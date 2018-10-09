Все замустаить и засалаватить: Оставят ли в покое аэропорт «Уфа»?

8 ноября открывается заключительный этап голосования по присвоению имени уфимскому аэропорту. Сегодня председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов выступил с открытым обращением в адрес жителей и общественных организаций Башкирии. Он призвал поддержать идею о присвоении международному аэропорту Уфы имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима.- Обращаюсь с просьбой о поддержке ко всем жителям, общественным организациям и объединениям Республики Башкортостан в присвоении имени Мустая Карима (Мостай Кәрим – башкир) Международному аэропорту Уфы, - сказал в обращении Ильдар Резяпов. - Есть такое понятие - национальное достояние. Мустай Карим — это наше национальное достояние, достояние общечеловеческой культуры нашей большой многонациональной страны.Напомним, что в начале октября в рамках общенационального проекта «Великие имена России» была запущена общественная инициатива по присвоению отечественным аэропортам имен наших известных соотечественников «Дадим аэропортам России имена великих россиян!».На сегодня пока сформирован лонг-лист из 10 имен наших великих соотечественников, завтра, 7 ноября, из них должны определить шорт-лист из трех имен. Над этим работает ВЦИОМ, сообщил Медиакорсети осведомленный источник. В случае если в ТОП-3 имен попадет Мустай Карим, Ильдар Резяпов предлагает проголосовать за него.Проголосовать можно будет на сайте «Великие имена России» или в уфимском аэропорту на стойках волонтеров.5 декабря планируется объявить имена победителей, а потом в регионах начнется конкурс на оформление этих аэропортов. Фасады воздушных гаваней и их внутренний дизайн будут оформлены с отсылкой к выбранному историческому персонажу или культурному деятелю. Появятся экраны, на которых будет рассказано об этом человеке, о его вкладе в историю России и данного региона.Идею назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима поддержал Герой Социалистического Труда, советский государственный и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва, член Центрального совета Партии Ветеранов России и близкий друг Мустая Карима Талгат Закирович Хурамшин:- Менталитет народа, его образ в глазах других народов формируют лидеры — личности, которые представляют разные сферы человеческой жизнедеятельности: спорт, культуру, науку, политику… Личности, на которых равняется вся нация. Они и являются носителями нравственных стереотипов. Причём, чем больше таких личностей, тем сильнее национальный дух. Я поддерживаю идею о присвоении имени Мустая Карима Международному аэропорту Уфы.Полностью обращение председателя Партии ветеранов России можно прочитать на сайте партии.