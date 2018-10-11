Радуясь Крыму. Социологи: Почти половина жителей России не знает, как жить дальше

Специалисты «Левада-Центра» провели собственное исследование, в котором приняли участие 1600 человек. В России сократилось число людей, планирующих свое будущее на ближайшие несколько лет. Об этом свидетельствуют данные очередного исследования «Левада-Центра».Почти половина россиян (46%) не знают, как им жить в ближайшие месяцы, и не планируют свое будущее - это на 9% больше, чем в 2016 году. Так ответили 68% опрошенных, которых социологи отнесли к потребительскому классу «ниже среднего».Среди россиян, относящихся к среднему классу, такой вариант ответа выбрали 47%, а в классе «выше среднего» в своем ближайшем будущем не уверены лишь 27% респондентов.Число россиян, которые планируют будущее на ближайшие 5−6 лет, сократилось с 17% до 11%. Число тех, кто строит планы на 1−2 года, уменьшилось с 37% до 35%.По данным «Левада-Центра», перечисленные показатели еще полгода назад были выше — так, в мае 2018 года 13% респондентов планировали свое будущее на ближайшие 5−6 лет, 40% строили планы на 1−2 года вперед, а число тех, кто не был уверен в своем будущем даже в ближайшие месяцы, было на 5% меньше, чем сейчас.