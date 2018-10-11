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Радуясь Крыму. Социологи: Почти половина жителей России не знает, как жить дальше

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Специалисты «Левада-Центра» провели собственное исследование, в котором приняли участие 1600 человек. В России сократилось число людей, планирующих свое будущее на ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют данные очередного исследования «Левада-Центра».

Радуясь Крыму. Социологи: Почти половина жителей России не знает, как жить дальше


Почти половина россиян (46%) не знают, как им жить в ближайшие месяцы, и не планируют свое будущее - это на 9% больше, чем в 2016 году. Так ответили 68% опрошенных, которых социологи отнесли к потребительскому классу «ниже среднего».

Среди россиян, относящихся к среднему классу, такой вариант ответа выбрали 47%, а в классе «выше среднего» в своем ближайшем будущем не уверены лишь 27% респондентов.

Число россиян, которые планируют будущее на ближайшие 5−6 лет, сократилось с 17% до 11%. Число тех, кто строит планы на 1−2 года, уменьшилось с 37% до 35%.

По данным «Левада-Центра», перечисленные показатели еще полгода назад были выше — так, в мае 2018 года 13% респондентов планировали свое будущее на ближайшие 5−6 лет, 40% строили планы на 1−2 года вперед, а число тех, кто не был уверен в своем будущем даже в ближайшие месяцы, было на 5% меньше, чем сейчас.




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  • Гость
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  • 1 | 09.11.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если хочешь рассмешить царя-батюшку Владимира Путина, расскажи ему о своих планах.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 09.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти половина россиян (46%) не знают, как им жить в ближайшие месяцы,
*****************************************
Я пенсионер, и не знаю как буду жить завтра, могу позволить себе планировать только сегодняшний день:
Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день....



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2

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  • Участник
  •  
  • 3 | 09.11.2018, 09:19 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
Вы не забылись? Буржуазный строй на дворе. Буржуи распланировали сколько Вам нужно денег что бы Вы смогли работать на них и ни копейки меньше.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 09.11.2018, 09:26 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35887 | Рейтинг: +5804,7
2 | 09.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почти половина россиян (46%) не знают, как им жить в ближайшие месяцы,
*****************************************
Я пенсионер, и не знаю как буду жить завтра, могу позволить себе планировать только сегодняшний день:
Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день....


================Тогда тебе в ближайший супермаркет- смотрящим в зале. Полный соцпакет, полная сумка бесплатных продуктов, З\п -до 28 тыр.
Если сумеешь просто стоять(можно на костылях) и не пускать с собачками.

Но, мы же гордые! Мы будем весь день сидеть за клавой и гнать слезу!



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5

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  • Гость
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  • 5 | 09.11.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если хочешь рассмешить царя-батюшку Владимира Путина, расскажи ему о своих планах.
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Через семейство гудков и их Леваду рассказывать?



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 09.11.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день..."

------------------

Не он ли призывал к переменам? Многие тогда валили советский строй.



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 09.11.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.11.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если хочешь рассмешить царя-батюшку Владимира Путина, расскажи ему о своих планах.
------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
Через семейство гудков и их Леваду рассказывать?
+++++++++++++++++

Давай, валяй.



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 09.11.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
*****************************************
Я пенсионер, и не знаю как буду жить завтра, могу позволить себе планировать только сегодняшний день:
Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день....
***
Везет же людям!
Не пенсионер, и тоже не знаю как буду жить завтра, могу позволить себе планировать только сегодняшний день: если есть в холодильнике банка рыбных консервов и немного овощей, если еще не сократили на работе, если по дороге на работу не сломаю ноги или руки и на голову не упадет сосулька, если в парке Гафури не укусит клещ, если тарифы ЖКХ и цены буквально на всё не меняются каждый день, не бъются самолеты и не тонут корабли, если веришь обещаниям башкирских чиновников и тебя не останавливают для проверки документов - значит в жизни "стране башкир" не всё так плохо.
Даже без пачки сигарет, "взятой за основу в море пустоты"



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  • 9 | 09.11.2018, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.11.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день..."

------------------

Не он ли призывал к переменам? Многие тогда ВАЛИЛИ советский строй.

==========

Точно.

"Переме-е-ен!
Мы ждём переме-е-ен!"

Или:

"КПСС - ЭсЭс!.."

Шо, теперь небо с овчинку? Нех.уй было.



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  • Гость
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  • 10 | 09.11.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му
Да сбудутся твои желания, и ТЫ в 60 лет будешь стоять смотрящим на костылях и не пускать собачек!
АМИНЬ!



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  • 11 | 09.11.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3.Герасим! Хватит трындеть одно и то же! Если в тебе есть хоть капля еврейской крови,ты обязан знать слова Соломона-Вчера уже нет,Завтра может не быть,есть только Сегодня-живи сегодняшним днём!Помоги своим умом тем,кто в растерянности,а не трынди без конца про буржуазное общество...



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  • Участник
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  • 12 | 09.11.2018, 13:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2294 | Рейтинг: -50,8
11 логично.Вчера уже нет а завтра может и не быть не оптимистично.



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0

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  • Гость
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  • 13 | 09.11.2018, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.11.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я пенсионер, и не знаю как буду жить завтра, могу позволить себе планировать только сегодняшний день:
Если есть в кармане пачка сигарет,
Значит все не так уж плохо на сегодняшний день....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Бросай курить и туман над горизонтом Вашего будущего немного рассеется! Очень Опытный



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1

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  • Гость
  •  
  • 14 | 09.11.2018, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну,да,Герасим! Тебя в совке научили быть оптимистичным-строить коммунизм и идти до горизонта! Только не сказали,где горизонт кончается...А Соломон был просто мудрым.



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