Сегодня, по данным издания, коллекторы получают в работу более 5% задолженности населения в сфере ЖКХ, которая сейчас составляет около 535 млрд рублей.
Эффективность собственного взыскания ресурсников не очень высокая. На досудебной стадии взыскивается 5–10% задолженности, а на судебной —15–20%.
Как сообщает издание, привлечение коллекторов к работе с должниками за газ, свет и воду незначительно увеличит эффективность взыскания, при этом может увеличить социальную напряженность.
«Короткую просрочку, безусловно, в основном будут взыскивать сами компании, потому что это простые деньги. Но дальше, если долги становятся старыми, то отдается коллекторам. В принципе, перспектива — 100%, но на практике будет меньше, в первую очередь речь о просрочке от трех месяцев. Большую часть долгов по ЖКХ составляют долги за один-два месяца, а долгосрочная просрочка, мне кажется, это не более 50%, может, ближе к 30%», — цитирует РИА-Новости главу ассоциации коллекторов Бориса Воронина.
Новое дно: Долги за услуги ЖКХ могут передать коллекторам
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