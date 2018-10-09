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Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?

  • Опубликовано: natall | 07.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 43232 | Комментарии: 41
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Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели серию одиночных пикетов в поддержку жертв насилия. Поводом для акции стал недавний случай группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя ее же коллегами полицейскими в столице Башкортостана. В нападении подозревают начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое уволены и находятся под арестом. Одна из участниц акции , член группы "БашФем" Кристина Абрамичева в интервью "Idel.Реалии" рассказала, насколько актуальна проблема насилия в регионе, как с ней бороться и кто может в этом помочь.

Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?


— Расскажите об акции. В каких точках города она прошла, почему именно так вы решили поддержать пострадавшую девушку?

— Акция прошла на фоне наиболее известных видов города в форме одиночных пикетов. Активистки вышли и сфотографировались с плакатами также в других городах. Я, например, в Москве. Здесь важен общий посыл: дело дознавательницы вывело в поле общественной дискуссии проблему насилия, домогательств, изнасилования. Очевидно, что СМИ не справились с этой темой, ещё до окончательного расследования почти единогласно встав на сторону насильников.

— Вы имеете в виду местные СМИ?

— Да, местные. Плюс общественность с "сама виновата". Каждый день СМИ публикуют новые "факты": она пила, она подралась с подругой, она в короткой юбке, она раньше спала с одним из фигурантов. Все это настраивает общественное мнение на определенный лад. Мы выступаем против шейминга (против того, чтобы стыдить — ред.) жертв насилия и напоминаем обществу, что в насилии виноват только насильник.

— Наверняка женщины в Башкортостане чаще всего воспитываются в консервативной культуре: нельзя перечить взрослым, отцам, мужчинам. Где, по-вашему, та грань между невоспитанностью и необходимостью отстаивать свои права?

— В Башкортостане живут представители более сотни национальностей и люди разных конфессий, включая неверующих. Традиции у всех очень разные. У тюркских народов культ уважения к старшим, конечно, есть. Но восточные женщины вообще довольно свободолюбивые и сильные. Феминизм как раз нащупывает эту грань, потому что в этом есть необходимость, невозможно оставаться в бесправном состоянии. Необходимо строить отношения между мужчиной и женщиной по новым, современным принципам жизни.

— Насколько вообще актуальна проблема насилия над женщинами в Башкортостане? Как ваше движение борется с проблемой?

— Проблема остро актуальна по всей стране. У нас, например, недавно в одном из колледжей несовершеннолетние студентки обвинили преподавателя в домогательствах. Он после этого заявил, что девочки у него что-то украли. По факту кражи почти сразу возбудили дело, а девочки в это время в эмоциональном шоке.

Говоря про борьбу, мы работаем с общественным сознанием. Чем меньше будут стыдить жертв, тем больше женщин сможет без страха осуждения обращаться в органы и добиваться реальных наказаний.

— Уголовный кодекс РФ сегодня предусматривает наказание за изнасилование, но подобные преступления продолжают мелькать в новостных сводках. Например, в Германии после того, как несколько сотен женщин сообщили о домогательствах в канун Нового года, власти ужесточили закон о жертвах насилия. Есть ли у вас какое-то проработанное решение на этот счет для Башкортостана и всей России?

— Для этого нужна солидарность. Сейчас по всей стране открываются фем-группы. В них очень много молодых женщин с новым сознанием. Через какое-то время единые действия станут возможными.

— Что должно произойти, чтобы действия стали возможными, как вы говорите? Все дружно объединятся или просто в обществе лопнет терпение?

— Да, терпение уже лопнуло. Вы ведь слышали о скандале в Медузе (редакция сообщила о факте домогательства главреда Ивана Колпакова к жене одного из сотрудников и временно отстранила его от должности — ред.)? Этот случай — прорыв. Я имею в виду огласку и реакцию редакции. Это пример того, что нельзя безнаказанно лапать женщин. Причем руководство восприняло этот случай не как "а что такого", а как реальное насилие и унижение.

— Считаете, этому примеру могут последовать в других менее публичных компаниях в России?

— Порой с единичных примеров начинаются революции. Здесь не стоит вопрос ментальности, если говорить конкретно о нашей стране. Сознание можно изменить. Те, кто ставит во главу угла слово "ментальность" обычно не хотят ничего менять.

— Ранее вы упомянули женщин с новым сознанием. Что вы имели в виду?

— Сознание, освобожденное от патриархальных схем. Эти женщины понимают свою активную роль в обществе. В их семьях равноправные отношения, их мужья поровну берут на себя обязанности по хозяйству и могут тоже уйти в декрет.

— Какие способы борьбы для вас в принципе приемлемы?

— Один из главных способов борьбы с непониманием — просвещение. Это открытые лекции, дискуссии, кинопоказы и так далее. Также мы выступаем с заявлениями в прессе, открыты для СМИ. Например, наш с вами диалог. Если есть повод, как случай с дозновательницей, для нас приемлемы различные формы уличного протеста: пикеты, флешмобы, митинги, перформансы.

— Что вы думаете об украинском движении Femen?

— Давайте на российском феминизме сосредоточимся, мы работаем в его русле. Тесно сотрудничаем с питерской группой "Ребра Евы", с региональными группами. Сейчас практически в каждом городе-миллионнике есть свои фем-группы и движения.

— Вернемся к Башкортостану. Насколько лояльны власти республики к феминизму в регионе? Бывали ли прецеденты, когда чиновники открыто поддерживали движение в публичном поле?

— Власти нам просто не противодействуют. Наши активистки по желанию участвуют в разных региональных движениях. Я, например, возглавляют гендерную фракцию региотделения партии "Яблоко". Мы внесли фем-повестку в СМИ региона. С нами советуются, берут комментарии по острым вопросам.

— Ждете ли вы каких-то шагов навстречу движению от нового главы республики?

— Мы — общественное движение, общественный контроль. Нам не нужно чье-либо одобрение. Мы действуем в рамках закона и готовы сотрудничать со всеми, кто идет нам навстречу, но и ручными не становимся. Ведь часто приходится заявлять протест, высказывать непопулярное мнение. Надеемся, что новый глава региона и первая леди настроены больше на содействие, чем на противодействие.

Беседовала Регина Галимова, Идель.Реалии
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***

"Нет значит нет". Феминистки Башкортостана выступили против насилия над женщинами

Группа "Феминизм в Башкортостане" (БашФем) выступили против насилия над женщинами.

Они провели несколько одиночных пикетов накануне в Уфе. Поводом для акции, как пишут они сами, стал недавний случай группового изнасилования 23-летней девушки-дознавателя ее же коллегами полицейскими в столице Башкортостана.

— [Этот случай] в очередной раз показал, что большинство людей обвиняет в случившемся жертву, не понимая, что в изнасилованиях всегда виноват только насильник. Насиловать или нет — это всегда его выбор. Скромная одежда никак не снижает уровень домогательств, это показывают и исследования, и жизненный опыт большинства жертв. Также не существует универсальных правил, при соблюдении которых женщина сможет уберечься от сексуального насилия. От изнасилования не застрахована ни одна женщина. Понимают ли это те из них, кто обвиняет в случившемся жертву? — написали активистки.

"Жертва никогда не виновата в изнасиловании", "Телесная неприкосновенность — право женщины", "Мне нужен феминизм. Я за жизнь без насилия", "Не важно, во что я была одета, как я себя вела и в каком я была состоянии. Никто не вправе меня насиловать", "Да, все знают, что насиловать плохо. Но мало кто понимает, что является изнасилованием. Изучи тему согласия", "Нет значит нет", — с такими плакатами вышли на улицы Уфы феминистки.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое уволены из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, "порочащего честь и достоинство сотрудника полиции". Заведено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в два месяца ареста.

Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?


Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?


Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?


Состоялись ли как женщины феминистки Башкирии?


Беседовала Регина Хисамова, Идель.Реалии
Оригинал публикации




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  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 07.11.2018, 08:51 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Больше не о чем ? Этих на фото вряд ли найдутся охотники факнуть.



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2

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  • Эксперт
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  • 2 | 07.11.2018, 09:02 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
Ненавязчиво, но предлагаю свой взгляд на события с дознавателем.=
Появились сведения, что девушка всё "плохо помнит", что раны и синяки "не связаны с насилием", что насиловали, а в новой интепретации "имели интим" не трое, а двое.
Всё это очень забавно. Работа адвокатов явно топорная. Почему?
Да только потому, что теперь в суде будут исследоваться различные, прямо противоположные показания. Тогда возникает вопрос-а какое из них ложное, и нет ли заведомо ложного сообщения о преступлении (доноса).
Тут будет цирк, с конями. Судья будет судить так, как говорят -кто больше занес. И дачку себе в любом случае построит.
Но, самое интересное начнётся потом. Когда недовольные стороны, а они будут, включая прокуратуру (может обжаловать за мягкостью). Вот тогда в дело вступит Москва. И туда занести местным ходокам уже будет очень и очень тяжело. Практически невозможно.
Что будет в итоге? Москва вернет на новое рассмотрение в ином составе. Деньги , вложенные, просто пропадут. Новый состав уже брать побоится. ввалит десятку, второе обжалование снова в Москве символически снизит до 8 лет.

Парни выйдут по УДО лет через 5-6. , бряцая медалями. И всё начнется по-новой.



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  • Участник
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  • 3 | 07.11.2018, 09:03 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Феминизм нужен буржуазному обществу что бы превратить женщин в полноценную рабочую силу. Уровнять права входа на пенсию с мужчинами.



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  • Гость
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  • 4 | 07.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и физиономии у этих фемок на фото, врагу не пожелаешь.

Абрамичева, тебе бы деток няньчить, а не ***ой страдать. Хотя... уже внуков.

Приведи себя в порядок, отрасти волосы хотябы для начала, похудей, одевайся нормально.

Вдруг у тебя все образуется в жизни?



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  • Гость
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  • 5 | 07.11.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще, есть подозрение, что проект "феминизм" встроен в тот же ряд нетрадиционников, дабы сократить численность населения.



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  • Участник
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  • 6 | 07.11.2018, 09:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Скоро проснется опохмелиться и выйдет на сайт главная фемка Лена -погоняло кухарка.Опять мат -оценочные суждения и скулеж как все плохо при буржуазном строе. Азохен вей.



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  • Гость
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  • 7 | 07.11.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Феминизм нужен буржуазному обществу что бы превратить женщин в полноценную рабочую силу. Уровнять права входа на пенсию с мужчинами.
______________________________________
Вообще то в СССР феминизм одержал полную победу, пока капиталисты только раскачивались.



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  • 8 | 07.11.2018, 09:26 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
6 | 07.11.2018, 09:19 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2163 | Рейтинг: -45,2
Скоро проснется опохмелиться и выйдет на сайт главная фемка Лена -погоняло кухарка.Опять мат -....?==========

=======================МАРАТ, ПЛЮНЬ! Все всё поняли, а пинать женщину в возрасте -не достойно мужчины.



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  • 9 | 07.11.2018, 09:30 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
7 стиль скулёж все плохо при любом строе. Что это? Неужели генетика россиянина и не одного конкретного предложения что бы повысить качество жизни.



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  • 10 | 07.11.2018, 09:30 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
5 | 07.11.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вообще, есть подозрение, что проект "феминизм" встроен в тот же ряд нетрадиционников, дабы сократить численность населения.
=====================

Возможно уже пора стабилизировать численность населения Земли. Сегодня 7,7 млрд-ов, к 2050 году 9 млрд-ов. Сможет ли прокормить стольких людей Земля?



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  • 11 | 07.11.2018, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
Что будет в итоге? Москва вернет на новое рассмотрение в ином составе. Деньги , вложенные, просто пропадут. Новый состав уже брать побоится. ввалит десятку, второе обжалование снова в Москве символически снизит до 8 лет.

Парни выйдут по УДО лет через 5-6. , бряцая медалями. И всё начнется по-новой.
===================================================

На месте родственников со стороны ментов я бы не тратил деньги. Всё будет впустую, так как Москва вернёт любой приговор на новое рассмотрение В ИНОМ СОСТАВЕ!



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  • 12 | 07.11.2018, 09:40 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
Я грабеж собственного народа тоже приравнял бы к изнасилованию! Столько сколько они утащили у людей денег , жилья , и много чего ещё ...
Это можно приравнять к изнасилованию в жесткой форме ! Сколько семей живут за гранью бедности !? Сколько достойных ребят не могут пойти учится !!!!?



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  • 13 | 07.11.2018, 09:46 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
Как раньше говорили, нас е*ут, а мы крепчаем. Как бы народ этого не хотел, но это , Закон общественного развития. Когда нибудь, лет через 100-150 перейдет в другое качество.



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  • 14 | 07.11.2018, 09:50 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
Неа..... Как только птичка попадёт в двигатель, через пару дней начнётся движуха. Обновление. Тело еще не остынет. Хотя, может упасть и в окиян-.



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  • 15 | 07.11.2018, 09:51 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
13 | 07.11.2018, 09:46 | Автор: Гунн
Публикации: 238 | Комментарии: 6810 | Рейтинг: +812,3
Как раньше говорили, нас е*ут, а мы крепчаем. Как бы народ этого не хотел, но это , Закон общественного развития. Когда нибудь, лет через 100-150 перейдет в другое качество.
____________________________________________________________
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Знаешь ! То что ты говоришь правда ! Но в эту правду так не хочется верить !!!



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  • Начинающий
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  • 16 | 07.11.2018, 09:51 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 28 | Рейтинг: +0,7
Есть ли мужчины на УЖе?



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  • Гость
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  • 17 | 07.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КАК ТЕПЕРЬ ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ С ЗАТОНА И ОБРАТНО? АВТОБУСЫ ЕДУТ МИМО ВСЕ ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ ВЕЧЕРОМ ИХ НЕТ,ТАКСИСТЫ ПРОСЯТ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ у меня зарплата 15 тыс. да пусть они все пере...ся сволочи ,как все надоело!!!!!!!!!!!!!!



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  • Участник
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  • 18 | 07.11.2018, 10:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
8 Юра понял и прекратил. Удачи. Не дело на убогих обращать внимание.



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  • Участник
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  • 19 | 07.11.2018, 10:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
16 мужчины это кто или что в Вашем понимании Альберт?



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  • Наблюдатель
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  • 20 | 07.11.2018, 10:27 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
А как тот факт что при устройстве на работу так все мягко стелят , так всё хорошо , а потом начинают лишать копеечной премии , а потом начинают издеваться что уволят и лишат вообще всего !? Как !? Это можно тоже приравнять к изнасилованию !? Вот взят к примеру операторов АЗС по мимо того что их работу тормозят карты так их ещё заставляют кофе продавать , навязывать всяческий ненужный товар, издеваются и издеваются над людьми !! И это изнасилование проходит у них каждый день ! Человек приходит на работу заведомо зная что ему сегодня влетит , или нервы вымотают ! Как в такой обстановке можно работать и жить !? Власть всё создала чтоб наша жизнь была невыносимой ! Те же бензовозчики которые на АЗС бензин привозят , они говорят о страшных вещах которые у них происходят ! Ты давай браток подпиши ведомость что запчасти получил! А не будешь подписывать мы тебе устроим хорошую жизнь ! И вот это издевательство приняло повсеместный обиход ! Никто особо не жить не работать нормально не может !



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