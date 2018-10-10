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Новое дно: Долги за услуги ЖКХ могут передать коллекторам

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Специалисты планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов. По данным Минстроя, суммарно долги россиян за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд рублей, пишет «Ъ».

Новое дно: Долги за услуги ЖКХ могут передать коллекторам


Сегодня, по данным издания, коллекторы получают в работу более 5% задолженности населения в сфере ЖКХ, которая сейчас составляет около 535 млрд рублей.

Эффективность собственного взыскания ресурсников не очень высокая. На досудебной стадии взыскивается 5–10% задолженности, а на судебной —15–20%.

Как сообщает издание, привлечение коллекторов к работе с должниками за газ, свет и воду незначительно увеличит эффективность взыскания, при этом может увеличить социальную напряженность.

«Короткую просрочку, безусловно, в основном будут взыскивать сами компании, потому что это простые деньги. Но дальше, если долги становятся старыми, то отдается коллекторам. В принципе, перспектива — 100%, но на практике будет меньше, в первую очередь речь о просрочке от трех месяцев. Большую часть долгов по ЖКХ составляют долги за один-два месяца, а долгосрочная просрочка, мне кажется, это не более 50%, может, ближе к 30%», — цитирует РИА-Новости главу ассоциации коллекторов Бориса Воронина.




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  • Гость
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  • 1 | 08.11.2018, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала лишают граждан рабочих мест, затем жилищ...



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6

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  • 2 | 08.11.2018, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По мнению главы государства (США - Трамп ),
администрация бывшего американского лидера Барака Обамы
«позволила России присоединить большую часть Украины». Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил,
что в этом виноват российский лидер Владимир Путин.

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это»,
— отреагировал глава государства
=====================================================
Так что власть в России , это режимы Госдепа США !
Трамп это признал !



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  • 3 | 08.11.2018, 08:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2263 | Рейтинг: -49,5
Что Вы хотели от буржуазного государства? Это Вам не власть Советов радеющая о своих гражданах. Хотели буржуазный строй получите.



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8

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  • 4 | 08.11.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В этом году свободные российские деньги уйдут на помощь Египту, Сирии, Турции, Кубе, не говоря о том, что огромные долги были прощены многим странам. Это не менее 50 млрд долларов, которые могли быть использованы в интересах России .



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5

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  • 5 | 08.11.2018, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже в 90-е года такого не было... Дожили ...



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4

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  • Участник
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  • 6 | 08.11.2018, 09:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2263 | Рейтинг: -49,5
4 в России все равно бы эти деньги разворовали социальные паразиты проникшие во власть. Вывод. Капитализм -буржуазное государство и буржуазный строй тормоз развития России..Пора возвращаться в социализм на более высокую ступень развития человечества.



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5

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  •  
  • 7 | 08.11.2018, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.11.2018, 09:02 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2222 | Рейтинг: -48,6
4 в России все равно бы эти деньги разворовали социальные паразиты проникшие во власть. Вывод. Капитализм -буржуазное государство и буржуазный строй тормоз развития России..Пора возвращаться в социализм на более высокую ступень развития человечества.
+++++++++++++++++++++

Кто сказал, что социализм высокая ступень развития человечества?
Были там, отстали от всего передового, еле ноги унесли.



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2

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  • 8 | 08.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.11.2018, 09:05 | Автор:

Кто сказал, что социализм высокая ступень развития человечества?
Были там, отстали от всего передового, еле ноги унесли.
==================================================
Ну да , а как же !
Сейчас РФ впереди планеты Всей !
С экономикой на 47 месте , среди 82 двух развитых стран Мира ,
При СССР экономика была на 5 - 7 месте !
Мы " вырвались " из грабежа детей , стариков и пенсионеров !



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7

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  • 9 | 08.11.2018, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
передача коллекторам с одной стороны это хорошо, особенно тем, кто имея средств годами собирает долги, но пострадают простые жители



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  • # 10 | 08.11.2018, 09:27 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 1 | Комментарии: 2263 | Рейтинг: -49,5

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  • 11 | 08.11.2018, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 08.11.2018, 09:05 | Автор:

Кто сказал, что социализм высокая ступень развития человечества?
Были там, отстали от всего передового, еле ноги унесли.
==================================================
Ну да , а как же !
Сейчас РФ впереди планеты Всей !
С экономикой на 47 месте , среди 82 двух развитых стран Мира ,
При СССР экономика была на 5 - 7 месте !
Мы " вырвались " из грабежа детей , стариков и пенсионеров !
+++++++++++++++++++++++++

Плохому танцору яйца мешают, знаешь об этом?
В Армении как то повысили плату за электроэнергию, вышла вся Армения на протест.
Тут зажали со всех сторон, Ба-а-а-каешь как баран в поддержку главного экспериментатора.
Если ты не сам, за тебя Трампа не принесет облегчение в твою жизнь. Пьяных матросов с берданками уже нет.



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  • 12 | 08.11.2018, 09:34 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1823 | Рейтинг: +443,4
я ПОПАЛ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ ! ЕЩЁ НЕМНОГО И Я СКЛЕЮСЬ ! ПОМОГИТЕ !



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  • 13 | 08.11.2018, 09:36 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2263 | Рейтинг: -49,5
Лена не аноним .Тебе что в лоб что по лбу . Все сами уже видят разницу. Вот и статья тому подтверждение.



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4

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  • Участник
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  • 14 | 08.11.2018, 09:37 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2263 | Рейтинг: -49,5
Все что ты имеешь лена по кличке кухарка ты получила при советской власти. Что Ты получила при буржуазной власти напомни ка?



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5

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  • 15 | 08.11.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 08.11.2018, 09:37 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 2229 | Рейтинг: -49,1
Все что ты имеешь лена по кличке кухарка ты получила при советской власти. Что Ты получила при буржуазной власти напомни ка?
+++++++++++++++++++++++++

На западе не было Советской власти, народ неграмотным на улице не бегает. Коллайдерами атомы расщепляет, вселенную бороздит, на кометы ракеты сажает.
Успевают Секонхондов присылать, подешевке, иди покупай.



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  • 16 | 08.11.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно пора. Замучили уже бухающие соседи-маргиналы. Выселить их не могут, за квартиру - не платят. Я понимаю, если задолженность 3-4 месяца - бывают сложности в жизни. Но когда годами не платят - это уже хамство. Некоторые и на машинах ездят - на бензин же деньги есть! В продуктовых магазине никто их в долг тоже не обслуживает. А страдают обычные законопослушные люди, потому что долги по дому считаются общими. Такие дурные законы.



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3

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  • Гость
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  • 17 | 08.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 08.11.2018, 09:30 | Автор:

Плохому танцору яйца мешают, знаешь об этом?
В Армении как то повысили плату за электроэнергию, вышла вся Армения на протест.
Тут зажали со всех сторон, Ба-а-а-каешь как баран в поддержку главного экспериментатора.
Если ты не сам, за тебя Трампа не принесет облегчение в твою жизнь. Пьяных матросов с берданками уже нет.
====================================================
Ишак ! Ты хоть о чем пишешь , понимаешь ?
У тебя мозги всмятку ! То пишешь еле ноги унес из СССР с
5- 7 места соц государства , то плохой танцор РФ на 47 месте - хорошо ! Трамп не принесет облегчения в твою жизнь.
Моски свои собери в кулек и тогда выступай !



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  • 18 | 08.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А страдают обычные законопослушные люди, потому что долги по дому считаются общими. Такие дурные законы.
--------------------------------------
Так может законы надо менять? А фуй там, свою копеечку капиталист всегда стрясет. Не с соседей маргиналов, так с тебя законопослушного гражданина. За них заплатишь. И будешь винить не того, кто деньги с тебя взял, а того, за кого с тебя взяли.



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5

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  • 19 | 08.11.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.11.2018, 09:34 | Автор: Скорпион1

я ПОПАЛ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ ! ЕЩЁ НЕМНОГО И Я СКЛЕЮСЬ ! ПОМОГИТЕ !
==============================================
Чем и как . Что тебе нужно.



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3

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  • 20 | 08.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 08.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 08.11.2018, 09:30 | Автор:

Плохому танцору яйца мешают, знаешь об этом?
В Армении как то повысили плату за электроэнергию, вышла вся Армения на протест.
Тут зажали со всех сторон, Ба-а-а-каешь как баран в поддержку главного экспериментатора.
Если ты не сам, за тебя Трампа не принесет облегчение в твою жизнь. Пьяных матросов с берданками уже нет.
====================================================
Ишак ! Ты хоть о чем пишешь , понимаешь ?
У тебя мозги всмятку ! То пишешь еле ноги унес из СССР с
5- 7 места соц государства , то плохой танцор РФ на 47 месте - хорошо ! Трамп не принесет облегчения в твою жизнь.
Моски свои собери в кулек и тогда выступай !
+++++++++++++++++++++++

Милай, чего так головой об асфальт бъешся? Приступ эпилепсии?
Ты прямо скажи, чего ты хочешь. Хочешь чтобы кто то пришел и облегчил твою жизнь? Мудак ты!



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