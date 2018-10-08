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Позорище страны Ольга Глацких. Нас рожали без спросу

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Теперь будете жить, ломая голову: родили вас по просьбе государства или вы родились без спросу? Можно ввести дополнительный пункт в анкеты – наравне с ИНН, СНИЛС и номером паспорта обозначать, по чьему распоряжению вы появились на свет, и предоставлять оригиналы или заверенные копии «Просьбы о рождении», с которой государство обратилось к вашим родителям. Опять же в свидетельстве о рождение указывать отдельно причину появления ребенка – в рамках государственной просьбы или вследствие вашей самодеятельности.

Позорище страны Ольга Глацких. Нас рожали без спросу


А может быть, вы вообще родились вопреки настоятельным запретам властей?! Но я уверен, что сама Ольга Вячеславовна Глацких появилась на свет 13 февраля 1989 года в строгом соответствии с государственной просьбой. Просто так на свет появиться Ольга не могла. А пока маленькая Оля росла, крепла и делала первые шаги к олимпийской медали, рос и креп интернет. Что уж скрывать – дури у нас всегда хватало и в дураках наше Отечество нехватки никогда не испытывало. Просто благодаря интернету эта дурь теперь может быть видна всем. И забытая широкими массами спортсменка, каким-то чуднЫм образом попавшая в неплохое управленческое кресло, теперь стала звездой дня и женщиной-мемом.

Видео:



Конечно, Глацких теперь надо уволить. Но не за хамство, а за плохое знание матчасти и вычурное неуважение аж к самому президенту. Простите за занудство, но и государство и президент рожать просили. Все время просят, постоянно гордятся ростом показателей, завлекают народ материнским капиталом. А Глацких, что называется, не в курсах.

Поэтому надо ей подыскать другое место работы – с булавами, с лентой, скакалкой. И знаете, что особенно меня поражает в этом деле. Ведь молодая же девица! Тридцати еще нет! А выглядит, рассуждает, поучает, как баба с комсомольской закалкой! У нас сейчас во власть приходит новое поколение – уже есть и губернаторы, и министры, и другие серьезные чиновники, которым около тридцати или чуть больше.

Но посмотрите на них. Молодые парни – уже мордастые, отечные, в таких костюмах как мундиры, девицы в каких-то несуразных пиджаках и с начосами на башке. И говорят они на нечеловеческом языке — и глаза у них пустые, и головы тоже. Они моментально встроились в бюрократическую систему и не уступают совковым предшественникам. Но тем-то уже лет по шестьдесят, а эти вдвое моложе и у них вся жизнь впереди и управлять нами будут именно эти люди. Вот это самое грустное и отвратительное.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 06.11.2018, 08:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, блин , как в песне:

Я вышел родом из еврейского квартала,
Я был зачат за три рубля на чердаке.
Тогда на всех резины не хватало,
И я родился в злобе и тоске.
Когда подрос, играл в лапту и прятки,
Кидал ножи в обшарпанную дверь.
А у отца давно сверкали пятки,
И я не знаю, жив ли он теперь.

Ну и т.д



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