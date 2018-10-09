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Хабиров обратился к новому мэру Уфы: «Вам досталось нехорошее наследство»

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Врио главы республики недоволен работой администрации при Ялалове. На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона представил доклад о проблемах в сфере застройки Уфы.

Хабиров обратился к новому мэру Уфы: «Вам досталось нехорошее наследство»


Из него следует, что в столице 47 действующих договоров о развитии застроенных территорий, пять договоров комплексного освоения. Причем на некоторых территориях должны быть построены детские сады, школы и поликлиники.

Однако в договорах о застройке обязательства сформулированы некорректно: они не имеют четких формулировок, определений, сроков исполнения и т.д.

Также в договорах указано, что территории, предназначенные для школ и детсадов, от прав третьих лиц не освобождены.

Такие условия позволяют застройщикам не выполнять своих обязательств, что наглядно видно на примере: ни по одному заключенному договору не были осуществлены проектирование или застройка социальными объектами.

В администрации Уфы претензий к работе застройщиков не было.

Радий Хабиров назвал ситуацию «тяжелым наследством» для нового уфимского мэра Ульфата Мустафина.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.11.2018, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чЁта я не врублюсь: Ялалов оставивший "тяжелое наследство" будет представлять курултай в Совете федерации?! Подучается что этот грёбаный "совет" сборище индивидуумов с "тяжелым наследством" или убежище для коррупционеров?



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  • Участник
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  • 2 | 07.11.2018, 08:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Открыл первый конверт все плохое оставил пред идущий городничий.



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 07.11.2018, 09:18 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
Почему бы у Ялалова и не спросить !? Последний раз когда я его видел он сидел за столом переговоров , и оператор который снимал всё на камеру заакцентировал на нем внимание,взял так сказать крупным планом ! Почему то у Хабирова не было к нему вопросов !



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  • 4 | 07.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без громких слов врио может потребовать работы СК по факту дачи взятки федеральному инспектору.
Комсомолец Ялалов и члены созданной им бригады башкирских канцеляристов поедут далеко от Москвы и Уфы.
Возможно, осядут недалеко от Драченино?



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  • 5 | 07.11.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дела Ялалова будут изучать наши потомки.,снимать фильмы,ставить спектакли писать книги и пьесы. И поставит ему народ памятник ,как Салавату,и назовут его именем проспект и дворец,и спортивную команду по футболу.А когда построят метро дадут еме имя ЯЛАЛОВ.



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  • 6 | 07.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Такова суровая действительность при буржуазном строе.Все начинают одинаков .Все украли -разворовали пред идущие и так до бесконечности.



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  • 7 | 07.11.2018, 09:41 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
6 | 07.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2167 | Рейтинг: -45
Такова суровая действительность при буржуазном строе.Все начинают одинаков .Все украли -разворовали пред идущие и так до бесконечности.

============================

Когда крал Брежневский зятек Чурбанов, это было не сурово?



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  • 8 | 07.11.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Участник


2 | 07.11.2018, 08:48 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2167 | Рейтинг: -45


Открыл первый конверт все плохое оставил пред идущий городничий.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------

Второй и третий конверт еще не скоро откроют. Будут дуреть нам мозги.



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  • 9 | 07.11.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.11.2018, 09:30 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2167 | Рейтинг: -45
7 стиль скулёж все плохо при любом строе. Что это? Неужели генетика россиянина и не одного конкретного предложения что бы повысить качество жизни.
___________________
6 | 07.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2167 | Рейтинг: -45
Такова суровая действительность при буржуазном строе.Все начинают одинаков .Все украли -разворовали пред идущие и так до бесконечности.
______________________________
у меня одного ощущение раздвоения личности пишущего?
турк



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  • 10 | 07.11.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Гунн -это частный случай .Теперь это стало обыденным делом. И чего Вы взяли что Чурбанов крал? Да сейчас не крадут а лишь осваивают бюджет. Воруют и крадут разве что бабушки в супер маркетах -пачку масла например.



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  • 11 | 07.11.2018, 10:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Турк ощущать мелочь в кармане ну и т д.Я последователен и за советскую власть .Власть трудящихся в союзе с трудовой интеллигенцией.



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  • 12 | 07.11.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть другой вариант "приземления" Ялалова с небес на его законное место.
Это доведение до суда архивных материалов по директивной установке по всей Уфе общедомовых теплосчетчиков по конской цене, сделанных талантливым китайским крестьянином на коленке в сарае на краю рисового поля в период дождей.



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  • 13 | 07.11.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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В администрации Уфы претензий к работе застройщиков не было. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А с чего претензиям появляться-то, если всё делалось на основе личных контактов с застройщиками? Хабиров обязан обратиться официально в правоохранительные органы по всем этим вопросам или он просто болтун и клеветник! Очень Опытный



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  • 14 | 07.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров обратился к новому мэру Уфы: «Вам досталось нехорошее наследство»

-------- А на повышение этот карьерист все равно смотался.



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  • 15 | 07.11.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 07.11.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без громких слов врио может потребовать работы СК по факту дачи взятки федеральному инспектору.
Комсомолец Ялалов и члены созданной им бригады башкирских канцеляристов поедут далеко от Москвы и Уфы.
Возможно, осядут недалеко от Драченино?

****
и пусть хамитова собой прихватят



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  • 16 | 07.11.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Нельзя позорить республику в Совете Федерации.



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  • 17 | 07.11.2018, 12:51 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
10 | 07.11.2018, 10:09 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Гунн -это частный случай .Теперь это стало обыденным делом.
====================

Раньше печатающие машины на ночь закрывали в сейф и пломбировали, чтобы не дай бог напечатал для граждан чего либо неразрешенного. Если кто и воровал, партейные боссы решали меж собой, простолюдины знать не знали.



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