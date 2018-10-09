Хабиров обратился к новому мэру Уфы: «Вам досталось нехорошее наследство»

Врио главы республики недоволен работой администрации при Ялалове. На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона представил доклад о проблемах в сфере застройки Уфы.Из него следует, что в столице 47 действующих договоров о развитии застроенных территорий, пять договоров комплексного освоения. Причем на некоторых территориях должны быть построены детские сады, школы и поликлиники.Однако в договорах о застройке обязательства сформулированы некорректно: они не имеют четких формулировок, определений, сроков исполнения и т.д.Также в договорах указано, что территории, предназначенные для школ и детсадов, от прав третьих лиц не освобождены.Такие условия позволяют застройщикам не выполнять своих обязательств, что наглядно видно на примере: ни по одному заключенному договору не были осуществлены проектирование или застройка социальными объектами.В администрации Уфы претензий к работе застройщиков не было.Радий Хабиров назвал ситуацию «тяжелым наследством» для нового уфимского мэра Ульфата Мустафина.