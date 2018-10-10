Новое дно: Долги за услуги ЖКХ могут передать коллекторам

Специалисты планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов. По данным Минстроя, суммарно долги россиян за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд рублей, пишет «Ъ».Сегодня, по данным издания, коллекторы получают в работу более 5% задолженности населения в сфере ЖКХ, которая сейчас составляет около 535 млрд рублей.Эффективность собственного взыскания ресурсников не очень высокая. На досудебной стадии взыскивается 5–10% задолженности, а на судебной —15–20%.Как сообщает издание, привлечение коллекторов к работе с должниками за газ, свет и воду незначительно увеличит эффективность взыскания, при этом может увеличить социальную напряженность.«Короткую просрочку, безусловно, в основном будут взыскивать сами компании, потому что это простые деньги. Но дальше, если долги становятся старыми, то отдается коллекторам. В принципе, перспектива — 100%, но на практике будет меньше, в первую очередь речь о просрочке от трех месяцев. Большую часть долгов по ЖКХ составляют долги за один-два месяца, а долгосрочная просрочка, мне кажется, это не более 50%, может, ближе к 30%», — цитирует РИА-Новости главу ассоциации коллекторов Бориса Воронина.