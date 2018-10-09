Из него следует, что в столице 47 действующих договоров о развитии застроенных территорий, пять договоров комплексного освоения. Причем на некоторых территориях должны быть построены детские сады, школы и поликлиники.
Однако в договорах о застройке обязательства сформулированы некорректно: они не имеют четких формулировок, определений, сроков исполнения и т.д.
Также в договорах указано, что территории, предназначенные для школ и детсадов, от прав третьих лиц не освобождены.
Такие условия позволяют застройщикам не выполнять своих обязательств, что наглядно видно на примере: ни по одному заключенному договору не были осуществлены проектирование или застройка социальными объектами.
В администрации Уфы претензий к работе застройщиков не было.
Радий Хабиров назвал ситуацию «тяжелым наследством» для нового уфимского мэра Ульфата Мустафина.
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Хабиров обратился к новому мэру Уфы: «Вам досталось нехорошее наследство»
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