лишь о попытке выторговать признание аннексии Крыма мировым сообществом и ни о чем большем. Как только власть очевидным образом отказалась от построения Новороссии и перестала говорить о «русском мире», национал-шовинисты остались в свите Путина только в виде телеэкспертов для ругания Запада и Украины. Кроме того, под национал-шовинистов чаще всего маскируются пресловутые «пригожинские боты» — с этой позиции очен удобно всех ругать и запугивать.

Самые буйные и глупые националисты отнеслись к лозунгам 2014 года слишком серьезно и погибли где-то в донбасских боях, а остальные до сих пор воюют, но уже в Сирии или Африке.

Таким образом, праздновать главный политический праздник путинизма некому: ситуативных лоялистов лучше не раздражать по пустякам очередной мобилизацией, они нужны для другого, национал-шовинисты снова загнаны в свое гетто и де-факто не существуют за пределами виртуального мира соцсетей и пропаганды, а православных верующих мало и они празднуют в храмах. Поэтому на улицах российских городов в главный государственный праздник — лишь казенные гуляния и фестивали, а Владимир Путин ограничился участием в протокольных церемониях.

Федор Крашенинников, Эхо Москвы
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  • 1 | 06.11.2018, 08:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может быть мы и едины, но не одинаково едим мы:

Питание Валентины Матвиенко обходится бюджету в 1,2 млн рублей за год Питание председателя российского Сената — так часто называют Совет Федерации — составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько стоят трапезы спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма — почти пять тысяч рублей за рабочий день. Всего за 2015 год на «Оказание услуг по обеспечению питания председателя Совета Федерации» выделили 1,2 миллиона рублей.

"А в остальном, прекрасная маркиза, Всё хорошо, всё хорошо!"



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  • 2 | 06.11.2018, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"День взятия Бастилии впустую прошёл..."

Кажется, некоторые каналы ТВ "действовали в верном направлении":
показывали песни и танцы народов России, игнорируя уличный официоз.

Тем самым как бы намекая на единство народов и выводя за скобки власть.



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  • 3 | 06.11.2018, 08:29 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35685 | Рейтинг: +5822,6
Значится так: Вор должен сидетьв тюрьме!
А всякие социально низкие, малограмотные и наглые бандерши должны знать свой шесток, лишиться своего непонятно как и за что полученного права мешать нормальным гражданам высказываться.
На этом стою и всяким бандершам-"модераторам" объявляю бой!
Согласных прошу присоединяться!



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  • 4 | 06.11.2018, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Ленине в быту партийной верхушки сохранялся известный аскетизм. Еще и сегодня в Ленинских Горках можно увидеть дешевую эмалированную посуду со сколами на краях да проржавевшую кастрюлю, которую запаял личный шофер Ильича.

В кремлёвской столовке выбор был небогат, разве что рыбная солонина да икра присутствовали в избытке (по причине разрыва экономических связей стран с молодой Советской республикой и утрате экспорта). Тут впору вспомнить Верещагина: "Опять икра!.."

После Ленина - партийные привилегии, продуктовые наборы и всё то, из "какой шинели" выросли "матвиенки".



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  • 5 | 06.11.2018, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Факт в русской истории ,положивший конец польской интервенции и единение народных сил под руководством Минина и Пожарского-это общепризнанно и должно отмечаться .Но ни как не в ущерб 7 ноября .И то что народ не отмечает -Это тихий протест и как не насаждай праздник не приживется



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