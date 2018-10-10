Мадриль Гафуров: «Фашизм стучится в наши дома»

6 ноября 2018 года популярное общественно - политическое издание «Уфимский Журнал» опубликовало статью под весьма примечательным заголовком «Очередная грызня националистов по поводу памятников сомнительным персонажам». В том числе Ахмет - Заки Валиди (Валидову), ярому врагу Советского государства, кровавому басмачу и гитлеровскому прихвостню, о котором я многократно писал.Ответ сердитым оппонентам!Представители махровых националистов и лжеисториков вновь поднимают "вой" по поводу, якобы, ущемления прав башкирского народа и не признания его национальных героев...Пасквиль большой и довольно фальшивый, поэтому не буду утруждать себя его цитированием. Тем более, что завершается он обращением к читателям: "А как вы считаете, необходимо ли установить памятники З.Валиди и З.Биишевой? Если да, то где именно? Если нет, то почему?...".Уточню: памятник моей замечательной землячке Зайнаб Абдулловне Биишевой - Народному писателю БАССР, лауреату Государственной премии имени Салавата Юлаева, автору многих поэтических и драматических произведений, переведенных на русский и другие языки, в том числе - трилогии "К свету", установлен в Уфе, в начале главного проспекта нашей столицы - имени Октября. Кстати, на малой Родине З.Биишевой, в деревне Туембетово Кугарчинского района Башкирии, находится замечательный музей писателя, который был открыт к 90 - летию со дня рождения З.А. Биишевой...И только слепой или глупый человек мог написать такие строки: "памятник получился, мягко говоря, невзрачным, а установили его в богом забытом месте ... Такое отношение к памяти писательницы со стороны властей можно расценивать как оскорбление".Думается, власти дадут обстоятельный и основательный ответ лживым авторам пасквиля!А вот к установлению памятника ярому врагу Советского государства, кровавому басмачу и гитлеровскому прихвостню, сбежавшему за рубеж, боясь расплаты за свои злодеяния, и ставшему "историком нациской Германии", абсолютное большинство населения Башкортостана относится крайне отрицательно.Доказательство тому и результат Интернет - опроса, проведенного "Уфимским Журналом". На вопрос: "Какая точка зрения на Ахмет - Заки Валиди вам ближе?" - респонденты ответили:1. Мадриля Гафурова - 81 процент.2. "Совета башкирских аксакалов" (безимянных) - 19 процентов.Впрочем, вот еще материал на эту тему, опубликованный на сайте Башкирского рескома КПРФ 5.10.2018 года.ФАШИЗМ СТУЧИТСЯ В НАШИ ДОМА…Весь здравомыслящий мир уже пять лет с тревогой следит за событиями на юго-востоке Украины, конкретно в Донецкой и Луганской народных республиках. Разъяснять, что творят там под диктовку заокеанских толстосумов неофашисты, последователи кровавого палача украинского народа Бандеры и черносотенная хунта во главе с Петром Порошенко, восседающие ныне в Киеве, нет необходимости, включи телевизор - все увидишь. И, естественно, каждый нормальный человек с глубокой горечью воспринимает это и выступает за немедленное прекращение побоища мирного населения, иначе говоря - геноцида собственного народа.Об этом говорилось и на антифашистском митинге, состоявшемся в Орджоникидзевском районе Уфы... На митинге, по приглашению его организаторов, выступил и я. И, в частности сказал, что Бандера, Власов и бывший басмач и гитлеровский прихвостень Валиди - звенья одной цепи...Но, поди же, трубодуры махрового национализма заявили в одном из выпусков «Уфимского Журнала», что "Мадриль Гафуров на митинге огульно обвинил Валиди в «...зме», -( видимо, в фашизме или нацизме...).Так вот, я говорил, что Валиди еще в июле 1920 года был приговорен УралЧКа к смертной казни за предательство, и за то, что украл золото, выделенное Центральной властью голодающему населению Башкирии, затем примкнул к среднеазиатским басмачам, а в годы Великой Отечественной войны работал на Гитлера, ездил по концлагерям (в 42 - 43-е годы), призывая представителей Урала и Поволжья, попавших в немецкий плен, вступить в армию Гитлера и выступить против Советского Союза..., что Валиди, Бандера, Власов и лесные братья из Прибалтики — это одна банда.Далее, указывая на выставленные рядом портреты нынешних последователей Бандеры, и обращаясь к участникам митинга, я сказал: "Вы, наверное, видели репортажи, как они уничтожают свой народ и откровенно заявляют: «Мы придем в Москву!». Но мы не позволим, чтобы на нашей земле тоже рос махровый национализм. Только братство, только социальное равенство поможет нам решит проблемы...И прочитал строки своего стихотворения:Мы вместе беды все осилим,такой наказ судьбой нам дан,и возродим великую Россиюи вместе с ней Башкортостан.В «Уфимском Журнале» также была опубликована еще одна фальшивка: «КПРФ Башкирии провели скучный митинг...» (орфография здесь и далее сохраняется):«Скучный митинг, за помощь ДНР против США все постояли, поболтали, кто чем горазд, и разошлись. Пытались принять резолюцию о создании частной армии Кургиняна, но коммунисты оказались против».Воистину, из маленькой неточности вырастает большая ложь. Впрочем, от представителей «желтой прессы» можно что угодно ожидать... Поэтомууточняю: митинг организовали не коммунисты, и, как сказал я на митинге, у нас - идейные расхождения с другими партиями, но в оценке ситуации на Украине мы - на одной стороне баррикады с организаторами митинга.Потому я, как и еще несколько коммунистов - участников митинга, проголосовал за ниже публикуемую резолюцию, из которой по моему предложению был убран пункт «о создании частной армии», ибо это не «частная», а государственная прерогатива. Но каждый имеет право отправиться на Украину в качестве добровольца, как это было в годы гражданской войны в Испании.Краткий текст резолюции митинга:Мы, граждане России, жители Уфы и Башкирии, заявляем следующее:- Хунта, пришедшая к власти на Украине, - это фашисты!- Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНP) - это передний край борьбы с фашизмом.Мы готовы реализовать следующие шаги в борьбе с фашизмом:- Если будет принят закон о добровольческих формированиях, то мы готовы оказать массированную ополченскую поддержку ДНР и ЛНР.- Мы создадим точки сбора гуманитарной помощи, организуем сбор этой помощи - и отправку в Новороссию.- После вступления соответствующего закона в силу, мы организуем народные дружины для противодействия попыткам 5-й колонны устроить майдан в России.- Мы окажем всяческую информационную и аналитическую поддержку сопротивлению ДНР и ЛНР неофашистам.- Мы организуем законное широкое противодействие в форме уличных акций попыткам майдана в России.Теперь об огульности...Не впервые трусливые авторы гнусной клеветы не называют себя. Но их физиономия хорошо известна не только мне: эта - мразь, которая тявкает, как сурки из подворотни... И прежде, чем привести документальное доказательство тому, кем был Заки Валиди, предлагаю некоторые комментарии респондентов, опубликованные в тот же день в "Уфимском Журнале", ниже приведенной клеветы.Респондент № 8. Коммунистов не люблю. В их противостоянии фашистским апологетам с ними. И по концлагерям Валиди ездил, и восторженное письмо 22 июня написал Гитлеру. На экскурсию в лагеря просто так немцы не возили. Значит, был им полезен.Респондент № 10. Спрашивает, знаю ли я ( Мадриль Гафуров) о том, что в некоторых странах компартия запрещена, и покаялся ли я (Мадриль Гафуров) «За голодомор в Поволжье в 20-30 годы»?№11 отвечает ему: «Знает, но это не имеет отношения к пособнику нацистов и вору Валиди». И еще: «В 20-30 годы Мадриль еще не родился»№ 13. Валидов - действительно профессиональный предатель - это знают все.№ 20. Жаждет привлечь меня (Мадриля Гафурова) к ответственности, якобы, «за оскорбление» предателя и нациста.№ 21 отвечает ему: «Что - то уже который год «хотят привлечь», да кишка тонка. Потому как Мадриль говорит Правду, и «ничего у них против Мадриля нет»!№24. «Друзья! Перед вами редчайший случай того, что у Зули ничего не нашлось против Мадриля. Вот, действительно, кишка у нее тонка. А могла бы вспомнить, как в давние времена Мадриль сильно пострадал и морально, и физически. И то не сдался. Вот так-то!№ 42. «На основании всего вышесказанного и выше написанного, с учетом массы интересной информации, к месту или не к месту..., прихожу к выводу, что Валиди ... советскую власть ненавидел и продал неоднократно. И, уж по крайней мере, улицу и библиотеку переименовывать в честь этого поддонка не стоило».***А теперь я предлагаю всем жаждущим «истины» отрывки из материалов, опубликованных в последние 3-4 года в российских и зарубежных СМИ, в том числе в газетах «Правда» и «Коммунист Башкортостана», а также в сборнике «Кто он - Заки Валиди?», в который включены публицистические статьи и очерки против попыток лже-историков и махровых националистов героизировать врага Советского Союза, бывшего басмача и приспешника нацизма Заки Валиди.Аналогичные материалы вошли и в документальную повесть «Дуэль» (автор - Мадриль Гафуров) - хроника борьбы в Башкортостане против героизации нацизма и возвеличивания предателя и ярого врага советского народа, бывшего басмача и гитлеровского прихвостня Заки Валиди, «несостоявшегося, - по выражению Мустая Карима, - хана Башкортостана", приговоренного заочно еще в июле 1920 года УралЧКа к смертной казни.(Сборник и повесть отпечатаны на оборудовании Башкирского рескома КПРФ)."ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ " БАСМАЧА И ПРЕДАТЕЛЯ...Ахмет-Заки Валиди был перевербован немецкой разведкой в конце 1939 года на основании захваченных материалов польской дефензивы. Весомым доводом для привлечения Валиди к сотрудничеству с Абвером послужили многочисленные и подробные материалы его изучения в период довоенной учебы и работы в Германии.Разумеется, Восточный отдел Абвера (т.н. Военный отдел Турции) располагал детальными сведениями о неудовлетворенных политических амбициях Валиди, которые он и не скрывал в белоэмигрантской среде, импонировала его патологическая ненависть к руководству СССР и России в целом, подпитываемая, в частности, неудачами его политической карьеры в период Гражданской войны. Таким образом, в лице Валиди Абвер получил деятельного и активного агента, способного при грамотном и активном его использовании оказать действенную реальную помощь германскому руководству в реализации намечаемых планов войны с СССР.Конечно, Заки Валиди не пользовался абсолютным доверием Абвера с учетом его личностных характеристик, склонностью к всевозможным интригам, с непомерным политическим апломбом... По тем же причинам не пользовался он и достаточным авторитетом и в белоэмигрантской среде, что серьезно ограничивало его возможности как агента влияния в выгодном для Германии свете.Однако, как информатор, Валиди (агентурный псевдоним «Умляут») эффективно отрабатывал свой хлеб предателя, давая обстоятельные и подробные характеристики на свое ближайшее окружение из числа противников СССР, которые, наряду с другими источниками, активно использовались германской разведкой для подробного изучения и последующего привлечения к сотрудничеству с Рейхом перспективных и ценных, по мнению Абвера, кандидатов.Первые успехи Германии на Восточном фронте вскружили голову З.Валиди, пробудив в его воспаленном воображении многолетние тщательно лелеемые надежды. Боясь опоздать на вожделенное распределение портфелей, он направил верноподданническое письмо германским властям с предложениями об оказании всемерной помощи в ведении войны против СССР. Но на тот момент политической швали, типа Валиди, мечтающей въехать на германских штыках в поверженную Россию и желающей подкормиться у германской кормушки, было более чем предостаточно...Прагматичные кукловоды из Абвера отработали «бывшему президенту республики Башкортостан» другую, более реальную и посильную задачу - создание тайной террористической организации пантуркистов в Анкаре. Разумеется, конечную цель этого задания - раскачать политическую обстановку в Турции, спровоцировать массовое неподчинение в армии и полиции и принудить руководство нейтральной Турции к вступлению в войну против СССР и его союзников, - А.З.Валиди прекрасно понимал и всецело разделял.Активная и плодотворная работа подопечного Абвером хорошо оплачивалась не только звонкой монетой. Чтобы потрафить болезненному самолюбию Валиди, резидентурой Абвера в Турции «Умляут» дважды маршрутавался в Берлин в 42 - 43 годах для «независимой» экспертной оценки принимаемых руководством Германии мер по использованию военнопленных российских мусульман в войне против СССР, проверки использовавшихся коллаборационистов на предмет их профессиональной пригодности и других мало значимых в конечном итоге мероприятий».СОВЕСТЬ НАЦИИ ПРОТИВ «ХАНА»Власти Башкирии, напуганные публикациями в российской прессе об участии Заки Валиди в Великой Отечественной войне на стороне фашистов, судорожно организовали пресс - конференцию. На мероприятии карманные рахимовские историки пытались выгородить «второго национального героя» башкир, сами же сетуя при этом на пробелы в биографии Заки Валиди во время пребывания его в фашистской Германии.Но поэт и фронтовик Мустай Карим, которого справедливо называют «совестью башкирской нации», еще четверть века назад клеймил Заки Валиди.Вот что, в частности, писал народный поэт Башкортостана Мустай Карим в статье «Путь, ставший судьбой» (Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Памятники Отечества» - 2/1982):«Последнего из авантюристов, мечтающих о троне в обособленном башкирском ханстве, я встретил семнадцать лет назад в Стамбуле. Его звали Заки Валиди. В 1919 году он втянул в авантюру национальные формирования, стремясь отторгнуть Башкирию от революционной России. Войска эти, разгадав обман, перешли на сторону красных, несостоявшийся хан бежал в Туркестан к басмачам, потом очутился в Турции, долго обивал порог гитлеровского предбанника...При разговоре со мной этот человек все время старался прятать глаза, выцветшие, зеленые, вкрадчиво - мстительные. Он ничего не спрашивал о своей бывшей родине, которую много лет подряд обливал грязью, хотя знал, что она процветает. На прощание он просил меня прислать пластинки с записями старинных башкирских песен и мелодий. На старости лет решил «хан» услаждать свой притупившийся слух родными мотивами. Обойдется, подумал я. Не для таких берег народ свою пленительную песню, свою певучую речь».ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ, или ОТКРОВЕНИЯ «НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ХАНА»В архивах соответствующих органов, безусловно, есть и необходимые сведения и документы о Заки Валиди, с некоторыми из которых мне позволили ознакомиться... Но достаточно внимательно вчитаться в его самого воспоминания, чтобы понять и убедится, кем он был на самом деле. Вот лишь некоторые из них:Уже в «Предисловии» первой своей книги «Воспоминания» З.Валиди сообщает: «Иные бумаги и документы, записанные мною в свое время в зашифрованном виде и вывезенные разными путями, были в 1943 году (!?) прочитаны вместе с моими земляками - участниками описываемых событий, а в то время находящимися в плену в Германии. В Берлине я получил от них особенно много сведений» (Книга 1, стр. 5).«С этими самыми близкими друзьями я попрощался в поезде. О том, что никто из них не остался в живых... я узнал лишь в 1943 году в Германии от военнопленных солдат из Башкортостана» (Здесь и далее - «Воспоминания», книга 2. Стр. 17-18).«Встав на путь открытой борьбы против Советов и коммунистов, я обманул не вас...». Стр.20.«О том, что письмо (написанное за 2 дня до перехода его автором Иранской границы, бросившего в пустынном Туркестане беременную жену - М.Г.), зашитое в голенище сапога Шахвали, достигло родины, было прочитано и получило название «известное письмо», я с радостью узнал в 1943 году (!?) при беседе со своими земляками, попавшими в плен к немцам в ходе войны». Стр. 154.«В 1943 году, приехав в Германию из Турции для встречи со своими земляками, попавшими в плен в ходе войны, я узнал у одного из них...». Стр.256.«В Европе тогда находился также командир одного из башкирских полков Галимзян Таган (тоже бежавший за рубеж, бросив родину, жену и родных. С внучкой его я встречался и беседовал несколько лет назад в Уфе - М.Г.). В июне он приезжал в Берлин, и этот месяц мы весело провели вместе с ним и другими друзьями, встречаясь как в городе, так и совершая прогулки в его окрестностях». Стр. 256 -257.«Когда я вспоминаю тогдашнюю нашу жизнь в Берлине, в моей памяти в первую очередь возникает образ пяти моих незабвенных друзей» Стр.258.«Я пожелал встретиться с генералом Шлейхером, выполнявшим в то время обязанности начальника Генерального штаба Германии (!?). Эта встреча стала возможной благодаря немецкому офицеру Лемману, который был ярым врагом социал-демократов. В Кабуле при встрече я ему говорил о том, что отправляюсь в Европу, намерен посетить и Германию. Он сказал: «Я дам адрес моего друга. Вам может понадобиться помощь» - и дал небольшую записку, не запечатав в конверт. В записке обо мне было сказано: «Очень хорошо ориентируется в делах Средней Азии».Мне удалось найти его друга, который оказался офицером вермахта и также, как и сам Лемман, прекрасно владел русским языком. Он спросил меня: «Что же Вы желаете?». Я сказал: «Если это возможно, я хотел бы на несколько минут встретиться с генералом Шлейхером», - и объяснил ему суть разговора.Мы с генералом поговорили около 15 минут. «Сможете ли Вы разрешить нам вести деятельность в Германии, а также нет ли у Вас возможности оказать материальную помощь для организации печати?» - спросил я у него.! (Обратите внимание: Валиди клянчит деньги не у министра печати Германии, а у начальника Генштаба государства, которое ведет войну против его (Валиди) родины! - М.Г.)"Вы в Кабуле оказали помощь нашему офицеру Лемману, поэтому мы к Вам отнеслись с вниманием» - ответил он.Со слов генерала я узнал, что встреченный мною в Кабуле Лемман был офицером Генштаба Германии под фамилией Мюстер, служивший за границей под вымышленным именем». Стр. 270.Какие еще нужны доводы представителям «желтой прессы», которые пытались обвинить меня в «огульности»?.. Придурки платные!Но смотрите, какой апломб у Валиди! Какое самомнение!Впрочем, это не так важно. Излагая свои злодеяния (читайте «Воспоминания» 3.Валиди) в Башкирии и Туркестане, а затем - увеселительные похождения по Германии, не только по достопримечательным местам, но и по концлагерям, «навещая попавших в немецкий плен земляков», в самый разгар (1943 год ) самой страшной в истории Человечества войны, этот отщепенец, несостоявшийся, по словам Мустая Карима, башкирский хан, сам того не подозревая, не подразумевая, подложил своими «откровениями» очень хорошую свинью под своих нынешних апологетов, в том числе Кульшарипова и Юлдашбаева, которые из кожи вон лезли, и лезут, пытаясь «доказать», что в годы Великой Отечественной войны З.Валиди находился только в Турции и занимался только «наукой».Теперь они прикусили языки... Впрочем, исподтишка продолжают свое "черное дело". О том и стихотворение мое на татарском языке:АВЫЛДА БӘХӘС БАРА...Карап торам туган якка,уйланып, hайран калып:нәрсә булган авылыма -аптыраган бар халык?Ике мөртәт түргә менгән-хуҗалар, имеш, алар,күршеләргә ялган сүзләрук урына аталар.Өченчесе, эшкилмәгән,мин галим, дип, мактана,үзе, әйтим, "итсез - сөтсез" -хас безнең кысыр тана...Көне - төне,ярсып - артып,авылда бәхәс бара:өча сүзләр, уклар сымак,туктатырга юк чара.Ә сәбәбе нәрсәдә соң?Аңлысы вә тилесетартып - йолкоп бүлешәләр"үлгән буре " тиресен.Ялкыттылар җәмагәтне,валлахи, бу "түрәләр",әммә hаман, улап - дулап,эт урына өрәләр...РАЗДОР В АУЛЕ ...(Вольный перевод)Гляжу с тоской на край родной,сам в недоумении понять:что стало вдруг с моим аулом,и взбударажен весь народ?Встав на забор, как на пьедестал,два вероотступника усердномечут, как стрелы, на соседейслова, напичконные фальшью.Третий снизу подвывает им,знатоком себя считая,а сам, сказать, "ни бэ, ни мэ",как наша яловая телка.И днем, и ночью, словно шторм,в ауле шум и гам не молкнет:летят, как стрелы, вновь слова -и прекратить их нету средства.А отчего идет раздор?Кто с разумом, а кто и без -рвут озлобленно на кускишкуру "мертвого волка".Уже до чертиков всемнадоели пустословы,но, разрывая глотки, вновьзлобно гавкают, как псы.***P.S. 20 марта 1919 года В.И. Ленин скрепил своей подписью Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством, по которому Башкирия получила свою автономию. В нем говорится:"Автономная Башкирская Советская Республика образуется в пределах Малой Башкирии и составляет Федеративную часть, вхоящую в состав РСФСР...".Соглашение подписали: Народный комиссар национальностей Иосиф Сталин, председатель Башкирского правитеьства Мстислав Кулаев, член Башкирского областного совета Мулладжан Халиков, адъютант командующего башкирскими войсками Абдрашит Бикбабов.Соглашение скрепил также своей подписью председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Михаил Владимирский.(Как явствует из этого исторического Соглашения, никакой Валиди - Валидов, которому лжеисторики предписывают создание "Башкирского государства", в этом документе даже не упоминается).Так что, не стоит тужиться махровым националистам и лжеисторикам, не стоить врать всенародно и пытаться вознести на "педьестал" ярого врага Советского государства и России, кровавого басмача и гитлеровского прихвостня - не бывать такому позору на земле Башкортостана. Честь имею!