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Все замустаить и засалаватить: Оставят ли в покое аэропорт «Уфа»?

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8 ноября открывается заключительный этап голосования по присвоению имени уфимскому аэропорту. Сегодня председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов выступил с открытым обращением в адрес жителей и общественных организаций Башкирии. Он призвал поддержать идею о присвоении международному аэропорту Уфы имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Все замустаить и засалаватить: Оставят ли в покое аэропорт «Уфа»?


- Обращаюсь с просьбой о поддержке ко всем жителям, общественным организациям и объединениям Республики Башкортостан в присвоении имени Мустая Карима (Мостай Кәрим – башкир) Международному аэропорту Уфы, - сказал в обращении Ильдар Резяпов. - Есть такое понятие - национальное достояние. Мустай Карим — это наше национальное достояние, достояние общечеловеческой культуры нашей большой многонациональной страны.

Напомним, что в начале октября в рамках общенационального проекта «Великие имена России» была запущена общественная инициатива по присвоению отечественным аэропортам имен наших известных соотечественников «Дадим аэропортам России имена великих россиян!».

На сегодня пока сформирован лонг-лист из 10 имен наших великих соотечественников, завтра, 7 ноября, из них должны определить шорт-лист из трех имен. Над этим работает ВЦИОМ, сообщил Медиакорсети осведомленный источник. В случае если в ТОП-3 имен попадет Мустай Карим, Ильдар Резяпов предлагает проголосовать за него.

Проголосовать можно будет на сайте «Великие имена России» или в уфимском аэропорту на стойках волонтеров.

5 декабря планируется объявить имена победителей, а потом в регионах начнется конкурс на оформление этих аэропортов. Фасады воздушных гаваней и их внутренний дизайн будут оформлены с отсылкой к выбранному историческому персонажу или культурному деятелю. Появятся экраны, на которых будет рассказано об этом человеке, о его вкладе в историю России и данного региона.

Идею назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима поддержал Герой Социалистического Труда, советский государственный и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва, член Центрального совета Партии Ветеранов России и близкий друг Мустая Карима Талгат Закирович Хурамшин:

- Менталитет народа, его образ в глазах других народов формируют лидеры — личности, которые представляют разные сферы человеческой жизнедеятельности: спорт, культуру, науку, политику… Личности, на которых равняется вся нация. Они и являются носителями нравственных стереотипов. Причём, чем больше таких личностей, тем сильнее национальный дух. Я поддерживаю идею о присвоении имени Мустая Карима Международному аэропорту Уфы.

Полностью обращение председателя Партии ветеранов России можно прочитать на сайте партии.

МКС
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  • Эксперт
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  • 1 | 07.11.2018, 08:48 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
А лучшн назвать именем Урала Рахимова. Всё-таки это был его последний аэропорт на Родине, которую он покинул.



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  • Участник
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  • 2 | 07.11.2018, 08:55 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 903 | Рейтинг: +28,3
Аэропорт Уфа детище глобальной индустриализации города .Там овеществленный труд нескольких поколений уфимцев.Именно поэтому в названии аэропорта должна присутствовать "УФА".
А "Три шурупа"- очень удачное погоняло -креативное и с чувством юмора-
имеет и "технический"окрас. Как раз то, что надо- стягивать и соединять.
Всего то делов- подкрепить название тремя шурупами.
Такое сочетание ведь как клад, удача. Нельзя от такого отказываться.
------------
Повторился, добавлю следующее:В памятнике "Три шурупа" должны присутствовать высшие технологии:
- идеальная плоскость букв
-идеальная полировка- до 6000ед
-полное отсутствие эффекта "кривых зеркал", наоборот, идеальная зеркальность
- размеры сопоставимые или немного больше человеческого роста.
-все входящие и выходящие должны видеть себя в зеркале.
Их нужно удивить настоящими высокими технологиями, запомнят они Уфу автоматически и с приятным удивлением.



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  • Участник
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  • 3 | 07.11.2018, 08:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Больше заняться не чем как переименовать аэропорт за счет бюджета?



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  • Гость
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  • 4 | 07.11.2018, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При присвоении имени мустайки аэропорту Уфы прошу не забывать, что этот писака никогда не был великим поэтом, что его на эту "должность" НАЗНАЧИЛИ по распоряжению из Москвы, в рамках программы, которая предусматривала что у каждого народа проживающего в СССР должен быть свой "великий" поэт, писатель, ученый. И из целой кучи бездарей был выбран мустайка, так как по внешнему виду, более менее подходил на звание "великого".
Всё гораздо проще чем Вы думаете!



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  • Гость
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  • 5 | 07.11.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Уважаемые пассажиры, просим вас пристегнуть привязные ремни: наш самолёт приступает к снижению для посадки в аэропорту "Три Шурупа". Температура в городе...



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 07.11.2018, 09:06 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
Знаете ! Хоть колбасой назовите! Мне сейчас плевать на всё ! Не работы не денег ничего нет ! На сколько меня хватит я не знаю ! Эти скоты зажравшиеся , которым больше делать нечего , они вот таким бредом и занимаются!



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  • 7 | 07.11.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю назвать аэропорт Уфа именем основателя Русского города Уфа воеводы Михаила Нагого с установкой величественного памятника.
Пусть башкиры помнят кому они обязаны "свой" столицей!



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4

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  • 8 | 07.11.2018, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю аэропорт в направлении вылета назвать именем Урала Рахимова,Прилета- Даяна Мурзина,Который мог бы быстро очистить республику от воров и краснобаев



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  • 9 | 07.11.2018, 09:16 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Уф а долетели. Самолет которому 40 лет не рухнул а долетел.Азохен вей.



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  • 10 | 07.11.2018, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.11.2018, 09:06 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1815 | Рейтинг: +442,2

Знаете ! Хоть колбасой назовите! Мне сейчас плевать на всё ! Не работы не денег ничего нет ! На сколько меня хватит я не знаю ! Эти скоты зажравшиеся , которым больше делать нечего , они вот таким бредом и занимаются!

-----------------

Точно, Скорп. Они спецом отвлекают внимание народа от проблем. Это технология. Скажу больше: им самим "до лампочки" эти названия.



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  • 11 | 07.11.2018, 09:20 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 903 | Рейтинг: +28,3
5 | 07.11.2018, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Уважаемые пассажиры, просим вас пристегнуть привязные ремни: наш самолёт приступает к снижению для посадки в аэропорту "Три Шурупа". Температура в городе...
====================
Не передергивай! Никто не будет произносить "Три шурупа" , в этом то и весь прикол. Таким образом запомнят ОФО название города по башкирски и татарски. А высокие технологии подскажут, что здесь жувут люди-технари.
И отрицать им будет нечем- сами себя видели в отражении( А оно то идеальное,блин!). Если хотите, это подобно Эйфелевой башне Парижа.
Только размером поменьше... и человечнее что ли...



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  • 12 | 07.11.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава свершениям Великого Октября! Ленин – Сталин – Победа! Идеям Ленина – жить!


Comrad, с Праздником! И всех товарищей!



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  • 13 | 07.11.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов выступил с открытым обращением в адрес жителей и общественных организаций Башкирии.
***
Что за собственную партию мог создать ветеран ленинского комсомола, если городское хозяйство Стерлитамака после "армянского" варианта правления Резяпова привести в порядок не могут?

Банальный любитель поз и декораций с признаками вождизма, никогда не зарабатывающий авторитета у населения.



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  • 14 | 07.11.2018, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
6 | 07.11.2018, 09:06 | Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1815 | Рейтинг: +442,2

Знаете ! Хоть колбасой назовите! Мне сейчас плевать на всё ! Не работы не денег ничего нет !

=================А котелок-то варит ещё? Предлагаю работу за 80-90 тыров со свободным графиком. От Уфанета. Будешь ходить бабушкам настраивать телевизоры. Тем более, что с нового года аналоговое ТВ умрёт.
Берут всех. Курсы бесплатно в течение месяца. Мне пузырь с первой получки!



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  • 15 | 07.11.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.11.2018, 09:20 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 901 | Рейтинг: +28,3
...
"здесь жувут люди-технари".

============

"Там живут несчастные люди-технари:
На лицо ужасные, добрые внутри.
На лицо ужасные, добрые внутри,
Там живут несчастные люди-технари.

Что они ни делают - не идут дела!
Видно, в понедельник их мама родила!
Видно, в понедельник их мама родила -
Что они ни делают - не идут дела!"



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  • 16 | 07.11.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и дурят же народ России! Как будто других проблем не хватает. Нищета кругом, засилье воров и чиновников, а они, хернёй занимаются. Раз такое дело, я тоже согласен, раз хотят, ляды , то пусть будет "ТРИ ШУРУПА.". Можно и "Урал Рахимов". За выдающие заслуги в деле присвоения государственных денег. Или еще лучше - "Отец и Сын РАХИМОВЫ" Звучит- то как! Имена главных, непревзойденных воров нашего края будут увековечены!



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  • 17 | 07.11.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.11.2018, 09:39 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35774 | Рейтинг: +5815,2

" Тем более, что с нового года аналоговое ТВ умрёт."

--------------------

"Нет, весь он не умрёт: душа в заветной лире..."

Настоящие ценители звука и картинки слушают винил, смотрят плёнку.

Знаешь, почему, Юра? Цифра - это пила из пикселей. Аналог - правильная синусоида.



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  • 18 | 07.11.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Я вчера вышел из длительного запоя и открыл для себя много интересного. Эй, вы, там наверху у вас что в стране больше дел нет, чтобы имена аэропортам давать. Чтобы всего этого не видеть, ухожу в очередной, перед этим свой Запорожец Мерсом обзову



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  • 19 | 07.11.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
Знаешь, почему, Юра? Цифра - это пила из пикселей. Аналог - правильная синусоида.


Любая синусоида состоит из точек, модерированных частотой 50 гц.
Знаем мы таких знатоков. Зеленый глазок, подсветка шкалы.....Один вообще мне заявил= кагда поменял штеккеры на позолоченные- звук стал обалденный.
Я верю только объективным доказательствам= например, 10 человек прослушивают в зале через шторы и дают независимые оценки!



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  • 20 | 07.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 07.11.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю назвать аэропорт Уфа именем основателя Русского города Уфа воеводы Михаила Нагого с установкой величественного памятника.
Пусть башкиры помнят кому они обязаны "свой" столицей!

Только "УФА"



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