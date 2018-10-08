Очередная грызня националистов по поводу памятников сомнительным персонажам

Память и памятники. Кого недооценили, а кого переоценили в Башкортостане за выдающиеся заслуги? В Башкортостане не утихают споры по поводу присвоения Международному аэропорту «Уфа» имени выдающейся личности республики. Особое место в этой дискуссии занимает поэт и писатель Мустай Карим, который также внесен в список претендентов. Некоторые общественники называют его доносчиком КГБ, считая, что имя такой неоднозначной личности аэропорт носить не может. После публикации к нам поступил звонок с требованием удалить материал, а за отказ сайт ProUfu.ru подвергся атаке и на сутки был недоступен для пользователей.В этот же день «досталось» и нашему фотокорреспонденту. 20 октября в Уфе проходили мероприятия в честь 99-летия М. Карима, где присутствовали его внук Тимербулат Каримов со своей женой и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Фотографа ProUfu.ru Кирилла Пенкина, который просто работал и был, что называется, «при исполнении», попытались прогнать с церемонии со словами: «Как вам не стыдно здесь появляться после того, как вы такое написали про Мустая Карима?!»После такого резонанса предполагаем, что имя Мустая действительно имеет своих высокопоставленных покровителей. Возвращаясь к теме переименований. Не много ли у нас вообще приставки «им. М. Карима» в республике? Например, в его честь названы улицы в 13 населенных пунктах Башкортостана, самолет, театр, гимназия, есть стипендия его имени, творческая мастерская, несколько памятников и мемориальных досок. Как выразился доктор исторических наук и профессор Марат Кульшарипов, такими темпами мы лишь создаем культ личности.Почему в Башкортостане замечают заслуги только одного человека в ущерб заслугам других, не менее выдающихся личностей? Вот есть мемориал М. Кариму на улице его имени. Но нет в Уфе памятников мировым звездам - Рудольфу Нурееву, Сергею Довлатову и Федору Шаляпину. Нет памятника Заки Валиди, стоявшему у истоков башкирской республики.Кстати, еще в 2009 году вступил в силу указ Президента Республики Башкортостан «О подготовке и проведении 120-летия со дня рождения ученого и общественного деятеля Ахмет-Заки Валиди Тогана». В целях увековечения его памяти в 2010 году должны были разработать и утвердить план мероприятий, который предусматривал:- проведение международной научно-практической конференции;- широкое освещение юбилейных мероприятий в средствах массовой информации;- установление памятника Ахмет-Заки Валиди Тогану в Уфе.Культурно-массовые мероприятия, включая постановку спектакля «Заки Валиди» в Башдрамтеатре, состоялись. Но памятника уфимцы не увидели до сих пор. Должен был пройти открытый конкурс на лучший проект, на что из бюджета республики выделяли 0,3 млн рублей, плюс еще 5 млн на изготовление и установку памятника в парке им. Ленина.В апреле 2012 года Совет аксакалов башкирского народа в лице Рамили Саитовой обратился к заместителю премьер-министра Правительства республики Салавату Сагитову с просьбой прояснить ситуацию. Но он обращение переадресовал в Минкульты РБ, откуда ответа не поступало.Справка. Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Поэтому в августе они были вынуждены направить жалобу в суд о признании бездействия ведомства незаконным и обязать их предоставить ответ на обращение.В суде представитель Минкультуры просил в удовлетворении жалобы отказать, указав, что ответ заявителям дан, а задержка произошла в связи с перепиской с администрацией ГО г. Уфы. Однако суд установил, что ответ Минкульт отправил лишь 14 сентября 2012 года, дополнительный ответ был дан 18 сентября 2012 года, то есть с пропуском установленного ФЗ срока. Потому данное судебное решение было завершено в пользу общественников.Согласно ответу Минкульта, конкурс на создание памятника все-таки был проведен, где победил проект скульптора В.А. Дворника и архитектора Д. М. Магафурова. Дальше в администрацию Уфы направили письмо с целью уточнения схемы-плана по размещению мемориального комплекса с памятником.Им ответили, что расположения данного объекта не предусмотрено, а схема указывает лишь конкретное место под памятник-бюст. Тогда Правительством РБ было предложено другое место установки памятника у Национальной библиотеки им. А. З. Валиди. Минкульт сообщил, что совместно с администрацией города рассматривается место установки памятника, а после будут готовить проектную документацию с определением стоимости работ.Однако по состоянию на 17 сентября 2012 года финансовые средства из бюджета Башкирии на данные мероприятия не были предусмотрены.В январе 2014 общественники снова обратились в Минкульт с этим же вопросом, так как скульптура не была установлена. Вот что сообщило ведомство тогда:Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан:В связи с отсутствием достаточного объема бюджетных ассигнований исполнение Постановления Правительства РБ по изготовлению и установке памятника Ахмет-Заки Валиди Тоган будет рассмотрено в последующие годы. К сведению сообщаем, что в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) идет исполнение аналогичных постановлений Правительства РБ предыдущих лет:- установление памятника поэту М. Кариму в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 7 ноября 2006 г. № 317 «Об увековечении памяти народного поэта Башкортостана М. Карима» - работы завершены в конце 2013 г.;- установление памятника А. Мубарякову в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 29 октября 2008 г. №378 «О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения народного артиста СССР, лауреата государственной премии РБ имени С.Юлаева А.Мубарякова» - работы завершены в 2013 г.;- установление памятника З. Биишевой согласно постановлению Правительства РБ № 169 от 26 июня 2007 г. «О 100-летии со дня рождения народного писателя РБ 3. Биишевой» - работы не завершены, в РАИП 2014 г. не включены;- установление памятника А.Ф.Лутфуллину согласно постановлению Правительства РБ № 365 от 22 октября 2008 г. «Об увековечении памяти народного художника СССР, заслуженного художника БАССР, лауреата государственной премии РБ им. С.Юлаева, действительного члена Российской академии художеств А.Ф.Лутфуллина» - работы не завершены, в РАИП 2014 г. не включены;- установление памятника, согласно Постановлению Правительства РБ № 278 от 20 июля 2009 г. «О праздновании в РБ 200-летия Победы в отечественной войне 1812 г.» - работы не завершены, в РАИП 2014 г. не включены».В 2020 году будет отмечаться 130 лет со дня рождения З. Валиди. К тому времени исполнится 10 лет обещаниям Минкульта об установке памятника. Мы направили официальный запрос в ведомство, пытаясь понять, будет в Уфе памятник или нет?Рамиля Саитова, правозащитница:У башкирского народа есть священные символы. Это Урал-батыр, Салават Юлаев, Заки Валиди. Салават Юлаев увековечен в памятнике. До сих пор не воспет в камне Урал-батыр, не установлен памятник Заки Валиди. Прежде чем это случится, нельзя было ставить памятник Мустаю Кариму и другим фигурам, которые при жизни устыдились бы такого преждевременного возвеличивания. Складывается впечатление, что кто-то стремится обрезать историю башкир, лишить памяти, что очень недальновидно, потому что память у башкир родовая, покушение на национальных героев возбуждает ответную реакцию.Многие башкиры давно предлагают установить памятник З. Валиди возле Дома республики, на месте камня, где должна была быть установлена стела в честь принятия 11 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. В этом году в этот день в республике произошла отставка главы и назначен врио - Радий Хабиров. Это символично и, определенно, знак к тому, что Радий Фаритович должен выполнить обязательство государственной власти перед коренным народом по увековечиванию памяти Заки Валиди.Невозможно пройти мимо и перед заслугами народной писательницы Башкортостана Зайнаб Биишевой. Автор трилогии-бестселлера «Яҡтыға» ("К свету") была удостоена памятника-бюста лишь через 20 лет после смерти. Но это еще пол беды. Важно то, что этот памятник получился, мягко говоря, невзрачным, а установили его богом забытом месте - перед зданием Уфимского колледжа ремесел и сервиса, что между ЦТиР «Мир» и издательством «Китап». Такое отношение к памяти писательницы со стороны властей можно расценивать как оскорбление.Флюза Фархшатова, российский кинорежиссер (родом из Уфы):Для меня З. Биишева большой автор, на ровне с В. Шукшиным и В. Распутиным. Аналогов писателей-женщин в российской литературе не припомню. Я еще в детстве прочитала все ее произведения. Это классика. Судьба героини ее трилогии, особенно в детстве и юности, произвело на меня впечатление.Может, отчасти повлияло на мою любовь к женским судьбам.На самом деле, так немного того, что можно экранизировать, чтобы это было кинематографично. Тем более у нее судьба, которая очень интересна в плане драматургии. Но это такая абстрактная мечта, для исполнения которого нужно переработать литературу и написать по ней киносценарий. Это должен быть реальный проект с привлечением серьезных сценаристов.Разве у нас так много писателей и деятелей культуры, чтобы З. Биишевой можно было бы не ставить памятник?А как вы считаете, необходимо ли установить памятник З. Валиди и З. Биишевой? Если да, то где именно? Если нет, то почему? А чье имя должен носить уфимский аэропорт?