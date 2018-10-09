Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели серию одиночных пикетов в поддержку жертв насилия. Поводом для акции стал недавний случай группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя ее же коллегами полицейскими в столице Башкортостана. В нападении подозревают начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое уволены и находятся под арестом. Одна из участниц акции , член группы "БашФем" Кристина Абрамичева в интервью "Idel.Реалии" рассказала, насколько актуальна проблема насилия в регионе, как с ней бороться и кто может в этом помочь.— Расскажите об акции. В каких точках города она прошла, почему именно так вы решили поддержать пострадавшую девушку?— Акция прошла на фоне наиболее известных видов города в форме одиночных пикетов. Активистки вышли и сфотографировались с плакатами также в других городах. Я, например, в Москве. Здесь важен общий посыл: дело дознавательницы вывело в поле общественной дискуссии проблему насилия, домогательств, изнасилования. Очевидно, что СМИ не справились с этой темой, ещё до окончательного расследования почти единогласно встав на сторону насильников.— Вы имеете в виду местные СМИ?— Да, местные. Плюс общественность с "сама виновата". Каждый день СМИ публикуют новые "факты": она пила, она подралась с подругой, она в короткой юбке, она раньше спала с одним из фигурантов. Все это настраивает общественное мнение на определенный лад. Мы выступаем против шейминга (против того, чтобы стыдить — ред.) жертв насилия и напоминаем обществу, что в насилии виноват только насильник.— Наверняка женщины в Башкортостане чаще всего воспитываются в консервативной культуре: нельзя перечить взрослым, отцам, мужчинам. Где, по-вашему, та грань между невоспитанностью и необходимостью отстаивать свои права?— В Башкортостане живут представители более сотни национальностей и люди разных конфессий, включая неверующих. Традиции у всех очень разные. У тюркских народов культ уважения к старшим, конечно, есть. Но восточные женщины вообще довольно свободолюбивые и сильные. Феминизм как раз нащупывает эту грань, потому что в этом есть необходимость, невозможно оставаться в бесправном состоянии. Необходимо строить отношения между мужчиной и женщиной по новым, современным принципам жизни.— Насколько вообще актуальна проблема насилия над женщинами в Башкортостане? Как ваше движение борется с проблемой?— Проблема остро актуальна по всей стране. У нас, например, недавно в одном из колледжей несовершеннолетние студентки обвинили преподавателя в домогательствах. Он после этого заявил, что девочки у него что-то украли. По факту кражи почти сразу возбудили дело, а девочки в это время в эмоциональном шоке.Говоря про борьбу, мы работаем с общественным сознанием. Чем меньше будут стыдить жертв, тем больше женщин сможет без страха осуждения обращаться в органы и добиваться реальных наказаний.— Уголовный кодекс РФ сегодня предусматривает наказание за изнасилование, но подобные преступления продолжают мелькать в новостных сводках. Например, в Германии после того, как несколько сотен женщин сообщили о домогательствах в канун Нового года, власти ужесточили закон о жертвах насилия. Есть ли у вас какое-то проработанное решение на этот счет для Башкортостана и всей России?— Для этого нужна солидарность. Сейчас по всей стране открываются фем-группы. В них очень много молодых женщин с новым сознанием. Через какое-то время единые действия станут возможными.— Что должно произойти, чтобы действия стали возможными, как вы говорите? Все дружно объединятся или просто в обществе лопнет терпение?— Да, терпение уже лопнуло. Вы ведь слышали о скандале в Медузе (редакция сообщила о факте домогательства главреда Ивана Колпакова к жене одного из сотрудников и временно отстранила его от должности — ред.)? Этот случай — прорыв. Я имею в виду огласку и реакцию редакции. Это пример того, что нельзя безнаказанно лапать женщин. Причем руководство восприняло этот случай не как "а что такого", а как реальное насилие и унижение.— Считаете, этому примеру могут последовать в других менее публичных компаниях в России?— Порой с единичных примеров начинаются революции. Здесь не стоит вопрос ментальности, если говорить конкретно о нашей стране. Сознание можно изменить. Те, кто ставит во главу угла слово "ментальность" обычно не хотят ничего менять.— Ранее вы упомянули женщин с новым сознанием. Что вы имели в виду?— Сознание, освобожденное от патриархальных схем. Эти женщины понимают свою активную роль в обществе. В их семьях равноправные отношения, их мужья поровну берут на себя обязанности по хозяйству и могут тоже уйти в декрет.— Какие способы борьбы для вас в принципе приемлемы?— Один из главных способов борьбы с непониманием — просвещение. Это открытые лекции, дискуссии, кинопоказы и так далее. Также мы выступаем с заявлениями в прессе, открыты для СМИ. Например, наш с вами диалог. Если есть повод, как случай с дозновательницей, для нас приемлемы различные формы уличного протеста: пикеты, флешмобы, митинги, перформансы.— Что вы думаете об украинском движении Femen?— Давайте на российском феминизме сосредоточимся, мы работаем в его русле. Тесно сотрудничаем с питерской группой "Ребра Евы", с региональными группами. Сейчас практически в каждом городе-миллионнике есть свои фем-группы и движения.— Вернемся к Башкортостану. Насколько лояльны власти республики к феминизму в регионе? Бывали ли прецеденты, когда чиновники открыто поддерживали движение в публичном поле?— Власти нам просто не противодействуют. Наши активистки по желанию участвуют в разных региональных движениях. Я, например, возглавляют гендерную фракцию региотделения партии "Яблоко". Мы внесли фем-повестку в СМИ региона. С нами советуются, берут комментарии по острым вопросам.— Ждете ли вы каких-то шагов навстречу движению от нового главы республики?— Мы — общественное движение, общественный контроль. Нам не нужно чье-либо одобрение. Мы действуем в рамках закона и готовы сотрудничать со всеми, кто идет нам навстречу, но и ручными не становимся. Ведь часто приходится заявлять протест, высказывать непопулярное мнение. Надеемся, что новый глава региона и первая леди настроены больше на содействие, чем на противодействие.***Группа "Феминизм в Башкортостане" (БашФем) выступили против насилия над женщинами.Они провели несколько одиночных пикетов накануне в Уфе. Поводом для акции, как пишут они сами, стал недавний случай группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя ее же коллегами полицейскими в столице Башкортостана.— [Этот случай] в очередной раз показал, что большинство людей обвиняет в случившемся жертву, не понимая, что в изнасилованиях всегда виноват только насильник. Насиловать или нет — это всегда его выбор. Скромная одежда никак не снижает уровень домогательств, это показывают и исследования, и жизненный опыт большинства жертв. Также не существует универсальных правил, при соблюдении которых женщина сможет уберечься от сексуального насилия. От изнасилования не застрахована ни одна женщина. Понимают ли это те из них, кто обвиняет в случившемся жертву? — написали активистки."Жертва никогда не виновата в изнасиловании", "Телесная неприкосновенность — право женщины", "Мне нужен феминизм. Я за жизнь без насилия", "Не важно, во что я была одета, как я себя вела и в каком я была состоянии. Никто не вправе меня насиловать", "Да, все знают, что насиловать плохо. Но мало кто понимает, что является изнасилованием. Изучи тему согласия", "Нет значит нет", — с такими плакатами вышли на улицы Уфы феминистки.Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое уволены из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, "порочащего честь и достоинство сотрудника полиции". Заведено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в два месяца ареста.